Кроты – это плотоядные млекопитающие небольшого размера. Они питаются дождевыми червями, могут уничтожать медведок, личинок мух, майского жука и жуков-щелкунов, избавляют от слизней и мышей. О том, что крот появился на участке, можно определить по появляющимся через небольшие расстояния кучкам грунта: это зверек выталкивает наружу землю при рытье своих ходов. Если такие «гости» появились, то хозяев начинает интересовать, как избавиться от кротов на участке.

Почему кроты враги территории

Почему же садоводы и огородники стремятся избавиться от кротов на своих участках, ведь этих животных не интересуют растения? Все дело в том, что в поисках пищи это мелкое животное способно прорывать длинные переплетающиеся коридоры по всему участку. При этом повреждаются корни культурных растений, а иногда под землю могут уходить целые грядки с посаженными растениями.

Большой вред могут нанести кроты и молодым плодовым деревьям, если случайно повреждают их корневую систему: такие яблоньки или груши начнут чахнуть и засыхать. Поэтому так важно избавляться от крота на своем участке, пока он не уничтожил все культурные посадки на огороде или в саду.

Почему кроты появляются на участке

Кроты – необычайно прожорливые зверьки, способные есть практически круглосуточно и помногу. Если же хотя бы в течение суток это животное не поест, то может погибнуть.

Чаще всего кроты живут поодиночке, но встречаются и семейные группы. Несколько животных на участке могут всего за пару-тройку дней прорыть множество ходов общей протяженностью в несколько сотен метров. Причем «коридоры» кротов не всегда располагаются параллельно поверхности земли. Самка крота перед выведением детенышей прорывает ход на глубину до 2 м.

Кроты обычно ищут себе такие участки для проживания, где для них есть в достатке еда и вода. И личные подсобные хозяйства для кротов – самые лучшие места, ведь фермеры всегда вносят в почву на своем участке минеральные удобрения и органику. А грунты, в которые регулярно вносятся органические подкормки, а также производятся постоянные поливы, — самые лучшие почвы для обитания червей, которые являются главной пищей кротов.

Поэтому если на участке в большом количестве появились земляные черви, то скоро можно ожидать нашествия «обжор». А если недалеко от него расположен водоем – искусственный или естественный, то это будет еще одной главной причиной появления этих зверьков.

Что делать, если крот появился на участке

Если на участке появились характерные кучки земли, значит, крот поселился здесь, и думает остаться надолго. И у фермеров возникает естественный вопрос: как избавиться от кротов на участке.

Борьбу с этими зверьками люди ведут не одно десятилетия. За эти годы было испробовано множество способов для отпугивания и защиты от кротов. Существуют и эффективные методы полного их уничтожения. Но к таким способам лучше прибегать в тех случаях, когда остальные виды борьбы оказались неэффективными.

Вред, который кроты могут нанести огороду

Обычно, появляясь на новом участке, крот прежде всего делает себе жилье. Лучше всего для этого подходит корневая система взрослых плодовых деревьев. От этого «домика» зверек прорывает пару тоннелей в разные стороны, чтобы иметь основной и запасной выходы. И уже от этих основных тоннелей в стороны уходит большое количество второстепенных ходов, которые кроты роют в поисках еды. Часть таких подземных коридоров заканчивается выходом на поверхность – такие выходы нужны и для вентиляции подземных ходов.

Большая часть подземных коридоров находится на глубине до 0,3 м от поверхности земли, поэтому при их прокладывании кроты повреждают корневую систему культурных растений, оставляют ее без питания. Во время рытья тоннелей всю лишнюю землю зверек выбрасывает на поверхность землю, небольшие кучки которой указывают на поверхности земли, как внизу проходят подземные галереи крота.

В результате такой «подрывной деятельности» садовые участки и огороды начинают выглядеть, как полигоны, так как засохшие растения лежат на земле вперемешку с кучками выкопанной кротами земли.

Профилактические работы на участке

Часто бывает, что землеройки живут в почве рядом с участками, но на самом участке следов их пребывания еще нет. Однако садовод планирует вносить в почву на огороде или в саду органику — закупает навоз, готовит компост, или мульчирует землю большим количеством свежескошенной травы. В этом случае в местах внесения органики появятся земляные черви, за которыми обязательно придут землеройки.

Чтобы защитить участок от появления кротов (если их еще нет), можно по длине и ширине территории установить специальный защитный барьер, который отпугнет землероек и не даст им рыть ходы. Лучше всего делать подобный барьер из металлической сетки с мелкими ячейками, толстого шифера или линолеума. Все эти материалы должны быть очень прочными, чтобы устоять под острыми коготками землероек. Такой материал вкапывается на глубину не менее 0,5 м. Его край должен выступать над поверхностью земли на 0,4-0,5 м. Хоть и считается, что кроты живут только под землей, однако они могут выходить на поверхность и передвигаться по ней на достаточные расстояния.

Чего могут бояться землеройки

Так как у кротов практически не развито зрение, всю информацию они получают благодаря слуху и обонянию. Однако они не переносят резкие запахи и звуки, например, «аромат» гниющей рыбы, запах валерианы, Уайт-спирита и других химических средств. Вибрацию и громкие шумы землеройки также не сильно не любят.

Способы борьбы с кротами

Если на участке появился хотя бы один такой зверек, то у фермеров сразу возникает законный вопрос: как избавиться от кротов на участке? И от того, насколько эффективными будут выбранные средства и методы, зависит, как быстро можно будет избавиться от этого зверька на своем участке.

Какие растения способны отпугнуть кротов

Так как землеройкам не нравятся острые и пряные запахи, на участке следует высаживать по периметру растения, чья корневая система источает такие неприятные запахи. Лучше всего подойдут для этого следующие растения:

чеснок;

лук;

нарциссы;

бархатцы;

клещевина.

Также обходят стороной землеройки клумбы, на которых по краю растут рябчики. Однако такие растения с острым запахом будут служить преградой для крота только до тех пор, пока они растут в саду и огороде. Некоторые зверьки просто обходят эти растения, прокапывая тоннели ниже их корешков, или выталкивают плохо пахнущие растения наружу.

Борьба с кротами народными способами

Чтобы избавиться от кротов на участке, многие садоводы используют народные средства, которые безвредны, но достаточно эффективны в борьбе с этими землеройками:

Обычно садоводы в свежие выходы кротов кладут тухлую еду – пропавшие яйца или куски рыбы. Также можно положить туда разрезанный на части лук или дольки чеснока. Куски натуральной ткани или ватные диски нужно пропитать эфирным маслом сосны (или лаванды), касторовым маслом, живичным скипидаром. Такие ароматные «подарки» закладывают в новые ходы землероек (рядом с ними кучки земли еще свежие), засыпают отверстия и хорошо утрамбовывают. Можно подготовить шарики из теста, в которое добавить такие ароматные добавки, и раскидать их по всему участку на расстоянии примерно в метр друг от друга.

В норы можно залить бензин, деготь или керосин, после чего отверстия следует заделать. Также можно для отлова кротов использовать кошек, которые ловят мышей.

Отпугиватели

Многие фермеры в последние года в интернете выкладывают свои способы отпугивания кротов со своих личных подсобных хозяйств. Причем многие из них говорят, что даже больше неприятных запахов землеройки боятся громких резких звуков. Поэтому многие фермеры делятся своими способами изготовления отпугивателей против кротов.

Жестяные отпугиватели

Самым простым отпугивателем будет простая жестяная банка из-под любого напитка. Ее надевают отверстием на прут из металла, вбитый в землю. От малейшего дуновения ветерка банка будет колыхаться, ударяться о прут и издавать громкие звуки, хорошо различимые и под землей. Они должны быть достаточно большими, чтобы они могли издавать громкие звуки. Но почва на участке должна быть рыхлой, только тогда звуки будут хорошо проникать в нее. Тяжелая глинистая почва плохо проводит звуки.

Если такие баночки разрезать на вертикальные полосы, и прикреплять на один металлический стержень по нескольку таких вертушек, то подобный отпугиватель будет еще более громким. К его основанию можно приделывать колокольчики – для увеличения громкости.

С такими «громкоговорителями», расставленными по участку, велика вероятность того, что землеройки быстро уйдут с шумного места, а новые «гости» в саду не появятся.

Будильник

Для отпугивания кротов с участка можно использовать обычные будильники на батарейках. На каждом из приборов устанавливается определенное время звонка, к устройству привязывают проволоку и опускают в трубу, которая вертикально вкопана в грунт. В нижней ее части проделывают несколько отверстий, чтобы звук распространялся свободно. На верхнюю часть трубы надевают полиэтиленовую бутылку, чтобы защитить будильник от возможного попадания влаги.

Химические средства против кротов

Если народные средства и профилактика не помогают избавиться от кротов полностью, приходится использовать химические средства, которые способны погубить этих зверьков, или значительно снизить их популяцию на участке.

Некоторые дачники приобретают в специализированных магазинах уже готовые отравленные приманки для кротов. Однако эти зверьки часто не едят предложенную отраву, а просто выталкивают ее наружу. В этом случае можно накопать червей, посыпать их порошкообразным ядом и закладывают в свежие ходы кротов.

Для отлова кротов можно использовать капканы из толстой проволоки. Борьба с небольшими зверьками может быть не слишком быстрой. Однако, используя одновременно разные способы борьбы, можно избавиться от землероек раз и навсегда.

О своем способе ведения войны расскажет автор следующего видео: