Одним из наиболее опасных сорных растений является борщевик. Контакт с ним оканчивается печально: на теле появляются ожоги. Для того чтобы сохранить огород, необходимо знать, как избавиться от борщевика на участке. В зависимости от количества сорной травы на участке можно воспользоваться проверенными методами, которые неоднократно доказывали свою эффективность.

В чем опасность борщевика

Растение может достигать высоты до 2,5 метров. Растёт куст очень быстро, и за короткое время может полностью заполнить весь огород. Растение относится к ядовитым. Сок борщевика оставляет опасные ожоги на коже. Однако кроме своего ядовитого сока, растение может нанести следующий вред:

Семена борщевика имеют высокий уровень всхожести, и могут храниться в земле до 5 лет. Также необходимо отметить, что соцветие имеет вид метелки с большим количеством семян, которые могут быстро распространяться по всему участку. Корни растения уходят глубоко в почву и мешают нормальному росту других культур. При большом количестве борщевик вытесняет другие растения. Растение сложно удалить за один раз. Чаще всего для устранения сорной травы необходимо предпринять целый комплекс мероприятий.

Появиться сорняк может как ранней весной, так и в течение всего лета. Для того чтобы своевременно выявить растение, нужно внимательно изучать дачный участок.

Как распознать сорную траву

Борщевик — опасное растение, которое отличается высокой устойчивостью к низким температурам и быстро размножается. Для того чтобы своевременно выявить сорняк, необходимо знать, как растение выглядит. Внешние характеристики борщевика:

куст раскидистый, в высоту может достигать 2,5 метров;

листья крупные, с изрезанными краями, поверхность листа шершавая;

стебель покрыт небольшими синими волосками;

растет растение быстро, за сутки — до 10 см;

соцветия в виде зонтиков, семена могут дозревать даже после среза, поэтому после обрезки соцветия необходимо сжечь;

внутри стебель полый.

После созревания семена разлетаются по ветру и могут за короткое время заразить другие участки.

Способы борьбы с борщевиком

Часто у дачников возникают вопросы о том, как избавиться от борщевика на участке за короткое время. Для борьбы с борщевиком, могут использоваться как механические так химические методы. Способ борьбы зависит от количества сорняков на участке.

Выкашивание

Борщевик быстро растет. Поэтому одним из методов является регулярное скашивание куста. Скашивать необходимо молодые кусты с тонким стволом, который не успел одеревенеть. Также необходимо следить чтобы растение не успело сформировать зонтик. Однако необходимо отметить, что такой метод не устранит полностью сорняк. Растение будет регулярно появляться.

Перед тем как приступить к скашиванию куста, необходимо приобрести защитную одежду и маску. В случае если на открытые участки попадет сок растения, поражённую кожу необходимо незамедлительно промыть водой.

Выкапывание

Используется выкапывание только для тех случаев, когда растение растёт в небольшом количестве. Для того чтобы выкопать куст, необходимо использовать острую лопату. Лопатой обкопать куст, и взявшись за ствол, вырвать сорняк. Если в грунте остались частички корня, их также необходимо выкопать, так как небольшая часть корневой системы, на которой есть почка, может стимулировать рост молодых кустов. Корни борщевика могут проникать в грунт на глубину до 1 метра. Поэтому во время выкапывания необходимо копать как можно глубже.

Устранение соцветий

Для того чтобы предотвратить дальнейшее размножение борщевика на участке, необходимо обрезать соцветия. Проводить процедуру необходимо в период цветения, когда семена еще не успели созреть. Для удаления используется острый секатор, которым обрезаются зонтики и сжигаются.

Мульчирование

Метод подходит, если сорной травы на участке много. Для мульчирования используется темная полиэтиленовая пленка, которой накрывается участок. Растение не получает необходимое количество света и погибает. Однако к недостаткам такого способа относят то, что процедура длительная. Для того чтобы полностью удалить сорняк, мульчу не снимают в течение нескольких месяцев. Также для защиты участка можно высадить бобовые растения. Культура быстро растёт и вытесняет борщевик с участка.

Сжигание куста

Такой метод позволяет быстро устранить кусты. Однако использовать его необходимо очень осторожно. Во время выжигания нужно соблюдать следующие правила:

выжигать куст только на открытых участках, где нет рядом построек и ограждений;

проводить процедуру днем, чтобы костер смог догореть до наступления темноты;

выбирать ясную и безветренную погоду.

Куст необходимо полить бензином или другим легковоспламеняющимся веществом и поджечь, следить, чтобы огонь не расползался. После того как куст сгорит, грунт нужно тщательно перекопать. В течение года на месте роста борщевика не рекомендовано высаживать ягодные культуры.

Вспашка

Процедура проводится ранней весной, как только сойдет снег. Необходимо тщательно вспахать участок и через несколько недель продисковать. Такой метод позволяет устранить молодые растения. Если сорной травы много, корни рекомендуется собрать и сжечь. Процедура вспашки повторяется через месяц. При использовании этой методики на участке ничего не высаживают в течение года.

Не следует проводить вспашку осенью. Это может привести к углублению семян сорной травы. В течение зимы многие семена, которые находятся на поверхности, погибают и не дают ростков.

Парниковый эффект

Данный метод используется для молодого растения. На куст надо надеть полиэтиленовый черный пакет. Он должен полностью скрывать куст. Затем закрепить полиэтилен на грунте, и оставить куст в таком виде на несколько недель. Отсутствие свежего воздуха и высокая температура приводит к тому, что растение погибает.

Биологические методы

Если необходимо удалить сорняк без вреда для других культур, можно воспользоваться биологическими методами. Одним из наиболее эффективных, выступает моль борщевичная. Небольшое насекомое быстро разрушает стебель борщевика и приводит к его гибели. Однако у такого способа есть свои недостатки. Дело в том, что насекомое повреждает все зонтичные культуры. После удаления сорняка необходимо использовать химикаты для борьбы с насекомым.

Химические препараты

Если сорной травы много, можно воспользоваться химическими растворами. Однако необходимо помнить, что химикаты негативно действую не только на борщевик, но и другие полезные растения. Среди популярных гербицидов следует выделить:

Торнадо;

Раундап;

Ураган;

Спрут.

Гербицидом необходимо опрыскать куст и грунт возле растения. Препараты сильнодействующие и приводят к полному отмиранию сорняка. Используя гербицид, необходимо соблюдать меры безопасности, и проводить обработку в защитной одежде.

Народные методы

Устранить борщевик можно простыми продуктами, которые есть практически в каждом доме. Методы неоднократно доказывали свою эффективность, и совершенно безвредны для человека.

Уксус

Можно использовать уксус или эссенцию. Используя острый нож, необходимо надрезать стебель. Так как стебель у борщевика полый, туда необходимо влить стакан уксуса. Растение в течение 2-3 дней начнет желтеть и засыхать.

Соль

Эффективный метод, который поможет избавиться от борщевика на участке. Необходимо приготовить солевой раствор, смешав в литре воды 1 стакан соли. Тщательно размешать раствор и влить в ствол. Соль проникает даже в корни растения. Погибает куст течение 10 дней.

Для большей эффективности солевой раствор можно нагреть и, используя шприц, вколоть по 40 мг в каждый ствол.

Бензин или керосин

Бензин или керосин поможет быстро вывести сорняк с участка. Для применения необходимо в полую часть растения влить 200 мл вещества. Растение начнет чахнуть через несколько дней. Керосин глубоко проникает в грунт и устраняет не только наземную часть, но и корни.

Белизна

Негативно действует не растение обычный отбеливатель. Его выливается в полую часть растения. Как отмечают садоводы, куст начинает желтеть уже через сутки. Постепенно он засыхает и отмирает.

Действия, которые не следует делать в борьбе с сорной травой

Для того чтобы борьба с борщевиком была эффективной, необходимо избегать следующих действий:

Скашивать куст сразу после окончания цветения. В данный период растение имеет высокую живучесть и быстро даст новые ростки из корневых почек. Также в процессе формирования плодов растение наполняется ядовитым соком, который может провести к появлению ожогов. После скашивания не следует оставлять траву до высыхания. Стебель потребляет много питательных веществ, которые сохраняются в борщевике даже после среза. Поэтому семена могут дозреть и осыпаться в грунт. Борщевик не используется для компостной ямы. Его не скашивают в период, когда семена созрели. Это может привести к рассеиванию семенного материала по участку. Если обнаружено растение, у которого вызрели семена, их необходимо осторожно обрезать, предварительно надев на зонтик полиэтиленовый пакет.

Также не следует пытаться вырвать растение руками без рукавиц. Чаще всего такие действия приводят к появлению ожогов.

Полностью устранить борщевик очень сложно. Куст имеет высокую живучесть и при отсутствии должных мер быстро распространяется. Поэтому необходимо знать, как избавиться от борщевика на участке. Дачники, которые сталкивались с таким сорняком, рекомендуют использовать одновременно несколько методов, чтобы не только удалить наземный куст, но и корни. В противном случае растение может сформировать новые побеги, которые приведут к уничтожению урожая.

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