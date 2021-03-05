С наступлением весны начинаются хлопоты у садоводов на приусадебных участках. Начало каждого сезона повторяется — обработка теплиц и подготовка почвы к ранним посадкам. Как обработать теплицу весной, как сделать все правильно? Об этом и будем говорить в статье.

Ревизия и устранение дефектов теплицы

Подготовительные работы на начало обработки включают в себя пару действий:

то, что не успели сделать осенью;

то, что нужно выполнить весной.

Обычное дело, когда по осени у садоводов не хватает времени на уборку растительных остатков в теплице. Часто все дела переносятся на весну. Поэтому первоначально освобождают помещение от всего, что мешает процессу обработки. Все тщательно пересматривают и обрабатывают:

деревянные поверхности белят известью с разведенным малярным клеем;

металлические части очищают от ржавчины, грунтуют и обрабатывают антикоррозийным средством;

осматривают стенки теплицы на отсутствие герметичности стыков и других повреждений;

при необходимости заменяют неполадки, при наличии отопления проверяют всю систему обогрева;

трубы чистят и красят краской на основе алюминия с добавлением олифы;

весь мусор (шпагат, сгнившие колышки и прочее) убирают и сжигают;

прошлогодние сорняки, листья, стебли, корни собирают и складывают в компостную кучу на органику.

Кстати, полученную золу при сжигании мусора применяют как удобрение. Она содержит множество «полезностей» для растений: цинк, железо, фосфор и другие элементы. Перед перекопкой грядок золу вносят в почву. В летний период делают подкормки. Расчет такой: 3-5 стаканов золы на 1 м2 земли. Водный раствор — 1 стакан на ведро воды.

Не рекомендуют использовать масляные краски для труб отопления — ухудшается теплоотдача.

Когда начинать проводить обработку

К мероприятиям по обработке теплицы приступают в конце марта — начале апреля. А вообще, как позволяют погодные условия и желательно до схода снега. Его заносят в теплицу и разбрасывают по всей территории земли.

Данная процедура имеет свои плюсы:

тепличной почве снег дает потерянную влагу и сохраняет микрофлору грунта;

помогает в уничтожении вредоносных возбудителей болезней.

Избавиться от наледи на поликарбонате при минусовой температуре несложно: нужно открыть форточки и двери. При выравнивании температурного режима ледяная корка легко сама отстанет.

Чем моют теплицу

Уберечь будущий урожай от множества болезнетворных микроорганизмов, улучшить светопропускаемость, удалить споры грибков, улучшить микрофлору поможет мокрая уборка стен парника.

На помощь приходят моечные установки или опрыскиватели. Если в наличии нет таких предметов, то наливают воду в ведро и аккуратно мягкой тряпочкой с дезинфицирующими средствами моют вручную. Обычно добавляют хозяйственное или садовое мыло. Сначала проходятся мыльным раствором внутри, а потом снаружи. Затем все тщательно смывают чистой водой. В воду иногда добавляют инсектицидный препарат, если в прошлом году были насекомые-вредители в этой теплице.

Для предотвращения вреда плодородию почвы необходимо следить, чтоб мыльный раствор не попал в землю.

Какие еще средства приходят на помощь при мойке теплицы? Например:

пищевую соду разводят с водой (2 ст. л. на ведро);

мыльно-уксусный раствор в пропорции 100 г натертого хозяйственного мыла на 10 л воды, плюс 1 ч. л. уксусной эссенции;

используют столовую горчицу, доведя концентрацию до резкого запаха;

применяют средства бытовой химии с бактерицидным действием;

прибегают к раствору медного купороса или бордосской жидкости;

используют щетки с длинными ручками для проникновения в дальние уголки помещения.

Перед мытьем теплицы проводят влажную уборку и сухую чистку от загрязнений. Процедуры помогают быстрее и легче справиться с поставленной задачей.

Чем обработать теплицу от вредителей и болезней

Дезинфекция теплицы обеззараживающими растворами помогает уничтожить возбудителей инфекций и болезней. От большинства заболеваний — фитофторозы, гнили, ржавчины после мытья теплицы проводят обработку конструкций бордосской жидкостью в концентрации 3-5%. Стоит отметить, что это очень едкая смесь.

Отдельно используют раствор медного купороса (сульфат меди). Его пропорции: на ведро воды берут 100 г вещества и разводят до концентрации 1%. Процеживают и обрабатывают полностью всю теплицу — сверху до низу.

Обработку проводят не только химическими препаратами, но и прибегают к народным средствам, таким как:

Отвар хвои. Ветки сосны накладывают до половины ведра и заливают кипятком. Дают настояться. Еще можно прокипятить настой для большей насыщенности. Отвар крапивы. Полведра крапивы заливают кипятком и дают настояться. Сосновый экстракт из аптеки. Берут средства 200 г и разводят его в ведре холодной воды.

Данными растворами протирают поликарбонатные листы теплиц, конструкции. Но если в ней присутствуют грибковые заболевания, то используют более сильные средства для обработки весной.

Многие огородники в борьбе с личинками и зимующими насекомыми используют дымовые шашки. Действуют строго по инструкции и правильно рассчитывают их количество на площадь помещения.

Обработка теплицы серной шашкой

В тепличных деревянных конструкциях серная шашка эффективна. Газ, который образуется при горении, проникает во все щели и тем самым уничтожает вредителей. Поджигают шашку на подставке из металла или камня.

Предварительные работы перед использованием серной шашки:

делают защиту металлическим поверхностям, иначе это приводит их к коррозии;

щели плотно закрывают от утечки едкого дыма;

во время обработки в теплице не должно быть ничего лишнего;

фитиль поджигают и быстро покидают помещение, не вдыхая дыма;

тление шашки длится примерно 80 минут;

проветривание производится как минимум через сутки.

Однако данное мероприятие неприемлемо для большинства огородников, так как при сгорании шашки образуется диоксид серы и попадает в почву.

Обработка теплицы табачной шашкой

Отличный вариант для всех видов теплиц. Табачная шашка приемлема и для металлических конструкций, не оказывает вреда стальным деталям. Дым проникает везде и не оставляет никаких шансов насекомым. Все работы по окуриванию проводят в специальных защитных костюмах с индивидуальными средствами защиты (очками, перчатками и респираторами).

Выбор средств дезинфекции зависит и от условий местонахождения теплицы, наиболее распространенных вредителей, личного опыта. Какими воспользоваться средствами — дело на усмотрение самого хозяина.

Способы дезинфекции грунта

Как обработать теплицу весной после прогрева земли? Основной работой будет обеззараживание почвы. Существует три вида обработки: биологический, химический и температурный.

Биологический метод

Он самый прогрессивный. Но ежегодная смена грунта, применение сидератов, ведение севооборота не всегда под силу простому огороднику.

Этим операциям есть альтернатива:

проливают почву кипятком из расчета 3 ведра жидкости на 1 м 2 ;

; дезинфицируют 1%-м раствором марганцовки;

проводят обеззараживание грунта карбатионом в 2%-й концентрации;

укрывают землю после увлажнения спанбондом.

Использование биопрепаратов Триходермин, Бактофит, Азофит, Фитоцид и других помогает благополучно бороться с личинками, яйцами насекомых, инфекциями. Биологическая обработка способствует разложению органики, улучшает структуру почвы.

Использование Фитоспорина

Продвинутые огородники предпочитают современные препараты для обработки теплицы, такие как Фитоспорин. Им проливают грядки из лейки до хорошего увлажнения. Затем проводят рыхление почвы, чтобы раствор проник глубже и накрывают спанбондом, или сухой землей для прогрева.

Фитоспорин имеет в наличии огромное количество микроорганизмов, которые легко справляются с болезнетворной микрофлорой на растениях и в почве. Средство безвредно, поэтому его применение возможно и после высадки рассады в лунки. Препарат предотвращает развитие фитофтороза, грибковых заболеваний на растениях, серой гнили.

Раствор готовится просто и быстро:

Примерно четверть упаковки разводят в 100 г воды и тщательно растворяют; Одну столовую ложку раствора разводят в 10 л воды; Приготовленным объемом поливают 2 м2 земли.

После применения биологических препаратов нужно позаботиться о структуре почвы и пополнять ее искусственным путем полезными бактериями. Их использование для обработки с целью профилактики дает возможность получить максимальный эффект.

Химический метод

Обработка производится различными реагентами, которые выбираются индивидуально в зависимости от вредных факторов. Чаще всего применяют хлорную известь. Ей посыпают землю из расчета 100 г на 1 м2. Водой ее не разводят. Затем проливают марганцовкой этот участок грунта, перекапывают и рыхлят. Реже используют формалин.

Следует помнить, что применение химических веществ должно быть задолго до посадки рассады, потому что они глубоко проникают в почву. Обработку производить лучше в прохладное время и ночью.

Температурный метод

Термический вид дезинфекции позволяет уничтожить вредителей в почве, не навредив ей самой. Он заключается в замораживании грунта путем открывания дверей и форточек в теплице, набрасыванием снега. Пропаривают почву, проливают ее кипятком и закрывают пленкой, чтоб подольше сохранить тепло и тем самым убить часть микроорганизмов. После этой обработки земля не так сильно нуждается в поливе, поэтому исключается ее закисление. Этот способ экономный и нетоксичный.

Подготавливать теплицу к дачному сезону нужно регулярно и своевременно. Обработка, выполненная в нужный срок, защитит ваши растения от вредоносных нападений, создаст все условия для здорового урожая. Об одном из вариантов подготовки можно узнать, если уделить немного времени этому популярному видео: