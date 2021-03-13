Каждый сезон дачники сталкиваются с такой проблемой, как колорадский жук. Насекомое может за короткое время уничтожить урожай картофеля, томатов, баклажанов и других овощей. Как избавиться от колорадского жука? Этот вопрос интересует каждого дачника. Для того чтобы быстро устранить проблему и не нанести овощам вред, необходимо ознакомиться со следующими проверенными способами.

Особенности колорадского жука

Перед тем как начинать борьбу с колорадским жуком, необходимо изучить биологические особенности насекомого.

Наибольший вред растениям приносят личинки. Колорадский жук после появления на картофеле и других растениях начинает активно размножаться. Красные личинки насекомого обладают большим аппетитом, поэтому за короткое время могут повредить целые участки с картофелем. Колорадский жук может переносить низкие температуры в грунте. Поэтому дачники часто замечают жуков еще до появления картофельной ботвы. Насекомое может вырабатывать иммунитет к химическим препаратам. Взрослые жуки могут летать, поэтому часто перемещаются с одного участка на другой.

Если наземная часть растения съедена, жуки могут поменять рацион — перейти на питание клубнями картофеля. Жук выедает центр овоща и приводит к гниению клубня.

Способы борьбы с жуком

Существуют различные методы борьбы с колорадским жуком. Каждый способ неоднократно доказывал свою эффективность, поэтому часто используется дачниками.

Ручной сбор

Применять ручной сбор можно на небольших участках. Однако процесс этот длительный и занимает много свободного времени. Для того чтобы сохранить урожай, необходимо собирать жуков два раза в день, утром и вечером.

Собранных насекомых необходимо залить бензином и сжечь. Также нужно внимательно осматривать внутреннюю часть листьев картофеля, и удалять яйца жука. К преимуществам ручной сборки следует отнести то, что картофель не подвергается химическим воздействиям.

На больших участках собрать жука можно с помощью веника и ведра. Куст картофеля наклоняется в ведро и веником смахиваются жуки.

Химические препараты

Использование химических веществ позволяет устранить не только взрослого жука, но и его личинок. В процессе использования химических веществ, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

готовить раствор необходимо в соответствии с инструкцией, в зависимости от вида обрабатываемого растения;

использовать раствор нужно сразу после его приготовления: готовая рабочая смесь нельзя хранить более 5 часов;

проводить опрыскивание картофеля необходимо после захода солнца, в безветренную погоду;

нельзя применять препараты вблизи домашних животных;

надо использовать защитную одежду и респиратор.

Большое разнообразие химических средств от колорадского жука может вызвать сложности при выборе. Однако дачники выделяют следующие препараты, которые неоднократно доказывали свое качество:

Престиж;

Табу;

Актара;

Колорадо;

Киллер;

Палач;

Антижук;

Кардинал.

Большая часть препаратов против колорадского жука не справляется с яйцами вредителя, поэтому через 3-4 недели обработку необходимо повторить.

Биологические средства

Биологические препараты не наносят вред картофелю и эффективно борются с жуком. Необходимый результат достигается благодаря полезным бактериям, которые негативно воздействуют на вредителя и приводят к его гибели. К популярным биологическим препаратам следует отнести:

Фитоверм;

Агравертин;

Битоксибациллин;

Боверин.

Биологические препараты подходят для частого использования, и не наносят вред насекомым-опылителям.

Народные методы

Народные методы борьбы с колорадским жуком дают эффективные результаты, и не наносят вред овощам. Многие продукты, которые используются для борьбы с вредителем, могут выступать в качестве удобрения для картофеля и других овощей.

Березовая зола

Опудривание золой позволяет достичь хороших результатов. Для борьбы с жуком используется березовая зола. Для обработки ее необходимо просеять. Грядки с овощами тщательно полить, и припудрить кусты золой. Повторить процедуру через неделю. Берёзовая зола используется также в качестве удобрения. Она насыщает клубни питательными веществами, повышает урожайность.

Опудривание гипсом

Используется такая методика очень часто для борьбы с личинками. Гипс поражает органы дыхания насекомых, и личинки погибают. Припудривать необходимо вечером после захода солнца. Процедура повторяется через два дня.

Полынь

Растение имеет яркий, насыщенный запах, который отпугивает вредителей, в том числе и колорадского жука. Для борьбы с насекомым необходимо приготовить раствор. Для этого 1 кг травы нужно мелко измельчить и залить 5 литрами воды. Оставить в тёмном месте на сутки, полученный настой необходимо процедить и опрыскать грядки. В дальнейшем для профилактики можно укладывать свежесрезанную траву между грядками.

Для уничтожения вредителя необходимо использовать молодую полынь, которая обладает сильным запахом и не требует усилий во время измельчения.

Чистотел

Сок растения содержит ядовитые вещества, которые, попадая на жука, разрушают его панцирь. Такой метод эффективен: как для взрослого насекомого, так и для личинок. Для приготовления раствора надо измельчить пучок травы, затем залить его 3 литрами воды. Настаивать в течение 2 суток, процедить и обработать кусты картофеля.

Часто дачники используют более простой метод. Свежесрезанные кусты чистотела раскладываются под ботвой картофеля. Колорадский жук, контактируя с травой, поражается соком.

Горчица и уксус

Горчичный порошок часто используется в борьбе с вредителями. Для картофеля необходимо приготовить раствор: в 5 литрах воды растворить 1 стакан уксуса и стакан горчичного порошка. Полученной смесью нужно обработать грядки. При необходимости процедура повторяется через 10 дней.

Чесночный настой

Чеснок обладает сильным запахом, который отпугивает вредителей. Для борьбы с насекомыми необходимо сделать раствор. 1 стакан чесночных зубков измельчить и смешать с литром воды. Настаивать в течение суток. Процедить через отрез марли, и смешать с 3 литрами воды. Полученным раствором опрыскать кусты. Через 5 дней процедуру повторить.

Использовать чесночный настой рекомендовано при первых симптомах появления вредителя, для большого количества насекомых чеснок неэффективен.

Мульча

Мульчирование участка может использоваться не только для защиты от сорной травы, но и в качестве средства против жука.

Можжевельник

Опытные дачники часто используют можжевельник для борьбы с вредителями. Колорадский жук плохо переносит запах кустарника. Поэтому ветви можжевельника могут использоваться в качестве мульчи. Однако недостатком такого метода является то, что ветви можжевельника необходимо менять каждый день.

Опилки

Колорадский жук плохо переносит мульчирование опилками. Использовать мульчу надо сразу, после появления первых всходов картофеля. Предпочтение необходимо отдавать опилкам хвойных деревьев. Яркий запах дерева отпугивает вредителя. Обновлять слой мульчи рекомендуют каждый месяц. Используя опилки, дачники также сохраняют влагу, что очень важно в период летнего зноя.

Растения для отпугивания вредителя

Колорадский жук плохо переносит сильные запахи, поэтому часто огородники высаживают между грядками пасленовых другие культуры. К таким следует отнести:

бархатцы;

календулу;

настурцию;

ночную фиалку;

укроп.

Помочь в борьбе способна пижма, которую располагают по периметру участка.

Естественные враги

Как и любое насекомое, колорадский жук имеет врагов. К таковым следует отнести в первую очередь птиц. Питаться жуками могут фазаны. Едят личинки жуков жужелицы и златоглазки. Однако использовать естественных врагов можно для участков с небольшим количеством вредителя.

Обработка клубней перед посадкой

Для того чтобы предотвратить появление жука на участке, картофель перед посадкой необходимо обработать. Клубни за несколько часов до начала работы необходимо осторожно расстелить на ровную поверхность и обработать такими препаратами, как Табу или Престиж. После этого клубни можно высаживать в грунт. Жук не повреждает молодые ростки в течение месяца после всходов.

Профилактика

Отвечая на вопрос, как избавиться от колорадского жука, многие дачники говорят, что лучше не допускать появления вредителя. Для того чтобы предотвратить «визит» жука на дачный участок, необходимо предпринимать профилактические методы. К таковым следует отнести:

Тщательную уборку урожая картофеля: овощи, оставшиеся в грунте, выступают источниками пищи для жука. Глубокое перекапывание участка поздней осенью: при таком рыхлении мороз убивает жуков, которые впали в спячку. Соблюдение севооборота: нельзя высаживать картофель на одном месте в течение нескольких сезонов.

Многие дачники высаживают сорта картофеля, которые имеют устойчивость к колорадскому жуку.

Борьба с этим насекомым — одна из основных проблем при выращивании картофеля. Каждый дачник старается использовать все возможные методы для удаления вредителей с участка. Для того чтобы понять, как избавится от колорадского жука, необходимо изучить его биологические особенности.

При небольшом количестве жуков можно воспользоваться народными методами, которые неоднократно доказывали свою результативность. При большом скоплении насекомых на участке имеет смысл воспользоваться химическими веществами. Химикаты за короткое время борются с проблемой, и предотвращают ее повторное появление.

Об одном из методов борьбы с этими насекомыми расскажет очень позитивное видео: