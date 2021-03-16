Осы очень часто поселяются на дачных участках или рядом с ними. С момента появления цветков на садовых и огородных культурах и до момента созревания плодов здесь для них много еды. Особенно часто они слетаются на опавшие сладкие плоды яблок и груш, могут поедать поспевающие сливы, абрикосы и вишни. А при сборе опавших плодов в приствольных кругах плодовых деревьев часто можно не заметить на них ос, в результате придавленное насекомое обязательно ужалит, и достаточно больно. И хорошо, если у человека нет аллергии на укусы насекомых, иначе не избежать вызова скорой помощи. Как бороться с осами на даче, выбирая при этом наиболее эффективные методы?

Забота о своей безопасности на садовом участке

Многие дачники считают, что осы являются насекомыми-санитарами, так как они могут уничтожать личинок листоверток, долгоносиков, жуков-точильщиков, медведок и многих других. Однако после сильных укусов этих насекомых дачники резко меняют свою позицию.

Наиболее надежным средством, позволяющим избавиться от этих жалящих летающих насекомых, является вызов специалистов-дезинсекторов. Они в короткий срок смогут справиться со всеми осами на участке, благодаря опыту и навыкам способны уничтожать даже агрессивный рой ос, избавят садовый участок не только от этих насекомых, но и от их гнезд.

Что нужно подготовить для ведения войны?

Если же возможности вызвать специалистов нет, то необходимо вести борьбу с этими насекомыми самостоятельно. И начинать ее надо с заботы о собственной безопасности. Укусы этих летающих врагов очень болезненны, при этом осы, в отличие от пчел, не оставляют свое жало в теле человека, не погибают при этом, способны жалить несколько раз.

Дачники, которым неоднократно приходилось бороться с осами в своем саду, рекомендуют перед этим надеть как можно больше плотной одежды, которая не будет прилегать к туловищу. Ее края обычно заправляются под ремень, в штаны и в обувь. Но лучше всего перед началом работ по уничтожению пчел попросить специальный защитный костюм у местных пчеловодов. Он надежно защищает все части тела, в том числе и голову, от укусов жалящих насекомых.

Кроме специальной одежды для «охоты» на ос понадобится достаточно яркий фонарь. Ведь эти насекомые обычно делают свои гнезда в темных местах, поэтому разглядеть их без фонаря не удастся. Чтобы освещение было ровным, а прибор не мешался в руках, его лучше повесить на стене.

При борьбе с земляными осами необходимо запастись достаточным количеством земли. Она нужна для того, чтобы засыпать входы в их подземное жилище: после этого можно не беспокоиться, что разозленные осы вылетят из своего убежища и набросятся на людей. При этом нужно помнить, что такие осы делают несколько выходов из своего подземного гнезда.

Также необходимо держать под рукой антигистаминные лекарственные средства (в уколах или в таблетках) и лед в кубиках, чтобы прикладывать к местам укусов, если избежать их не удалось. Желательно, чтобы под рукой был жгут, который следует наложить выше места укуса до приезда скорой, чтобы яд не всасывался в кровь при появлении сильной аллергии на укус.

Что надо сделать перед операцией?

Перед началом уничтожения осиных гнезд следует удалить детей в места, недоступные для проникновения осиного роя. Также нужно отправить подальше «потенциальных» помощников — домашних питомцев: кошек, собак и т. д.

Бороться с этими насекомыми нужно хотя бы вдвоем, ведь в случае укуса осы у человека может начаться аллергическая реакция, которая обычно сопровождается головокружением, сознание может путаться, возникают боли в сердце, падает давление, а в особо тяжелых случаях может начинаться отек Квинке. Поэтому рядом должен быть кто-то, кто сможет оказать первую доврачебную помощь и вызвать при необходимости скорую.

Также нужно продумать, куда можно будет спрятаться в том случае, если оставшиеся в живых осы решат атаковать «обидчиков».

Инсектицидные препараты в борьбе с осами

В настоящее время в специализированных магазинах существует большое количество разнообразных инсектицидов, которые эффективно справляются с осами. Выпускаются они в виде порошков, гелей, клеев, а также в виде спреев или концентратов.

Перед применением всех токсичных веществ нужно позаботиться о том, чтобы при их применении не пострадали полезные насекомые или домашние любимцы. В процессе борьбы необходимо уничтожать не только взрослых особей, но и их личинок, и матку. Но это бывает не так просто, как кажется, так как личинки с маткой находятся в гнездах, подобраться к которым бывает затруднительно. И располагаться они могут на чердаках, на растениях, а также под землей.

Инсектициды в виде порошков, гелей или клея обычно используются для уничтожения взрослых особей, эти препараты отличаются токсичностью, но обычно не имеют сильного запаха. Для того чтобы уничтожать личинок и матку в гнездах, используют препараты в виде спреев или концентратов. Их перед употреблением разводят согласно инструкции и распыляют в гнезда. Подобные средства весьма эффективны и обычно справляются не только с личинками, но и с взрослыми «особами».

Основные препараты, используемые для борьбы с осами, известны:

Самым надежным и малотоксичным для человека средством является борная кислота. Она практически не имеет запаха и применяется для приготовления эффективных ядовитых приманок против ос. Дихлофос также еще не так давно был одним из самых популярных препаратов для уничтожения ос и многих других вредоносных насекомых. Однако в последние годы его употребление запрещено из-за высокой токсичности. Дельта Зона – концентрированное вещество практически без запаха, поэтому не отпугивает ос. Оно успешно применяется в качестве добавки в токсичных приманках. Гет – инсектицид последнего поколения, он не имеет запаха и предназначен для уничтожения взрослых особей и осиных гнезд. ОтОС – это полностью готовый к применению инсектицид, в составе которого кроме активного действующего препарата присутствуют ароматизаторы и сахара для приманивания ос. Согласно инструкции, данное средство абсолютно безопасно для пчел и других полезных насекомых.

Из инсектицидов-спреев следует отметить наиболее эффективные:

Брос;

Хелп;

Супер Кобру;

Москитол;

Смерть вредителям №2;

спрей против мух и ос Чистый дом;

гель Осоед.

Также для борьбы с осами рекомендуется применять специальные ловушки – Тайгу и Аргус Гарден.

Укусившую человека осу при проведении обработки гнезд убивать не стоит, так как это может стать причиной агрессии всего роя ос.

Все клевые составы, которые применяются для борьбы с вредоносными насекомыми, нужно использовать по одному принципу: на толстую картонку наносится слой клея, на который приманка выкладывается точками. Но у этого способа есть серьезные недостатки: на такие ловушки могут попадать и полезные насекомые, а справиться быстро со всем осиным роем они не способны.

Борьба с осами народными способами

Проще всего бороться с этими насекомыми с помощью ловушек, в которые помещаются специальные приманки. Их можно приобрести в садоводческих магазинах, а можно приготовить в домашних условиях самим.

Изготовить такую ловушку дома легко и просто.

Необходимо взять обычную пластиковую бутылку объемом 1,5 или 2 л. Отрезать верхнюю часть (примерно 1/3 от общей высоты) и вставить в бутылку вниз горлышком. На дно такой импровизированной ловушки нужно налить прокисшее варенье или пиво, а также добавить подгнившие яблоки или испорченное мясо, в которые следует налить (насыпать) инсектицидный препарат, не имеющий сильного запаха.

На подобную приманку пчелы слетаться не будут, а вот для ос подобные перебродившие продукты – настоящий деликатес.

Существует и другой способ борьбы с осами, но он совсем не безопасен. Поэтому перед его применением следует одевать специальный костюм, который защитит все открытые части тела и голову.

Любой эффективный против ос инсектицидный препарат наливают в очень плотный пакет из полиэтилена, а затем аккуратно надевают на гнездо. Края пакета нужно приклеить к гнезду максимально плотно, чтобы осы не смогли вылететь. Держать такой пакет с отравой на гнезде нужно не менее 3 суток. А перед тем как его снимать, следует постучать по гнезду и прислушаться – не жужжат ли там осы. Пакет можно заменить старым ведром, у которого отсутствует ручка, или ненужной кастрюлей. Но под них нужно будет подставлять стремянку. После того как гнездо с мертвыми осами будет удалено и сожжено, место его прикрепления также обрабатывается инсектицидным препаратом.

Обычно осиные гнезда удаляются в осенний период или ранней весной, до заселения. Если подобное сделать вовремя не удалось, то лучше проводить его обработку после захода солнца, когда активность ос снижена.

Удаление ос из стен и полов

Далеко не всегда осы прячут свои гнезда в почве или на чердаках. Часто они могут забираться в щели в полах или стенах строений, откуда выкуривать их сложно.

Для того чтобы уничтожить ос в таких «убежищах», необходимо к баллончику с инсектицидным препаратом прикрепить достаточно длинную резиновую трубку, а другой ее конец вставить в щель, где находится осиное гнездо. Но предварительно нужно остальные щели заделать монтажной пеной или заштукатурить, чтобы осы не смогли вылететь. Затем производится впрыскивание инсектицида в единственную оставшуюся щель. Спустя ¼ часа трубку из отверстия можно убрать – насекомые за это время погибнут. Отверстие следует заделать, чтобы в него не забрались новые «желающие».

Борьба с осами не так сложна, как кажется. Тем более что в настоящее время существует много инсектицидов нового поколения, которые быстро и эффективно справляются с этими насекомыми. Только при проведении подобных работ не следует забывать о мерах предосторожности. А о том, как можно бороться с «летающими монстрами», расскажет это видео: