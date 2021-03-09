Для получения богатого урожая необходимо должным образом ухаживать за посадками. Нужные мероприятия — очищение почвы от сорных трав, прополка участка и обработка земли. Существует множество способов борьбы с нежелательными растениями, каждый из них обладает своими положительными и отрицательными эффектами. Данная статья поможет разобраться, как избавиться от сорняков.

Что является источником появления сорняков?

Культурные растения появляются по желанию человека, для их успешного роста и процветания необходимы усилия. Сорные растения возникают сами по себе, чаще всего мешая росту нужных растений. Их отличительной особенностью можно считать высокую степень размножения и быстрое «расселение».

На рост сорняков влияют несколько факторов:

В почве содержатся споры сорных растений, которые могут произрастать при благоприятных условиях (увеличение температуры, дождь). Они сохраняют жизнеспособное состояние в течение нескольких лет и пробивают себе путь при оптимальных условиях. Органические удобрения могут служить источником сорных растений. Использование посадочного материала низкого качества. Его следует приобретать только у проверенных продавцов в специализированных магазинах.

Ветер благоприятствует распространению семян сорных растений. Для этого достаточен один порыв.

Предупредительные методы

Важным шагом является не только уничтожение сорняков, но и устранение возможности их повторного появления. Поможет несколько советов.

Нельзя оставлять почву открытой, так как она быстро зарастет сорняками. Можно использовать сидераты. Нужно убирать сорные травы вокруг участка во избежание распыления их семян на прилежащую территорию. Нужно установить капельное орошение культурных растений, при этом ценную влагу будут получать лишь культурные травы, а сорняки засохнут.

Для сохранения плодородности почвы нужно чередовать места посадки растений. Обязательно нужно проверять компост на наличие семян и спор сорных трав.

Химические методы

Одним из самых действенных методов борьбы с сорняками остается применение ядохимикатов, однако нужно быть осторожными с ними. Гербициды применимы в тех случаях, когда нет времени или сил на другие методы (на большой площади).

Существует множество препаратов, оказывающих губительное действие на все растения прилежащих территорий. А также есть отдельные средства, действующие избирательно (на отдельные виды растений)

Для использования гербицидов необходимо соблюдать дозировку и способы работы, обязательно использование перчаток, респиратора и средства защиты глаз.

Механические методы

Перекопка

Способ прост: он состоит в перекапывании земли на участке и удалении корневищ ненужных растений. Он является трудозатратным, но высокоэффективным и распространенным методом против многолетних трав (одуванчик, пырей). При правильной технике рекомендуется использовать вилы вместо лопаты для дополнительного разрыхления земли и устранения возможности повреждения корневища. Если кусочки корневища останутся в земле, то начнется новое нашествие сорняков.

Вымораживание

Первая часть метода соответствует предыдущему – землю необходимо перекопать и очистить от урожая. Все остальное сделает природа. С наступлением заморозков остатки корневищ и семян, находящихся в почве, погибнут. В результате хозяева получат чистую почву для посадки урожая.

Прополка

Ручная прополка всегда была и остается действенным методом борьбы с сорняками. Однако это занятие для эффективного результата должно проводиться регулярно. Лучше всего прополка справляется с однолетними травами — с лебедой, мокрицей, васильком. Но она требует продолжительных физических усилий.

Истощение

При этом методе советуется регулярно подрезать подрастающие растения у основания. Это необходимо продолжать до тех пор, пока корень не истощит свои питательные вещества, вследствие этого растение погибнет. Наиболее эффективен метод при борьбе с бодяком и вьюнком.

Выжигание

Этот вариант используется до появления первых сходов. Сорные травы выжигаются при помощи паяльной лампы. При этом нельзя трогать землю, чтобы не повредить семена и не нанести вреда почве. Данный метод нельзя применять при жаркой погоде, после процедуры необходимо увлажнить почву.

Биологические методы

ЭМ-препараты

В препаратах используются организмы, что является хорошей альтернативой для любителей более натуральных методов. Метод предполагает подрезку сорняков, после чего нужно полить землю специальным приготовленным раствором. Это приводит к тому, что корни сорняков перегнивают и перерабатываются в почве. Процедуру следует проводить после сборки урожая. Лучшими средствами подобного типа являются Восток ЭМ-1 и Сияние-3.

Селитра

К высокоэффективным удобрениям относится аммиачная селитра. Получается она путем соединения азота с водородом, активно используется в борьбе с сорными травами. Для способа необходимо ведро чистой воды, в ней растворяют 3 кг селитры. Данная смесь опрыскивается на травы и способствует сжиганию сорняков без вреда для культурных растений и человека. Остатки жидкости впитываются в грунт и остаются в нем в качестве прикормки для растений.

Мульчирование

Способ представляет собой покрытие почвы вокруг культурных растений специальными материалами. Метод уменьшает количество сорных растений, защищает землю от перегревания и улучшает свойства земли.

Мульча (специальное покрытие) может быть из соломы, сена или древесных опилок, также в ход идет торф, хвоя, перегной и компост. Они служат защитниками почвы и являются питательными веществами. Кроме органических материалов используются также неорганические, к ним относится пленка, керамзит, картон или бумага.

Сидерация

Нежелательно оставлять пустые участки почвы, так как после уборки всего урожая почва может являться прекрасным местом для распространения сорняков. Для того чтобы этого избежать, необходимо посеять сидераты, которые способствуют подавлению роста сорных трав и служат удобрениям почвы.

Есть специальные сорта трав, которые препятствуют росту сорняков, к ним относятся: белая горчица, гречиха и рожь. Рожь может угнетать и полезные культуры, из-за чего не стоит сажать их поблизости.

Уплотненные посадки

Для того чтобы земля не подвергалась нашествию сорняков, рекомендуют сажать растения максимально близко друг к другу. Также важно их правильное сочетание между собой, например: помидоры лучше сажать вблизи огурцов и лука.

Народные методы

Соль

Поваренная соль действенно уничтожает сорняки и главное — она натуральное средство. Однако и при этом методе нельзя применять ее вблизи культурных растений, чтобы не уничтожить их. Самые подходящие места — садовая плитка и дорожки между грядками. При нахождении рядом участков, заросших сорняками, целесообразно будет обработать их границы, чтобы сорняки не проникали на ваш участок.

Сода

Щелочной раствор пищевой соды средней концентрации способен уничтожать сорняки. Его приготовление следует начинать с наливания литра чистой воды, в которую добавляют 5 столовых ложек соды. Полученным раствором поливают сорные травы. Пользоваться раствором лучше в свежем виде, так как в этом состоянии он имеет больше необходимых свойств.

Для достижения лучшего эффекта необходимо проведение операции в жаркую погоду — утром или по вечерам в течение нескольких дней. Раствор лучше справляется с молодой растительностью. Культурные растения не должны попадать в радиус очистки.

Уксус

Уксус в борьбе с сорняками может быть лучше даже многих химических средств, отличительной особенностью является его безопасность для окружающих. Уксус необходимо использовать осторожно, чтобы не повредить корневища растений. Основной способ — использование 9% уксусной кислоты, можно поменять точечно. Можно применять не только раствор уксусной кислоты, но и другие. Пример — 40% кислота, смешанная с обычной водой в соотношении 1:1. Эта жидкость эффективна против многолетних трав или трав со сложной корневой системой.

Гербицидное мыло

Гербицидное мыло всегда готовится по единому рецепту, который включает соль, уксус (5 % или 9 %) и хозяйственное (жидкое) мыло. Они смешиваются в одинаковых соотношениях. Способ подразумевает использование твердого или мягкого мыла, а также средства для мытья посуды. Смесь необходимо вылить на сорные травы, особенно эффективное действие можно получить в жаркую погоду. Культурные травы следует защитить от воздействия мыла.

Спирт

Способ возможен к применению за месяц до посевов. Можно использовать спирт, водку или любой алкоголь. Эти вещества препятствуют росту не только сорняков, но и росту всех растений на прилежащей земле. Остается только удалить сорные травы.

Кипяток

Способ достаточно прост, необходимо лишь залить кипяток на сорняки. Следует повторить действие в течение нескольких дней. Можно использовать кипяченую воду после варки яиц, это послужит еще и удобрением для почвы.

Вопросом о том, как избавиться от сорняков часто задаются не только дачники, но и люди, не причастные к ведению домашнего хозяйства. Ведь эти способы помогают и для поддержания территории вокруг дома в чистом и презентабельном состоянии.

Такими незамысловатыми методами можно обеспечить благоприятные условия для роста и процветания вашего урожая, тем самым обеспечив себя экологически чистыми и, главное, качественными продуктами на весь сезон.

О своих способах борьбы расскажет автор следующего видео: