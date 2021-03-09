В теплицах любые овощные культуры чувствуют себя комфортно: в них тепло, не сыро, поэтому тут хорошо растут и плодоносят перцы, баклажаны, томаты и другие теплолюбивые овощные растения. Однако в них комфортно не только растениям, но и вредителям, которые могут нанести огромный вред культурным растениям. В результате может резко снизиться урожайность, если же вовремя не бороться с вредоносными насекомыми, то могут погибнуть и растения. В этой статье будет рассказано, как избавиться от паутинного клеща в теплице, как обнаружить его на растениях и какие препараты следует применять.

Почему надо бороться с паутинным клещом в теплице

Этот вредитель – мелкий практически незаметный клещ, который, однако, может нанести огромный вред овощным растениям в теплицах. Ведь в закрытых помещениях для паутинного клеща условия вполне комфортны – подходящая температура, а также повышенная влажность, много свежей пищи. Именно в таком «раю» паутинный клещ будет активно и быстро размножается, нанося огромный ущерб овощным растениям.

На огородных грядках и в тепличных условиях этот вредоносный клещ поражает в первую очередь следующие культуры:

болгарский перец;

огурец;

тыкву;

баклажан;

дыню.

Причем, чаще можно встретить это насекомое в комфортных условиях пленочных парников и теплиц, чем на открытых грядках. Поселяясь на овощных культурах, паутинный клещ питается клеточным соком. В результате растения постепенно слабеют.

Разновидности вредителей

Паутинные клещи могут быть двух видов:

монофаги;

олигофаги.

Первые особи могут селиться только на одной из овощных культур – на картошке или помидорах. А вторые могут жить на разных садовых или овощных культурах — на яблоневых деревьях, на различных овощах и т. д.

Оба этих вида паутинного клеща очень опасны для огородов и садовых участков, так как вредители питаются клеточным соком растений на разных этапах их развития. При этом растения плохо растут, пораженные бутоны засыхают и опадают.

Если паутинный клещ появляется на листовых пластинах, то они быстро засыхают и опадают, нарушается процесс фотосинтеза, при этом питательные вещества из корней не перерабатываются. В результате растения чахнут из-за нехватки питания и не способны образовывать цветки, завязи, сформировывать плоды. Если паутинный клещ поражает плоды, то они изменяют свою форму, хуже развиваются. Есть их уже нельзя.

Симптомы «напасти»

Первые признаки появления этого вредоносного насекомого на растениях нужно знать:

на листовых пластинах появляются точки желтоватой окраски после центральных жилок;

на вегетативной массе возникает тонкая паутинка, выделяемая этими насекомыми;

на листве появляются белые вкрапления;

на внутренней стороне листовых пластинок можно заметить мелких клещиков;

если колония насекомых разрастается, то листва начинает желтеть, а растения засыхают.

Когда насекомых слишком много, то гибнущие растения бывают полностью оплетены паутиной, а огромное количество паутинных клещей видно и без микроскопа.

Как выглядит насекомое на разных этапах развития

Яички – мелкие, округлой формы и желтоватого цвета. «Паучки» розоватой окраски с 3 парами конечностей – это личики клеща. Нимфы имеют зеленую с желтым отливом окраску, либо коричневый цвет и уже 4 пары конечностей.

Самки паутинного клеща обычно окрашены в насыщенный красный цвет и видны только в осенний период. Самцы имеют размер около 0,5 мм. Тельца таких насекомых окрашены в бледно-желтый, либо в ярко-красный цвет. На их боках хорошо заметны пятнышки, что отличает их от других разновидностей клещей.

Питаясь клеточным соком, этот паразит ослабляет растения, в результате они больше подвержены различным заболеваниям. Также это вредоносное насекомое может переносить споры различных патогенных грибков, которые начинают развиваться на ослабленных овощных растениях в теплицах. В результате пораженные культуры гибнут гораздо быстрее.

Как избавиться от паутинного клеща в теплице

Справиться с этими насекомыми можно разными способами. Для этого используют агротехнические мероприятия, химические препараты, народные средства. Нужно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить появления этих вредителей в теплицах и пленочных парниках.

Когда клещ только появляется на растениях, то с ним можно справиться биологическими и народными средствами, а в более запущенных случаях приходится использовать ядохимикаты.

Химические способы борьбы с паутинным клещом

Химические средства используются овощеводами в крайних случаях, когда колония паутинных клещей слишком велика, и другие средства уже малоэффективны.

Для борьбы с этим вредителем используют акарицидные препараты. Но при их использовании нужно выполнять определенные правила:

Использовать каждое химическое средство можно не более двух раз за сезон, так как у вредителя может возникать резистентность к конкретным средствам. Применять их повторно можно только в следующем сезоне. Если обработку проводят несколько раз за сезон, то интервал между ними должен быть 6-21 день. Зависит промежуток между опрыскиваниями от температуры в теплице, так как в теплом помещении личинки вылупляются быстрее. Концентрированные средства следует разбавлять по инструкции. Для обработок обычно используют препараты 2 или 3 поколения. Для уничтожения паутинного клеща следует использовать акарицидные или инсектоакарицидные средства, просто инсектициды против клещей неэффективны. Такие препараты можно использовать до начала цветения растений или после сбора урожая.

При работе с такими препаратами в тепличных условиях необходимо использовать рабочую одежду и средства защиты для рук, органов дыхания и глаз.

Обычно борются с паутинным клещом с помощью следующих акарицидных препаратов:

Актеллика;

Карбофоса;

Санмайта.

Эти средства достаточно токсичны, поэтому могут быть опасными для пчел и обитателей водоемов. Поэтому их применяют вдали от пасек, и за пределами санитарной зоны рек, озер и других водоемов.

Нельзя готовить рабочий раствор на основе этих препаратов «про запас», его следует использовать сразу после разведения. Остатки рабочей жидкости следует утилизировать сразу после окончания обработки.

Биологические способы борьбы с паутинным клещом

Чтобы уничтожить паутинных клещей, можно использовать и такие методы. Биологические методы безопасны для человека и окружающей среды:

в закрытых грунтах высаживают такие культуры, которые своим ароматом отпугивают паутинного клеща, например, лук или чеснок;

не следует забывать о правилах севооборота и ежегодно менять место посадки растений;

также используют биопрепараты, в составе которых присутствуют полезные грибки и бактерии;

Нужно увеличивать число хищных насекомых, которые едят паутинного клеща. Однако если нет опыта применения подобного метода, то лучше его не использовать, так как их количество следует контролировать.

Главным плюсом биологических средств является их безопасность для растений, людей и теплокровных домашних животных. Другие преимущества применения биологических средств:

их можно использовать во время цветения и плодоношения растений в теплицах без вреда для растений и грунта;

такие средства не являются фитотоксичными;

после обработки ими урожай можно собирать уже через пару-тройку дней.

Обычно для борьбы с паутинным клещом можно пользоваться следующими средствами:

Фитовермом;

Агравертином;

Битоксибациллином.

Обычно для обработки растений в тепличных условиях готовят рабочую жидкость на основе этих биопрепаратов. Ее следует разводить согласно инструкции. Использовать такие биопрепараты приходится чаще, чем химические средства, что является их минусом.

Народные средства против паутинного клеща

Народные средства эффективны только на начальной стадии появления этих вредоносных насекомых, но они могут использоваться в качестве профилактических мер.

Такие настои и отвары не токсичны для растений и человека, поэтому могут применяться на любых этапах развития растений. Эти препараты быстро портятся, поэтому их нужно готовить сразу перед применением.

Основные народные средства, с помощью которых можно бороться с паутинным клещом:

Чистый спирт или растворы других средств на его основе. Рабочий раствор такого средства можно наносить на листовые пластины и стебли с помощью ватных дисков или мягкой ткани. Мыльный раствор, он наносится на зеленую массу с помощью мягких тканей. Однако такой препарат нужно смывать сразу же после применения, так как он может негативно действовать на листву. Настой белены, который готовится следующим образом: в 10 л воды засыпают 1 кг сухой листвы белены и настаивают в течение ½ суток в темном помещении. Настой на основе картофельной ботвы. Готовят его так: в 10 л воды кладут 1,5 кг свежей ботвы. Настаивать такой раствор следует в течение 4 часов, затем его нужно отфильтровать.

Эти же настои можно использовать в профилактических целях. Если вредители еще не появились на овощных культурах, такие средства используют для их опрыскивания. Но подобную процедуру придется проводить регулярно с интервалом в 1-1,5 недели.

Самки паутинных клещей могут откладывать яйца в теплице в течение всего сезона, поэтому личинки из них также будут появляться регулярно. Поэтому проводить обработки овощных культур в теплицах придется несколько раз за сезон.

О способе борьбы с мелкими, но опасными насекомыми, можно узнать, если уделить немного времени этому видео: