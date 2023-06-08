Функциональная открытая веранда или терраса с мангалом или барбекю становится идеальным дополнением к дому, так как она позволяет сделать отдых семьи приятным и максимально комфортным. Однако данное сооружение может играть и другую роль. Такая площадка или открытая пристройка под крышей способна невероятно преобразить облик здания, изменить в лучшую сторону впечатление, которое производит не только дом, но и вся придомовая территория. Если у хозяев именно такие планы на будущее, то им предстоит узнать, какие требования предъявляются к сочетанию «настил и очаг» (пристройка и очаг), а также о том, как корректно соорудить и обустроить это полезное дополнительное пространство.

Веранда или терраса: отличие и сходство

Эти два сооружение в чем-то схожи, но и разница между ними большая. Многие (не специалисты) делят веранды на открытые и закрытые. И именно в этом, вроде бы, заключается ошибка. Обе конструкции располагаются за пределами дома, они могут располагаться на одном фундаменте с главным зданием, однако:

веранда всегда имеет стены и остекление, то есть является полноценной (хоть чаще и холодной) комнатой, примыкающей к зданию;

терраса не может быть закрытой, но может иметь навес (быть крытой): в большинстве случаев такие настилы располагаются у стен домов, но могут находиться и на некотором расстоянии от них.

Веранда может иметь отдельный выход на улицу, а может не иметь его. Она дает возможность превратить новое помещение в жилую комнату, небольшой или просторный тамбур, в оранжерею, столовую или летнюю кухню. Стены в первом случае утепляют, чтобы сооружение стало всесезонным, зимним.

Терраса предназначена для комфортного отдыха на свежем воздухе. Эти конструкции-настилы бывают открытыми и крытыми, одно- и многоуровневыми. Последние сооружения становятся спасением для участков, расположенных в холмистой местности. Что касается террас, превращенных в мангальную зону, то их чаще делают крытыми или частично крытыми. Но они же могут быть полностью открытыми.

Нужно отметить, что ни один нормативный документ пока не раскрыл эти «пристроечные» термины. Поэтому веранды по-прежнему делят на открытые и закрытые пристройки, поэтому такая классификация все же имеет право на существование, а значит, «так тому и быть».

Мангал на террасе, веранде: виды, особенности комбинации, ее плюсы и минусы

Загородный участок — отличный шанс создать идеальное место для проживания, поэтому на придомовых территориях появляются разные «дополнения» — бани, беседки, веранды и террасы. Сооружение мангала на последних конструкциях дает возможность гарантировать полноценный и приятный отдых на природе, отдохнуть от «надоедливых» четырех стен.

По этой причине такие удобные сочетания стали очень популярными среди владельцев загородной недвижимости. Но отдельного упоминания заслуживает терраса. Это сооружение с мангальной зоной может располагаться и у дома, и на значительном отдалении от него. Например, у водоема, или на возвышенности, которая лучше всего подходит для создания идеальной зоны отдыха.

Сложности у хозяев могут возникнуть при выборе главного оборудования для пристройки, и тут для террасы или веранды с барбекю есть два варианта. Самая основательная конструкция — стационарная печь, простейший вариант — переносная металлическая жаровня. Что лучше? Нужно сказать, что победителя в данном соревновании нет. Оба соперника имеют и недостатки, и неоспоримые достоинства.

Что касается преимуществ такой пристройки, то они очевидны, особенно тем, у кого есть беседки с мангалом, но нет у дома террасы или веранды. Чтобы обеспечить приятное времяпрепровождение в «барбекюшных» домиках, расположенных на расстоянии от дома, туда надо носить продукты, утварь, многочисленную посуду и т. п. Площадки лишат хозяев и гостей такого «удовольствия», поэтому многие владельцы беседок планируют строить террасы (веранды) уже в недалеком будущем.

Недостатком такого решения можно считать серьезные расходы на строительство площадки с крышей или без нее. Однако несомненно, что все плюсы «побеждают» минус.

Стационарная печь

В список ее достоинств можно отправить:

невероятно презентабельный вид кирпичного сооружения, которое станет не только функциональным, но и декоративным элементом;

возможность сделать печь максимально удобной для эксплуатации: в ней можно сделать отделения для хранения посуды, утвари;

шанс готовить «в стационаре» одновременно несколько различных блюд;

долговечность конструкции из «вечного» кирпича.

Что касается размеров стационарной печи, то их выбирают, ориентируясь на площадь пристройки. На выбор может повлиять и то, как часто хозяева планируют использовать это устройство.

Мобильный мангал, переносная печь-барбекю

Как правило, это небольшая металлическая конструкция, стоящая на 4 ножках. Нередко такое устройство для простоты перемещения оборудуется колесами. Переносная/передвижная печь имеет несколько преимуществ перед своей габаритной и неподвижной «коллегой»:

мобильная жаровня занимает минимум пространства;

она очень удобна, поскольку позволяет переносить/перевозить очаг на любое место придомовой территории.

Кроме того, такую небольшую металлическую печь собрать самостоятельно сравнительно просто, чего не скажешь про кирпичное сооружение. Оно потребует от каменщика не только знаний, но и умений, поэтому многие владельцы будущих стационарных очагов обычно приглашают «квалифицированных специалистов».

Виды печей, материалы и пристройки для них

Как уже было отмечено, вариантов для выбора у владельцев участка всего два. Мангал (барбекю) на веранде (террасе) может быть стационарным или мобильным, переносным.

Конструкции из кирпича

Стационарные печи — оптимальное решение для благоустройства просторных террас или веранд. Для создания габаритного сооружения «на века» используют керамический и шамотный кирпич, который максимально устойчив к высоким температурам.

Последний строительный материал обычно приобретают для создания топки печи. Для декорирования и защиты уличной кирпичной конструкции иногда используют керамическую плитку. Более дорогое и эффектное решение — ее отделка натуральным камнем.

Самый большой минус этого «кирпичного сооружения» — его большой вес. Поэтому стационарный мангал на террасе должен стоять на отдельном фундаменте. Как правило, для него заливают бетонное (железобетонное) основание.

Простые жаровни из металла

Металлические барбекю обычно выбирают для установки на конструкциях средних и маленьких размеров. Самый простой вариант для обустройства небольшой пристройки — покупка готового изделия.

В этом случае лучшими считают чугунные устройства. Среди их преимуществ огнеупорность, стойкость к коррозии, долговечность, высокая теплоемкость, отсутствие деформации из-за воздействия высоких температур и экономичность. Кроме того, барбекю и мангалам из чугуна потребуется меньше топлива. Их «огромные минусы» — впечатляющий вес и цена.

Альтернативный материал — листовая нержавеющая сталь. Оптимальное решение для таких «переносок» — комбинация материалов. Для создания более уязвимого дна самодельных жаровен используют сталь толщиной 4-5 мм, а для изготовления их стенок приобретают более тонкий металл — 2-3 мм. Для усиления вертикальных элементов используют не очень широкие полосы из «четверки».

«Всемогущие» барбекю-комплексы

Эта самые удобные, большие и многофункциональные сооружения. В их состав может входить:

духовка (или несколько очагов);

камин, мангал, мойка;

плита, столешница;

гриль, тандыр.

Такие барбекю потребуют довольно много места. По этой причине и пристройка должна быть просторной. Однако есть и другое, более компактное решение: это модульные, сборные барбекю-комплексы. При выборе этого варианта можно заказать и приобрести полную комплектацию, либо выбрать лишь то, что необходимо хозяевам в первую очередь.

Террасы или веранды с зоной барбекю, с мангалом: требования к сооружениям с потенциально опасным оборудованием

Любой очаг, работающий на любом виде топлива, остается серьезной угрозой. Поэтому в закрытых помещениях его не устанавливают (не сооружают).

Требования

Открытая веранда либо терраса — лучшая пристройка для размещения очагов. В этом случае риск значительно снижается, но хозяевам при строительстве и обустройстве конструкций нужно придерживаться нескольких правил пожарной безопасности:

Пол и поверхности, находящиеся на минимальном расстоянии от подобного оборудования, необходимо защитить невоспламеняющимся материалом. Потенциальные кандидаты — керамическая, керамогранитная, тротуарная плитка, камень, металлический или асбестовый лист. Печь, которую собираются использовать для приготовления пищи, нужно размещать на расстоянии как минимум 5 м от любого капитального строения. Это касается всех ее видов: как стационарных очагов, так и переносных устройств. Идеальный вариант — место, находящееся не слишком далеко от хранилища топлива (например, от дровника). В данном случае лучшим решением считают стационарную конструкцию, в которой для него предусмотрен отсек. Место для террасы рекомендуют выбирать, учитывая преобладающее направление ветра. Его порывы не должны стать причиной затухания огня, разносить искры. Возможное решение — сооружение защитной стенки. Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости обязаны находиться от источника огня на расстоянии не менее 2 м. Ветви деревьев не должны нависать над жаровней. Между очагом и стеной деревянного дома нужно обеспечить хотя бы минимальную дистанцию. Она составляет 200 мм.

Нежелательно, чтобы рядом с «работающей» мангальной зоной играли дети. Поэтому их площадка должна быть на достаточном расстоянии от террасы.

Рекомендации

Чтобы была возможность быстро предупредить пожар, рядом с печью нужно держать огнетушитель. Любой очаг не должен занимать большую часть площади террасы (веранды) и препятствовать передвижению хозяев и гостей. Не исключено, что сооружение под крышей потребует организации дополнительного функционального элемента — дымохода (вытяжки).

Удобная и максимально комфортная зона отдыха та, где для всего хватает места. Если рассматривать террасы с барбекю (мангальной зоной), то в этом случае оптимальная их площадь — 8-10 м2. Идеальным вариантом считается площадка, имеющая надежную защиту от непогоды, то есть «непротекающую» крышу.

Терраса, веранда с мангальной зоной: особенности создания

Это сочетание отличается тем, что оно более требовательно к строителям или «обустроителям». Поэтому сначала хозяевам, решившимся на самостоятельное «сооружение сооружения», нужно познакомиться с особенностями работы.

Терраса с барбекю: создание проекта

В данном случае первым делом определяют вид очага, от которого зависит очень много. Стационарные конструкции чаще делают многофункциональными, однако они занимают довольно много места. Небольшие металлические жаровни, наоборот, можно установить на террасах любой площади, но они не позволят сильно разнообразить меню.

С выбором места для террасы/веранды проще. Если на конструкции будет находиться стационарный очаг или целый барбекю-комплекс, то выбирают тот участок (сторону здания), где достаточно свободного места. Для переносного варианта печи подойдет даже не слишком впечатляющее сооружение. Однако оно тоже должно иметь сравнительно просторные зоны — рабочую, обеденную и т. п. После определения вида очага и места для него приступают к составлению проекта.

Сооружение фундамента

Для создания прочного основания для стационарного очага можно использовать разные методы и конструкции.

Фундамент для пристройки и основание для печи: потенциальные варианты

Оптимальный вариант — одно монолитное железобетонное основание для террасы (веранды) и мангала (барбекю). Однако этот способ достаточно дорог, к тому же он не подойдет тем, у кого пристройка уже готова. В этом случае напольное покрытие демонтируют, место для фундамента освобождают от элементов каркаса.

Если площадку (веранду) и очаг возводят в одно время, то:

при свайном фундаменте первым делом занимаются опорами, затем устанавливают на них ростверк, после чего переходят к созданию печного основания;

железобетонную ленту для пристройки (отдельного настила) обычно заливают одновременно с мини-монолитом, предназначенным для сооружения «стационара».

Размер основания для кирпичной печи должен превышать подошву очага на 50-100 мм, с каждой стороны. Его толщина в большей степени зависит от габаритов будущей кирпичной конструкции, а среднее значение составляет 250 мм. Глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты была на уровне напольного покрытия. Им чаще становится террасная доска из ДПК.

Заливка монолитного основания

Чтобы создать плитный фундамент для стационарной конструкции, действуют так:

Сначала выкапывают достаточно глубокий мини-котлован (от 700 мм). На дно его засыпают песчано-щебневую подушку, ее общая толщина — до 500 мм. Для заливки песчано-цементного раствора сколачивают и устанавливают опалубку. При плотном грунте делают ее облегченный вариант: это стенки из нескольких слоев рубероида. Внутрь укладывают армирующий (пространственный) каркас, сделанный из арматурных прутьев и вязальной проволоки. Затем в котлован заливают раствор. Его уплотняют лопатой, арматурным стержнем или вибратором, потом разравнивают мастерком.

К кладке печи приступают как минимум через 2-3 недели после заливки основания. Этот период необходим бетону для набора большей части прочности. В свободное (от сооружения очага) время занимаются созданием каркаса, настила и крыши для террасы или открытой веранды.

Барбекю на террасе: особенности обустройства

При создании симпатичного и уютного уголка для отдыха промахи нежелательны. Чтобы времяпрепровождение на террасе или веранде было приятным и полноценным, хозяева обдумывают «сотню мелочей».

Способы создания комфорта

Есть несколько вариантов и необходимых дополнений:

Переносная жаровня около террасы, а не на ней. Данное решение можно рассмотреть хозяевам не очень больших пристроек. В этом случае они смогут сэкономить место, но получить максимально удобную зону отдыха. Единственное условие — надежная защита поверхностей «от очага». Полный комплект «полезностей». Идеальный вариант — терраса, на которой есть место для всего, что необходимо для приготовления пиши. Например, посуду и различную утварь можно разместить в небольшом столе, чья столешница превратится в рабочую поверхность.

Еще один важнейший момент — хорошее освещение. Поскольку посиделки с гостями нередко проходят в темное время суток, светильники — элементы обязательные. Их располагают над обеденным столом, над рабочей зоной, по периметру строения и т. д.

Мебель

Не последнее условие для приятного отдыха на открытой веранде либо террасе — удобная мебель. Она должна быть практичной, долговечной, ее материал не должен бояться влаги, солнечных лучей и т. д. Оптимальными кандидатами остаются деревянные предметы, все элементы которых были обработаны антисептиком, антипиреном, покрыты лаком, краской, маслом, воском. Другие подходящие варианты — плетеная мебель, металлические изделия.

Самым простым выходом будет приобретение пластиковых предметов. Такая садовая мебель имеет невысокую цену, легко моется, отличается легкостью. Она не боится плохих погодных условий, ей не страшны грызуны, насекомые и плесень.

Однако и серьезные минусы у садовой пластиковой мебели есть. Не исключено, что при возгорании она будет выделять токсичные вещества. Кроме того, пластик остается хрупким материалом, поэтому он требует бережного обращения и сравнительно легких «сидельцев» — хозяев и гостей.

Также этому материалу противопоказано долгое нахождения на солнце, такое воздействие негативно сказывается на сроке службы пластиковых предметов, может спровоцировать их деформацию. По этим причинам такую мебель чаще покупают для благоустройства дачных участков. Для них же подойдет максимально удобная «складная обстановка».

Террасы с мангалами — удобные зоны отдыха, которые одни хозяева создают самостоятельно. Другие владельцы загородных участков поступают по-другому — они обращаются в компании, занимающиеся строительством таких функциональных объектов. Но в любом из случаев очень важно найти оптимальный вариант пристройки. Почти идеал можно случайно обнаружить у соседей, родственников, друзей или на фотографии в интернете.

В завершение темы «Терраса или веранда с зоной барбекю или мангалом» — интересное видео: