Создание комфортной зоны для отдыха на свежем воздухе, но с защитой от солнца — почти обязательный этап благоустройства придомовой территории. Одни владельцы строят открытые веранды, другие возводят беседки либо навесы, третьи отдают предпочтение просторным и удобным террасам. Такие постройки нередко находятся у самого дома, однако они могут быть удалены от главного здания «на почтительное расстояние». Если хозяев загородного участка заинтересовала тема «Терраса своими руками», то не исключено, что они захотят разобраться в том, что это за конструкция, какие материалы для ее сооружения используют, какие этапы включает строительство.

Терраса: ее особенности и отличия

Сначала будущим «зодчим» не помешает узнать, чем это сооружение отличается от других популярных построек. Эти конструкции называют связующим элементом между зданием и улицей, домом и садом. Терраса — открытая площадка, приподнятый настил на основании (на каркасе). Эта малая архитектурная форма может иметь крышу, установленную на опорах, или не иметь ее. В последнем случае ее используют для принятия солнечных ванн. Другое практичное решение — небольшая крыша, защищающая только часть площадки.

Следующие, почти обязательные элементы террасы — ограждения для настила, приподнятого над землей. Они не только предохраняют членов семьи и их гостей от случайного падения с площадки, но и придают этому элементу ландшафтного дизайна эффектный, законченный вид. Перила могут быть низкими или сравнительно высокими. Изготавливают эти ограждения из дерева (брус, доски, рейки), металла (кованые элементы), древесно-полимерного композита (ДПК), стекла и поликарбоната.

От «неотапливаемого помещения» терраса отличается тем, что она всегда открытая, ее нельзя утеплить. Кроме того, веранда является частью дома, а героиня этой статьи может располагаться на значительном расстоянии от здания, на естественной или искусственной возвышенности. В отличие от комнаты-пристройки, терраса может иметь очень большую площадь. Пример — площадки, практически опоясывающие здания.

Ступенчатость — еще одна особенность террас. Самые простые конструкции — одноуровневые настилы, самые сложные — многоуровневые и многофункциональные строения, их площадки соединяют лестницы либо дорожки. Такие комбинации подходят для любого участка, но они являются настоящим спасением для придомовых территорий, которые имеют сложный рельеф. В этом случае каждый уровень превращается в отдельную зону отдыха.

Строительство: согласовывать или нет?

Многих владельцев, запланировавших строительство террасы своими руками, интересует еще один момент: нужно ли разрешение на эту операцию? Капитальным строением считается только то, что возведено на фундаменте. Полноценное основание требует согласования.

Если этого элемента сооружение террасы не предусматривает, то разрешение на строительство получать не нужно. С другой стороны, владельцам все же необходимо выделить время на оформление нового технического плана, так как в будущем может возникнуть проблема. Пример возможной ситуации — продажа хозяевами дома с террасой, но отсутствие этой пристройки в техническом паспорте здания.

Как сделать террасу к дому своими руками?

Поскольку чаще всего эти конструкции располагаются непосредственно у зданий, то именно этот вариант имеет смысл рассмотреть в первую очередь. Операция «Терраса к дому своими руками» начинается с подготовительного этапа. Он включает:

выбор места для возведения будущего сооружения;

определение вида постройки, создание эскиза;

выбор материалов, их приобретение;

разработку проекта террасы;

подготовку стройплощадки.

Перед началом работ нужно определить, как пристроить террасу к дому.

Поиск места для сооружения террасы

При выборе места для строительства всегда учитывают особенности расположения главного здания.

Если входная группа расположена на южной стороне, то можно считать, что идеал практически найден. На такой площадке можно принимать солнечные ванны даже зимой. Вход, расположенный на северной стороне, позволит террасе хранить прохладу в жаркие дни.

Есть и другие подходящие варианты — конструкция, огибающая дом, либо площадка, располагающаяся вдоль двух стен здания. Данные решения объединяет одно: это их сложность по сравнению с «односторонней» постройкой.

В некоторых случаях строительство террасы у дома может быть не самой удачной идеей. Если на участке есть естественный или искусственный водоем, то хозяевам можно рассмотреть иной вариант — настил, расположенный у воды. С такой площадки будет открываться живописный вид на пруд, она способна стать удобным и эффектным обрамлением бассейна и т. д.

Проектирование террасы

Эта задача может быть сложна для человека несведущего, поэтому данную часть подготовки к строительству террасы советуют поручить квалифицированному специалисту. Разработка проекта благоустроенной площадки, примыкающей к дому, предполагает, что архитектор найдет оптимальное решение по каждому вопросу.

Размеры площадки: ее длина и ширина. Определение параметров — важный этап, так как они необходимы для подсчета количества стройматериалов. Место расположения пристройки. Терраса может находиться у главного входа в здание, у бокового входа, у задней стены, по периметру дома. Определение оптимального фундамента для строительства террасы. Основание может быть ленточным, столбчатым, свайным или монолитным. Выбор напольного покрытия. Чаще используют обрезную или террасную доску (деревянную, полимерную), тротуарную или керамогранитную плитку.

Не последнюю роль играет ограждение террасы. Оно нередко является только декоративным элементом, поэтому может иметь небольшую высоту. Однако его в состоянии заменить другая живописная изгородь. Площадку преобразит:

узкая клумба;

кайма из вьющихся растений;

живая изгородь из невысоких кустарников.

На этом же этапе определяют расположение террасы относительно поверхности участка. Подъем конструкции даст шанс защитить ее от преждевременного разрушения, ведь она не будет мишенью для влаги, которая идет от земли. Площадка, находящаяся на одном уровне с первым этажом здания, гарантирует максимальное удобство эксплуатации строения.

Есть и еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание: как пристроить террасу, нужно ли жестко прикреплять новую конструкцию в дому? Такую фиксацию использовать не рекомендуют. Здание уже находится в процессе усадки, а жестко закрепленная, более легкая конструкция может деформироваться и разрушиться. Поэтому лучшим вариантом считают независимое основание или автономные опоры для сооружения террасы.

Подготовка строительной площадки

Подготовительный этап рекомендуют проводить осенью, чтобы до весны грунт дал усадку. Площадку для строительства террасы, примыкающей к дому, очищают от мусора, затем снимают плодородный слой почвы. Потом участок выравнивают и тщательно трамбуют. Весной строительную площадку засыпают слоем песка (не менее 100 мм), его проливают водой и уплотняют.

Приобретение материалов для строительства, подготовка инструментов

При выборе стройматериалов все решают предпочтения владельцев, а также бюджет, выделенный на преображение придомовой территории. Для сооружения террас традиционно используют дерево, материал доступный, экологичный, эстетичный и отлично поддающийся обработке.

Для создания каркаса конструкции обычно используют доски и брус. Самая «простая, но сложная» технология получения максимально надежного основания — заливка монолитного фундамента под террасу.

Для изготовления настила приобретают пиломатериалы, которые максимально защищены от влаги. Самым популярным кандидатом на звание пола является террасная доска (ДПК). Альтернативы — обрезные доски из хвойных или твердых пород деревьев: из сосны, лиственницы, дуба, тика и т. п. Другие варианты для оформления пола — клинкерная, керамогранитная, тротуарная плитка, покрытия из натурального камня.

Чтобы построить террасу, мастеру придется приобрести:

песок, цемент, щебень (гравий);

крепежные элементы для сборки каркаса;

антисептик, антипирен, лакокрасочные материалы.

Также нужно подготовить следующие инструменты:

плоскогубцы;

электролобзик;

рулетку, уровень;

молоток, стамеску;

кисти или валик.

Операция «Создание террасы своими руками» начинается с очень важного этапа — с сооружения основания.

Строительство фундамента: потенциальные и простые решения

Способов создать надежную конструкцию для сравнительно легкой пристройки есть много.

«Безосновательный» способ

Самый простой вариант — строительство деревянной террасы без фундамента. Данный вариант нередко используют, сооружая террасы на дачных участках. В этом случае надежность конструкции обеспечивает максимально прочное основание из тротуарной плитки. Такая работа состоит из нескольких нетрудоемких этапов.

На подготовленной, выровненной площадке, засыпанной песком, расстилают геотекстиль (или обходятся без него). Затем на участке укладывают тротуарную плитку, которая будет надежным основанием для настила.

Потом на площадке, выложенной тротуарной плиткой, монтируют лаги. К ним прикрепляют выбранное покрытие: например, террасную доску. Минус этого метода — незащищенность древесины от влаги, поскольку конструкция вынуждена находиться непосредственно на грунте.

Столбчатый фундамент

Если рассматривать все «основательные основания», то это менее затратный метод: как по стоимости работ, так и по материалам. В роли главных элементов опор для легких строений часто используют фундаментные блоки (ФБС, 200х200х400 мм), шлакоблоки (полнотелые), кирпичи. Альтернативный метод — заливка железобетонных столбов. Этот вариант потребует паузы, необходимой для набора прочности опорами.

Использование готовых блоков

Сооружение фундамента из строительных блоков выглядит так:

После разметки строительной площадки в местах расположения столбов роют ямы. Их глубина — 600-800 мм, обязательное условие — ниже уровня промерзания грунта. На дно каждой из них засыпают песчано-щебневую подушку, толщина слоев — 100-150 мм, для слабого грунта ее увеличивают. Ее проливают водой (песок) и трамбуют. Сверху заливают песчано-цементный раствор. Его минимальная толщина — 50 мм. После затвердевания бетона блоки ФБС гидроизолируют битумной мастикой. Из них выкладывают столбы. Соединяют элементы раствором.

После того как первая опора готова, на ней делают нулевую отметку. Все остальные столбы проверяют и корректируют уровнем с ее помощью. После завершения работы пространство, оставшееся в ямах, засыпают грунтом. Опорные элементы промазывают битумом, затем укладывают на мастику куски рубероида.

Помощь асбестоцементных труб

Это второй популярный способ, позволяющий соорудить столбчатый фундамент, вполне подходящий для террас, летних веранд и других относительно легких строений. В этом случае действуют таким образом:

В точках для опорных элементов садовым буром делают отверстия аналогичной глубины. На дно каждой скважины засыпают слой песка и щебня (каждый из них — 100-150 мм). Затем в ямы вставляют асбестоцементные трубы, предварительно гидроизолированные битумной мастикой. Их обрезают так, чтобы все столбы были одинаковыми по высоте. В каждый элемент вставляют арматуру (каркас), для фиксации обвязки конструкции оставляют выпуски. Затем в трубы-столбы заливают песчано-цементный раствор, потом его уплотняют.

Небольшие отступления от этой технологии допускаются. Например, некоторые мастера во время заливки раствора немного приподнимают трубы, чтобы на дне ям образовались «бетонные пятки», улучшающие несущие свойства опор.

Свайное основание

Это третье популярное решение, которое позволяет соорудить фундамент почти на любом грунте. Это работа не требует выравнивания площадки, а строительство (в общем) занимает всего 3-5 дней. Для террасы подойдут даже тонкие изделия (60 мм), но оптимальными считают стержни диаметром 76-90 мм.

Для строительства сравнительно легких конструкций (в том числе беседок и веранд) используют опоры с толщиной стенок 3,5 мм, 4,5 мм (для плотных грунтов).

Сваи вкручивают на глубину промерзания грунта. Над землей они должны возвышаться на 300-500 мм. При завинчивании постоянно контролируют вертикальность стержней. После завершения монтажа опор внутрь заливают песчано-цементный раствор.

После затвердевание бетона сваи обрезают по уровню, потом на их концы приваривают оголовки. Они будут опорами для ростверка. Все металлические поверхности обрабатывают битумной мастикой. На монтажные площадки наклеивают рубероид.

Создание «подконструкции» террасы и монтаж террасной доски

Для изготовления обвязки используют брус 150х150 мм. Соединяют элементы вполдерева, конструкцию усиливают перфорированными крепежными уголками, пластинами, скобами, болтами, саморезами или гвоздями. Затем переходят к монтажу лаг, их изготавливают из бруса 100х100 мм (100х200 мм).

Если толщина террасной доски более 25 мм, то рекомендуемое расстояние между элементами — 500-600 мм. В противном случае дистанцию между лагами сокращают до 400 мм. Перед укладкой террасную доску оставляют на месте монтажа на 1-2 суток, чтобы материал прошел акклиматизацию. Монтаж проводят в сухую (плюсовую) погоду. Идеальная влажность для укладки покрытия — 40-60°.

Если используют саморезы, то в досках предварительно высверливают отверстия, их диаметр немного меньше диаметра крепежных элементов — на 1-2 мм. Ламели стелют в одном направлении. При укладке напольного покрытия между элементами оставляют технологический зазор. Его размер — 3-7 мм.

Если используют обрезные доски (50х100 мм, 50х150 мм), то все заготовки шлифуют, обрабатывают антисептиком (антипиреном), пропитывают морилкой и/или покрывают лаком.

Дополнительные элементы

Вспомогательными называют те конструкции и предметы, которые делают террасу максимально комфортабельной. В эту категорию относят крыши, ограждения и даже мебель.

Крыша

Это наиболее востребованная конструкция, которая становится защитой не только отдыхающим, но и деревянному настилу. Самый простой и элегантный ее вид — односкатная конструкция.

Для крыши террасы-пристройки к дому нередко используют тот же кровельный материал, что и для главного здания. Еще один очень популярный вариант — прозрачная кровля из поликарбоната. В том и другом случае для сооружения крыши в конструкцию добавляют стойки: они могут быть деревянными или металлическими. При самостоятельном строительстве более популярен первый вариант.

В большинстве случаев эта конструкция — односкатный навес, одна сторона которого опирается на стену дома. Для создания деревянного каркаса и стропильной системы используют:

брус (150х150 мм, 100х150 мм) — для опор и верхней обвязки;

брус (100х100 мм) или доски (50х100 мм, 50х150 мм) — для стропильных ног;

доски (25х100 мм, 40х100 мм) либо брус (40х40 мм, 50х50 мм) — для сооружения обрешетки.

Все деревянные элементы обрабатывают составами, предохраняющими от влаги и огня. Такая защита требует регулярного обновления.

Поскольку террасы чаще используются только в теплое время года, многие хозяева для них выбирают самый практичный вариант — замену полноценной крыши стационарным либо выдвижным тканевым навесом (маркизой). На роль тента претендует акриловая ткань, полиэстер, тентовая ткань (ПВХ).

Некоторые хозяева отдают предпочтение самому элементарному варианту: они покупают удобные садовые (уличные) зонты. В жаркую погоду такие устройства подарят прохладу, а осенью уберегут от дождя. Данные конструкции максимально просты в установке, и не потребуют сложного ухода.

Ограждение

Ограждение не только украшение площадки, но и защита, поэтому прочность — главное условие для этого функционального и декоративного элемента. Нагрузку облокотившихся людей должны выдерживать стойки, балясины и перила. Чаще их выполняют из дерева, но есть и другие кандидаты: ДПК, металл, поликарбонат, стекло, пластик (ПВХ).

Освещение

Самыми эффектными декоративными элементами для террас по праву считаются светильники. Освещение может быть потолочным, настенным и декоративным. К последнему виду относится подсветка ступеней, периметра площадки, перил и т. п. Светодиодные приборы на солнечных батареях считаются фаворитами. Они автономны, компактны, мобильны, безопасны и экологичны.

Строительство террасы, примыкающей к дому, — возможность создать уникальную конструкцию, которая станет неотъемлемой частью дома и эффектным украшением участка. Однако эта работа не так проста, как может показаться сначала, поэтому она требует основательного подхода ко всем этапам. О том, как построить надежную и красивую террасу, расскажет автор следующего видео: