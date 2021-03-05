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Уход за участком

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

05.03.2021
6 мин.
Уход за участком
Содержание1. Ревизия и устранение дефектов теплицы2. Когда начинать проводить обработку2.1. Чем моют теплицу3. Чем обработать теплицу от вредителей и болезней3.1. Обработка теплицы серной шашкой3.2. Обработка теплицы табачной шашкой4. Способы дезинфекции грунта4.1. Биологический метод4.2. Использование Фитоспорина4.3. Химический метод4.4. Температурный метод

С наступлением  весны начинаются хлопоты у садоводов на приусадебных участках. Начало каждого сезона  повторяется — обработка теплиц и подготовка почвы к ранним посадкам. Как обработать теплицу весной, как сделать все правильно? Об этом и будем говорить в статье.

Ревизия и устранение дефектов теплицы

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Подготовительные работы  на начало обработки  включают в себя пару действий:

  • то, что не успели сделать осенью;
  • то, что нужно выполнить весной.

Обычное дело, когда по осени у садоводов не хватает времени на уборку растительных остатков в теплице. Часто все дела переносятся на весну. Поэтому первоначально освобождают помещение от всего, что мешает процессу обработки. Все тщательно пересматривают и обрабатывают:

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

  • деревянные поверхности белят известью с разведенным малярным клеем;
  • металлические части очищают от ржавчины, грунтуют и обрабатывают антикоррозийным средством;
  • осматривают стенки теплицы на отсутствие герметичности стыков и других повреждений;
  • при необходимости заменяют неполадки, при наличии отопления проверяют всю систему обогрева;
  • трубы чистят и красят краской на основе алюминия с добавлением олифы;
  • весь мусор (шпагат, сгнившие колышки и прочее) убирают и сжигают;
  • прошлогодние сорняки, листья, стебли, корни собирают и складывают в компостную кучу на органику.

Кстати, полученную золу при сжигании мусора применяют как удобрение. Она содержит множество «полезностей» для растений: цинк, железо, фосфор и другие элементы. Перед перекопкой грядок золу вносят в почву. В летний период делают подкормки. Расчет такой: 3-5 стаканов золы на 1 м2 земли. Водный раствор —  1 стакан на ведро воды.

Не рекомендуют использовать масляные краски для труб отопления — ухудшается теплоотдача.

Когда начинать проводить обработку

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

К мероприятиям по обработке теплицы приступают в конце марта — начале апреля. А вообще, как позволяют погодные условия и  желательно до схода снега. Его заносят в теплицу и разбрасывают по всей территории земли.

Данная процедура имеет свои плюсы:

  • тепличной почве снег дает потерянную влагу и сохраняет микрофлору грунта;
  • помогает в уничтожении вредоносных  возбудителей болезней.

Избавиться от наледи на поликарбонате при минусовой температуре  несложно: нужно открыть форточки и двери. При выравнивании температурного режима ледяная корка легко сама отстанет.

Чем моют теплицу

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Уберечь будущий урожай от множества болезнетворных микроорганизмов, улучшить светопропускаемость, удалить  споры грибков, улучшить микрофлору поможет мокрая уборка стен парника.

  1. На помощь приходят моечные установки или опрыскиватели. Если в наличии нет таких предметов, то наливают воду в ведро и аккуратно мягкой тряпочкой с дезинфицирующими средствами моют вручную.
  2. Обычно добавляют  хозяйственное или садовое мыло. Сначала проходятся мыльным раствором внутри, а потом снаружи.  Затем все тщательно смывают чистой водой.
  3. В воду иногда добавляют инсектицидный препарат, если в прошлом году были насекомые-вредители в этой теплице.

Для предотвращения вреда плодородию почвы необходимо следить, чтоб мыльный раствор не попал в землю.

Какие еще средства приходят на помощь при мойке теплицы? Например:

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

  • пищевую соду разводят с водой (2 ст. л. на ведро);
  • мыльно-уксусный раствор в пропорции 100 г натертого хозяйственного мыла на 10 л воды, плюс 1 ч. л. уксусной эссенции;
  • используют столовую горчицу, доведя концентрацию до резкого запаха;
  • применяют средства бытовой химии с бактерицидным действием;
  • прибегают к раствору медного купороса или бордосской жидкости;
  • используют щетки с длинными ручками для проникновения в дальние уголки помещения.

Перед мытьем теплицы проводят влажную уборку и сухую чистку от загрязнений. Процедуры помогают быстрее и легче справиться с поставленной задачей.

Чем обработать теплицу от вредителей и болезней

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Дезинфекция теплицы обеззараживающими растворами помогает  уничтожить возбудителей инфекций и болезней. От большинства заболеваний — фитофторозы, гнили, ржавчины после мытья теплицы проводят обработку конструкций бордосской жидкостью в концентрации 3-5%. Стоит отметить, что это очень едкая смесь.

Отдельно используют раствор медного купороса (сульфат меди). Его пропорции: на ведро воды берут 100 г вещества и разводят до концентрации 1%. Процеживают и обрабатывают полностью всю теплицу — сверху до низу.

Обработку проводят не только химическими препаратами, но и прибегают к народным средствам, таким как:

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

  1. Отвар хвои. Ветки сосны накладывают до половины ведра и заливают кипятком. Дают настояться. Еще  можно прокипятить настой для большей насыщенности.
  2. Отвар крапивы. Полведра крапивы заливают кипятком и дают настояться.
  3. Сосновый экстракт из аптеки. Берут средства 200 г и разводят его в ведре холодной воды.

Данными растворами протирают поликарбонатные листы теплиц, конструкции. Но если в ней присутствуют грибковые заболевания, то используют более сильные средства для обработки весной.

Многие огородники в борьбе с личинками и зимующими насекомыми используют дымовые шашки. Действуют строго по инструкции и правильно рассчитывают их количество на площадь помещения.

Обработка теплицы серной шашкой

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

В тепличных деревянных конструкциях серная шашка эффективна. Газ, который образуется при горении, проникает во все щели и тем самым уничтожает вредителей. Поджигают шашку на подставке из металла или камня.

Предварительные работы перед использованием серной шашки:

  • делают защиту металлическим поверхностям, иначе это приводит их к коррозии;
  • щели плотно закрывают от утечки едкого дыма;
  • во время обработки в теплице не должно быть ничего лишнего;
  • фитиль поджигают и быстро покидают помещение, не вдыхая дыма;
  • тление шашки длится примерно 80 минут;
  • проветривание производится как минимум через сутки.

Однако данное мероприятие неприемлемо для большинства огородников, так как при сгорании шашки образуется диоксид серы и попадает в почву.

Обработка теплицы табачной шашкой

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Отличный вариант для всех видов теплиц. Табачная шашка приемлема и  для металлических конструкций, не оказывает вреда стальным деталям. Дым проникает везде и не оставляет никаких шансов насекомым. Все работы по окуриванию  проводят в специальных защитных  костюмах с индивидуальными средствами защиты (очками, перчатками и респираторами).

Выбор средств дезинфекции зависит и от условий местонахождения теплицы, наиболее распространенных  вредителей, личного опыта. Какими воспользоваться средствами — дело на усмотрение самого хозяина.

Способы дезинфекции грунта

Как обработать теплицу весной после прогрева земли? Основной работой будет обеззараживание почвы. Существует три вида обработки: биологический, химический и температурный.

Биологический метод

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Он самый прогрессивный. Но ежегодная смена грунта, применение сидератов, ведение севооборота не всегда под силу простому огороднику.

Этим операциям есть альтернатива:

  • проливают  почву кипятком из расчета 3 ведра  жидкости на 1 м2;
  • дезинфицируют 1%-м раствором марганцовки;
  • проводят обеззараживание грунта карбатионом в 2%-й концентрации;
  • укрывают землю после увлажнения спанбондом.

Использование биопрепаратов Триходермин, Бактофит, Азофит, Фитоцид и других помогает благополучно бороться с личинками, яйцами насекомых, инфекциями. Биологическая обработка способствует  разложению органики, улучшает структуру почвы.

Использование Фитоспорина

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Продвинутые огородники предпочитают современные препараты для обработки теплицы, такие как Фитоспорин. Им проливают грядки из лейки до хорошего увлажнения.  Затем проводят рыхление почвы, чтобы раствор проник глубже и накрывают спанбондом, или сухой землей для прогрева.

Фитоспорин имеет в наличии огромное количество микроорганизмов, которые легко справляются с болезнетворной микрофлорой на растениях и в почве. Средство безвредно, поэтому его применение возможно и после высадки рассады в лунки. Препарат предотвращает развитие  фитофтороза, грибковых заболеваний на растениях, серой гнили.

Раствор готовится просто и быстро:

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

  1. Примерно четверть упаковки разводят в 100 г воды и тщательно растворяют;
  2. Одну столовую ложку раствора разводят в 10 л воды;
  3. Приготовленным объемом поливают 2 м2 земли.

После применения биологических препаратов нужно позаботиться о структуре почвы и пополнять ее искусственным путем полезными бактериями. Их использование для обработки с целью профилактики дает возможность получить максимальный эффект.

Химический метод

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Обработка производится различными реагентами, которые выбираются индивидуально  в зависимости от вредных факторов. Чаще всего применяют хлорную известь. Ей посыпают землю из расчета 100 г на 1 м2. Водой ее не разводят. Затем проливают марганцовкой этот участок грунта, перекапывают и рыхлят. Реже используют формалин.

Следует помнить, что применение химических веществ  должно быть задолго до посадки рассады, потому что они глубоко проникают в почву. Обработку производить лучше в прохладное время и ночью.

Температурный метод

Как обработать теплицу весной: все способы подготовки «объекта» к новому сезону

Термический вид дезинфекции позволяет уничтожить вредителей в почве, не навредив ей самой. Он заключается в замораживании грунта путем открывания  дверей и форточек в теплице, набрасыванием снега. Пропаривают почву, проливают ее кипятком и закрывают пленкой, чтоб подольше сохранить тепло и тем самым убить часть микроорганизмов. После этой обработки земля не так сильно нуждается в поливе, поэтому исключается ее закисление. Этот способ  экономный и нетоксичный.

Подготавливать теплицу к дачному сезону нужно регулярно и своевременно. Обработка, выполненная в нужный срок, защитит ваши растения от вредоносных нападений, создаст все условия для здорового урожая. Об одном из вариантов подготовки можно узнать, если уделить немного времени этому популярному видео:

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как обработать теплицу весной
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