После сбора урожая хозяев дачных участков ждет другая работа — менее приятная, но очень важная. Причина ее необходимости проста: земля ежегодно теряет большое количество питательных элементов, поэтому их надо восполнить. Чтобы получить богатый урожай в будущем году, осенью грядки нужно подкормить и качественно обработать. Данная операция включает несколько этапов: в нее входит очистка участка от старой растительности, перекопка, внесение удобрений и т. д. Поэтому начинающим садоводам и огородникам необходимо узнать, что входит в комплекс таких мероприятий, как подготовить почву осенью после посадки, чтобы в следующем сезоне урожай их не разочаровал.
Что включает осенний уход?
Подготовка почвы нужна в любом случае, независимо от того, какие растения были (или будут) высажены на участке в следующем году. Лучше эту часть работ провести именно перед наступлением холодов: весной владельцы будут освобождены от рутинной работы.
Обработка грунта осенью даст возможность максимально оздоровить и подготовить участок к новому дачному сезону. Кроме того, на все этапы операции весной, перед самым посевом, «огородовладельцам» может попросту не хватить времени.
Теперь нужно узнать о том, какие операции предстоит выполнить перед наступлением холодов. Подготовка почвы включает несколько этапов.
- Сначала участок очищают от остатков растений. Хорошее, «здоровое» сырье помещают в компостную яму, а от больного и потенциально вредоносного просто избавляются.
- Грядки на участке перекапывают, чтобы избавить почву от вредителей и сорняков, подготовить ее к зимовке — взрыхлить, придав оптимальную структуру.
- Вносят различные удобрения, поскольку дефицит всех питательных веществ, которые «забрали» растения, необходимо восполнить.
- Мульчируют грядки на случай малоснежной зимы. Для этого этапа используют сено, солому, опилки, картон, кору и т. д.
Такой же подготовки требуют и «теплые дома» для культур. Парники и теплицы очищают от органики, перекапывают грунт или заменяют верхний слой почвы, потом землю обеззараживают и удобряют. Если есть необходимость, то ремонтируют детали конструкций.
Как подготовить почву осенью для посадки?
К работам приступают, когда участок начинает освобождаться от растений. Как правило, подготовкой занимаются, по очереди обрабатывая небольшие площади.
Очистка территории и перекапывание
Идеальное время для этих этапов — до наступления сезона затяжных дождей и заморозков. После выпадения первого снега работу проводить не разрешается. Осеннее рыхление почвы позволит обогатить ее кислородом, который необходим для роста и питания корневой системы растений. Для перекапывания земли выбирают солнечную и сухую погоду, так как проведение этой операции в проливной дождь приведет к противоположному результату: грунт еще больше уплотнится.
Как подготовить почву осенью для посадки? Первый этап включает ее очищение от органического мусора — от плодов, ботвы, коры, сорняков и т. п. Уборку грядок начинают сразу после сбора урожая, поскольку гниющие остатки растений становятся питательной средой для размножения болезнетворных организмов. Особенно тщательно удаляют сорняковые травы — одуванчик, осот и пырей. Эти растения вырывают вместе с корневищем.
Скошенную траву, свекольную и морковную ботву, сухие листья, сено и мульчу собирают в компостную яму. Чтобы защитить участок от всех угроз, сорняки, сухие ветки и остатки больных растений уносят с огорода, потом сжигают. В компостные ямы такую органику не помещают, так вредоносные организмы в них смогут пережить зиму.
После освобождения участка от органики землю вскапывают на глубину 150-200 мм. Комья при осенней перекопке не разбивают, чтобы грунт за зимний период не уплотнился. Благодаря морозам весной такие глыбы распадутся на небольшие комки с мягкой, рыхлой структурой. После окончания перекапывания формируют грядки. Их высота — 200 мм.
Удобрение почвы осенью
Чтобы обеспечить семенам весной полноценное питание, в почву вносят минеральные и органические удобрения. Один из оптимальных вариантов — комплексное удобрение Осень (Буйские удобрения). В его состав входит фосфор, калий, кальций, бор и магний.
На 1 м2 отмеряют 2 столовые ложки. Затем на грядки равномерно рассыпают золу. Она насытит почву микроэлементами и подготовит ее к следующему сезону. Есть и другие комплексные удобрения, предназначенные для осенней подкормки: например, Гера Осеннее, Осень (Садовые рецепты), Сотка Осенняя.
К популярным осенним подкормкам относится суперфосфат, который можно вносить даже в сезон дождей. Если используют обычный продукт, то для каждого квадратного метра отмеряют 40-50 г. Норма для двойного суперфосфата вдвое меньше: она составляет около 20-30 г на 1 м2.
Осенней классикой признан хлористый калий: на 1 м2 требуется от 10 до 20 г удобрения. Сернокислый калий не содержит опасного хлора. Его заделывают на глубину 100-200 мм. Норма зависит от того, какие растения предназначены для посадок в грунт. Для грядок под картофель на 1 м2 необходимы 35 г порошка-концентрата, под репу и капусту — 25 г, под томаты — 20 г, под огурцы — 15 г.
Другие полезные добавки
В тяжелые глинистые почвы ежегодно добавляют крупнозернистый песок. Он поможет улучшить структуру грунта, смягчит его, прогреет и защитит от сильного мороза. На 1 м2 площади берут 1-1,5 ведра. Торфяную крошку добавляют в таком же количестве. Торфяной грунт требует «пескования» и «глинования». Песка и сухой измельченной глины берут столько же — ведро-полтора на квадратный метр.
Кислой почве необходимо другое «лечение»: в нее добавляют доломитовую муку, которая обогатит ее кальцием и магнием, раскислит и оздоровит грунт. Эта подкормка сможет активизировать деятельность полезных микроорганизмов.
Есть и другие эффективные удобрения, которые используют многие огородники.
- Натуральные, органические отходы. К популярным удобрениям относится компост, навоз, перегной, солома, лузга подсолнечника. Многие хозяева используют опилки — либо перепревшие, либо обработанные мочевиной. Продукт жизнедеятельности животных считают идеальным вариантом. Лучшим удобрением признан конский навоз, но не свежий, а наполовину перезревший. В этом случае до наступления дачного сезона он практически полностью разложится.
- Свежий навоз рекомендуют использовать только в том случае, если его негде хранить. Такое удобрение заделывают в грунт не очень глубоко. Этот вариант хорош для подготовки почвы под посадку тыквенных культур, сельдерея, укропа и поздней капусты. Неперезревшее удобрение — противопоказание для грядок, предназначенных для посева корнеплодов. Свежий навоз не рекомендуют вносить в такой грунт даже осенью.
- Зеленая подкормка. Для обогащения почвы в нее закладывают перебродившую массу растений, но не любых. К особо полезным удобрениям относят луковую и чесночную шелуху, бархатцы, календулу, крапиву (может выступать «соло»), одуванчик и порей, сныть. Сорняки хорошо сочетаются с флорой пруда: «зеленым навозом» сможет стать камыш, осока, тростник, ситник и т. д.
Спасением для кислых почв становятся щелочные удобрения. Помимо доломитовой муки и золы в список «ассистентов» входит гашеная известь, мел, молотый известняк, мергель, цементная пыль и т. д.
Помощь сидератов
Как подготовить почву осенью для посадки? Можно воспользоваться «услугами» добровольных помощников. Сидерирование почвы — еще один популярный метод улучшения качества земли и ее структуры. После уборки урожая, очистки грядок и рыхления почвы ее засеивают смесью растений-сидератов. К ним относится:
- донник;
- бархатцы;
- горчица, гречиха;
- бобы, вика, горох;
- сурепка (сурепица);
- овес, рожь, ячмень, просо;
- рапс, редька, подсолнечник, фацелия и т. д.
На выбор сидератов влияют особенности почвы, время начала ее «лечения» и растения, которые владельцы планируют выращивать в следующем сезоне. Если рассматривать только типы грунта, то:
- суглинкам «понравится» донник, люцерна, рапс, редька и рожь;
- супесчаному грунту — масличная редька и овес;
- глинистой почве подойдут бобы, рапс и фасоль;
- песчаные «оптималы» — люпин и донник;
- для торфяной почвы идеалом станет овес;
- для подзолистого грунта — бобы, фасоль.
В «компанию» сидератов-универсалов входит горчица, подсолнечник, сурепка. Их можно сажать независимо от типа грунта. Бобовые и фацелия — растения, которые разрешается использовать перед посевом любых овощей. Идеальным сидератом считается последняя культура: ее сеют круглый год. Осенние всходы фацелии не трогают — их оставляют до весны. Растение предотвратит вымывание грунта и защитит его от промерзания.
Приготовление самодельного удобрения
Некоторые хозяева для улучшения плодородия почвы используют пищевые отходы. К популярным добавкам относится яичная скорлупа, спитый чай, старый, засохший хлеб, сыворотка и т. д.
Многие владельцы используют настои «всякой всячины». Такое «комплексное» удобрение можно изготовить из того, что есть на даче в данный момент. В пластиковую бочку складывают все имеющиеся отходы — черствый хлеб, скошенную траву (без корневищ и земли), овощные и фруктовые очистки, зеленые удобрения.
Для ускорения брожения в будущий настой добавляют потоку, мед или варенье. Для борьбы с вредителями и болезнями в народное средство вводят мяту, пижму, чистотел, луковую шелуху или стрелки лука. В такое удобрение можно добавить любой продукт, который имеет натуральное происхождение. Например, допустимо внесение небольшого количество навоза, куриного помета, компоста или перегноя.
После заполнения емкости органикой в нее наливают теплую дождевую или отстоянную воду так, чтобы жидкость полностью покрыла массу. Бочку закрывают крышкой, или заматывают плотной пленкой, клеенкой. Готовится такое «зелье» 0,5-1,5 месяца, срок созревания зависит от объема сосуда и погоды. Идеал для создания такого удобрения — теплые дни.
Во время приготовления подкормки массу перемешивают каждый день. Если нужно, то добавляют в нее свежие отходы. Комплексное удобрение готово, когда оно перестанет пениться, приобретет запах навоза и превратится в кашу. Эту же смесь после разведения водой можно использовать и при поливе огорода.
Подготовка теплицы к зимовке
Чтобы обеспечить богатый урожай и минимум работ весной, осенью тщательно подготавливают и теплицы. Первым делом убирают все растительные остатки, потом снимают верхний слой почвы — около 50-70 мм. Его рассыпают в отведенном месте, или раскидывают по участку — под деревья, кустарники и т. д. Новую почву или покупают, или готовят ее самостоятельно.
Если выбран второй вариант, то можно воспользоваться готовым рецептом. Для тепличных гряд смешивают часть земли (огородной, дерновой) и такое же количество речного песка. Затем добавляют перегной и торф — 2-3 и 5-6 частей соответственно. В 1 м3 готовой смеси досыпают от 3 до 4 кг извести.
Соотношение компонентов субстрата можно менять, но при уменьшении количества торфа извести также нужно добавлять меньше. Главные требования к грунту для теплицы — рыхлость, воздухо- и влагопроницаемость.
Обеззараживание
Второй этап — дезинфекция грунта и помещения. В этом случае можно использовать один из нескольких методов.
Окуривание теплицы серой или серными шашками
Данный способ чаще используют именно осенью, а не весной. В теплице, освобожденной от мусора, сжигают серу (порошковую, комовую), смешанную с керосином, или окуривают помещение серными шашками. На каждый кубический метр теплицы потребуется 50-80 г сыпучего вещества. Объем помещения высчитывают приблизительно. Небольшое количество керосина в серу добавляют «на глазок».
Если используют шашки, то получают преимущество: такая обработка занимает минимум времени. Расход препарата зависит от его производителя и объема теплицы. В инструкции к серным шашкам сказано, что 60 г достаточно для фумигации 1 м3 помещения. Однако некоторые производители для дезинфекции кубометра помещения рекомендуют использовать вдвое меньше — 30 г, или одну таблетку.
Эти изделия равномерно размещают в теплице, устанавливая их на металлические листы или на кирпичи. Чтобы гарантировать максимальную эффективность обработки, все поверхности предварительно опрыскивают водой. Поджигают шашки, заранее надев защитную амуницию: необходимы перчатки, противогаз или респиратор и очки.
После завершения подготовки к дезинфекции теплицу закрывают, шашки поджигают. Помещение держат закрытым сутки. Проветривают теплицу несколько дней (2-3). Все внутренние поверхности после окуривания тщательно промывают и протирают.
Из-за сернистой кислоты, образующейся при фумигации серой, данный метод не рекомендуют применять для конструкций на металлическом каркасе. Причина — быстрая коррозия деталей теплицы. Защитить их от разрушения поможет предварительная обработка всех элементов солидолом или другой жирной смазкой.
Использование простых дезинфицирующих средств
Для обеззараживания грунта и дезинфекции помещения применяют несколько методов.
Использование хлорной извести
Этот способ идеален для конструкций на деревянном каркасе. Раствор хлорки делают так: 400 г извести разводят в 10 л подогретой воды, затем оставляют для настаивания на 3-4 часа. После этого раствором опрыскивают почву, а осадок используют для обработки деталей каркаса. С помощью этой же жидкости дезинфицируют весь тепличный (садовый) инвентарь.
Полив почвы Формалином
Формалин (40%) — альтернатива хлорной извести, однако это средство токсично. Поэтому после обработки теплице требуется тщательное проветривание: помещение открывают через 2 недели. В 10 л воды разводят 100 г формалина. Если грунт влажный, то количество увеличивают до 250 г. Для обеззараживания 1 м2 сухой земли потребуется 2-2,5 ведра раствора, для обработки влажной — одно ведро.
Помощь перманганата калия
Это одно из универсальных средств, которое используют для решения многих задач. Для подготовки грунта в теплице делают не очень насыщенный раствор: на 10 л воды берут 2-5 г марганцовки. Для обработки почвы самодельный препарат переливают в лейку. Если он приготовлен для обеззараживания элементов конструкции, то используют распылитель, ветошь или губку.
Медный купорос
Сульфат меди — средство, которое подходит для обработки грунта и укрывного материала, но концентрация используемых растворов отличается. Для дезинфекции почвы 5 г купороса разводят в 10 л воды. Расход на 1 м2 — 2 литра. Для обработки покрытия теплицы используют более концентрированную жидкость: в ведре воды растворяют 100 г.
Бордосская жидкость
Четвертое популярное средство — «жидкость из Бордо». Ее можно купить, но совсем не сложно приготовить препарат самостоятельно.
- Сначала медный купорос (300 г) разводят в небольшом количестве теплой воды.
- Затем концентрат разбавляют, доводя объем до 5 л. Потом из гашеной извести делают известковое молоко: пропорции и последовательность приготовления аналогичны.
- Оба раствора соединяют, тонкой струйкой вводя в молочко голубую жидкость. Почву и все элементы конструкции обрабатывают по-разному: для грунта используют лейку, для покрытия и элементов каркаса — распылитель и губку.
После полного высыхания поверхностей (около 5 часов), операцию повторяют. Максимальный эффект гарантирует трехкратная (в идеале — пятикратная) дезинфекция.
При изучении вопроса о том, как подготовить почву осенью для посадки, очень важно запомнить, что далеко не все средства для почвы можно использовать регулярно. Например, препараты меди (купорос, бордосская жидкость) рекомендуют использовать только раз в 5 лет. Они накапливаются в почве, поэтому становятся токсичными для растений, и опасными для людей.
Применение специальных препаратов
Большинство народных средств имеют один, но серьезный недостаток: они уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору. Поэтому для обеззараживания почвы лучшими остаются биологические антисептики, которые содержат колонии бактерий, необходимых для оздоровления грунта. К ним относится:
- Азотофит;
- Байкал;
- Бактофит;
- Гаулсин;
- Глиокладин;
- Микорад INSEKTO;
- Планриз;
- Риверм;
- Триходермин;
- Триходин;
- Трихоплант;
- Фитобактерин;
- Фитодоктор;
- Фитоспорин и др.
Перед применением любого из препаратов рекомендуют тщательно изучить инструкции производителя средства.
Фармайод — недорогое, но эффективное средство, которое отличается широким спектром действия. Его применяют для обеззараживания почвы, для дезинфекции материалов конструкций и инструментов. Для обработки грунта теплицы 100 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого количества хватит для обработки 8-10 м2.
Для дезинфекции элементов (каркаса, укрывного материала) в 3 литра воды добавляют 30 мл Фармайода. Смывать раствор не нужно: препарат абсолютно безопасен для растений, людей и домашних животных.
Удобрение грунта
Как подготовить почву теплицы осенью для посадки? Поскольку грунт за сезон истощился, ему необходимо восполнить запас питательных веществ. В осенний период в почву рекомендуют вносить компост, навоз, перегной, торф.
- Сначала землю перекапывают. Потом на поверхности грунта распределяют навоз: на 1 м2 уходит от 10 до 20 кг.
- Затем землю снова перекапывают, после завершения этого этапа на грунте распределяют золу. Ее закрывают чистой травой.
- После наступления зимы почву теплицы покрывают снежным одеялом. Весной оно насытит землю влагой и предотвратит сильное промерзание почвы.
Снег в конструкции — возможность выровнять температуру на улице и в помещении, поэтому элементы теплицы останутся в сохранности. Использование снежной защиты — способ, который не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае не исключено, что весной в теплице появится «мини-болото».
Подготовка к зимовке
Защита теплицы, ее усиление к зиме — последнее мероприятие. Оно напрямую не относится к вопросу, как подготовить почву осенью для посадки. Однако этот этап даст владельцам возможность исключить возможные проблемы — деформацию и разрушение конструкции.
Данная операция включает ремонт всех частей теплицы и подготовку ее к зимовке. Ее не рекомендуют пропускать даже в тех регионах, где зимы теплые и малоснежные. Гарантировать прочность конструкции смогут подпорки. Операцию проводят так:
- сначала брус режут на отрезки длиной, равной высоте теплицы;
- подпорки устанавливают под дуги, расстояние между элементами — как минимум 1,5 м;
- чтобы предотвратить случайное смещение опор, под основание брусьев устанавливают кирпичи;
- чтобы не повредить металлические части каркаса, используют прокладки, вырезанные из плотной резины.
Оптимальный вариант для установки защиты от осадков — добавление в конструкцию дополнительных усиливающих элементов. Например, идеальными решениями считают Т-образные подпорки, имеющие большую площадь захвата.
Хозяевам-дебютантам трудно сразу запомнить все нюансы операции, советы в этом случае лишними не будут. Поэтому начинающим садоводам и огородниками не помешает посмотреть видео, рассказывающее о том, как подготовить почву осенью для посадки: