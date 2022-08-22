Надежное и незыблемое основание необходимо любому строению. Поэтому выбор оптимального варианта становится первой задачей для хозяев, которые решили возводить новый объект на участке своими силами. Если говорить о вспомогательных постройках, то в этом случае очень часто используют недорогую, но прочную конструкцию, состоящую из нескольких опор. Столбчатый фундамент для террасы или веранды — относительно простая задача, но и здесь есть трудности, с которыми придется столкнуться владельцам-строителям. Поэтому прежде чем приступать к реализации своего плана, им предстоит узнать о предстоящей операции максимум информации, а также оценить и выбрать самую подходящую технологию и материал.

Столбчатый фундамент под веранду и террасу: особенности конструкции

Сравнительно легкие строения нередко возводят после завершения строительства дома. Если веранда всегда является пристройкой к главному зданию, то терраса может быть вполне самостоятельным, отдельным сооружением. Иногда эта открытая площадка находится на значительном расстоянии от него: например, некоторые благоустроенные настилы «красуются» на естественных возвышенностях.

В обоих случаях строительство надежного основания для террасы или пристройки к дому считается важнейшим этапом. Только этот элемент гарантирует устойчивость, долговечность конструкции, а значит, полную безопасность членов семьи и их гостей. Разновидностей оснований существует много, однако столбчатый фундамент под террасу или веранду выбирают часто, и причин для его предпочтения довольно много.

Преимущества решения

Такое основание можно построить самостоятельно, без привлечения специальной техники. Кроме того:

оно привлекает приемлемой стоимостью, так как затраты на материалы невелики;

соорудить столбчатый фундамент своими руками не очень трудно, много времени эта работа не отнимет;

такое основание гарантирует долговечность постройки, поэтому его используют не только при строительстве веранд/террас, но и при возведении хозяйственных пристроек, а также каркасных домов.

Столбчатый фундамент дает возможность значительно упростить проводку коммуникаций, что является неоспоримым достоинством, если хозяева планируют возведение закрытой и утепленной пристройки к дому.

Недостатки столбчатого основания

Этот фундамент не лучшее решение для местностей с подвижным грунтом, так как в этом случае конструкции будет угрожать разрушение. Еще одна потенциальная претензия к столбчатому основанию — необходимость закрывать или облагораживать эту часть конструкции.

Однако достоинства этого варианта чаще перевешивают его недостатки, поэтому «опорная конструкция» по-прежнему остается одним из самых популярных решений при самостоятельном строительстве небольших и легких (малоэтажных) объектов.

Столбчатый фундамент под веранду или террасу: виды конструкций по материалам опор

Основания под постройки сооружают из различных материалов, поэтому сначала нужно познакомиться с возможными вариантами, а потом выбрать самый подходящий из них.

Дерево

Столбчатый деревянный фундамент не отличается надежностью, но все-таки имеет право на существование. Его выбирают при строительстве бань, беседок, легких каркасных сооружений, построек из бревен или бруса. Возведение деревянного основания считается самым дешевым и простым вариантом работ.

Для создания опорных элементов используют пиломатериалы из дуба или из хвойных пород — из лиственницы или сосны. Возможные их варианты — бревна или брус. Как правило, низ столбов (всю подземную часть, торец и 250 мм над землей) защищают от влаги обжигом и битумом, еловой живицей, березовым дегтем, отработкой и т. д.

Плюсы деревянных опор — простейшая технология создания, невысокая стоимость строительства. Минусов больше, но главный из них — недолговечность деревянного фундамента, у которого «кругом враги». Даже защищенные столбы из древесины не смогут оставаться прочными более 15 лет. Однако этот временный вариант популярен среди строителей-дачников.

Кирпич

Фундамент для веранды к дому своими руками — операция, в которой иногда принимают участие эти строительные блоки. Данное решение выгодно отличается от предыдущего варианта. Кирпич прочен и надежен, способен выдерживать очень серьезные нагрузки. Оптимальные строительные блоки для сооружения столбчатого основания — М150 (морозостойкость — F35).

В список недостатков столбов из кирпича можно отправить необходимость навыков каменщика, знания технологии кладки. Для сооружения фундамента используют полнотелые блоки, которые имеют самый низкий коэффициент водопоглощения. Кирпичное основание подходит для строительства небольших хозяйственных объектов, малоэтажных деревянных домов и т. д. Главное условие для него — плотный грунт на участке.

Бетон

Если говорить о фаворитах, оценивая их прочность, то это монолитное столбчатое основание, у которого нет серьезных недостатков. Данный тип фундамента максимально прочен, поэтому именно его выбирают для строительства двух- и трехэтажных домов.

Его плюсы — высокая несущая способность, минимальная подверженность морозному пучению, длительный срок эксплуатации. Слабые места железобетонных монолитных опор — высокая стоимость, трудоемкость работ, недостаточная устойчивость, если грунт на участке подвижен.

Монолитные столбчатые фундаменты для небольших, относительно легких строений выбирают нечасто. Как правило, для основания таких сооружений выбирают менее «разорительные» и сложные варианты.

Фундаментные блоки (ФБС)

Опоры из ФБС — одни из потенциальных конкурентов предыдущих оснований. Такой столбчатый фундамент под террасу или веранду обойдется дешевле, он отнимет меньше времени и сил, поскольку возводится довольно быстро. Плюсы фундамента из ФБС:

прочность, морозостойкость;

скорость возведения (2-3 дня);

минимальная цена и стоимость работ;

отсутствие необходимости в привлечении техники;

возможность сооружения фундамента в любое время года;

отсутствие большой паузы, необходимой для набора прочности «жидким» бетоном;

относительно хорошая стойкость к морозному пучению, поэтому есть шанс использовать такое основание на грунте, отличающемся большой глубиной промерзания.

Данный вариант — идеальное решение для песчаной или супесчаной почвы. Но он не подходит для слабонесущих почв. Если грунт горизонтально подвижен, нестабилен, то от этого основания тоже лучше отказаться.

В частном строительстве используют бетонные блоки небольших размеров — 400х200х200 мм (390х190х190 мм). Одно из преимуществ таких сборных оснований — вес изделий: их минимальная масса — 30 кг, максимальная — 35 кг.

Альтернативный вариант — ФБС из керамзитобетона. Прочные блочные столбчатые конструкции выбирают для сооружения каркасных строений, деревянных бань, беседок, веранд, террас и т. п.

Винтовые сваи

Свайное основание — разновидность столбчатого фундамента. Его считают универсальным решением, так как:

для проведения работ не требуется тяжелая техника: сваи сравнительно легко вкручивают вручную;

металлические винтовые опоры подойдут практически для любого «капризного» грунта;

такое основание обойдется дешевле, чем большая часть других видов фундаментов;

есть возможность выбрать свой размер свай для каждого грунта и строения;

отсутствует необходимость предварительного выравнивания поверхности;

несмотря на «скромную» толщину сваи выдерживают вес до 100 тонн.

Кроме всего перечисленного у винтового фундамента есть и еще одна сильная сторона. Многих хозяев привлекают рекордные сроки строительства. Веранду или террасу с таким основанием можно возвести менее чем за неделю (3-5 дней).

Буронабивные сваи

Данный вариант можно назвать одним из самых экономичных способов, позволяющих создать опорные элементы для сравнительно легких построек. В роли обсадных труб нередко выступают цилиндрические опалубки из рубероида. Их фиксируют степлером, дополнение к скобам — скотч (проволока).

Альтернативы гидроизоляционному материалу — изделия из асбестоцемента или металла. В опалубки или трубы помещают армирующие каркасы, затем внутрь заливают песчано-цементный раствор. Если грунт на участке высокой плотности, то смесь иногда заливают прямо в скважины, без фиксации обсадных элементов.

Преимущества данного фундамента:

качество, но скорость выполнения работ;

возможность провести всю операцию в одиночку (лучше вдвоем);

малый объем земляных работ, так как необходимо только пробурить скважины;

возможность соорудить фундамент на подвижных почвах, на проблемных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

Минусом данного фундамента при строительстве легких сооружений считают именно его массу. В этом случае опоры может выдавить, поскольку вес постройки не сможет противодействовать силам морозного пучения. Второй недостаток буронабивных свай — недостаточная несущая способность для тяжелых конструкций, однако для сравнительно легких веранд и террас его можно минусом не считать.

Какое основание выбрать для террасы или веранды?

Столбчатый фундамент из ФБС остается самым популярным вариантом. Он экономичен, сравнительно прост, долговечен, гарантирует относительную легкость возведения. Однако больше всего мастеров привлекает шанс справиться с работой в кратчайшие сроки.

Винтовые или буронабивные сваи дают возможность сделать фундамент там, где противопоказаны любые другие варианты. Использование обсадных труб для последних — способ, который используют для сооружения оснований под террасы на зыбком грунте.

Как сделать столбчатый фундамент под веранду?

Первый этап — разработка проекта будущей конструкции и выбор типа фундамента. В последнем случае на него повлияет тип грунта, сложность и вес будущего сооружения, а также строительные материалы, из которых оно будет возводиться.

Подготовка к строительству

При выборе фундамента под веранду или террасу главных фактора два: это уровень залегания грунтовых вод на участке и глубина промерзания грунта. Именно характеристики почвы и особенности возводимой конструкции нередко определяют глубину будущего фундамента.

Подошва основания должна находиться ниже этой точки, если веранду будут пристраивать к зданию на участке с пучинистым грунтом. Для легких террас, которые будут располагаться вдали от дома, подходят незаглубленные либо мелкозаглубленные фундаменты.

На количество столбов, их размеры и расстояние между элементами повлияют габариты будущего строения, а также снеговая нагрузка на веранду. Оптимальный вариант — разработка проекта конструкции специалистами.

Подготовительный этап включает очистку строительной площадки от мусора, а также разметку с помощью шнура и колышков. После ее завершения измеряют диагонали получившейся фигуры. Если разница между ними составляет максимум 20 мм, то работу считают успешной.

Создание фундамента под террасу из асбоцементных труб

В этом случае в соответствии с чертежом бурят скважины, их глубина должна превосходить точку промерзания грунта.

На дно каждой ямы засыпают песок (100 мм). Его увлажняют и трамбуют. Затем добавляют щебень (100 мм), его тщательно уплотняют. В подготовленные скважины вставляют отрезки асбестоцементных труб. Их проверяют и фиксируют в вертикальном положении с помощью распорок. Из прутков (диаметр 10-12 мм) и вязальной проволоки (8 мм) создают армирующий каркас. Для крепления ростверка его делают длиннее опор на 300-350 мм, или фиксируют потом в незастывшем бетоне закладные детали — анкеры-шпильки или арматурные стержни. От углов каркаса до стенок труб оставляют расстояние, равное 40-50 мм.

После завершения подготовки в столбы заливают раствор, потом поверхность разравнивают. К дальнейшим работам переходят спустя 7-14 дней, когда бетон наберет необходимую прочность.

Сборка фундамента из ФБС

Как правило, этот вариант чаще не требует очень большой «глубины погружения». Для легковесных террас бывает достаточно мелкозаглубленных опорных элементов. В этом случае:

выкапывают ямы глубиной 400-500 мм, их размер немного больше длины бетонных блоков;

в них засыпают подушки из щебня (гравия) и толстого слоя песка (150-200 мм), его проливают водой, потом утрамбовывают;

затем в подготовленные ямы устанавливают фундаментные блоки, которые скрепляют между собой песчано-цементным раствором, толщина швов — около 10 мм.

Поскольку выравнивание песчаной подушки для монтажа ФБС сравнительно длительная операция, к тому же этот элемент не может называться супернадежным, некоторые мастера предпочитают создавать тонкие бетонные плиты под блоки. Их называют подошвами, они дополнительно защитят столбы фундамента от проседания.

Раствор для заливки «опор для опор» изготавливают из песка (3 части), цемента (1 часть, М400 или М500) и воды. Смесь делают густой, но пластичной. Оптимальный вариант — бетонная плита, размеры которой чуть больше, чем у столбов. После заливки площадок делают перерыв на 2-3 дня.

Во время кладки следят за тем, чтобы высота всех опор была одинаковой. В противном случае исправлять ситуацию придется слоем песчано-цементного раствора. Чтобы зафиксировать обвязку из дерева, в угловых столбах между блоками верхнего ряда вмуровывают анкерные болты или закладные из прутков.

Завершающий этап — гидроизоляция опорных элементов фундамента. Все поверхности каждого столба обмазывают битумной мастикой, к их верху сразу приклеивают двойной слой рулонной изоляции. Например, делают «сэндвич» — рубероид-обмазка-рубероид.

Кирпичные столбы под веранду

Эту технологию используют для строительства легких сооружений, каркасных домов и т. д. Опоры получаются достаточно надежными: они в состоянии выдержать даже вес двух этажей.

Второе достоинство материала в роли столбов — экономичность варианта. Противопоказание для строительства кирпичного фундамента есть: это слабый грунт (торфяники, водонасыщенные глинистые грунты).

Кирпичное основание под террасу или веранду сооружают так:

Работу начинают с выкапывания ям. Их глубину рассчитывают так, чтобы подошва фундамента находилась ниже уровня промерзания грунта. На дно засыпают песок, который увлажняют и трамбуют. Затем досыпают щебень, его хорошо уплотняют. Общая высота этой подушки — 150-200 мм. Для защиты кирпичных опор от влаги в ямы укладывают рубероид. Чтобы сделать основание из кирпича максимально прочным, создают бетонную плиту. Ее обязательно армируют сеткой из прутка диаметром от 3 мм. Этот элемент укладывают на небольшие подставки. На дно заливают раствор. Толщина такой платформы — 150-200 мм.

Через 2-3 суток приступают к кладке кирпичных столбов. Каждый ряд создают из двух, чаще — из четырех блоков, потому что такие опоры получаются более надежными. Между ними оставляют пустоты, которые после завершения строительства столбов заполняют раствором. При кладке все элементы постоянно проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Опоры усиливают, укладывая между 2-3 рядами кладочную сетку, диаметр ее элементов не менее 6 мм. Для фиксации деревянной обвязки в бетон вмуровывают закладные — анкерные болты либо арматурные стержни. Кладку продолжают, пока опоры не поднимутся над поверхностью земли на 200 мм. Готовые столбы проверяют по высоте. Если есть разница, то ее нивелируют с помощью раствора.

После завершения кладки в пустоты заливают раствор. Его уплотняют и разравнивают. Затем делают перерыв на 5-7 дней. Они необходимы для набора прочности бетоном. Последние этапы — защита кирпичных элементов обмазочной и рулонной гидроизоляцией, засыпка свободного пространства между стенками ямы и столбами щебнем, гравием либо шлаком.

Свайный фундамент для веранды и террасы

Это один из самых быстрых способов «расправиться» с нижней частью основательной конструкции. Чтобы соорудить свайный фундамент, действуют так:

В отмеченных точках по порядку вкручивают сваи, постоянно контролируют вертикальность элементов. В роли рычагов используют металлические трубы, которые продевают в технологические отверстия будущих опор. После вкручивания сваи на глубину, превосходящую уровень промерзания грунта, ее проверяют на вертикальность. Отклонение, не превышающее 2°, допускается.

Все опоры обрезают так, чтобы все элементы были одинаковой высоты. Расстояние их от земли — 300-500 мм. Затем в полость опор заливают раствор, который защитит металл от образования конденсата. После затвердевания бетона к верху свай приваривают оголовки. Все поверхности столбов защищают битумной или битумно-каучуковой мастикой. Материал наносят в два слоя. К площадкам оголовков приклеивают рулонный материал.

Подготовка к строительству террасы (веранды)

В качестве нижней обвязки чаще используют конструкцию из бруса. Для ее фиксации к опорам-столбам используют металлические закладные детали фундамента. Второй потенциальный вариант верхней части основания — металлический ростверк, сваренный из уголка, профильной трубы, либо из швеллера.

Заготовки для деревянного элемента заблаговременно пропитывают антисептиком и антипиреном, затем сушат. После соединения с фундаментом такую обвязку покрывают обмазочной гидроизоляцией. Минимум — несколько слоев и самостоятельное высыхание каждого из них. Для защиты металла от разрушения используют битум или битумную мастику, либо грунт-эмаль (три в одном). В последнем случае поверхности чистят, обезжиривают, а краску наносят как минимум в 3 слоя.

В большинстве случаев фундамент для террасы или веранды можно соорудить самостоятельно, так как использующиеся технологии очень просты и понятны даже людям несведущим. Однако и этот этап строительства требует максимальной точности, аккуратности, а также внимания к малейшим деталям.

В завершение темы «Как сделать фундамент под веранду либо террасу» — замечательное видеопособие: