У хозяев загородных участков всегда найдется работа. Например, с наступлением тепла они сталкиваются с необходимостью ухаживать за газоном, который требует стрижки, уборки и обработки. Для первой процедуры придумано довольно большое количество приспособлений и агрегатов: все они помогают справиться с поставленной задачей. Однако многих владельцев очень часто интересует вопрос о том, чем лучше косить траву, какое оборудование и инструмент будет наиболее эффективным. Ответ в большей степени зависит от особенностей участка, но найти оптимальный вариант по силам каждому землевладельцу.

Когда нужно косить траву?

Прежде чем переходить к вопросу о том, чем лучше косить траву, нужно познакомиться с правилами кошения. Растительность косят по мере ее роста. Наиболее интенсивен такой уход в конце весны — в конце апреля и начале мая. Как правило, рост травы усиливается после дождей. Стрижку газона советуют проводить утром или вечером при сухой погоде. Идеальное условие — чуть влажный грунт.

Скошенную траву рекомендуют сразу же убирать, так как оставленные части растений при влажной почве могут начать расти. В дальнейшем операции повторяют каждые 1-2 недели, однако периодичность в большей степени зависит от скорости роста растений. Жаркая погода — причина повременить со скашиванием, поскольку очень низкая трава под беспощадными лучами солнца начнет выгорать. Когда приходят прохладные дни, достаточно стрижки газона 2 раза в месяц. Последний покос проводят в октябре.

Потенциальные инструменты и виды оборудования

Ответ на вопрос, чем лучше косить траву, находится в следующем списке. Для ухода за растительностью на участке используют различные инструменты и оборудование.

Ручные косы, или литовки. Эти приспособления известны с давних времен, но с тех пор они нисколько не утратили своей популярности. Однако работа с ними совсем не проста: у мастера должны быть наработанные навыки, иначе операция грозит превратиться в настоящую войну с устройством. Газонокосилки. Это оборудование предназначено только для кошения газона площадью до 10 соток. По этой причине его не используют для избавления от сорняков. При такой «неблагодарной» работе ножи газонокосилки быстро тупятся, бурьян и заросли сильно сокращают срок службы аппаратов. Садовые тракторы и мини-техника (райдеры). Они предназначаются для работы с территориями впечатляющей площади. Их используют для газонов, «раскинувшихся» на 10 или более соток (тракторы — от 25 соток). Триммеры. Это оборудование называют по-разному — электрокосами или бензокосами. Данные устройства используют на загородных участках небольшой площади. Мотоблоки. Эти агрегаты оснащают навесными косилками, которые помогают быстро справиться с растительностью даже на огромных участках.

Чем лучше косить траву? Ответ зависит от задачи, которая поставлена перед хозяевами. Небольшой заросший участок земли можно «облагородить» ручной косой. Для ухода за декоративным газоном обычно используют «профи» — газонокосилки. Когда оборудование должно помочь «расправиться» с упрямыми сорняками, нужно «заручиться поддержкой» триммера или мотоблока.

Потенциальные инструменты для ручного труда

Некоторые хозяева, не боящиеся трудной работы, до сих пор используют ручные косы. Как правило, инструмент помогает избавляться от травы, которая предназначается на сено. Некоторые владельцы выравнивают им газоны. Разновидностей ручных кос есть несколько.

Литовка. Это самый известный вариант с прямой и длинной рукояткой и таким же полотном. Горбуша. Она имеет ручку изогнутой формы, помогает избавиться от травы в труднодоступных местах, на участках со сложным рельефом. Серпан — мини-коса, коса-серпан. У этого инструмента короткое полотно и такая же рукоятка. Он предназначен для удаления растений с твердыми стеблями и ветками (заросли трав, кустарники и т. д.).

Работать даже со знакомым инструментом человеку неподготовленному будет трудно. Необходимо время, чтобы к нему привыкнуть. Как косят траву?

Левой рукой берут косу выше рукоятки, правой — за ручку. Правую ногу для упора выставляют вперед, левую немного назад. Делают круговые махи, действуя справа налево. Ручку стараются удерживать на линии пояса. Корпус во время работы наклоняют и немного поворачивают. Носик полотна поднимают от земли, чтобы предотвратить касание им земли и гарантировать ровное срезание травы.

При работе с ручной косой очень важно соблюдать максимальную осторожность, потому что острым инструментом легко нанести травмы не только себе, но и окружающим.

Использование специального оборудования

Далеко не всем понравится «махать косой», особенно если «подведомственная» территория имеет большую площадь. Поэтому большинство хозяев загородных участков предпочитают использовать более удобных и более-менее самостоятельных помощников.

Механические (ручные) газонокосилки

Эти конструкции довольно просты. С виду они похожи на тележки с двумя колесами. Между ними располагается барабан с ножами. Такая косилка начинает работать, когда человек приводит ее в движение. Ножи двигаются, когда колеса вращаются. Срезы получаются ровными. Этот способ, в отличие от косы, гарантирует более высокую скорость работы.

Ручные газонокосилки имеют несколько преимуществ перед конкурентами. К ним можно отнести:

простоту конструкции и такую же необременительную работу;

легкость ухода и отсутствие необходимости топлива или электродвигателя;

абсолютную экологичность, безопасность и довольно бесшумную «деятельность».

Еще одно несомненное достоинство — невысокая цена такого ручного оборудования.

Недостатки у ручных агрегатов тоже есть. Это:

возможность косить траву только на ровной территории;

неспособность справиться с сорняками.

При регулярном использовании механических газонокосилок хозяевам придется систематически заниматься заточкой ножей.

Колесные газонокосилки и райдеры

Эти машины — более совершенные, поскольку требуют от хозяев малейших усилий. Газонокосилки делятся на три вида — на аккумуляторные, бензиновые и электрические агрегаты. Райдеры бывают только бензиновыми и аккумуляторными. Такие агрегаты практически лишены недостатков, но за удобство придется платить, причем немалую сумму.

Виды оборудования

Бензиновые модели имеют двигатель, который работает на топливной смеси. Их ножи также расположены в нижней части корпуса, они приводятся в действие уже не колесами, а валом мотора. Главное их отличие от другого оборудования — наличие четырех колес.

Газонокосилки оснащаются рукоятками, на которых находятся рычаги управления. Скошенная растительность собирается в специальную емкость — в травосборник. Объем его зависит от модели. Есть другой вид газонокосилок, с функцией мульчирования. Такое оборудование не собирает траву, а разбрасывает ее по поверхности газона. Существуют и более универсальные модели, в которых предусмотрен и травосборник, и возможность мульчирования.

Бензиновые аппараты — самый сложный и требовательный вид. Такие машинки требуют правильных пропорций топливной смеси (бензин и масло), использования подходящих нефтепродуктов. Эти агрегаты заводят по инструкции.

Аккумуляторные и электрические газонокосилки более просты в эксплуатации. Работают они так же эффективно. Разница между аппаратами — принцип работы двигателя. Других отличий (в комплектации, функциях) нет.

Особенности работы с газонокосилками

Научиться обращаться с таким оборудованием довольно легко. Однако первым делом нужно попробовать косить растения разной высоты. Данный этап поможет понять, как нужно управлять газонокосилкой. Работа включает несколько этапов.

Сначала участок проверяют на наличие потенциальных помех. С территории убирают камни, сучья, ветки и другой крупный мусор. Тележку устанавливают на ровную поверхность, затем оборудование осматривают. Убеждаются в том, что элементы (ножи) имеют надежное крепление. В бензиновых моделях проверяют количество топлива. Затем машину включают. Бензиновые газонокосилки запускают стартером. Сначала шнур вытягивают до упора, затем его резко дергают на себя. Электрические аппараты включают значительно проще — кнопкой. Работа с техникой максимально проста: тележку катят в нужном направлении. Движение должно быть плавным, ровным, без рывков. Если возникла необходимость вернуться назад, то сначала газонокосилку выключают, и только потом перемещают.

Электрические модели не рекомендуют использовать для кошения мокрой травы, поскольку не исключено, что работающий с ней получит удар током.

Самоходные газонокосилки

Это оборудование обещает владельцам комфорт с «более большой» буквы. Оно может иметь как передний, так и задний привод. Двигаются эти газонокосилки самостоятельно: им только нужно задавать направление. Данная техника — отличное решение для газонов средней или большой площади.

Достоинство «самоходок» — отсутствие необходимости прилагать какие-либо усилия. С агрегатами могут работать подростки, женщины и пожилые люди. Минусы — более высокая цена, неудобство при стрижке небольших газонов, так как придется очень часто изменять направление. По этим причинам самоходная техника на дачных участках используется редко. Ей нужен простор — поля.

Садовые машины — райдеры

Райдеры — увеличенные версии газонокосилок, так как в них система кошения устроена аналогичным способом. Главные отличия их от конкурентов — габариты, другое управление, а также «внешность». Рейдер — машина в миниатюре: он имеет вполне комфортное сиденье и настоящий руль.

Газонокосилки-роботы

Это относительные новинки, которые, как и роботы-пылесосы, способны справиться с работой самостоятельно. Приборы работают на аккумуляторных батареях. Минус варианта — высокая цена такого компактного оборудования. Однако список преимуществ газонокосилок впечатляет.

Устройства косят траву на заданной территории без участия хозяев. «Умная» система, встроенная в оборудование, дает им возможность точно определять рабочий участок, объезжать все препятствия, попадающиеся на пути, а также находить место, где располагается зарядное устройство.

Роботы-косилки оснащены сигнализацией, предотвращающей кражу интеллектуального устройства. Большинство моделей имеют датчики дождя, поэтому не «выйдут на работу» в сырую погоду. Или возвратятся под навес, если осадки начнутся во время стрижки.

Роботы не имеют травосборника, поскольку срезают всего несколько (десятков) миллиметров. Ширина полосы кошения составляет 250-350 мм, высота стрижки — от 15 до 60 мм. Некоторые газонокосилки способны обработать до 400 м2, причем территория может иметь уклон до 35°.

Триммеры

Эти устройства — мобильный вариант садовой техники. В состав такого оборудования входит двигатель, триммерная головка и режущий инструмент — нож, диск или леска. Это элементы могут быть изготовлены из пластика или металла. Соединяет триммерную головку с двигателем штанга, но которой располагается рычаг для управления аппаратом и ручка для удобства работы. Дополнительный элемент для максимального комфорта — наплечный ремень.

Модели триммеров также делятся на несколько видов — на бензиновые, электрические и аккумуляторные. Первые также работают на топливной смеси, вторым необходимо электричество, поэтому розетка поблизости — необходимость. Аккумуляторные триммеры отличаются небольшим весом, поэтому данные устройства оптимальны для женщин и пожилых людей. Минус их — ограниченное время работы: аппараты придется периодически заряжать.

Преимущества и недостатки триммеров

К достоинствам этого вида относится:

возможность работы в любом труднодоступном месте — около кустарников, ограждений и столбов, под скамейками;

универсальность — триммер позволяет не только косить газонную траву, но и срезать тонкие ветки кустарников: в этом случае леску меняют на нож.

Без недостатков не обошлось, но они связаны с особенностями конкретных моделей. В список входит:

шумность бензиновых моделей и вредный их выхлоп;

ограниченное время работы аккумуляторных моделей триммеров;

кабель электрических приборов, который может мешать срезанию растительности.

Теперь о том, как косят траву триммером. Работа с этим оборудованием очень похожа на обращение с ручной косой.

Сначала аппарат включают, штангу, как и простой инструмент, тоже удерживают двумя руками. Затем плавными движениями триммером проводят слева направо или вперед. Никаких серьезных усилий такое кошение не требует.

Чем лучше косить траву? Триммер — один из ответов на этот вопрос. Он мобилен, почти «всеяден», поскольку может добраться до любого места участка.

Чем лучше косить траву?

После знакомства с потенциальным оборудованием логично перейти к вопросу о том, чем лучше косить траву. Ответ будет зависеть не только от площади территории, но и от условий на участке, от вида режущего инструмента.

Что лучше — нож, леска или диск?

Этот вопрос нередко возникает у владельцев триммеров и мотокос. Причина — широчайший ассортимент, который традиционно ставит в тупик владельцев техники с режущими инструментами.

Леска — вариант оптимальный, если нужно избавиться от зарослей травы. Такие приспособления стоят недорого, причем владельцам можно не бояться того, что скрывается за высокой растительностью. Тонкие, но прочные лески известных производителей — лучшие кандидаты. Металлический диск, нож — режущие инструменты, которые можно использовать только в том случае, если хозяева стопроцентно уверены в отсутствии любых препятствий на участке. В противном случае они не застрахованы от ЧП. В результате такого контакта могут пострадать как люди, так и их имущество. Еще одно возможное последствие — поломка оборудования. Пластиковые ножи — более безопасная альтернатива металлическим изделиям. У этих приспособлений есть одно важное преимущество: при ударе о препятствия они отскакивают. Металлический инструмент способен откинуть помеху на большое расстояние, поэтому возможны травмы людей, стоящих поблизости. Материал пластиковых ножей очень прочный, поэтому комплекта хватает на длительное время. Диски и ножи выпускают различных конфигураций. Лопастные изделия с «выдающимся» ножом (2, 3 или 4 элемента) наиболее популярны. Они оптимальны для избавления от травы, от поросли деревьев, однако совершенно не годятся для заготовки сена, поскольку сильно измельчают траву. Для такой работы идеальны массивные четырехлопастные приспособления. Они укладывают, а не перерубают траву.

Пильные диски используют для удаления поросли деревьев (диаметр 120-150 мм) мощными мотокосами. Для другой работы на загородных участках эти режущие инструменты не предназначены. Толстые лески и тяжелые приспособления всегда требуют оборудования высокой мощности. Иначе возможна поломка техники.

Чем лучше удалить высокую траву?

В этом случае вариантов несколько. Раньше для такой работы использовали один инструмент — ручную косу. Теперь к армии помощников примкнули усовершенствованные орудия труда — триммеры. Использование колесной косилки — способ, который можно рассматривать, если заросли находятся на большом участке. Однако он обязан быть ровным и очищенным от любого мусора.

Недостатки у косы и последнего агрегата есть. Ручной инструмент потребует сильных рук, поэтому неподготовленному человеку будет трудно справиться с высокой растительностью. Колесное оборудование ограничено в действиях, потому что до труднодоступных участков оно попросту не доберется.

Есть единственный вариант, который не имеет слабых мест. Это бензиновый триммер высокой мощности. В этом случае владельцы относительно легко справятся со всеми препятствиями — с зарослями у деревьев, кустарников, у скамеек (и под ними), заборов, бордюров и т. д.

Как избавиться от растительности на маленьких участках?

Чем лучше косить траву, если площадь не позволяет хозяевам и оборудованию «разгуляться»? И в этом случае спасителем будет триммер, который позволяет привести в порядок не только маленькие участки, но и территории средних размеров.

Это оборудование маневренное, поэтому с легкостью справится со сложным рельефом. Для избавления от травы используют леску, толстые стебли или ветки кустарников удаляют диском. Оптимальный вариант для «маломощных» членов семьи — аккумуляторный триммер. Для сильных хозяев идеален другой «мобильник» — бензиновый аппарат.

Чем можно срезать траву вручную?

Это вопрос нередко возникает у садоводов. В этом случае можно обратить внимание на газонные ножницы. Выпускают два вида ручных инструментов:

механические — обычные, ручные, или поворотные;

и аккумуляторные модели.

Работа и с теми и с другими не отличается сложностью, так как «орудуют» ими точно так же, как и привычными домашними приспособлениями. Эти ножницы часто используют для подстригания газонов у садовых дорожек.

Что делать, когда нет косы, триммера и газонокосилки?

При больших площадях, или небольших, но сильно «одичалых», участках простые ножницы не смогут стать подходящим инструментом. В этом случае надо быть готовыми к тому, что сил потребуется немало. Победить разросшуюся растительность поможет:

острый нож или серп;

плоскорез либо обычная тяпка;

бензопила или самодельная косилка.

Самый незатейливый, но трудоемкий способ — ручное избавление травы. Поэтому данный вариант применяют только для борьбы с сорняками. Этот метод поможет избавиться от молодой растительности. Развитая корневая система значительно затруднит операцию.

Нож. Лучший инструмент тот, что имеет длинное и острое лезвие. Траву собирают в пучок, потом срезают параллельно земле. Этот труд неблагодарен: самые «коварные» сорняки поддаются только с 3-5 раза. Серп. Оптимальный вариант — зубчатый инструмент. Он будет эффективнее ножа, особенно для крупных растений с толстыми стеблями. Используют серп точно так же, как и нож. Второй потенциальный «помощник» — серпан. Тяпка, плоскорез. Если в хозяйстве есть одно из этих орудий труда, то сначала имеющийся инструмент придется «оптимизировать» — изменить угол заточки его лезвия. Для тяпки оптимальными будут 10-15°, для плоскореза — от 5 до 7°. Бензопила дает шанс избавиться и от молодой, и от старой травы. Относительный минус у этого прибора — необходимость работы в согнутом положении. Устранить недостаток поможет усовершенствование: рабочий элемент пилы можно зафиксировать параллельно земле на невысокой тележке. Вторая потенциальная кандидатка на роль самодельного оборудования — болгарка.

Ответ на вопрос, чем лучше косить траву, может быть разным. Все зависит от имеющегося арсенала, от состояния участка и высоты его растительности. На самом деле, можно выбрать любой из вариантов, который уже есть в хозяйстве, и подходит для такой работы.

Чем лучше косить траву? С одним из мнений можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего видео: