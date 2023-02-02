Сейчас теплицы превратились в обязательный элемент дачных участков. Они защищают теплолюбивые культуры от неожиданностей, которыми «радует» в последнее время природа. Эти прозрачные сооружения позволяют получить ранний и очень богатый урожай. Однако идеальный микроклимат в них привлекает множество «любителей плотно поесть». В эту почти неисчислимую армию входит довольно большое количество насекомых. Одним из самых серьезных врагов растений в теплицах считается алейродида, или попросту белокрылка. Это крохотное создание с виду может показаться совершенно безобидным, однако многочисленным колониям этих вредителей вполне по силам очень быстро уничтожить урожай. Если завелась белокрылка в теплице, как избавиться от этого маленького неприятеля? Проверенных способов борьбы с алейродидами есть несколько.

Знакомство с маленьким, но прожорливым врагом

Теплицы — конструкции, позволяющие создать на небольшом участке земли настоящий рай для растений. В этих помещениях поддерживается оптимальная влажность, а также довольно высокая температура. Здесь культурам обеспечено много света, гарантирован достаточный полив, питание и плодородная почва. Поэтому такие благоприятные условия и обилие еды привлекает множество разнообразных вредителей. Выделяется среди них тепличная (или оранжерейная) белокрылка — маленькое насекомое (Trialeurodes vaporariorum), которое «пришло» к нам из тропических стран.

Предпочтения насекомых

Эти белоснежные мотыльки имеют крошечные размеры: длина самок — 1,3 мм, самцы достигают 2,5 мм. Однако вред они наносят немалый. Такие мошки способны очень быстро уничтожить урожай в теплицах: на это им хватает нескольких недель. Внешне тепличная белокрылка почти ничем не отличается от своих более мелких «уличных родственников», которых называют табачными (Bemisia tabaci). Последних вредителей можно увидеть на огородах в южных регионах. Вместе они уничтожают:

баклажаны, капусту, кабачки, лук, морковь, перец, свеклу, томаты, тыквы;

вишню, грушу, сливу, черешню, яблоню;

землянику, клубнику и малину;

арбузы и дыни.

Не брезгуют они и пряными травами, например, белокрылок можно обнаружить на листьях базилика. Кроме того, эти прожорливые насекомые и их личинки не обходят вниманием даже «невкусные» цветы. Их жертвами становятся бархатцы, гладиолусы, ирисы, розы и тюльпаны. Главные пути распространения вредителей — через рассаду и зараженный грунт. Если говорить только о белокрылке в теплицах, то от нее там чаще страдают баклажаны, капуста, огурцы, перцы и томаты.

Их опасность

Самка белокрылки отличается невероятной плодовитостью. Одна особь способна отложить до 130 яиц. Однако в благоприятных условиях (в закрытом грунте) эти вредители могут давать до 10-12 поколений ежегодно. Их легко разглядеть на нижней стороне листьев. Личинки, которые выходят из своей «скорлупы», сразу же прикрепляются к листовым пластинам, и тут же начинают высасывать сок из растений. Они вынужденно остаются на одном месте до тех пор, пока не превратятся во взрослых насекомых. Срок их жизни составляет 30 дней.

Опасна белокрылка в теплице и тем, что она выделяет медвяную падь (росу). Эта сладкая жидкость делает листики липкими. На сахаристом продукте выделений развивается сажистый грибок, что неизбежно приводит к снижению фотосинтеза, к невозможности дыхания листьев. Последствием такой «совместной деятельности» становится гибель растений.

Эти маленькие вредители не только «объедают» теплицу, они опасны и по другой причине. Белокрылки являются переносчиками очень большого количества вирусных инфекций (более 100), которые снижают урожайность, или, в худшем случае, полностью уничтожают растения. Первый пример — вирус желтой курчавости, он поражает пасленовые, салатные культуры.

Сложность борьбы с белокрылыми насекомыми

Ответов на вопрос, как избавиться от белокрылки в теплице, довольно много. К тому же большая часть методов уже доказала свою эффективность. Однако белокрылку считают очень коварным врагом, и причин тому есть несколько:

Данного «диверсанта» непросто обнаружить. Первые «засланцы» чаще всего остаются незамеченными, потому что они оккупируют нижние стороны листьев. Как правило, их первыми домами становятся самые верхние листочки рассады. Там их заметить чрезвычайно трудно, особенно на первых порах, когда белокрылок в теплице еще немного. Проблема появляется «во всей красе», когда личинки становятся взрослыми особями (имаго), когда белые «облака» насекомых уже трудно не заметить. Вторая причина — невероятное количество маленьких врагов и их живучесть. К сожалению, не всегда и не всем помогают в борьбе с этими вредителями известные народные средства. Кроме того, проблема и в том, что далеко не все препараты-профи могут гарантированно (и навсегда) избавить от белого вредителя.

Как бороться с белокрылкой в теплице? Главная задача овощеводов — быстрое обнаружение неприметных насекомых, и такой же мгновенный отпор. Поэтому на первое место выходит регулярная проверка всех тепличных растений.

Как защититься от тепличной белокрылки?

Никто не будет спорить с тем, что врага лучше не допускать к «большой кормушке». Чтобы потом не пришлось бороться с «полчищами» белоснежных насекомых, действуют так:

Всех зеленых подопечных в теплицах регулярно осматривают, максимальное внимание уделяют нижним сторонам листовых пластин. Если находят хотя бы 2-3 белокрылки, борьбу с насекомыми начинают немедленно. Поскольку взрослых особей и их личинки уничтожить непросто, обработку проводят многократно — каждую неделю. Опрыскивание препаратами не прекращают даже в том случае, если численность вредителя значительно сократилась. Чтобы защитить от белокрылки «зимующий» грунт, его в обязательном порядке застилают черным агроволокном (спанбондом).

Многие огородники интересуются, как и чем обработать теплицу осенью от белокрылки. После сбора урожая все растительные остатки удаляют и уничтожают (сжигают), а потом переходят к основной работе:

тепличную конструкцию моют теплой мыльной водой, используют губку либо щетку;

поверхности обрабатывают крепким (красным) раствором марганца;

каркас из металла протирают керосином либо скипидаром;

все деревянные элементы белят известью (свежегашеной).

Раствор для побелки конструкции из дерева готовят так: в 10-12 л теплой воды разводят 400 г извести. Через 2-4 часа жидкость процеживают. Наносят известковую побелку кистью.

Тепличный грунт сначала перекапывают. Затем его или проливают горячей водой, или используют раствор инсектицида (Акарин, Актеллик и т. д.). Если есть возможность, то верхний слой земли удаляют, заменяя его новой, незараженной почвой. Еще один действенный метод — окуривание теплиц серными шашками.

Механический способ удаления

Способы борьбы с белокрылкой в теплице отличаются от тех, что используют для открытого грунта. В этих приютах для теплолюбивых растений чаще применяют максимально безопасные методы. Перед тем как переходить к вопросу «Чем обработать теплицу от белокрылки», не помешает узнать, как нужно действовать при обнаружении насекомых на листьях тепличных культур.

Первым делом нужно сократить численность врага в теплице. Поэтому к борьбе с ним приступают не мешкая:

Сначала взрослых особей пробуют смыть с растений струей воды. Затем с помощью мыльного раствора и ватного диска (губки, кисточки) с нижней части листьев удаляют личинки (яйца). Его же используют и для опрыскивания растений. Обязательно делают перерыв между этими процедурами. Он составляет 7-10 дней.

Жидкость готовят из 100 г натертого мыла (дегтярного, хозяйственного) и 500 мл теплой воды. Этот метод хорош тем, что дает возможность одновременно освободить растения и от сажистого грибка.

Белокрылка в теплице: как избавиться народными средствами?

Народные способы избавление от белокрылки рассматривают в первую очередь, потому что используемые в этих рецептах продукты имеются практически в каждом хозяйстве. К тому же они дают возможность избежать лишних трат.

Одуванчик

Этот метод можно рассмотреть только в том случае, если насекомые обнаружены своевременно — в начале их «заселения» в теплицу. Для избавления теплицы от белокрылки:

сначала измельчают листья и корни растения (50+50 г);

сырье помещают в банку (1 л), потом заливают теплой водой;

затем ее убирают в теплое темное место как минимум на 5 дней;

готовое средство процеживают, потом опрыскивают им листья растений.

Такую обработку проводят дважды. Перерыв между процедурами — неделя.

Табак

Это народная альтернатива табачным шашкам, но говорят, что этот метод тоже обещает неплохой результат, если белокрылки в теплице пока не «освоились», и насекомых немного. В данном случае действуют так:

стакан табака (табачной пыли) заливают литром горячей воды, эту жидкость настаивают в течение 2-3 суток;

готовый настой фильтруют, затем переливают в пульверизатор и опрыскивают растения.

Такую обработку допустимо проводить каждые три дня.

Есть и второй вариант использования табачной пыли: это окуривание теплицы. Чтобы избавиться от белокрылки и тли, создают и применяют самодельный фумигатор:

в небольшую жестяную банку помещают такое же количество щепок, затем в ней разводят мини-костер;

когда «дрова» разгорятся, в емкость аккуратно насыпают табачную пыль.

После начала окуривания теплицу покидают, плотно закрывают двери и окна (форточки).

Тысячелистник

Это лекарственное растение тоже считается хорошим средством для борьбы с белокрылкой. Чтобы уничтожить колонии насекомого:

измельчают около 100 г листьев и соцветий;

укладывают их в литровую банку и заливают теплой водой;

спустя 2-3 дня настой процеживают, потом переливают эту жидкость в опрыскиватель и обрабатывают ею растения.

Эту процедуру повторяют не менее 3 раз. Перерыв между обработками — 7 дней.

Чеснок

Это одно из самых простых средств. Кроме того, чеснок можно отыскать почти на любом огороде. Для избавления теплицы от вредителей:

измельчают (на терке, ножом либо прессом) несколько зубчиков чеснока;

кашицу отправляют в литровую банку, затем в нее наливают воду (по плечики) и убирают в темное место;

спустя сутки пахучую жидкость процеживают, потом переливают в пульверизатор, чтобы опрыскать зараженные растения.

Чесночную обработку рекомендуют проводить 2-3 раза. Несколько процедур помогут значительно проредить колонию насекомых.

Другие отпугиватели

Избавиться от летающих вредителей можно и с помощью других средств. Например, говорят, что эффективными являются настои и отвары:

пижмы;

подорожника,

полыни;

хвоща и хрена;

чистотела и т. д.

Поможет в борьбе с белокрылыми мотыльками ботва (картофеля, томатов), луковая шелуха и кожура цитрусовых. Чтобы получить максимально эффективное средство, для приготовления раствора используют несколько ингредиентов. В этом случае шанс навсегда расправиться с вредителем значительно повышается.

Биологические способы борьбы с белокрылкой в теплице

К таким методам относят использование:

дымовых табачных шашек;

клеевых цветоловушек;

биопрепаратов.

Есть и другие потенциальные «ассистенты»: это хищные насекомые, которые поедают себе подобных. Такую защиту применяют как для открытого, так и для защищенного грунта.

Табачные шашки

Если сравнивать эти изделия с серными фумигаторами, то их главное преимущество — безопасность для представителей флоры и их владельцев. Эти препараты очень часто используют для окуривания «цветущих/растущих» питомцев оранжерей, теплиц и парников.

Табачные шашки способны расправиться с сосущими вредителями, с листовертками, медяницами, паутинными клещами и плодожорками, с тлями, трипсами и т. д. Специалисты упоминают и о «побочном эффекте». После фумигации табачными шашками культуры лучше растут и плодоносят.

Продукты горения дымовой шашки содержат никотин, который является ядом для вредителей. Однако это вещество не действует на полезных крылатых представителей фауны. Такая обработка усиливает фотосинтез, защищает растения от кротов и болезней (например, от фитофтороза).

К сожалению, табачный дым эффективен только в борьбе со взрослыми особями. По этой причине обработку повторяют несколько раз. Чтобы гарантированно устранить прожорливую угрозу, хозяева теплицы проводят не менее 3 окуриваний. Интервал между ними составляет 48 часов.

Клеевые ловушки

В этом случае есть одно условие: они должны быть желтыми, так как этот цвет по какой-то причине очень привлекателен для насекомых. Поскольку размер и вес их очень мал, то одного прикосновения хватает для того, чтобы цветоловушка поймала белокрылую жертву.

Их фиксируют на расстоянии 20-30 см над растениями. По мере роста кустов их поднимают «все выше и выше». Те клеевые ловушки, на которых уже не осталось свободного места, оперативно заменяют новыми листками. Говорят, что одного-двух изделий хватает на 10 м2. Для избавления от трипсов приобретают синие цветоловушки. Простые приспособления можно купить двух видов: помимо желтых листков есть такие же «уловители» белых вредителей, но в рулонах.

Лучшие насекомые-энтомофаги, уничтожающие белокрылку

К «страшным» врагам белокрылок, поселившихся в теплице, относятся клопы, клещи и паразитарные осы — амблисейусы свирскии, златоглазки («флерницы»), макролофусы, энкарзии и т. д. Этих микроскопических хищников также используют для уничтожения томатной минирующей моли, трипсов, тли и т. д.

Цели энтомофагов различны. Самки ос паразитируют на личинках, питаясь их содержимым, превращая своих жертв в «мумии». Личинки и взрослые особи клопов поедают личинки вредителей. Клещи любят большее разнообразие — их рацион состоит из личинок и яиц.

Для паразитарных ос основной мишенью является белокрылка. Особенность этих хищников — «отличная работа» при высоких температурах (более 30°). К таким же насекомым-энтомофагам относят эретмоцеруса. Очень эффективен «осиный дуэт» — его комбинация с энкарзией.

Вообще, для того чтобы получить максимальный результат, специалисты рекомендуют использовать сразу несколько видов энтомофагов. Однако «главными специалистами по теплицам и белокрылкам» считают макролофусов и амблисейусов свирскии.

Биологические препараты и наборы

Эти средства помогают значительно снизить популяцию белокрылок, в их составе споры грибов. После проникновения в тело насекомых они выделяют токсины, которые вызывают гибель вредителей.

Биотлин

Это средство эффективно борется с белокрылками, тлями и другими мелкими вредителями, которые живут и питаются на нижней стороне листовой пластины. Он является препаратом системного воздействия, поэтому дает шанс избавиться от новых поколений вредителей. Биотлин не вызывает привыкания, эффект от обработки проявляется практически сразу.

Битоксибациллин

Данный микробиологический инсектицид отличается широким спектром применения. Его используют для избавления от:

гусениц белянок, листоверток, молей, пядениц;

личинок белокрылок, колорадского жука;

паутинного клеща и других вредителей.

Битоксибациллин можно применять в любой фазе развития культур. Сбор урожая производят через 5 дней после обработки растений.

Есть и другие эффективные биопрепараты. Для борьбы с вредителями в теплицах также используют Боверин (Микорад Инсекто), Лепидоцид, Метаризин.

Такие препараты можно комбинировать, или сразу покупать специальные наборы: дополнительно в них могут входить табачные шашки и клеевые цветоловушки, а также другие средства для очищения от вредителей теплицы, сада (огорода).

Традиционные фумигаторы

Это еще одно потенциальное решение, которое использовали многие огородники. Да, специальных устройств (и пластин, флаконов с жидкостью) для уничтожения белокрылок нет. Однако против этих вредителей эффективны и средства, предназначенные для борьбы с комарами и мухами.

Чтобы победить крылатого врага, сначала теплицу плотно закрывают, затем включают в сеть фумигатор. Помещение покидают на 24 часа, но входят туда несколько раз, чтобы заменить рабочий элемент. Устройство, избавляющее от белокрылок, может работать как с пластинами, так и с жидкостью.

К минусам данного способа относят его недостаточную эффективность. Например, некоторые особи не погибают, их только парализует на какой-то период времени. Потом их «обморок» заканчивается, и насекомые продолжают свою вредительскую деятельность.

Кардинальные меры — использование сильных средств

Изничтожить многочисленную армию быстро плодящегося врага только щадящими способами далеко не всегда возможно. Поэтому на помощь народным и биологическим «спасителям» в тяжелых случаях «зовут» химические препараты. Они более действенны, но и более опасны. Для войны с белокрылкой в теплице используют следующие эффективные средства:

Адмирал, Матч (яйца, личинки);

Актара, Актеллик, Би-58, Децис, Фитоверма и Фуфанон (взрослые особи).

Инсектициды Арриво, Инта-вир, Инта Ц-М, Калипсо, Конфидор Экстра, Микрон, Муссон и Танрек относятся к универсалам (системным и/или контактным). Данные препараты способны уничтожить любых врагов — яйца, личинки и имаго. Чтобы избежать неприятных последствий, между обработками химическими средствами от белокрылки в теплице обязательно делают перерыв. Дезинсекции с использованием химикатов должна разделять как минимум неделя.

Профилактические меры

Избавление от врага — полдела, главная задача овощевода не допустить его нового нашествия (налета). Чтобы защитить теплицу от повторного появления белокрылки, 2-3 недели опрыскивают листья растений теплой водой (не выше 30°) с обеих сторон, а также:

регулярно рыхлят грунт;

ведут постоянную борьбу с сорняками;

над культурами развешивают клеевые цветоловушки;

всех обитателей теплого помещения регулярно проверяют;

осенью все растительные остатки из теплицы убирают и сжигают.

После сбора урожая проводят обеззараживание почвы. Для дезинфекции и дезинсекции пустой теплицы можно использовать более сильные средства. Например, для осенней обработки теплых помещений многие владельцы дачных участков применяют эффективные серные шашки.

Как видно, для обработки теплицы от белокрылки их владельцы применяют большое количество разнообразных средств. Не все они одинаково эффективны, но многое зависит и от степени поражения растений. Поэтому главнейшим условием для успешной борьбы с врагом является его быстрое обнаружение.

В завершение темы «Как уничтожить белокрылку в теплице» — интересное и информативное видео, посвященное борьбе с маленьким, но очень вредным насекомым: