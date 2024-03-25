Вспомогательные сооружения, превращающиеся в благоустроенные и защищенные зоны отдыха, можно увидеть практически на каждой придомовой территории. Террасы (или открытые веранды) дают возможность проводить свободное время с комфортом, на природе и в приятной обстановке. Большее удобство гарантируют малые архитектурные формы, которые уже «обзавелись» крышей. Такие защищенные площадки дают возможность укрыться от осадков, и частично — от солнца, порывов ветра, пыли, падающей листвы. Для обустройства кровли подобных навесов используют довольно большое количество материалов. Однако в последнее время многих владельцев загородных домов интересует тема «Стеклянная крыша для террасы». Как и у любого материала, у стекла есть преимущества и недостатки, а также не менее достойные конкуренты.

Плюсы и минусы стеклянных крыш на террасах

Пока еще нет конструкций, к которым бы не предъявлялось никаких претензий. И сооружения из стекла никак не внести в список исключений. Слабые стороны у стеклянных крыш веранд (террас) есть, но и преимуществ у них хватает.

Достоинства стекла в роли крыши

Первая причина популярности такой кровли — ее красота, эстетичность. Прозрачная крыша любого строения всегда притягивает взгляды. Такая конструкция хороша еще и тем, что она подойдет участку и дому, выполненному в любом стиле. Терраса со стеклянной крышей может быть пристроена к зданию из дерева, камня, кирпича, «теплых» строительных блоков и т. д. Другие преимущества остекления крыши для террасы:

шанс «приобрести» вечное «лекарство» от депрессии, что важно для северных регионов, где ощутимый дефицит солнечного света;

универсальность решения: подобная крыша подойдет для террасы, веранды, оранжереи и даже для комнат дома;

надежность и долговечность: прочность стекла, используемого для таких сооружений очень высока;

идеально гладкая поверхность: благодаря ей на крыше строения не смогут задерживаться осадки;

способность стойко переносить воздействия агрессивных соединений — кислот, щелочей и т. п.;

возможность выбрать практически любую форму для этого элемента;

кажущаяся невесомость стеклянной конструкции;

максимальная прозрачность (88-95%);

пожаробезопасность.

К плюсам стеклянных навесов для террасы можно отнести водонепроницаемость и экологичность. Такие крыши не украдут освещение у комнат дома. Кроме того, хозяева вольны выбрать любую из разновидностей материала — прозрачную, матовую, цветную или с рисунком.

Недостатки

Великолепный вид, долговечность и другие преимущества стекла все же соседствуют с несколькими минусами. В этот список вносят:

жесткость, неспособность материала гнуться;

недостаточный уровень звукоизоляции: она важна для объектов, пристроенных к дому;

высокий коэффициент теплопроводности: в сильную жару под крышей будет некомфортно;

очень большой вес материала: 1 м 2 стекла толщиной 10 мм весит 25 кг, а толщиной 5 мм — 12,5 кг;

стекла толщиной 10 мм весит 25 кг, а толщиной 5 мм — 12,5 кг; нужность регулярного очищения прозрачной конструкции, потому что на ней будет «охотно» скапливаться пыль и грязь;

необходимость следить за тем, чтобы на покатой крыше не лежал снег: иначе на стекло навеса будет оказываться серьезная нагрузка.

Самый главный минус любой стеклянной конструкции — невозможность ее самостоятельного изготовления и монтажа. Стеклянная крыша (вернее, навес) предъявляет очень высокие требования к строителям.

Мастерам необходимо корректно рассчитать нагрузку, учитывая ветровую и снеговую нагрузку, установить прочные опорные элементы и надежно зафиксировать довольно тяжелое стекло. Поэтому для остекления крыши террасы надо пригласить высококвалифицированных, опытных стекольщиков. К тому же подобная конструкция обойдется дорого.

Особенности стеклянных крыш для террас

Верхняя часть строения предназначена для защиты отдыхающих и напольного покрытия площадки. Она позволяет проводить часы отдыха в любое время года, так как хозяевам и их гостям не страшен дождь, град и снег. Что касается солнца, то далеко не все предпочитают закрываться от него. И именно по этой причине в последнее время растет популярность веранд навесов и террас со стеклянными крышами.

Что собой представляет такой прозрачный навес?

Каркасом для стеклянной крыши обычно служит конструкция из металлических профилей. После его сборки и монтажа в его ячейках фиксируют закаленное или многослойное стекло (триплекс), или стеклопакеты из него. Особенность последнего прозрачного материала в том, что при сильном ударе оно может треснуть, но он не рассыплется. Для крепления листового стекла используют зажимы либо накладки. Для герметизации системы применяют силиконовый герметик.

Стеклянные крыши бывают холодными и утепленными. Первые используют при строительстве навесов для террас, для веранд и беседок. Вторые крыши становятся неотъемлемой частью оранжерей, их же устанавливают над круглогодичными бассейнами (над чашами с подогревом). Подобные прозрачные конструкции нередко становятся эффектными элементами частных домов и общественных зданий.

Конфигурация

Что касается формы крыши из стекла для террасы, то в данном случае лидером является классическая односкатная конструкция, гарантирующая простой монтаж, великолепный вид и быстрый сход осадков.

Второй потенциальный вариант — новомодная плоская крыша. Эта защита эффектная, но и она не обошлась без недостатков. Главный из них — нагрузка, создаваемая снегом, которому просто некуда деваться. По этой причине каркас для плоской крыши делают мощным: он обязан выдерживать значительный вес. Такое же требование предъявляют и к стеклянному элементу навеса.

Из чего изготавливают стеклянные крыши и навесы?

Эта конструкция состоит всего из двух элементов — из каркаса и стекла. Оба материала очень важны, поэтому они требуют относиться к выбору серьезно.

Какие разновидности стекла используют для сооружения крыш?

Подобные сооружения защищает особо прочное стекло. Например, для полноценных стеклянных крыш используют однокамерные стеклопакеты, которые имеют небольшой вес. Они отличаются от обычных изделий тем, что состоят сразу из 2 видов стекла.

Внутреннюю часть изготавливают из многослойного материала — из триплекса (triplex). Он состоит из нескольких стеклянных листов. Для их склеивания применяют прозрачные полимерные составы (долговечное решение) или полимерную EVA пленку. Самым востребованным является трехслойный материал. Гораздо реже встречается двухслойный триплекс. При разрушении многослойное стекло не осыпается осколками, а просто покрывается трещинами. По этой причине оно абсолютно безопасно для людей (и их питомцев).

Внешняя часть стеклопакета — закаленное стекло, которое прочнее обычного прозрачного материала практически в 7 раз. Такое замечательное свойство оно приобрело в результате необычной обработки. Это стекло, которое сначала нагрели до 680-700°, а потом моментально охладили воздухом, причем с обеих сторон. Если закаленное полотно все же разбивается, то оно распадается на осколки, имеющие тупые грани. Они тоже безопасны, если не попадут в глаза.

В отличие от материала, используемого при строительстве домов, для малых архитектурных форм нередко используют одинарное стекло, а не стеклопакеты. Самый надежный вариант для создания относительно легких прозрачных конструкций — триплекс, состоящий из закаленных стекол. Такие стеклянные навесы для террасы будут максимально прочными, безопасными и термостойкими.

Какие материалы для сборки каркаса выбирают?

Поскольку стекло имеет очень большую массу, опорные элементы для него необходимы очень надежные. По этой причине для несущей части конструкции чаще используют долговечные изделия из металла, реже — пиломатериалы:

Стальные профили. У этого вида металлопроката практически нет слабых мест. Он максимально прочен, поэтому для строительства навеса террасы можно использовать профиль не слишком большого сечения. Однако в частном строительстве данные изделия используют не очень часто, так как металл подвержен коррозии, а значит, он потребует постоянного ухода. Как правило, тяжелые профили из сплавов выбирают для конструкций очень больших размеров. Алюминиевые профили. Это несомненные фавориты, если говорить именно о малых архитектурных формах в частном строительстве. Металлические каркасы из алюминия также прочны, но имеют не слишком большой вес. Кроме того, алюминиевые профили не боятся коррозии. К тому же они не потребуют суперпрочного фундамента. Минус данных претендентов — высокий коэффициент теплопроводности. Однако для открытых сооружений он не имеет значения.

Дерево — третий претендент, который именно в данном случае можно назвать «редким гостем». Дело в том, что монтаж стекла на деревянный каркас достаточно сложен. Фиксируют прозрачные элементы с помощью паза или выреза (выпила) в опорном брусе. Для обеспечения гидроизоляции крыши используют либо специальные уплотняющие профили, либо силиконовый герметик.

Последний существующий вариант — несущая конструкция, состоящая из дерева и алюминия. В данном случае сверху брусья защищают металлическими швеллерами. Плюс этого «содружества» в том, что алюминиевые профили сильно упрощают монтаж стеклянной крыши. Минус такого сочетания — недолговечность комбинации из-за уязвимости деревянных элементов. Даже защищенные пиломатериалы «проживут» гораздо меньше, чем их коллеги — изделия из алюминия. Такие комбинированные каркасы противопоказаны оранжереям, в которых всегда высокая влажность.

Поскольку главное требование к материалу каркаса надежность, то в список противопоказаний для стеклянных крыш отправляют металлопластиковые профили, которые используют для производства окон и дверей. Такие изделия не способны выдержать двойную нагрузку: помимо самого стекла угрозой для них будет и снег.

Конкуренты стекла в деле создания прозрачных крыш для террасы

Как видно, у стекла есть три серьезных недостатка: это очень высокая цена, немалый вес и сложность конструкции для самостоятельного изготовления. Поэтому многие владельцы загородных участков идут иным путем. Они выбирают альтернативный вариант. Заменой стеклу сможет стать оргстекло, поликарбонат и прозрачный пластик (ПВХ).

Оргстекло

Другие его названия — акриловое стекло, полиметилметакрилат, плексиглас. Данный материал обладает достаточной прочностью и хорошей светопропускной способностью. Он намного легче стекла, отлично режется, так же хорошо гнется, поэтому может использоваться для крыш (навесов) любой конфигурации.

Поликарбонат

Этот широко известный материал давно стал спасением для хозяев загородных (в том числе дачных) участков. Из монолитного и ячеистого вида ПК собирают теплицы и оранжереи, крыши козырьков, навесов и т. д. К преимуществам поликарбоната относят его приемлемую цену, прозрачность, гибкость, простоту работы, симпатичный вид и высокую прочность. Монолитный материал в 5 раз легче стекла, а сотовая разновидность — в 25 раз.

Однако «любимец» многих не обошелся без минусов. Сюда можно внести его недостаточную абразивную стойкость и неумение ячеистого ПК противостоять сильным ударам. После таких воздействий на поверхности сотового материала появляются царапины, трещины, вмятины и даже отверстия. К другим недостаткам поликарбоната относят горючесть и довольно высокий коэффициент теплового расширения.

Если говорить о полимерном материале-фаворите, то так можно назвать профилированный поликарбонат. Он максимально прочен, долговечен и очень гибок из-за своей ребристой структуры. Поэтому шифер из поликарбоната гарантирует не только надежность, но и легкий монтаж.

Поливинилхлорид

Есть две разновидности этих полимерных изделий: это ПВХ-пленки и прозрачный шифер. Но для оформления и защиты пристроек выбирают только один вид, хотя и второй также заслуживает упоминания:

Прозрачные и полупрозрачные пленочные покрытия нередко превращаются в мягкие (гибкие) окна, которые заменяют обычные стеклопакеты. Чаще их используют для защиты веранд или беседок на загородных участках. Однако на роль крыш террас эти мягкие материалы совершенно не годятся. Шифер из ПВХ. Данный профилированный материал относится к самым экономичным претендентам. Он хорошо гнется, довольно легок, ударопрочен, прост в обработке, а также имеет симпатичный вид. Поэтому такой волнистый материал тоже может служить крышей пристроек и отдельно расположенных навесов.

Нужно сказать, что надежность изделий из профилированного ПВХ в большей степени зависит от их главной характеристики. Наиболее неуязвимы толстые листы пластикового шифера. Если искать серьезные минусы у недорогого материала, то таковым можно считать его помутнение со временем.

Если не стекло, то что?

Далеко не все разделяют мнение, что тяжелый и дорогой прозрачный материал является лучшим кандидатом. Поэтому многих хозяев загородных участков интересует, каким может быть остекление крыш террас. Как правило, при выборе всегда учитывают размер площадки, или только той ее части, которую хотят защитить:

Для больших конструкций нередко используют монолитную разновидность поликарбоната. Эти листы прочны, к тому же они почти неотличимы от силикатного стекла. Второй претендент и «родственник» — профилированный ПК, или просто прозрачный шифер. Его также нередко используют в этом качестве. Сотовый материал выбирают, если идеальная прозрачность и «духовка под крышей» в жару владельцам террасы не нужна.

Главным соперником поликарбоната признано прочное, легкое, гибкое и безопасное оргстекло. Для строительства крыш навесов из этого пластика рекомендуют приобретать максимально надежный материал. Легкий, но достаточно прочный шифер из ПВХ часто выбирают для сооружений с деревянным каркасом.

Терраса со стеклянной крышей: потенциальные проблемы и их решения

Абсолютно прозрачная конструкция выглядит красиво и элегантно, но именно это свойство не всегда устраивает владельцев домов с «дополнительными удобствами»:

Стекло нагревается, поэтому находиться под такой крышей в жару совсем не комфортно. Чтобы защититься от «парникового эффекта», для навеса приобретают внутренние жалюзи либо наружные роллеты. Прозрачная крыша «привлекает» мусор и пыль. На ней остаются грязные потеки от дождя, следы жизнедеятельности птиц и т. п. Есть два способа очистить крышу: можно пригласить специалистов из клининговой компании, или проводить регулярное мытье поверхности с помощью мыльного раствора, чистой воды и швабры.

Стеклянная крыша для террасы — шанс сделать площадку максимально функциональной, залитой светом, незабываемой, элегантной и защищенной. Однако у дорогого и тяжелого стекла есть более легкие и дешевые соперники. По этой причине сначала нужно взвесить все «за» и «против», и только потом принять окончательное решение.

В завершение темы «Стекло на крышу террасы» — интересное видео, рассказывающее о создании подобного навеса: