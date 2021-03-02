Один из самых ценных подарков природы – чернозем, который по-научному называется гумус. В нем обитают полезные бактерии, содержится масса питательных веществ, необходимых для развития растений. Как повысить плодородие почвы, чтобы радоваться пышной зелени и хорошему урожаю без химии и дорогостоящих средств?

Полезные советы

Гумус – это результат разложения органики, а это работа дождевых червей и бактерий. Не каждый садовод может похвастаться, что на его участке плодородная земля. Как правило, мы сами понижаем плодородность грунта, часто перекапывая ее, но не внося удобрения вовремя.

Многие садоводы делают это дважды в год, и в результате слой чернозема разрушается, а ведь на его образование у природы уходят годы. Поэтому первый и самый важный совет – землю надо рыхлить, а не усердно перекапывать ее очень глубоко несколько раз в году. Делать это удобно плоскорезом. Но если уж участок перекапывается, то обязательно одновременно нужно заделывать и удобрения.

Ускоряют разложение органики и удобрений микробиологические препараты, которые можно купить в специализированных садоводческих магазинах. Таких препаратов существует несколько видов, и все они помогают повысить плодородие земли, ускоряя разложение органики, повышая питательную ценность гумуса и иммунитет растений.

Как определить, какая земля на участке?

Чтобы понять, насколько плодородна земля, достаточно взять ком в руку и сжать. Если почва окажется рассыпчатой, легкой, похожей на пыль, она не годится для огорода. Но зачастую именно такой грунт продают в садоводческих магазинах. Такая почва очень быстро пересыхает.

Настоящий чернозем не будет липнуть к ладоням, и не будет рассыпаться. Для огорода такая земля просто идеальна. Этот грунт прекрасно пропускает воду и воздух.

Как повысить качество почвы

Чем богаче был собран урожай, тем беднее стала земля на участке. Поэтому осенью же и надо позаботиться о плодородии грунта, то есть о будущем урожае.

После его сбора необходимо очистить участок от ботвы и выбрать на нем корни сорняков. Затем вносят органику, такую как навоз, торф, солому и компост. Полезны и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Если правильно подготовить участок с осени, весной достаточно будет просто поверхностно взрыхлить грунт.

Навоз

Под перекопку лучше всего использовать навоз. Это удобрение и легкодоступно, и натурально, и содержит максимум пользы для земли. К тому же в навозе содержится микрофлора, которая поможет обогатить землю.

Этот способ, как повысить плодородие почвы самый простой, ведь навоз быстро разлагается, обогащает землю углекислым газом, улучшает фотосинтез. Постепенно навоз будет подкармливать посаженные растения, и они дадут хороший урожай.

Особенно полезен навоз, если на участке тяжелый, глинистый грунт, так как он делает землю более рыхлой, хорошо проницаемой. На песчаном грунте навоз наоборот, повышает вязкость и способность земли удерживать воду, что необходимо растениям.

Осенью во время перекопки необходимо просто разбросать навоз по участку, норма расхода — 8 кг на квадратный метр. Такую подкормку достаточно провести раз в 3 года. Идеально, если будет использован хорошо перегнивший навоз, который действует очень мягко и повышает плодородие земли.

Разбрасывают по участку и птичий помет. Самый доступный — куриный. Но важно, чтобы удобрение было выдержано около года.

Торф

Это незаменимое ископаемое также очень полезно вносить под зиму, особенно если грунт бедный и песчаный. Но нельзя повышать плодородие одним лишь торфом – это удобрение обязательно надо сочетать с другими, например, с навозом или пометом.

Торф точно так же, как и навоз, разбрасывают по участку, расходуя до ведра на 1 м2. Обычно его перемешивают с соломой либо перегноем, компостом.

Компост

У многих огородников на участках есть компостные кучи, в которых перегнивают различные растительные и пищевые остатки и превращаются в очень полезное и при этом бесплатное удобрение для растений – компост. Правильно приготовленный компост поможет восполнить недостаток питательных веществ в почве, а также улучшит ее структуру и проницаемость.

Компост готовят из всего, что есть на участке и кухне. Это сорняки и скошенная трава, измельченные ветки, пищевые отходы, и даже тряпки из натуральной ткани. Главное, чтобы в компостную куча не попала синтетика. Через пару лет компост полностью вызревает и его можно заделывать в почву. Норма расхода до 7 кг на 1 м2.

Многие огородники поступают проще:

После сбора урожая с грядок на участке выкапывают борозды. В сделанные канавки укладывают растительные и пищевые отходы. Затем их обильно заливают водой и засыпают грунтом. Борозды время от времени проливают водой.

Места, где зарыты отходы, очень понравятся дождевым червям, а ведь они улучшают структуру грунта и делают его более плодородным. Поэтому можно без траты сил и денег повысить качество земли на своем огороде.

Вермикулит

Вермикулит – это не что иное, как отходы сланцевого производства. Это полностью природное вещество, которое поглощает воду и потом отдает ее растениям. Данное качество вермикулита позволяет значительно повысить плодородие земли на участке. Вместе с водой из него в почву поступают и растворенные минеральные соли.

Еще одно полезное свойство вермикулита для земли – это способность подавлять развитие такого опасного бактериального заболевания для рассады, как черная ножка. К тому же вермикулит – это отличный разрыхлитель для грунта. Используют это вещество, в основном, при посеве семян в рассадные ящики.

Альтернатива навозу – посев сидератов

Если нет удобрений, чтобы подкормить землю на участке, после сбора раннеспелых культур в конце лета можно успеть посеять сидераты — растения, которые обогащают почву, сдерживая рост сорняков. Эта операция называется сидерированием. Семена зеленых удобрений можно купить в садоводческих магазинах.

После посева участок покрывает сочная зеленая масса, грунт насыщается полезными веществами, улучшается его структура. Вовсе не обязательно осенью перекапывать участок. Вполне достаточно оставить сидераты зимовать на грядках, ведь за зиму они практически полностью перегниют и удобрят землю. Весной участок просто взрыхляют. Одним из лучших однолетних сидератов, который высевают под зиму, является горчица. Можно высевать рапс или фацелию. Из многолетников, которые оставляют на грядках на два-три года, лучшими являются клевер и вика.

Растения-сидераты отдают земле много полезных веществ – это и минералы, и крахмал. Со временем не только восстановится плодородие земли, но и исчезнет сорная трава, которую они просто вытеснят. После зимовки корни и надземная часть сидератов превращаются в органической удобрение без применения химии. После сидерирования земля становится рыхлой, обогащенной органикой.

Мульча – прекрасное удобрение

При выращивании растений многие мульчируют их. В качестве мульчи используют, как правило, скошенную траву либо сорняки, листья либо солому, торф. Этот слой постепенно за лето перегнивает и превращается в прекрасное удобрение, повышающее плодородие земли.

Мульча поможет не только улучшить качество почвы, но и бороться с сорняками, а также сократить число поливов, ведь она не дает прорастать сорной траве и испаряться влаге из грунта. Кроме того, в жару мульча защищает корни растений от перегрева на солнце.

Соблюдение правил севооборота

Как в старину, на своем огороде каждую культуру нужно возвращать на старое место спустя три-четыре года. Дело в том, что разные культуры забирают разное количество питательных веществ из земли и выделяют различные вещества. Поэтому культуры, которые болеют одними и теми же заболеваниями, друг после друга на одном и том же месте не высаживают.

Если на грядке рос картофель, то в грунте после него будет пониженное содержание кальция и калия, и может быть фитофтора. К тому же после него на грядке может быть много колорадского жука. Не стоит после картошки сажать ее же, так как земля истощится еще больше, а урожай будет низким.

Зато после бобовых и бахчевых картофель будет расти очень хорошо, ведь после таких культур земля богата азотом. Поэтому очень важно соблюдать севооборот и удобрять землю, чтобы восполнять дефицит питательных веществ после каждой культуры.

Кислотность грунта

Важная характеристика качества почвы – это ее кислотность. Именно на кислом грунте хуже растут и плодоносят многие культуры. Дело в том, что повышенная кислотность пагубно влияет на полезную микрофлору земли.

Индикаторы, показывающие, что на участке кислый грунт, – хвощ, подорожник, щавель. Такую землю обязательно надо раскислять, внося дробленую яичную скорлупу, гашеную известь и древесную золу. Она – это еще одно бесплатное удобрение, которое чаще всего есть под рукой.

Оздоровление суглинка

Не все культуры любят суглинок. Чтобы оздоровить такой грунт, в него добавляют песок и биокомпост. Чтобы приготовить биокомпост, в большую емкость складывают растительные и пищевые остатки и запускают червей. Компост закрывают, чтобы он не пересыхал. Уже спустя год удобрение можно будет разбрасывать по участку. Еще оздоровить грунт можно при помощи опилок. Разбрасывая вокруг растений эти отходы, предупреждают пересыхание земли.

Как повысить плодородие почвы? Соблюдая севооборот и удобряя свой огород природными и эффективными средствами, можно будет уже спустя пару лет заметить, что земля потемнела и стала больше похоже на чернозем. Выращивая сидераты, мульчируя растения и используя качественные средства и методы, можно за короткий срок повысить плодородие земли и снимать каждый год неизменно высокие урожаи.

Чтобы узнать, как вернуть почве плодородие, можно послушать (и посмотреть), что советует кандидат сельскохозяйственных наук: