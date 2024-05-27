Инновационные технологии подарили миру такие материалы, о которых еще несколько десятилетий тому назад даже помышлять было невозможно. Появилось множество новых претендентов для строительства жилых и нежилых зданий, для возведения различных хозяйственных построек и создания малых архитектурных форм. Многим владельцам особенно интересны те материалы, которые дают возможность соорудить прозрачные конструкции — стены и крыши. Их повсеместно используют для сооружения беседок, веранд и других вспомогательных строений, делающих загородную жизнь приятной и почти беззаботной. Многих хозяев благоустроенных участков интересует прозрачная крыша для террасы. Это решение в последнее время становится все более популярным. Такую эффектную конструкцию можно создать из разных материалов. Один из кандидатов невероятно требователен, поэтому он не дает шанса обойтись без помощи специалистов. Другие, наоборот, дают возможность справиться с сооружением крыши самостоятельно.

Прозрачная кровля для беседки, навеса, веранды, террасы: плюсы и минусы

Прозрачные кровельные материалы используют для создания различных конструкций:

беседок, веранд, террас (навесов для них);

оранжерей, зимних садов и теплиц;

переходов, галерей;

крытых бассейнов;

ангаров, рынков;

летних домиков;

стадионов и т. д.

Они же могут стать полноценной частью жилого здания.

Такая конструкция выглядит фантастично, но прозрачная крыша имеет и сильные преимущества, и некоторые недостатки. Поэтому перед принятием окончательного решения насчет того, «быть ей или не быть», с ними нужно познакомиться.

Достоинства прозрачных крыш

Именно они являются причиной невероятной популярности таких построек. Прозрачные крыши выбирают, потому что они:

делают помещение (или площадку) солнечным, а значит, не дают «проснуться» хандре, депрессии, плохому настроению;

не препятствуют солнцу, но надежно защищают отдыхающих от дождя, града и снега, от листвы и другого «летучего» мусора;

гарантируют экономию на электроэнергии, потому что помещениям с прозрачной крышей ее потребуется гораздо меньше;

становятся главной «изюминкой» любой конструкции, притягивают все взоры, делают ее необычной, стильной, уникальной;

достаточно прочные, чтобы без труда выдержать ветровую, снеговую нагрузку, а иногда и механические воздействия;

визуально увеличивают даже небольшое помещение;

гарантируют сравнительно легкий уход.

Еще одно преимущество прозрачных крыш — естественный обогрев комнат солнечными лучами. В такой беседке (или на веранде) будет комфортная температура даже в самые прохладные дни. Кроме того, эти привлекательные элементы обещают владельцам полное единение с природой.

Недостатки конструкций из прозрачных материалов в роли крыши

Количество пунктов этого списка зависит от используемого материала. Например, главные упреки сооружениям из стекла — их немалый вес и невозможность создания такой прозрачной крыши своими руками. Другие минусы подобных «невидимых» решений:

недостаточный уровень звукоизоляции некоторых «кровельных» материалов;

очень сильный нагрев воздуха (стен, пола) под такой крышей в «убийственную» жару;

необходимость постоянного ухода за прозрачными материалами, на которых дождь и пыль легко оставляют некрасивые «отметины».

Прозрачные конструкции эффектны, но отдыхающие под ними люди не спрятаны от любопытных глаз. Чтобы обеспечить уединенность, владельцам придется постараться.

Кроме того, некоторые хозяева предпочитают иметь «настоящую» крышу над головой. Прозрачные конструкции для них — причина психологического дискомфорта.

Прозрачная крыша для террасы: требования к ней

Навес с прозрачной крышей над площадкой будет защитой от осадков, но он же должен обеспечить и комфортное времяпрепровождение. Поэтому к материалу этой конструкции предъявляют вполне обоснованные требования. Надо отметить, что их довольно много:

Прозрачный материал обязан обеспечивать хорошую освещенность даже в пасмурную погоду. Минимальный уклон подобных односкатных конструкций составляет 8°. Оптимальным решением считают 10°, но больше все же лучше. Опорные элементы конструкции должны соответствовать выбранному материалу для сооружения крыши, его весу. Иначе она не будет максимально надежной. Поэтому точный расчет их размеров — условие обязательное. Для больших стеклянных крыш используют исключительно стальные профили. Для полимерных конструкций средних и очень скромных размеров приобретают изделия из алюминия или пластика (металлопластика). Сначала нужно решить, какой именно будет прозрачная кровля для террасы. Один из практичных вариантов — защита только одной части площадки. Например, той зоны, где будет располагаться садовая мебель. Материал для крыши должен выдерживать любую нагрузку, иначе может произойти ЧП. В лучшем случае этот важнейший элемент строения только деформируется, а в худшем — полностью либо частично обрушится.

Поскольку прозрачная крыша очень быстро пачкается, владельцам жизненно необходим удобный и безопасный доступ ко всем ее элементам.

Из чего сделать прозрачную крышу на террасе?

Окончательно определиться с выбором бывает очень трудно. Особенно если хозяева еще не познакомились со всеми возможными претендентами. В роли прозрачной крыши сможет выступить почти «всемогущий» поликарбонат, причем все его виды. Другие потенциальные кандидаты на эту роль — поливинилхлорид, оргстекло, армированный полиэстер, а также «классическое» стекло. Поэтому сначала не помешает узнать о достоинствах и недостатках этих материалов.

Поликарбонат (ПК)

Этот сравнительно новый кандидат быстро «отнял работу» практически у всех своих соперников. И неспроста, потому что достоинств у поликарбоната очень много. Он:

ударопрочен, гибок;

имеет небольшой вес;

способен противостоять влаге;

хорошо пропускает свет (до 92%);

экологичен и абсолютно безопасен;

не боится воздействия окружающей среды;

отличается отличной тепло- и звукоизоляцией (сотовый вид ПК).

Кроме того, поликарбонат бывает не только сотовым. Не менее востребована его монолитная (литая) и профилированная (кровельная) разновидность. Последние изделия (прозрачный шифер) можно назвать одними из лучших для строительства таких крыш.

Этот материал привлекает широким ассортиментом. Можно купить прозрачную, полупрозрачную или цветную продукцию, толстый, средний или тонкий ПК. Монолитную и ячеистую разновидность материала повсеместно используют для промышленного, коммерческого и частного строительства. Поликарбонат идеален для остекления:

бассейнов;

стадионов;

крытых галерей;

беседок и веранд;

зимних садов, навесов;

пешеходных переходов;

автозаправочных станций;

ангаров, остановок, аэропортов;

вокзалов и других крупных объектов.

Этот полимер давно стал незаменимым «участником строительства» теплиц.

К недостаткам сотового поликарбоната относят его недостаточную прочность. Например, град на нем может оставить малосимпатичные отметины, или даже пробить дыры. На материале легко появляются царапины. Последний минус поликарбоната — термическое расширение, которое несколько усложняет его монтаж, так как необходимо оставлять тепловые зазоры, равные 3-5 мм.

Поливинилхлорид (ПВХ)

В отличие от ПК, данный полимер уже довольно давно известен, но кровельные покрытия из ПВХ увидели свет относительно недавно. Этот профилированный (гофрированный) пластик называют альтернативой аналогичному поликарбонату. Он обладает схожими характеристиками, но цена этого материала почти вдвое меньше. Прозрачные волнистые изделия из ПВХ:

очень гибкие;

имеют легкий вес;

просты в обработке;

химически нейтральны;

гарантируют простой монтаж;

не потребуют сложного ухода за крышей;

имеют хорошую светопропускную способность (до 83%).

Самый главный минус этого пластика — его хрупкость, особенно при очень низких температурах. Поэтому с поливинилхлоридной крышей придется обращаться крайне аккуратно, а ходить по ней и вовсе не получится. Кроме того, данный полимерный шифер также расширяется при нагреве, поэтому и ему необходимы тепловые зазоры. Если выбран этот материал, то для его монтажа надо создать частую обрешетку, так как изделия из ПВХ тонкие и гибкие. Еще одна претензия к поливинилхлориду — его пожелтение (помутнение) со временем.

Стеклопластик — армированный полиэстер, или просто ПЭТ (шифер, лист)

Это еще один сравнительно новый материал, из которого можно сделать прозрачную крышу. Его производят из различных полиэфирных смол. Роль армирующего элемента в любых изделиях исполняет стекловолокно. Оно делает лист или шифер из полиэстера стабильным, а также снижает его термическое расширение. Это единственный полимерный волнообразный материал, который поставляется в рулонах.

Сильные стороны армированного полиэстера:

экологичность;

не очень большой вес;

простая транспортировка;

не слишком высокая цена;

длительный срок эксплуатации;

отличная стойкость у ультрафиолету;

хорошая светопропускная способность (до 90%);

возможность жесткой фиксации на каркасе, без тепловых зазоров;

легкий монтаж: к дереву шиферными гвоздями, к металлу — саморезами;

шанс обойтись без большого количества изделий и соединений: рулоны (до 40 м) материала позволяют накрыть даже очень большие площади всего несколькими кусками.

Армированный полиэстер незаменим в качестве покрытия больших площадей. Изделия из этого стеклопластика используют для строительства ангаров, больших козырьков и навесов, рынков, складов, теплиц, ферм и т. д. К их минусам можно отнести не самый привлекательный вид.

Органическое стекло (ПММА)

Другие его названия — акриловое стекло, плексиглас, полиметилметакрилат (ПММА). Этот материал стал первым конкурентом силикатного стекла, однако солидный возраст ему совсем не помеха. Причина востребованности оргстекла в его качествах. Заслуженный материал:

отличает великолепная светопропускная способность (до 92%);

стоек к механическим воздействиям и к ультрафиолету;

имеет малый вес: он почти в 3 раза легче стекла;

умеет долго хранить прозрачность, не мутнеть;

экологичен, химически стоек;

очень прост в обработке.

Минусы у акрилового стекла тоже есть. Оно сравнительно хрупкое: прозрачную крышу из него способна разрушить упавшая сосулька. Со временем оргстекло может покрыться царапинами. Если этих повреждений будет очень много, то они сильно скажутся на его светопропускной способности.

Самый большой недостаток плексигласа — горючесть. Плавиться материал начинает при достижении 160°, а гореть — при температуре 450°. Именно по этой причине из некоторых сфер органическое стекло быстро вытеснил «новичок» поликарбонат.

Стекло

Оно является самым древним и самым серьезным конкурентом изделий из полимеров. Стеклянные крыши можно увидеть на верандах, террасах, навесах, над бассейнами и т. д. Их выбирают по нескольким причинам. Такие конструкции:

максимально прозрачны;

имеют презентабельный вид;

зрительно увеличивают пространство;

способны вписаться в любое окружение;

делают строения привлекательными, стильными;

устойчивы к воздействию высоких, низких температур;

не помутнеют, не покроются царапинами даже через сотню лет;

отличаются от многих конкурентов низким коэффициентом теплового расширения материала;

прочны и безопасны, так как для создания прозрачных кровель используется особые изделия — закаленное стекло, армированное стекло (металлическая сетка) или триплекс-стеклопакеты.

Среди недостатков стекла для крыш — тяжесть, значительно усложняющая монтаж. К тому же таким массивным конструкциям необходимы очень мощные каркасы. Создание стеклянной крыши потребует участия профессионалов, так как даже для небольшого строения главное — максимальная надежность.

Некоторые владельцы не рассматривают данного кандидата по другой причине: он не позволяет создать арочные (полуарочные) конструкции, поскольку согнуть его невозможно. Еще один серьезный минус «вечной классики» — очень высокая цена стекла, такая же стоимость проектирования и монтажа. Однако они оправданы качеством материала и сложностью работы.

Какой кандидат подходит на роль прозрачной крыши террасы?

Конечно, вариантов у строителей есть сразу несколько. Но не все имеют представление о том, какой прозрачный материал для террасы (навеса) будет оптимальным? Все зависит от хозяев участка и дома, от их согласия либо несогласия пойти на «финансовые жертвы»:

Максимально надежной конструкцией будет невероятно эффектная и стильная крыша из суперпрочного (закаленного) стекла. Но она будет очень «разорительной», так как всеми этапами ее создания будут заниматься специалисты. Практичным и почти безупречным решением называют использование для этой цели одного из видов поликарбоната — литого, сотового, профилированного. Это самый популярный вариант для благоустройства подобных конструкций. Третье место способен занять максимально защищенный, но не слишком «симпатичный» армированный полиэстер. Его конкурентом сможет стать недорогой и вполне достойный прозрачный поливинилхлорид.

Оргстекло можно рассмотреть на эту роль только в одном случае: если терраса располагается в глубине двора, на значительном расстоянии от дома. Тогда такой крыше не будут угрожать сосульки, и она сама не превратится в виновницу «сокрушительного» пожара. На здание, находящееся в отдалении, огонь не перекинется.

Есть ли альтернативы прозрачному навесу для площадки?

Если есть хоть малейшие сомнения относительно такой конструкции, то сначала их нужно развеять. Второй возможный путь — знакомство с другими интересными «изобретениями человечества».

Раздвижные крыши для террасы (перголы)

Такие конструкции используют для защиты различных объектов. Их устанавливают над бассейнами, террасами, они становятся крышей веранд, оранжерей и других сооружений.

Роль кровли в этих системах исполняет полотно из ПВХ. Вариантов его фиксации два — рамное и безрамное крепление. Раздвигается и сдвигается такая крыша с помощью направляющих и роликов. Есть несколько видов защитных конструкций:

съемные: их убирают после завершения сезона;

зафиксированные: их используют круглый год.

Подобные практичные системы выбирают для защиты больших козырьков и навесов, например, предназначенных для автомобилей.

Крыши с поворачивающимися панелями

Кровли таких пергол состоят из ламелей, изготовленных из алюминиевого сплава. Конструкция кажется уязвимой для осадков, однако благодаря уплотнителям ее крыша абсолютно герметична. Данные системы появились недавно, но уже вызвали большой интерес.

Плюсы этих конструкций — возможность регулировать освещенность, максимальная надежность и долговечность, способность противостоять даже ураганному ветру. Их используют для создания веранд, зимних садов, навесов (автомобильных), патио и т. д.

Крыши из бруса, профиля

Эти малые архитектурные формы тоже можно отнести к строениям с прозрачной (почти) крышей. Перголы — самые простые из претендентов. Да, навесы с крышей из деревянных балок не смогут спасти от осадков. Но выглядят они очень привлекательно, придутся ко двору везде, поэтому невероятно популярны.

Дерево не единственный потенциальный «строитель» подобного навеса. Владельцам загородных участков может прийтись по душе и другая конструкция. Это пергола, изготовленная из металлического профиля. Еще одно решение — конструкция с металлическим каркасом и деревянной крышей.

Для защиты подобных навесов используют тенты или маркизы. Альтернатива использованию уличной ткани — защита конструкции поликарбонатом.

Прозрачная крыша для террасы, навеса, беседки или веранды может быть стеклянной. Но не менее востребованы полимерные конструкции. В первом случае владельцам загородного участка грозят серьезные расходы, а во втором у них появляется замечательная возможность собрать симпатичную легкую крышу самостоятельно.

В завершение темы — популярное видео: