После сбора урожая хозяев дачных участков ждет другая работа — менее приятная, но очень важная. Причина ее необходимости проста: земля ежегодно теряет большое количество питательных элементов, поэтому их надо восполнить. Чтобы получить богатый урожай в будущем году, осенью грядки нужно подкормить и качественно обработать. Данная операция включает несколько этапов: в нее входит очистка участка от старой растительности, перекопка, внесение удобрений и т. д. Поэтому начинающим садоводам и огородникам необходимо узнать, что входит в комплекс таких мероприятий, как подготовить почву осенью после посадки, чтобы в следующем сезоне урожай их не разочаровал.

Что включает осенний уход?

Подготовка почвы нужна в любом случае, независимо от того, какие растения были (или будут) высажены на участке в следующем году. Лучше эту часть работ провести именно перед наступлением холодов: весной владельцы будут освобождены от рутинной работы.

Обработка грунта осенью даст возможность максимально оздоровить и подготовить участок к новому дачному сезону. Кроме того, на все этапы операции весной, перед самым посевом, «огородовладельцам» может попросту не хватить времени.

Теперь нужно узнать о том, какие операции предстоит выполнить перед наступлением холодов. Подготовка почвы включает несколько этапов.

Сначала участок очищают от остатков растений. Хорошее, «здоровое» сырье помещают в компостную яму, а от больного и потенциально вредоносного просто избавляются. Грядки на участке перекапывают, чтобы избавить почву от вредителей и сорняков, подготовить ее к зимовке — взрыхлить, придав оптимальную структуру. Вносят различные удобрения, поскольку дефицит всех питательных веществ, которые «забрали» растения, необходимо восполнить. Мульчируют грядки на случай малоснежной зимы. Для этого этапа используют сено, солому, опилки, картон, кору и т. д.

Такой же подготовки требуют и «теплые дома» для культур. Парники и теплицы очищают от органики, перекапывают грунт или заменяют верхний слой почвы, потом землю обеззараживают и удобряют. Если есть необходимость, то ремонтируют детали конструкций.

Как подготовить почву осенью для посадки?

К работам приступают, когда участок начинает освобождаться от растений. Как правило, подготовкой занимаются, по очереди обрабатывая небольшие площади.

Очистка территории и перекапывание

Идеальное время для этих этапов — до наступления сезона затяжных дождей и заморозков. После выпадения первого снега работу проводить не разрешается. Осеннее рыхление почвы позволит обогатить ее кислородом, который необходим для роста и питания корневой системы растений. Для перекапывания земли выбирают солнечную и сухую погоду, так как проведение этой операции в проливной дождь приведет к противоположному результату: грунт еще больше уплотнится.

Как подготовить почву осенью для посадки? Первый этап включает ее очищение от органического мусора — от плодов, ботвы, коры, сорняков и т. п. Уборку грядок начинают сразу после сбора урожая, поскольку гниющие остатки растений становятся питательной средой для размножения болезнетворных организмов. Особенно тщательно удаляют сорняковые травы — одуванчик, осот и пырей. Эти растения вырывают вместе с корневищем.

Скошенную траву, свекольную и морковную ботву, сухие листья, сено и мульчу собирают в компостную яму. Чтобы защитить участок от всех угроз, сорняки, сухие ветки и остатки больных растений уносят с огорода, потом сжигают. В компостные ямы такую органику не помещают, так вредоносные организмы в них смогут пережить зиму.

После освобождения участка от органики землю вскапывают на глубину 150-200 мм. Комья при осенней перекопке не разбивают, чтобы грунт за зимний период не уплотнился. Благодаря морозам весной такие глыбы распадутся на небольшие комки с мягкой, рыхлой структурой. После окончания перекапывания формируют грядки. Их высота — 200 мм.

Удобрение почвы осенью

Чтобы обеспечить семенам весной полноценное питание, в почву вносят минеральные и органические удобрения. Один из оптимальных вариантов — комплексное удобрение Осень (Буйские удобрения). В его состав входит фосфор, калий, кальций, бор и магний.

На 1 м2 отмеряют 2 столовые ложки. Затем на грядки равномерно рассыпают золу. Она насытит почву микроэлементами и подготовит ее к следующему сезону. Есть и другие комплексные удобрения, предназначенные для осенней подкормки: например, Гера Осеннее, Осень (Садовые рецепты), Сотка Осенняя.

К популярным осенним подкормкам относится суперфосфат, который можно вносить даже в сезон дождей. Если используют обычный продукт, то для каждого квадратного метра отмеряют 40-50 г. Норма для двойного суперфосфата вдвое меньше: она составляет около 20-30 г на 1 м2.

Осенней классикой признан хлористый калий: на 1 м2 требуется от 10 до 20 г удобрения. Сернокислый калий не содержит опасного хлора. Его заделывают на глубину 100-200 мм. Норма зависит от того, какие растения предназначены для посадок в грунт. Для грядок под картофель на 1 м2 необходимы 35 г порошка-концентрата, под репу и капусту — 25 г, под томаты — 20 г, под огурцы — 15 г.

Другие полезные добавки

В тяжелые глинистые почвы ежегодно добавляют крупнозернистый песок. Он поможет улучшить структуру грунта, смягчит его, прогреет и защитит от сильного мороза. На 1 м2 площади берут 1-1,5 ведра. Торфяную крошку добавляют в таком же количестве. Торфяной грунт требует «пескования» и «глинования». Песка и сухой измельченной глины берут столько же — ведро-полтора на квадратный метр.

Кислой почве необходимо другое «лечение»: в нее добавляют доломитовую муку, которая обогатит ее кальцием и магнием, раскислит и оздоровит грунт. Эта подкормка сможет активизировать деятельность полезных микроорганизмов.

Есть и другие эффективные удобрения, которые используют многие огородники.

Натуральные, органические отходы. К популярным удобрениям относится компост, навоз, перегной, солома, лузга подсолнечника. Многие хозяева используют опилки — либо перепревшие, либо обработанные мочевиной. Продукт жизнедеятельности животных считают идеальным вариантом. Лучшим удобрением признан конский навоз, но не свежий, а наполовину перезревший. В этом случае до наступления дачного сезона он практически полностью разложится. Свежий навоз рекомендуют использовать только в том случае, если его негде хранить. Такое удобрение заделывают в грунт не очень глубоко. Этот вариант хорош для подготовки почвы под посадку тыквенных культур, сельдерея, укропа и поздней капусты. Неперезревшее удобрение — противопоказание для грядок, предназначенных для посева корнеплодов. Свежий навоз не рекомендуют вносить в такой грунт даже осенью. Зеленая подкормка. Для обогащения почвы в нее закладывают перебродившую массу растений, но не любых. К особо полезным удобрениям относят луковую и чесночную шелуху, бархатцы, календулу, крапиву (может выступать «соло»), одуванчик и порей, сныть. Сорняки хорошо сочетаются с флорой пруда: «зеленым навозом» сможет стать камыш, осока, тростник, ситник и т. д.

Спасением для кислых почв становятся щелочные удобрения. Помимо доломитовой муки и золы в список «ассистентов» входит гашеная известь, мел, молотый известняк, мергель, цементная пыль и т. д.

Помощь сидератов

Как подготовить почву осенью для посадки? Можно воспользоваться «услугами» добровольных помощников. Сидерирование почвы — еще один популярный метод улучшения качества земли и ее структуры. После уборки урожая, очистки грядок и рыхления почвы ее засеивают смесью растений-сидератов. К ним относится:

донник;

бархатцы;

горчица, гречиха;

бобы, вика, горох;

сурепка (сурепица);

овес, рожь, ячмень, просо;

рапс, редька, подсолнечник, фацелия и т. д.

На выбор сидератов влияют особенности почвы, время начала ее «лечения» и растения, которые владельцы планируют выращивать в следующем сезоне. Если рассматривать только типы грунта, то:

суглинкам «понравится» донник, люцерна, рапс, редька и рожь;

супесчаному грунту — масличная редька и овес;

глинистой почве подойдут бобы, рапс и фасоль;

песчаные «оптималы» — люпин и донник;

для торфяной почвы идеалом станет овес;

для подзолистого грунта — бобы, фасоль.

В «компанию» сидератов-универсалов входит горчица, подсолнечник, сурепка. Их можно сажать независимо от типа грунта. Бобовые и фацелия — растения, которые разрешается использовать перед посевом любых овощей. Идеальным сидератом считается последняя культура: ее сеют круглый год. Осенние всходы фацелии не трогают — их оставляют до весны. Растение предотвратит вымывание грунта и защитит его от промерзания.

Приготовление самодельного удобрения

Некоторые хозяева для улучшения плодородия почвы используют пищевые отходы. К популярным добавкам относится яичная скорлупа, спитый чай, старый, засохший хлеб, сыворотка и т. д.

Многие владельцы используют настои «всякой всячины». Такое «комплексное» удобрение можно изготовить из того, что есть на даче в данный момент. В пластиковую бочку складывают все имеющиеся отходы — черствый хлеб, скошенную траву (без корневищ и земли), овощные и фруктовые очистки, зеленые удобрения.

Для ускорения брожения в будущий настой добавляют потоку, мед или варенье. Для борьбы с вредителями и болезнями в народное средство вводят мяту, пижму, чистотел, луковую шелуху или стрелки лука. В такое удобрение можно добавить любой продукт, который имеет натуральное происхождение. Например, допустимо внесение небольшого количество навоза, куриного помета, компоста или перегноя.

После заполнения емкости органикой в нее наливают теплую дождевую или отстоянную воду так, чтобы жидкость полностью покрыла массу. Бочку закрывают крышкой, или заматывают плотной пленкой, клеенкой. Готовится такое «зелье» 0,5-1,5 месяца, срок созревания зависит от объема сосуда и погоды. Идеал для создания такого удобрения — теплые дни.

Во время приготовления подкормки массу перемешивают каждый день. Если нужно, то добавляют в нее свежие отходы. Комплексное удобрение готово, когда оно перестанет пениться, приобретет запах навоза и превратится в кашу. Эту же смесь после разведения водой можно использовать и при поливе огорода.

Подготовка теплицы к зимовке

Чтобы обеспечить богатый урожай и минимум работ весной, осенью тщательно подготавливают и теплицы. Первым делом убирают все растительные остатки, потом снимают верхний слой почвы — около 50-70 мм. Его рассыпают в отведенном месте, или раскидывают по участку — под деревья, кустарники и т. д. Новую почву или покупают, или готовят ее самостоятельно.

Если выбран второй вариант, то можно воспользоваться готовым рецептом. Для тепличных гряд смешивают часть земли (огородной, дерновой) и такое же количество речного песка. Затем добавляют перегной и торф — 2-3 и 5-6 частей соответственно. В 1 м3 готовой смеси досыпают от 3 до 4 кг извести.

Соотношение компонентов субстрата можно менять, но при уменьшении количества торфа извести также нужно добавлять меньше. Главные требования к грунту для теплицы — рыхлость, воздухо- и влагопроницаемость.

Обеззараживание

Второй этап — дезинфекция грунта и помещения. В этом случае можно использовать один из нескольких методов.

Окуривание теплицы серой или серными шашками

Данный способ чаще используют именно осенью, а не весной. В теплице, освобожденной от мусора, сжигают серу (порошковую, комовую), смешанную с керосином, или окуривают помещение серными шашками. На каждый кубический метр теплицы потребуется 50-80 г сыпучего вещества. Объем помещения высчитывают приблизительно. Небольшое количество керосина в серу добавляют «на глазок».

Если используют шашки, то получают преимущество: такая обработка занимает минимум времени. Расход препарата зависит от его производителя и объема теплицы. В инструкции к серным шашкам сказано, что 60 г достаточно для фумигации 1 м3 помещения. Однако некоторые производители для дезинфекции кубометра помещения рекомендуют использовать вдвое меньше — 30 г, или одну таблетку.

Эти изделия равномерно размещают в теплице, устанавливая их на металлические листы или на кирпичи. Чтобы гарантировать максимальную эффективность обработки, все поверхности предварительно опрыскивают водой. Поджигают шашки, заранее надев защитную амуницию: необходимы перчатки, противогаз или респиратор и очки.

После завершения подготовки к дезинфекции теплицу закрывают, шашки поджигают. Помещение держат закрытым сутки. Проветривают теплицу несколько дней (2-3). Все внутренние поверхности после окуривания тщательно промывают и протирают.

Из-за сернистой кислоты, образующейся при фумигации серой, данный метод не рекомендуют применять для конструкций на металлическом каркасе. Причина — быстрая коррозия деталей теплицы. Защитить их от разрушения поможет предварительная обработка всех элементов солидолом или другой жирной смазкой.

Использование простых дезинфицирующих средств

Для обеззараживания грунта и дезинфекции помещения применяют несколько методов.

Использование хлорной извести

Этот способ идеален для конструкций на деревянном каркасе. Раствор хлорки делают так: 400 г извести разводят в 10 л подогретой воды, затем оставляют для настаивания на 3-4 часа. После этого раствором опрыскивают почву, а осадок используют для обработки деталей каркаса. С помощью этой же жидкости дезинфицируют весь тепличный (садовый) инвентарь.

Полив почвы Формалином

Формалин (40%) — альтернатива хлорной извести, однако это средство токсично. Поэтому после обработки теплице требуется тщательное проветривание: помещение открывают через 2 недели. В 10 л воды разводят 100 г формалина. Если грунт влажный, то количество увеличивают до 250 г. Для обеззараживания 1 м2 сухой земли потребуется 2-2,5 ведра раствора, для обработки влажной — одно ведро.

Помощь перманганата калия

Это одно из универсальных средств, которое используют для решения многих задач. Для подготовки грунта в теплице делают не очень насыщенный раствор: на 10 л воды берут 2-5 г марганцовки. Для обработки почвы самодельный препарат переливают в лейку. Если он приготовлен для обеззараживания элементов конструкции, то используют распылитель, ветошь или губку.

Медный купорос

Сульфат меди — средство, которое подходит для обработки грунта и укрывного материала, но концентрация используемых растворов отличается. Для дезинфекции почвы 5 г купороса разводят в 10 л воды. Расход на 1 м2 — 2 литра. Для обработки покрытия теплицы используют более концентрированную жидкость: в ведре воды растворяют 100 г.

Бордосская жидкость

Четвертое популярное средство — «жидкость из Бордо». Ее можно купить, но совсем не сложно приготовить препарат самостоятельно.

Сначала медный купорос (300 г) разводят в небольшом количестве теплой воды. Затем концентрат разбавляют, доводя объем до 5 л. Потом из гашеной извести делают известковое молоко: пропорции и последовательность приготовления аналогичны. Оба раствора соединяют, тонкой струйкой вводя в молочко голубую жидкость. Почву и все элементы конструкции обрабатывают по-разному: для грунта используют лейку, для покрытия и элементов каркаса — распылитель и губку.

После полного высыхания поверхностей (около 5 часов), операцию повторяют. Максимальный эффект гарантирует трехкратная (в идеале — пятикратная) дезинфекция.

При изучении вопроса о том, как подготовить почву осенью для посадки, очень важно запомнить, что далеко не все средства для почвы можно использовать регулярно. Например, препараты меди (купорос, бордосская жидкость) рекомендуют использовать только раз в 5 лет. Они накапливаются в почве, поэтому становятся токсичными для растений, и опасными для людей.

Применение специальных препаратов

Большинство народных средств имеют один, но серьезный недостаток: они уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору. Поэтому для обеззараживания почвы лучшими остаются биологические антисептики, которые содержат колонии бактерий, необходимых для оздоровления грунта. К ним относится:

Азотофит;

Байкал;

Бактофит;

Гаулсин;

Глиокладин;

Микорад INSEKTO;

Планриз;

Риверм;

Триходермин;

Триходин;

Трихоплант;

Фитобактерин;

Фитодоктор;

Фитоспорин и др.

Перед применением любого из препаратов рекомендуют тщательно изучить инструкции производителя средства.

Фармайод — недорогое, но эффективное средство, которое отличается широким спектром действия. Его применяют для обеззараживания почвы, для дезинфекции материалов конструкций и инструментов. Для обработки грунта теплицы 100 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого количества хватит для обработки 8-10 м2.

Для дезинфекции элементов (каркаса, укрывного материала) в 3 литра воды добавляют 30 мл Фармайода. Смывать раствор не нужно: препарат абсолютно безопасен для растений, людей и домашних животных.

Удобрение грунта

Как подготовить почву теплицы осенью для посадки? Поскольку грунт за сезон истощился, ему необходимо восполнить запас питательных веществ. В осенний период в почву рекомендуют вносить компост, навоз, перегной, торф.

Сначала землю перекапывают. Потом на поверхности грунта распределяют навоз: на 1 м2 уходит от 10 до 20 кг. Затем землю снова перекапывают, после завершения этого этапа на грунте распределяют золу. Ее закрывают чистой травой. После наступления зимы почву теплицы покрывают снежным одеялом. Весной оно насытит землю влагой и предотвратит сильное промерзание почвы.

Снег в конструкции — возможность выровнять температуру на улице и в помещении, поэтому элементы теплицы останутся в сохранности. Использование снежной защиты — способ, который не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае не исключено, что весной в теплице появится «мини-болото».

Подготовка к зимовке

Защита теплицы, ее усиление к зиме — последнее мероприятие. Оно напрямую не относится к вопросу, как подготовить почву осенью для посадки. Однако этот этап даст владельцам возможность исключить возможные проблемы — деформацию и разрушение конструкции.

Данная операция включает ремонт всех частей теплицы и подготовку ее к зимовке. Ее не рекомендуют пропускать даже в тех регионах, где зимы теплые и малоснежные. Гарантировать прочность конструкции смогут подпорки. Операцию проводят так:

сначала брус режут на отрезки длиной, равной высоте теплицы;

подпорки устанавливают под дуги, расстояние между элементами — как минимум 1,5 м;

чтобы предотвратить случайное смещение опор, под основание брусьев устанавливают кирпичи;

чтобы не повредить металлические части каркаса, используют прокладки, вырезанные из плотной резины.

Оптимальный вариант для установки защиты от осадков — добавление в конструкцию дополнительных усиливающих элементов. Например, идеальными решениями считают Т-образные подпорки, имеющие большую площадь захвата.

Хозяевам-дебютантам трудно сразу запомнить все нюансы операции, советы в этом случае лишними не будут. Поэтому начинающим садоводам и огородниками не помешает посмотреть видео, рассказывающее о том, как подготовить почву осенью для посадки: