Уход за газоном — сложный процесс, который выполняется в несколько этапов. Одним из важных элементов в этом случае считается грунт для газона. Чтобы растительность быстро росла, была густой и красивой, необходимо выбирать специальный грунт для дачного участка.

Почва для газонной травы: особенности

Грунт для выращивания газонной травы нуждается в тщательной подготовке. Обычно почва на дачных и приусадебных участках достаточно сухая и не очень плодородная, особенно если местность находится вблизи автотрассы, заводов и промышленных предприятий. При этом естественный грунт редко соответствует требованиям и по структуре. В норме для посадки газона земля должна быть рыхлой и пористой. Таким образом, трава будет получать воздух в процессе роста, что повлияет на ее развитие. Грунт для газона должен соответствовать следующим требованиям, иметь такие характеристики:

нейтральный уровень кислотности;

высокий процент воздухопроницаемости;

глиняно-песчаный состав.

Лучше всего для выращивания газонной травы использовать плодородный грунт с полей и пашен. Глинистая почва в этом случае не подойдет, так как для полноценного роста газона потребуется дополнительно его удобрять травяными смесями, органическими удобрениями. Перед посадкой земля должна тщательно очищаться от сорняка и удобряться. В качестве подкормок лучше всего использовать органические составы: песок, торф, перегной.

Виды грунта для газона

Часто так бывает, что для выращивания газонной травы приходится формировать грунт самостоятельно. Опытные дачники советуют применять в таком случае специальные составы, в которых трава будет полноценно развиваться и быстро расти. Распространенные виды составов для посадки:

Сюда входят такие компоненты, как раскисленный торф, крупный песок, чернозем или суглинок (50%-40%-10%). Сюда входят такие компоненты, как раскисленный или низинный торф, дерновый грунт, песок (40%-40%-20%). Грунт состоит из плодородного суглинка и песка (90%-10%).

На этапе планирования газонов следует учитывать то, что для выращивания культуры необходимо оставить около 20 см плодородного слоя. Для рулонного слоя будет достаточно 10 см. Если газон укладывается под активную деятельность, то слой должен быть не менее 40 см.

Особенности подготовки почвы к посадке

Правила подготовки почвы к посадке газонной травы зависят от особенностей самой земли на участке. Выделяют следующие виды естественного грунта:

Глинисто-песчаный. В этом случае количество песка и глины в составе земли находится на уровне 50%/50%. Грунт имеет хорошую рассыпчатость. Песчаная глина. Земля отличается однородным составов, однако, в процессе сжимании она плотно комкуется, что может быть не очень благоприятно для газона. Глинистый грунт. Этот вид почвы отличается повышенной сухостью, наличием трещин. Земля хорошо комкуется.

Третий вариант — перегной. Почва имеет насыщенный черный оттенок, а также характерно выраженный запах.

Перегной

Среди всех представленных вариантов наиболее приемлемым грунтом считается перегной. Этот вид земли считается наиболее плодородным. Однако перегной имеет повышенную кислотность, из-за которой на нем могут появляться сорняки. Все эти условия могут стать неблагоприятными для роста газонной травы.

Также перегной имеет достаточно плотную структуру, поэтому поступление кислорода к растениям находится на минимальном уровне. Если на участке в большей степени имеется перегной, то необходимо разбавлять его песком для понижения кислотности. Оптимальный показатель — 6 рН.

Глина

Глинистая почва — самый неблагоприятный вид грунта. Такая земля в принципе не пропускает воздух и влагу к растениям, из-за чего их рост может замедляться. Если процентное содержание глины в почве высоко, то расти на ней газон не сможет. Если на участке глинистая почва, необходимо будет делать верхний плодородный слой, который будет состоять из органических компонентов.

Кислотность в этом случае также должна находиться на нейтральном уровне. Толщина слоя для лужайки должна быть не менее 20 см. Если речь идет о спортивных площадках и зонах для отдыха, то толщина обязана быть не менее 40 см. Ставку в этом случае лучше всего делать на торфяные смеси, так как они подавляют свойства глины.

Песок

Если на участке находится почва, в составе которой преобладает песок, то грунт потребуется обогащать черноземом. Если такой возможности нет, то его можно заменить небольшим количеством перегноя. Если на участке преобладает глинисто-песчаная почва, то ее можно улучшить за счет засеивания сидератами.

Это растительные культуры, которые помогают обогатить грунт. Такой метод считается менее затратным. В процессе земля засевается сидератами, накрывается целлофаном, пленка убирается после того, как появятся первые ростки. Затем весь участок перекапывают, и высаживают газонную траву.

Особенности подготовки почвы

Если почва на участке не считается плодородной, то перед выращиванием грунта необходимо посадить сидераты, которые помогут улучшить качества и свойства земли. В качестве сидератов можно использовать овес. Когда растения подрастут до 10-12 см, весь участок потребуется перекопать, накрыть пленкой и оставить на 1-2 недели. Такая процедура поможет избавиться от сорняков, а сама земля станет более плодородной и увлажненной.

Толщина плодородного слоя зависит от особенностей участка. Если планируется выращивание партерного газона, то плодородный слой должен быть не меньше 50 см. Луговой газон должен иметь слой около 20 см при условии, что органические подкормки будут вноситься в грунт регулярно.

Если речь идет о посевном и рулонном газоне, то предварительно землю потребуется удобрить органическими составами. В первом случае вносится песок, торф, компост. Во втором — песок и торфяные смеси. В дальнейшем подготовка выглядит следующим образом:

Участок, на котором будет расти газонная трава, потребуется тщательно перекопать. При этом глубина должна быть в пределах 20 см. Иначе может повредиться плодородный слой. Подготовка грунта должна происходить за 2-3 месяца до посадки газонной травы. Если операция будет проходить весной, то почву следует готовить осенью. Для осенней посадки землю подготавливают весной. При помощи грабель землю необходимо выровнять. Участок нужно полить водой.

Если есть необходимость (например, когда не удалось снизить или увеличить кислотность почвы на подготовительном этапе), то перед посадкой можно еще раз удобрить органическими составами (торф, перегной, песок) участок, а затем приступать к высаживанию растительной культуры.

Распространенные ошибки садоводов

При подготовке земли для посадки газонной травы многие дачники допускают ошибки, которые приводят к замедленному росту растительной культуры. Ниже представлены самые распространенные из них:

Нет выравнивания плодородного слоя. В этом случае газонная трава будет приживаться хуже. Иногда культура в принципе не приживается и высыхает. Посадка газона близ бетонных дорожек. Если рядом с участком находятся бетонные плиты или дорожки, то трава может расти медленно или засыхать из-за наплывов цемента. Отсутствие полива в первые дни после укладки газона. Если культура не будет получать влаги, это может привести к сухости, замедленному росту. Иногда трава вообще не приживается без первоначального полива. Отсутствие удобрений. Чтобы газон был ярким и сочным, за ним необходим полноценный уход. Одним из главных правил полноценного роста считаются регулярные подкормки. Грунт для газона в этом случае следует удобрять органическими составами. Это может быть перегной, песок, торф.

Дачники должны учитывать, что переизбыток влаги и удобрений также негативно сказывается на развитии растительной культуры. В таких ситуациях трава может иметь желтый оттенок, медленно расти, быстро высыхать. Во всем в уходе необходимо соблюдать баланс.

Преимущества грунта для газонной травы

В редких случаях на дачных участках России находится естественный грунт, подходящий для полноценного роста газонной травы. Обычно ему не хватает плодородности и влаги. Поэтому чаще всего для выращивания растительной культуры используется составной грунт, который разбавляется органическими смесями. Он может быть покупным или составляться самостоятельно. Лучше всего выбирать готовые составы, так как в них находится оптимальное количество главных компонентов. Преимущества подобных почв:

они хорошо пропускают кислород и влагу, подпитывают растения, ускоряют их рост, помогают преодолеть сезонные заболевания;

они имеют нейтральный процент кислотности, который в большей степени подходит для роста газона;

такой грунт имеет хорошую рыхлость, из-за чего газонная трава лучше приживается и радует хозяев своим привлекательным внешним видом в течение всего сезона.

Готовые составы для посадки газонной травы дают возможность облегчить дачникам последующий уход за культурой. В этом случае нужно будет реже вносить удобрения и совершать полив. Если же высадить газон на неподготовленной земле, то для его приживления потребуется регулярно подкармливать грунт органическими составами, своевременно проводить полив, следить за состоянием травы и максимально быстро устранять все негативные внешние факторы, которые могут навредить ее росту.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: