Пруд, или водоем — искусственное сооружение, которое человек создал для выращивания рыбы, полива огорода или других хозяйственных целей. Спустя время в водоеме формируется биоценоз, своя экосистема, включающая различные микроорганизмы, растения, живность. К сожалению, по причине малого объема воды в прудах экосистема теряет устойчивость и не способна поддерживать равновесие самостоятельно. В водоем попадает различный мусор (трава, опавшая листва, ветки с рядом стоящих деревьев), продукты жизнедеятельности животных. У владельцев водоемов часто возникает вопрос: как очистить пруд? Ведь если не ухаживать за искусственным водоемом должным образом, то вскоре он утратит свою красоту — вода станет мутной, появятся илистые отложения, тина, ряска на поверхности.

Способы очистки

Ил станет «помощником» при размножении некоторых вредных микроорганизмов, которые в свою очередь способствуют разрастанию водорослей и поглощают кислород и полезных бактерий. Постепенно красивый декоративный пруд перевоплотится в болото — он зарастет и появится неприятный запах. Во избежание такого исхода и для сохранения искусственного водоема в ухоженном виде существуют эффективные пути очистки.

Среди них выделяют:

механические;

химические;

биологические;

ультрафиолетовый.

Выбор варианта будет зависеть от того, насколько серьезные загрязнения в водоеме, от его размеров, наличия живых обитателей и некоторых других индивидуальных особенностей.

Механические

Такие методы очистки наиболее устаревшие и малоэффективные, хотя и нетрудоемкие. Мусор и загрязнения (листья, ветки, трава) устраняются непосредственно руками, а также с использованием специальных инструментов (веерные грабли, сачок или сетка с маленькими ячейками). Для того чтобы избавиться от болотной растительности вокруг водоема, можно воспользоваться косой или выдернуть ее вручную. В дальнейшем она может быть использована в качестве удобрения.

Однако эти меры поверхностные и скорее применяются в качестве профилактики. Важно обратить внимание на то, как вода циркулирует, на ее движение, чтобы не допускать загрязнение и застой. Для этих целей применяют аэраторы и специализированные фильтры. Вся система фильтрации при создании пруда продумывается и устанавливается заранее, перед заполнением водоема водой.

Устройства фильтрации

Зачастую владельцы искусственных водоемов вооружаются напорными или проточными фильтрами. Они отличаются между собой механизмами работы.

Чтобы сохранить поверхность водоема в чистоте, используют специальный прибор-скиммер. Он представляет собой фильтр, собирающий в корзину с поверхности воды мусор, различного рода загрязнения, скопившуюся пыль. Затем устройство выдает очищенную воду обратно в пруд. Разместить фильтры-скиммеры можно на дне, встроить в берег или оставить плавать на поверхности.

Владельцы водоемов также используют специальные водные пылесосы. Хотя такое приобретение довольно затратное, оно позволяет проводить регулярную чистку пруда от загрязнений, ила и водорослей. Устройства бывают двух типов — с ручным и автоматическим управлением. Также в комплект входят разные виды насадок и мешок для мусора. Однако «илососы» лучше не использовать в водоемах, населенных рыбами и лягушками, потому что велика вероятность уничтожить мальков и головастиков в ходе чистки.

Применяя системы фильтрации и функциональные устройства для очистки водоема, владельцу стоит помнить о своевременной замене картриджей, промывке фильтров, очистке мешка для сбора мусора.

Химические

Применять специальную химию для очистки искусственных водоемов необходимо с особой осторожностью. Хотя реагенты действуют быстро и эффективно, они способны изменить состав воды и повлиять на ее кислотный баланс.

Пренебрежение инструкцией и правильной дозировкой может отрицательно сказаться на обитателях пруда и уничтожить полезные водоросли. Препараты, в составе которых присутствует бром, относятся к наиболее безопасным, однако использование их без хлорных реагентов даст очень слабый эффект.

Сорбционная очистка

Данный способ подразумевает применение цеолитов. Это пористые минералы, обладающие мощным очистительным действием. Благодаря таким сорбентам фосфор и аммоний удаляются из воды. Цеолиты насыпают в проточные фильтры, и вода проходит через сорбенты.

Результатом будет прекращение роста тины. Ещё один способ применения цеолитов — насыпать на дно. Для объема воды 1000 литров необходимо 0,5-1 кг сорбентов. Так болотная растительность уничтожается на довольно большой площади, и эффект длится в течение 1-2 лет.

Известкование

Продолжительная эксплуатация искусственного водоема приводит к уменьшению объема извести, а, следовательно, к загрязнению воды, появлению вредных бактерий, насекомых и их личинок. Для дезинфекции водоема от паразитов, очистки от нежелательной растительности и повышения уровня кислорода в воде используют негашеную известь.

Можно внести известь по воде — для этого понадобится 1 кг извести на 10 квадратных метров. Для внесения извести по сухому дну дозировка в 2 раза меньше, то есть полкилограмма на 10 квадратных метров. Такая известковая профилактика обычно проводится в течение всего лета: два раза в месяц.

Биологические

Для предотвращения заиливания пруда, применяют бактериальные препараты в виде порошка с высушенными микроорганизмами или жидкости. Способ применения: распределить порошок по водной поверхности или вылить препарат непосредственно в водоем. Наиболее распространенные среди них:

JBL FilterStart Pond;

Starter-Bacterien;

Aqua Balance;

Прудочист.

После попадания в воду они начинают работать мгновенно, уничтожая илистые отложения и водоросли, значительно улучшая качество воды. Препараты также убивают болезнетворные микроорганизмы, предотвращают процессы гниения в водоеме, разрушают вредные соединения азота. Действие бактериальных препаратов может длиться около шести недель.

Биоплато

Данный способ считается самым безопасным и эффективным, поскольку позволяет сохранить естественный микроклимат водоема. Суть заключается в сооружении биоплато рядом с прудом и немного выше его уровня. Оно представляет собой небольшой котлован, глубиной около 50 см.

Его дно выстилают гравием и заселяют ракообразными организмами и полезными растениями, корни которых хорошо насыщают воду кислородом и предотвращают уплотнение дна. С помощью насоса вода из пруда подаётся на биоплато. Растения и рачки очищают воду, и затем она медленно стекает в пруд через фильтрующую ступеньку из щебня. По сути, это биологическая система фильтрации.

Ультрафиолетовый

Такой необычный способ довольно прост и в то же время эффективен. Кроме того, он совершенно безопасен и не нанесет никакого вреда водным обитателям. Осуществляется данный метод при помощи приборов, работающих в режиме стерилизаторов. Эти приборы — ультрафиолетовые лампы, которые можно использовать в воде.

Данный способ позволяет прекратить активную жизнедеятельность мелких водорослей, микроорганизмов, способствуют осветлению воды. Ультрафиолетовый метод довольно популярен у владельцев искусственных водоемов. Но нужно отметить, что УФ-облучение не поможет избавиться от крупного мусора или отложений на дне, поэтому этот способ для лучшего эффекта рекомендуется использовать вкупе с остальными.

Замена воды

Как очистить пруд, если никакие методы очистки не дали положительных результатов? Придется прибегнуть к радикальному способу — полностью заменить воду. Происходит операция в несколько этапов:

Живых обитателей пруда (рыбок, лягушек), если таковые имеются, вылавливают и помещают на время в отдельную ёмкость. Убирают декоративные растения. Спускают всю воду. Очищают дно и внутреннюю часть от илистых отложений, загрязнений и различного мусора. Наполняют водоем водой, возвращают декоративные растения.

Не стоит пугаться помутнения свежей воды, это результат работы микроорганизмов, с большой скоростью размножающихся в чистой воде. Через пару дней вода очистится самостоятельно. Спустя неделю можно запускать в пруд рыбок и лягушек, так как биобаланс полностью восстановится.

Как сохранить чистоту водоема

Для сохранения чистой воды в искусственном водоеме и его благоприятного вида в целом, необходим постоянный уход и недопущение серьезных загрязнений. Вот некоторые правила, соблюдение которых поможет сохранить пруд в замечательном состоянии.

Нужна установка фильтра для воды с принудительной циркуляцией. Благодаря этому приспособлению в водоеме всегда будет поддерживаться нужный уровень кислорода, а про мелкий мусор можно будет забыть. Желательно, чтобы летом фильтр работал круглые сутки. Можно облагородить водоем каменными или бетонными бортиками, это станет препятствием для попадания дождевых червей, которые погибают в воде и разлагаются, вредя живым обитателям пруда. Каждый день необходимо убирать крупный мусор с поверхности воды с помощью сетки или сачка. Очистить дно от мусора также поможет обыкновенный сачок. Важно проследить за тем, чтобы водоем не находился под ярким солнцем в течение всего дня. Это станет причиной сильного испарения жидкости с поверхности пруда и, следовательно, приведет к потере кислорода. Во избежание такой проблемы обычно берега водоема засаживают декоративными растениями, тем самым притеняя его. Альтернативным вариантом станет не пропускающий солнечный свет материал, которым накрывают пруд на несколько часов в самое жаркое время.

Необходимо постоянно следить за уровнем воды в водоеме, в особенности в жаркое время. При необходимости придется пополнять пруд нужным количеством воды. Это очень важно для поддержания нормальной жизнедеятельности его обитателей.

О героической борьбе за водоем расскажет следующее видео: