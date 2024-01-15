Вспомогательные сооружения на загородных участках позволяют значительно увеличить полезную площадь, а значит, подарить комфорт всем членам семьи. Поэтому зачастую владельцы решают пристроить к дому открытую веранду или террасу. Последний архитектурный элемент может располагаться у здания или в отдалении от него, но в любом из случаев первым этапом подготовки к строительству становится выбор оптимального фундамента для будущей вспомогательной конструкции. И в этом случае вполне можно говорить о том, что именно терраса на сваях является самым популярным вариантом. Поэтому сначала нужно понять, какие преимущества и недостатки есть у этого сооружения и фундамента, а потом узнать, какие разновидности свайных оснований часто используются для строительства таких функциональных площадок.

Возведение террасы на сваях: достоинства и недостатки

Удобство жизни, особенно в частном доме, — то, о чем мечтает каждая семья. Поэтому многие владельцы недвижимости строят дополнительные сооружения, которые на загородных участках можно увидеть очень часто.

Террасы и веранды на сваях значительно увеличивают полезную площадь, служат заменой крыльцу, превращаются в детские игровые площадки и столовые на свежем воздухе, делают отдых приятным и необременительным. По этим причинам удобные настилы под крышами (и без них) с каждым годом приобретают все большую популярность. Нередко хозяева сооружают их своими руками.

Тем домовладельцам, кому еще не приходилось сталкиваться с этой разновидностью фундаментов, может быть интересно получить о ней максимум информации. В первую очередь будущим строителям не помешает узнать, какие плюсы и минусы имеет данный тип оснований.

Сильные места свай

Один из самых больших плюсов этих опор — отсутствие «страха» перед «грозным врагом» — морозным пучением. К другим их несомненным преимуществам относится:

отсутствие контакта конструкции с грунтом;

завидная долговечность свай (до 100 лет), безопасность;

отсутствие необходимости в масштабных земляных работах;

возможность монтажа в любых условиях и в любое время года;

быстрая их установка: сваи для веранды или террасы монтируются 1-3 дня;

шанс быстро обнаружить и заменить поврежденные деревянные элементы конструкции;

скорость: свайный фундамент не подвержен усадке, поэтому возводить террасу можно сразу после его завершения;

данные опоры подходят для оснований, сооружаемых на участках с любым рельефом, ведь их высоту можно очень легко подкорректировать;

практически любой фундамент из свай можно изготовить самостоятельно: помощи специалистов он может и не потребовать, справятся несколько человек (2-3);

свободное пространство между конструкцией и землёй, оно гарантирует постоянную и качественную вентиляцию, а значит, предотвращает порчу уязвимых материалов.

Далеко не последнее достоинство свайного фундамента — его приемлемая стоимость. Такие опорные элементы обойдутся дешевле, чем другие, более требовательные, основания. У винтовых свай есть ещё одно достоинство: это их универсальность. Этот фундамент используют для возведения домов, бань, беседок, веранд, террас, хозяйственных построек и т. д. Данные опоры подойдут почти для любого грунта, причём независимо от того, насколько глубоко (или высоко) расположены грунтовые воды. Не страшна им ни кислая почва, не солёная среда. Но лишь при одном условии: если металлические элементы свайного основания были максимально надежно защищены перед монтажом.

Минусы опор

Террасы на сваях в большинстве случаев очень хорошее решение. Но и здесь есть несколько ложек дегтя. Хотя их не так уж и много:

Некоторые виды стержней требуют приглашения квалифицированных рабочих и присутствия специальной техники. Такая помощь обойдется не совсем дешево (вернее, совсем не дешево). Из-за вибрации при монтаже забавных стержней могут получить повреждения какие-либо легкие строения на участке. Свайно-винтовому фундаменту противопоказаны районы, в которых высока сейсмическая активность. Нестабильные грунты станут проблемой: они могут потребовать свай длиной как минимум 3 м.

К минусам данной продукции можно отнести и невозможность создать такой фундамент на участках с каменистой почвой, со скальным грунтом.

Кроме того, если для строительства выбраны винтовые сваи, то при некоторой доле невезения (при желании сэкономить) хозяева могут приобрести некачественные изделия. Потенциальные слабые их места — плохая защита от коррозии, недостаточная толщина стенок и т. д.

Разновидности изделий для основания пристроек

Для строительства разнообразных сооружений применяют несколько разновидностей таких опор:

Винтовые стержни. Это металлические полые стержни, имеющие заостренный конец (наконечник) и лопасти. Последних может быть несколько. Данные изделия просто вкручивают грунт, используя подходящий ворот. Буронабивные сваи. Эти конструкции можно назвать и частями популярных столбчатых оснований. Для их создания в скважину опускают обсадную трубу, в нее устанавливают армирующий каркас. Потом заливают раствор. Забивные опоры — готовые изделия из металла или из железобетона. Их сечение может быть круглым, квадратным либо прямоугольным. Концы их заострены. Такие сваи забивают в грунт. Используют ударный метод.

Все виды изделий применяются в строительстве тех или иных объектов. Террасы (веранды) не исключение.

Свайный фундамент для террасы: какие опоры выбрать?

Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов — от размеров сооружения и от особенностей почвы на конкретном загородном участке:

Если хозяева планируют возводить небольшую террасу или веранду, то оптимальным вариантом будет фундамент из винтовых свай. Они хороши тем, что не потребуют вмешательства спецтехники. Их можно вкрутить вручную. Большая терраса — повод выбрать элементы с впечатляющей несущей способностью. В данном случае идеалом будут буронабивные сваи. Такое основание тоже сравнительно легко соорудить самостоятельно. Проблемные почвы с очень высоким залеганием грунтовых вод — веская причина для того, чтобы выбрать забивные сваи. Скорее всего, этот фундамент потребует квалифицированной помощи извне.

Плотный грунт и отсутствие подтоплений дает возможность выбора операции «Терраса на винтовых сваях». Нужно отметить, что винтовые сваи из-за простоты и скорости работы остаются «первыми фаворитками».

Самый недолговечный из вариантов — деревянные опоры, поэтому они используются крайне редко. В этом случае их очень тщательно защищают. Для этой части операции используют еловую живицу, берёзовый дёготь, купорос (железный или медный), отработку и олифу, обжиг и гудрон, битумные мастики, пасты и т. д.

Терраса на винтовых сваях: особенности выбора опор

Широкий ассортимент данных изделий может сильно усложнить поиски «максимально идеального» варианта. Самое логичное решение этой задачи — обращение к специалистам, которые довольно быстро определят нужные параметры и характеристики.

Размеры опорных элементов

На выбор опорных стержней повлияет вес террасы, тип грунта, а также несущая способность изделий. Винтовые сваи отличаются длиной, способом защиты от коррозии, диаметром ствола и размером винтовой части. Если террасу либо открытую веранду на данном фундаменте хозяева участка решили построить самостоятельно, то им, возможно, пригодятся несколько рекомендаций:

Небольшие и относительно легкие строения можно возводить на сваях диаметром 57-76 мм. Их толщина — от 3 до 3,5 мм. Большие и многоуровневые конструкции уже потребуют максимальной надежности. В этих случаях лучше выбрать более стойкие, безопасные стержни (89 мм и 3,5-4 мм соответственно). Выбор длины ствола зависит от того, насколько глубоко промерзает грунт. Оптимальным показателем для большей части российских регионов считают сваи «протяженностью» от 2 до 2,6 м. Однако участки со сложным рельефом (которые имеют значительный наклон) требуют, чтобы изделия были разной длины.

Еще один важный момент — размеры лопастей. Узколопастные модификации (до 1,5 диаметра ствола) выбирают для очень плотных, промерзающих грунтов. Небольшой размер лопастей гарантирует, что при вкручивании они не деформируются.

Широколопастные стержни (более 1,5 диаметра стержня) необходимо приобретать для суглинистых и супесчаных почв. Такие изделия — необходимость, поскольку они отличаются большой площадью опирания на грунт. Сваи, имеющие несколько широких лопастей, относятся к универсалам. Их советуют покупать для участков, где грунты имеют очень низкую несущую способность (суглинок, супесь, торф).

Сплавы для создания изделий

Марка стали — еще одна характеристика, требующая внимания. В этом случае выбор советуют делать, принимая во внимание климат и агрессивность среды. Если она слабая, то можно покупать сваи, изготовленные из углеродистой стали марки Ст3 или Ст3сп (спокойной), которая способна максимально стойко противостоять коррозии. Из стали Ст10 изготавливают лопасти полых опор.

Средняя агрессивность грунта и холодные регионы потребуют как минимум Ст20, а сильная — 09Г2С, 30ХМА. Чтобы гарантировать долговечность и максимальную надежность всего сооружения, нужно корректно подобрать не только размер стержней, но и марку стали, из которой они изготовлены.

Этапы установки свай для веранды или террасы

Количество опор определяют еще на этапе проектирования вспомогательной конструкции. Что касается их размещения, то есть несколько важнейших моментов:

каждый угол будущей площадки должен иметь свою опору;

максимальное расстояние между элементами свайного фундамента — 1,5 м, меньше — лучше, особенно для сооружений, имеющих большой вес.

Опорные элементы всегда устанавливают параллельными рядами. Исключение — конструкции сложной конфигурации. После завершения этапа проектирования и приобретения материалов приступают к основной работе.

Подготовка участка

Будущую строительную площадку очищают от мусора. Верхний слой грунта (около 150 мм) снимают, дно выравнивают. Потом туда засыпают песок, который тщательно трамбуют. Размечают участок с помощью колышков и шнура. Обязательно обозначают точки монтажа опор.

Установка и бетонирование свай

За эту работу берутся вдвоем либо втроем. В местах для установки опор с помощью рычагов-труб ввинчивают винтовые сваи. В первую очередь монтируют все угловые элементы, затем вкручивают промежуточные. Во время работы с помощью отвеса либо гидроуровня постоянно проверяют вертикальность всех элементов. Максимально возможное (допустимое) отклонение составляет 2°.

После завершения монтажа всех элементов основания террасы их обрезают так, чтобы все оголовки свай не только находились на одном уровне, но и возвышались над землей на 300-500 мм. В каждую из опор заливают цементный раствор, изготовленный из щебня (5 частей), песка (3 части), цемента (минимум М400, 1 часть) и воды (1/5 объема).

После затвердевания бетона на верхнюю часть опор приваривают оголовки, предназначенные для создания обвязки-венца. Если решено использовать деревянный ростверк, то некоторые мастера используют иной метод: после заливки раствора они фиксируют в нем металлические шпильки, их устанавливают строго вертикально. Эти детали значительно упрощают следующий этап монтажа.

Работа с ростверком

Самый простой вариант подобной конструкции — сравнительно легкое изделие, собранное из бруса (50х100 мм, 100х150 мм, 150х150 мм либо 200х200 мм). Каждую деревянную заготовку, предназначающуюся для создания такой обвязки, заранее обрабатывают защитными составами (антисептик, антипирен, отработка и т. д.), затем сушат.

Альтернативный вариант получения надежной конструкции — использование максимально долговечного ростверка, изготовленного из металлопрофиля. Для его сборки используют уголок, профильные трубы прямоугольного (квадратного) сечения, двутавр либо швеллер. В данных случаях выбранные элементы приваривают непосредственно к сваям. Площадки им не нужны.

Самым трудоемким вариантом считается заливка монолитного, железобетонного ростверка. Один из главных недостатков данного решения — необходимость ждать набора прочности ленты.

Монтаж декоративного покрытия

На обвязке фиксируют лаги (деревянные, металлические), предназначенные для монтажа напольного покрытия. Шаг элементов — 500-600 мм. После этого будущую террасу защищают от прорастающей травы: с этой целью под конструкцию укладывают полосы рубероида либо геотекстиль. В последнюю очередь с помощью лаг фиксируют декоративное покрытие. Например, доски, обработанные террасным маслом.

К почти обязательным элементам этих «благоустроенных настилов» относятся лестницы и перила. Опорные угловые столбы устанавливают те, кто желает отдыхать на свежем воздухе и в непогоду. Такие хозяева натягивают над площадкой тент.

Есть и альтернативное решение: это сооружение небольшого навеса только над тем участком, где установлена садовая мебель. Заменой ему сможет стать большой уличный зонт. Для открытой веранды сооружают верхнюю обвязку и стропильную систему из бруса.

Как защитить свайно-винтовой фундамент для возведения террасы?

Ни для кого не тайна, что то, что находится на открытом воздухе, на границе сред и «спрятано» под землей, недолговечно. Поэтому будущим строителям нужно узнать, чем можно защитить металлические изделия. Средств и методов есть несколько:

Оцинковка при температуре порядка 450°. Говорят, что изделия, прошедшие такую обработку цинком (горячее цинкование), способны прослужить от 100 до 200 лет. Помощь специальной краски. Для защиты свай и всей металлической конструкции используют порошковые, эпоксидные составы и полиуретановые покрытия. Последний вид красящей защиты — один из самых надежных и эффективных, если этот этап будут проводить сами хозяева. Использование битумной мастики. Данная обработка часто применяется для дерева и металла. Эта мастика создает на поверхности плотную пленку, которая хорошо защищает опоры. Однако данный способ не подходит для стержней, если их будут ввинчивать в твердый, каменистый грунт. Такая почва может сразу же повредить битумный защитный слой.

Последний вариант — приобретение термоусадочных трубок, которые имеют клеевую основу. Как правило, ими защищают самое слабое место стержней — тот участок, где они входят в грунт, на границе воздух-земля. Такой кожух сначала надевают, потом нагревают. Трубчатые термоусадочные изделия надежно защищают опоры от влаги и от агрессивной среды.

Не исключено, что у хозяев участка и будущей террасы возникнет и еще один «вопрос вопросов». Например, многих начинающих строителей интересует, привязывают ли к дому террасу на винтовых сваях, если ее пристраивают значительно позже? Как правило, легкие строения со зданием жестко не соединяют.

Более «невесомые» террасы и веранды на винтовых опорах делают независимыми, а небольшой зазор между площадкой и зданием либо оставляют «как есть», либо закрывают его отделочным материалом. В противном случае почти гарантирован перекос (разрушение) нового сооружения.

Советы от профессионалов

Тем, кто решил впервые попробовать свои силы в создании террасы (веранды) на винтовых сваях, не помешают рекомендации специалистов:

Абсолютно все деревянные элементы требуют надёжной защиты от влаги, плесени, насекомых и т. д. При расчёте высоты конструкции не забывают о высоте ростверка (лаг) и о толщине будущего пола. Идеальный вариант — терраса с небольшим уклоном. В этом случае на ее декоративном покрытии не будет скапливаться вода. Чтобы гарантировать долголетие площадки, лучше сделать не слишком редкую обрешетку. В противном случае настил быстро износится.

Если в качестве ростверка используют сталь, а в роли лаг для террасной доски выступает алюминиевый профиль, то обоим материалам необходима защита. Чтобы обеспечить ее, между разнородными металлами в обязательном порядке укладывают резиновые прокладки, размер которых превышает размер верхних, более узких балок. Иначе в скором времени произойдет разрушение металлов из-за электрохимической коррозии.

Выбор дорогого декоративного покрытия не лучшее решение для строителя-новичка. В таком случае идеальным вариантом можно считать изделия из ДПК, потому что они имеют идеальную геометрию. Кроме того, доски, изготовленные из древесно-полимерного композита, гарантируют простоту работы из-за готовой (и очень удобной) системы крепежей.

Терраса на сваях — отличная возможность соорудить красивый, очень эффектный, надежный и функциональный архитектурный элемент, но не потратить на работу слишком много времени и «уйму денег». А о том, какой можно сделать эту, порой спасительную, площадку, расскажет автор интересного видео: