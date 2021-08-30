Теплицы — неотъемлемые атрибуты любой дачи. Они позволяют выращивать экологически чистые овощи, ягоды и фрукты, такая защита позволяет получать большой и ранний урожай. Однако с наступлением холодов работы на дачных участках не заканчиваются. В этот период начинается следующая операция — подготовка теплицы к зимовке. От того, насколько правильно она будет проведена владельцами, зависит количество и качество урожая в следующем году. Подготовка к зиме включает целый комплекс работ, каждый из них очень важен. Поэтому хозяевам-новичкам нужно узнать, как подготовить теплицу к зиме, какие этапы им предстоит пройти до завершения дачного сезона.

Цель комплексных мероприятий

Начинающие огородники пока не осведомлены о многих нюансах. Поэтому прежде чем интересоваться, как подготовить теплицу к зиме, им нужно узнать, зачем необходим этот этап работ. Главная задача этой конструкции — обеспечить идеальный микроклимат для теплолюбивых растений — постоянную температуру и влажность. Однако такие благоприятные условия — рай и для врагов тепличных культур.

Во влажной и теплой среде будут благоденствовать сорняки, насекомые-вредители и болезнетворные микроорганизмы. После высадки рассады весной они тут же атакуют новую поросль, а значит, о богатом урожае осенью хозяева могут забыть. Чтобы предупредить такое развитие событий, осенью пристанище для растений тщательно готовят к новому сезону.

Что входит в подготовку теплицы?

Как подготовить теплицу к зиме, чтобы гарантировать богатый урожай в следующем году? Данные мероприятия включают два вида работ: это обработка грунта и дезинфекция всех элементов конструкции. Сначала стартует первый этап. К этой операции приступают до наступления сильных холодов.

Осенняя обработка почвы теплицы

Подготовку начинают с уборки внутри помещения. Все грядки освобождают от остатков растений и корней. Чтобы гарантированно уничтожить всех вредителей, весь органический мусор и мульчу сжигают, либо уносят с участка и закапывают. Подвязочный материал или выбрасывают, или собирают, чтобы потом продезинфицировать.

После завершения уборки теплицы верхний слой грунта снимают: удаляют как минимум 150 мм. Снятую почву дезинфицируют, затем ее разбрасывают на открытые грядки, клумбы, под кустарники и деревья. Или укладывают на землю на отведенном участке (слой толщиной 150-200 мм), чтобы она за зиму вымерзла. Эту операцию проводят ежегодно, однако раз в пятилетку убирают более впечатляющий пласт — слой толщиной в 350 мм.

Если у хозяев нет возможности заменить старый грунт, то им можно рассмотреть иной вариант — глубокую перекопку почвы. В этом случае землю сеют через среднее и мелкое сито, чтобы гарантированно удалить остатки растений, вредителей и их личинки. Такая основательная подготовка потребует немало усилий, однако в дальнейшем она обеспечит качественное обеззараживание грунта.

Для созданий нового плодородного слоя есть два варианта: покупка грунта и его собственноручное приготовление. И в этом случае самое простое решение не всегда лучший вариант.

Использование покупной почвы

Этот способ гарантирует минимум усилий, однако недостатки у данного выхода есть. Покупной грунт может не иметь всех нужных компонентов. Существует и другой риск: продавцы могут торговать почвой, привезенной с других теплиц.

В таком плодородном слое будут содержаться те же вредоносные бактерии, насекомые и их личинки, поэтому качественно приготовить почву теплицы к зимовке хозяева не смогут. Покупка «кота в мешке» — почти гарантия, что в следующем году «гости» быстро уничтожат рассаду.

Самостоятельное приготовление грунта

Чтобы гарантировать благоприятные условия для роста растений в следующем году, нужно правильно приготовить грунт. Он должен быть питательным, чтобы обеспечить рост растений. Гумус — обязательный компонент, который помогает в образовании мощной корневой системы. В подготовленном грунте не должно быть минеральных удобрений: они добавляются уже после высадки рассады. Последнее этап операции — дезинфекция почвы.

Почву готовят из верхового торфа, речного или озерного песка, перегноя или компоста. Для обогащения гумусом добавляют перегнивший навоз и/или птичий помет. Грунт обрабатывают средством Флора-С, затем его обеззараживают.

Дезинфекция грунта

Обеззараживание — следующий этап операции «Как подготовить теплицу к зиме». Для этой цели можно использовать кипяток, раствор марганца или мочевины. Самым простым вариантом считается криогенный метод, но он доступен только зимой. Окуривание серой — еще один возможный способ: сернистый газ обеззаразит не только почву, но и все внутренние поверхности теплицы. Теперь нужно рассмотреть популярные методы дезинфекции грунта.

Использование перманганата калия

Это самое известное средство, которое применяют для обработки большинства поверхностей. Для обеззараживания грунта используют довольно насыщенный раствор. Он должен иметь яркий цвет. Кристаллы растворяют в горячей воде (около 70°), затем сразу же проливают жидкостью грунт.

Минус обеззараживания марганцовкой — невозможность уничтожения вредителей в более глубоких слоях почвы. Поэтому эту операцию рекомендуют комбинировать с другими методами. Уничтожить глубоко «укоренившихся» врагов помогут химические препараты.

Окуривание серой или серными шашками

Это самый старый метод, которые используют и поныне. Сначала теплицу герметизируют: закрывают окна и заделывают щели. На 1 м2 отмеряют 50 г серы, в нее добавляют керосин, количество этого ингредиента выбирают произвольно. Состав поджигают, затем быстро покидают теплицу, дверь плотно закрывают. Серно-керосиновая обработка занимает 48 часов. Окуривание максимально эффективно, если в помещении 12°.

Более удобная замена сере и керосину — дымовые серные шашки. Их устанавливают на кирпичи, ведра, или на металлические листы. Располагают «гранаты» равномерно по всей площади, метр — минимальное расстояние от стен теплицы. Преимущество дымящих шашек — скорость обработки: такая операция длится всего 30-90 минут. Минус обоих способов — риск уничтожить не только патогенную, но и полезную микрофлору.

Окуривание серой рекомендуют использовать для обеззараживания теплиц, имеющих деревянный каркас. Для конструкций из неоцинкованного металла и поликарбоната данную технологию применять не рекомендуют. Незащищенному металлическому каркасу будет угрожать коррозия из-за окисления его деталей. Производители поликарбоната предупреждают, что светопроницаемость укрывного материала после этой обработки может снизиться, однако огородники-практики не обнаружили таких последствий.

Для этого вида дезинфекции обязательна защита — перчатки, очки и респиратор. Мешкать хозяевам нельзя: после поджигания серы помещение покидают очень быстро. После завершения обработки теплицу держат закрытой 2 суток. Затем двери и окна открывают, чтобы тщательно проветрить помещение. Обычно этот этап также занимает два дня.

Небольшие теплицы требуют более осторожного подхода. Если окуривание шашками выбирают для «жилищ» более скромных размеров, то их не оставляют закрытыми на долгое время: проветривание проводят раньше.

Применение формалина

Этот способ небезопасен, поэтому его используют в крайних случаях: например, если культуры в теплице были заражены, растения болели или были атакованы вредными насекомыми. Перед обработкой обязательно защищаются респиратором и перчатками.

Для обеззараживания почвы используют 2,5% раствор формалина. Жидкость наливают в пульверизатор. На 1 м2 требуется 1 л дезинфицирующего вещества. После химической обработки теплицы ее закрывают, и оставляют для эффективного обеззараживания на 5-10 суток. Затем помещение хорошо проветривают.

Использование мочевины или хлорной извести

Первый раствор готовят из 50 г карбамида мочевины и 10 л холодной воды. После приготовления раствора жидкостью поливают все поверхности — грядки, междурядья, проходы и дорожки.

Хлорная известь — вариант обеззараживания, если нет возможности замены верхнего слоя почвы. После уборки остатков растений и мусора препаратом посыпают грунт: на каждый метр потребуется примерно 100 г хлорки. Затем грядки перекапывают.

Обработка медным купоросом

Раствор из этого вещества готовят в той же пропорции, что и при использовании мочевины: берут 50 г на 10 л. Если обработку проводят впервые, то количество купороса увеличивают в 2-3 раза. Нередко в этот раствор добавляют дополнительные компоненты — негашеную известь или бордосскую жидкость.

Многие огородники предпочитают использовать готовые препараты: например, Карбатион, или Карбофос. Препараты разводят водой, после орошения грунта поверхности закрывают пленкой. Длительность такой обработки — 4-5 дней.

Термический способ

Это пролив почвы горячей водой. Для более глубокой обработки грунт сначала глубоко перекапывают, чтобы обеспечить максимальное проникновение кипятка. После завершения подготовки поверхности проливают не менее 3 раз.

Потом грунт быстро закрывают плотной пленкой, чтобы повышенная температура сохранилась как можно дольше. Минус термического способа тот же, что и у окуривания: такая «беспощадная» обработка способна привести к гибели полезных микроорганизмов.

Криогенный метод

Это обычное промораживание грунта в сильные холода. Данный способ можно использовать только в том случае, если такое обращение допускают элементы конструкции. Не каждая теплица сможет выдержать длительное «переохлаждение».

Операция эта элементарна: двери и окна строения оставляют открытыми, чтобы почва хорошо проморозилась. Но в этом случае важно следить за конструкцией, которая при неблагоприятных условиях может стать «жертвой» сильного ветра или метели.

Еще один вариант — набрасывание снежного «одеяла» внутрь конструкции. У этого популярного метода есть и минус, и плюс. Толстый слой снега обеспечит защиту патогенных микроорганизмов. Однако при таянии снега весной грунт увлажнится, поэтому хозяевам не потребуется его дополнительный полив.

Главным противопоказанием для накидывания снега станут близкорасположенные грунтовые воды. В этом случае весной владельцы увидят в теплице не идеально подготовленную почву, а настоящее болото.

Настои растений и посев сидератов

Чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны препаратов, высокой или низкой температуры, многие опытные огородники используют иные, щадящие методы. Они дают возможность не только обеззаразить почву, уничтожить вредителей, но и улучшить ее структуру, обогатить состав.

Настои растений

Для изготовления растворов используют настои растений-фитонцидов. Спасением для грунта станет анис, бархатцы, календула, мята перечная, полынь, розмарин, табак и чеснок. К эффективным биологическим методам относится обработка почвы отваром сосновой хвои. Эта жидкость универсальна: она подходит и для мытья стенок конструкций. Не менее часто используют отвар помидорной ботвы, так как она является очень эффективным фунгицидом.

Есть два варианта приготовления жидкости:

Из свежей ботвы. Сначала ее измельчают. Для 10-лирового ведра подготавливают 4 кг свежих частей растений. Затем ботву заливают теплой водой, после чего настаивают 3-5 часов. Емкость ставят на огонь, закрывают крышкой и доводят до кипения. Варят томатное «зелье» полчаса. Затем его снимают, остужают и процеживают. Готовый отвар — концентрат, поэтому перед обработкой почвы его обязательно разводят водой, пропорции — 1:4. Из сухой ботвы. Ее потребуется меньше — 1 кг. Готовят помидорный отвар почти так же: сухие части заливают 10 л воды, настаивают от 4 до 5 часов. Кипятят жидкость с сухой ботвой дольше — 2-3 часа. Данный концентрат получается менее насыщенным: перед обеззараживанием почвы его разбавляют, добавляя 2 части воды.

Томатный отвар можно хранить 6 месяцев. Для обработки растений (включая комнатные) в него рекомендуют добавлять хозяйственное либо зеленое мыло: для 10 л достаточно 30 г стружки.

Помощь сидеральных культур

Зеленые удобрения-сидераты обогащают почву, улучшают ее структуру и препятствуют росту сорняков. Для посева осенью используют следующие сидеральные культуры:

вику;

горох;

горчицу;

гречиху;

кормовые бобы;

клевер;

нут;

овес;

рапс;

сою;

фасоль;

фацелию;

чечевицу;

ячмень и т. д.

Идеальный вариант — использование нескольких видов растений. Семена высевают густо, регулярно поливают раствором Фмтоспорина. После посева сидератов в теплице исключена обработка химическими препаратами и окуривание серой. Оптимальная температура внутри теплицы не менее 10°.

Применение специальных препаратов

Подготовка грунта — одна из важнейших операций, проводимых в теплице. Этот этап значительно упростит применение специальных средств, предназначенных для обеззараживания и внесения нужных бактерий.

Огородники нередко используют биопрепарат Фитоп-Флора-С. В нем к гуминовым кислотам добавлена сенная палочка, эффективно борющаяся с патологией. Возможные альтернативы — Азотофит, Алирин, Байкал ЭМ1, Бактоген, Бактофит, Гамаир, Споробактерин, Триходермин, Фитоверм, Фитолавин, Фитоспорин.

Главный недостаток биопрепаратов — их не очень длительное действие. Поэтому повторная обработка потребуется в течение всего дачного сезона. Любое из средств разводят согласно инструкции производителя.

Обеззараживание поверхностей «дома» для растений

Ответ на вопрос, как подготовить теплицу к зиме, зависит от ее конструкции. Простые сооружения, в которых укрывным материалом служит однолетняя полиэтиленовая пленка, не требуют сложного обеззараживания. Такое покрытие просто снимают и заменяют новым. Если теплица построена из стекла или поликарбоната, то ее обязательно обеззараживают, обрабатывая абсолютно все поверхности.

Для дезинфекции помещения необходимы мягкие щетки для окон, или губки, для потолка и верха стен пригодятся швабры, для мытья элементов теплицы используют растворы. Для этой части обработки подходят готовые химические препараты, однако их с успехом заменяют жидкости, приготовленные своими руками.

Простые моющие средства

К ним относится нашатырь, сода, марганцовка, мыло, уксус и горчица.

Нашатырный спирт. На 10 л воды добавляют 1 столовую ложку нашатыря. Перманганат калия. Для мытья элементов теплицы готовят слабый, розовый раствор марганцовки. Пищевая сода или горчица. В 10 л растворяют 2 столовые ложки гидрокарбоната натрия. Раствор из горчичного порошка готовят, используя аналогичные пропорции. Хозяйственное или дегтярное мыло и уксусная эссенция. В ведре воды (10 л) растворяют 100 г мыльной стружки, затем в жидкости размешивают чайную ложку концентрированного уксуса.

Простой мыльный раствор без добавок подходит только в том случае, если в период эксплуатации владельцы не сталкивались с серьезными инфекциями или с атаками вредных насекомых.

Медный купорос

Для дезинфекции теплицы, которая не пережила нашествия вредителей, используют не очень концентрированный раствор. В этом случае его готовят из 10 л воды и 75 г сульфата меди. Если хозяева сталкивались с инфекциями, паутинным клещом и другими «живыми» угрозами, то раствор делают более насыщенным — на ведро воды берут 200 г купороса. Все поверхности им промывают как минимум дважды.

Этими растворами обрабатывают все внутренние поверхности теплицы, включая полки и стеллажи. Особое внимание уделяют стыкам элементов каркаса. Не забывают обработать весь тепличный инструментарий, так как забытый инвентарь способен стать переносчиком инфекций. Если на крыше и стенах теплицы есть загрязнения, то постройку моют и снаружи. Для этого этапа подходят готовые моющие средства.

Остатки раствора внутри конструкции обязательно смывают чистой теплой водой. Если для дезинфекции были использованы химические препараты, то для их удаления поверхности протирают влажной, но хорошо выжатой тканью. Иначе химикаты могут попасть в грунт. После завершения мытья двери и форточки теплицы оставляют открытыми до тех пор, пока все поверхности не высохнут.

Защита каркаса теплицы

Этот этап тоже часть вопроса о том, как подготовить теплицу к зиме, так как именно от прочности каркаса зависит надежность и долговечность постройки.

Металлический элемент, на котором появились глубокие царапины, становится слабым звеном конструкции. Поэтому перед началом обработки теплицы все серьезные дефекты зачищают наждачной бумагой, обезжиривают, затем грунтуют и покрывают краской. Оцинкованные и неокрашенные элементы обрабатывают раствором уксуса (9%).

Деревянные детали, на которых обнаружен плесневый грибок, сначала отмывают хлоркой. После высыхания эти участки обрабатывают концентрированным раствором медного купороса. Для защиты каркасов из дерева используют побелку: раствор из гашеной извести делают густым.

Чтобы получить хороший урожай, осенью хозяевам придется постараться. А о том, как подготовить теплицу к зиме, лучше расскажет грамотный специалист из следующего информативного видео: