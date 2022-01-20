Загородный дом дает широкий простор для «самодеятельности», так как собственное жилище за чертой города можно перестроить так, как того желают хозяева. Например, для увеличения полезной площади к зданию часто пристраивают террасу или веранду. В обоих случаях владельцам приходится выбирать подходящие материалы для сооружения и отделки пристройки. Нередко этот этап усложняет задачу, поскольку такие конструкции максимально уязвимы: в первую очередь, перед вездесущей влагой. Как и из чего сделать потолок на террасе или открытой веранде? Перед началом «славных дел» не помешает познакомиться с требованиями к материалам, и с возможными кандидатами на эту роль.

Отделка потолка на веранде, террасе: какие моменты нужно учитывать?

Первым делом хозяевам необходимо узнать, по каким критериям подбирается материал для чистовой отделки. Требований к претендентам несколько.

Способность противостоять низким температурам — одна из самых важных характеристик. Материал, из которого сделан потолок на террасе, не должен прийти в негодность после первой же зимовки. Влагостойкость. Для открытых помещений существует еще одна серьезная угроза: это высокая влажность. Поэтому чистовой потолок требует отделки, которой такие неблагоприятные условия не нанесут вреда.

Привлекательность и долговечность — те критерии, которым должны соответствовать все материалы, независимо от вида сооружения, или его отдельной конструкции.

Какие материалы не лучшие варианты?

При рассмотрении вопроса о том, чем подшить потолок на веранде или террасе, лучше сразу очертить круг не самых удачных претендентов.

Дерево — материал-фаворит всегда, но с одной оговоркой. Оно гарантирует легкость обработки, прекрасный вид любой поверхности. Однако его надежная защита для открытых пристроек обязательна. В противном случае необработанная древесина станет мишенью, в первую очередь — для влаги. Вторая угроза — насекомые-вредители. Гипсокартон. Даже влагостойкие его виды не смогут противостоять крайне неблагоприятным условиям в открытых строениях. Снег, дождь и повышенная влажность в скором времени окончательно испортят материал, даже защищенный. Поэтому «восприимчивую» отделку придется менять постоянно. Любые натяжные потолки. Их лучше не рассматривать в качестве кандидатов, если хозяева интересуются, чем подшить потолок на веранде на улице. Эти системы также не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Низкая температура станет причиной их быстрой деформации.

Обои и побелка также являются противопоказаниями, если речь идет о потолке на открытой веранде, террасе. Оба материала не смогут противостоять ни повышенной влажности, ни дождю, ни снегу. Краску можно рассматривать в качестве бюджетного решения, но только если будет приобретена ее водостойкая, морозостойкая разновидность.

Подходящие «кандидатуры» для отделки потолка на открытой веранде, террасе

Несмотря на то, что к претендентам выдвигается много требований, для обшивки таких пристроек существует довольно широкий ассортимент материалов и систем. Для оформления потолка летней веранды можно рассмотреть несколько популярных, «удачливых» сочетаний.

Деревянная вагонка

Планки из дерева — подходящие кандидаты для тех, кто ценит натуральность, экологичность материалов, их способность вписаться в любой стиль и ландшафт. Потолок веранды из вагонки гарантирует простой монтаж, если работу решено сделать самостоятельно. Благодаря системе «шип-паз» конструкция будет герметичной. Единственное условие — качественная обработка изделий специальным лаком. Этот состав защитит природный материал от влаги, пыли и атак многочисленных вредителей.

Пластиковые (ПВХ) панели

Пластиковая вагонка — первое логичное решение для отделки конструкций, находящихся на открытом воздухе. Пластик прост в обработке, отлично противостоит низким температурам, имеет минимальный вес, способен без труда скрыть огрехи основания и инженерные коммуникации. Облицовка потолка на веранде ПВХ гарантирует минимальные затраты и простой монтаж. Ассортимент пластиковых панелей позволяет найти свой вариант отделки даже самым притязательным покупателям.

Алюминиевые или стальные рейки

Такие подвесные потолки универсальны, они не имеют слабых мест. Они красивы, практичны, прочны, не боятся воды и повышенной влажности. Алюминиевые системы имеют сравнительно низкую цену, ассортимент изделий довольно широк, а монтаж их прост. Поэтому данный вариант отделки выбирают для оформления проблемных, «мокрых» помещений, для потолков на летних верандах или террасах.

Сайдинг

Обшивка потолка веранды этим практичным материалом — еще один подходящий и недорогой вариант оформления. Сайдинг нередко используют и для отделки стен открытых пристроек. Он — лучший кандидат для помещений с повышенной влажностью и высокой/низкой температурой. Плюсы сайдинговых панелей — надежная защита от коррозии, долговечность (покрытие со временем не тускнеет), возможность самостоятельного монтажа.

Плетеный потолок для веранды из фанеры

Данная конструкция придется по душе тем, кто предпочитает необычные решения. Плетеный потолок будет отлично сочетаться с такой же мебелью, которая зачастую является частью обстановки открытых веранд и террас. В этом случае речь идет о влагостойкой разновидности фанеры.

Материал (толщина — 3 мм) нарезают полосками шириной около 100 мм, затем занимаются плетением. Чаще выбирают «шахматный вариант». Хвостики лент прячут на изнанке полотна.

Главный недостаток плетеного потолка — кропотливая работа. Все полоски должны быть ровными, аккуратными. Только это условие позволит создать красивое и прочное плетение.

Второй минус этого варианта — большой размер и вес плетеной конструкции. Поэтому для ее монтажа хозяевам потребуются помощники. Крепят готовое полотно шиферными гвоздями. После завершения работы фанерную «плетенку» также покрывают лаком, чтобы защитить ее от влаги, мусора и «врагов». По краям ее монтируют деревянные плинтусы.

Стеклянный потолок для террасы

Данный вариант смогут оценить хозяева, предпочитающие использовать новейшие дизайнерские находки. Стеклянный потолок на веранде — конструкция, состоящая из стали (алюминия) и ударопрочного стекла. Прозрачный материал, как и дерево, способно вписаться в любой интерьер и ландшафт. Однако лучшие стили для такого необычного решения — лофт, модерн, скандинавский, экостиль и хай-тек.

Без недостатков и здесь не обошлось. Для установки такой системы необходимо сооружение мощной потолочной конструкции, поэтому монтажом должны заниматься специалисты. Кроме того, стеклянный потолок обойдется значительно дороже деревянного, металлического или пластикового. Однако многие владельцы загородных резиденций готовы пойти на «жертвы». Неоспоримое преимущество такого решения — эффектный вид строения.

Бюджетный вариант для отделки потолка террасы — краска

Этот метод оформления чаще используют для полов открытых и закрытых пристроек. При выборе способов отделки потолочной конструкции без серьезных дефектов можно обратить внимание на краску, влагостойкую и морозостойкую.

Оптимальный вариант для оформления потолка на террасе или на уличной веранде — акриловый состав, возможный — масляная смесь. Для оснований малой площади обычно выбирают светлые тона. Большие веранды позволяют эксперименты: чтобы разделить помещение на зоны, можно приобрести краски разных цветов. Плюс данного способа отделки — простота работы и минимальные расходы.

Обои: потенциальное, но не лучшее решение

Это еще один ответ на вопрос, чем отделать потолок на веранде. Обои обычно используют для закрытых утепленных и отапливаемых комнат. Для уличных строений данный материал подходит мало, поскольку даже виниловые или флизелиновые обои не гарантируют долговечность материала в неблагоприятных условиях.

Для перекрытий это решение тоже не самый подходящий вариант. Можно рассмотреть другую разновидность материала — жидкие, «дышащие» обои. Однако их также лучше использовать для декорирования стен.

Самостоятельное создание потолка веранды из ПВХ панелей

Если рассматривать одновременно практичный и недорогой вариант, то именно данный материал будет находиться в верхней части рейтинга. Пластиковые панели:

имеют легкий вес;

привлекательны внешне;

быстро и просто очищаются;

не боятся живой угрозы, мороза и высокой влажности.

Недостатки у отделки из ПВХ есть, но в «потолочном случае» можно считать, что слабые места практически отсутствуют. Эта поверхность защищена от дождя и прямых солнечных лучей, поэтому пластиковое покрытие не потеряет цвет, прослужит долго. Но только если хозяева не будут открывать в помещении бутылки с шампанским. ПВХ — материал хрупкий.

Что такое панели ПВХ?

Эти изделия состоят из 2 тонких листов поливинилхлорида. Они соединены ребрами жесткости, благодаря которым конструкцию можно назвать сотовой. С одной, длинной стороны панели располагается большая монтажная полка, с противоположной стороны — малая.

С помощью первой планку легко зафиксировать на каркасе. Вторая полка с пазом, она предназначена для присоединения следующих элементов. Панели могут состоять из одной, или из нескольких секций.

Что понадобится для создания пластикового потолка?

Для работы на террасе (веранде) нужно подготовить:

стремянку;

строительный нож;

прочную нить или шнур;

киянку (с резиновым бойком);

герметик, саморезы, кляймеры;

ручную ножовку (с мелким зубом);

карандаш, линейку, рулетку, угольник и уровень;

подвесы (монтажные рейки), пластиковый потолочный плинтус;

оцинкованные профили: основной (стартовый, UD-27) и направляющий (CD-60).

Оцинкованный профиль для монтажа гипсокартона — оптимальный вариант. Каркас из дерева в «уличном случае» не лучший кандидат. Изменяющийся уровень влажности приведет к постоянной деформации древесины.

Создание каркаса

Сначала по периметру помещения с помощью уровня находят линии для фиксации стартового профиля. Потом его монтируют. Затем на подвесах фиксируют промежуточные элементы — направляющие, их шаг — 450-600 мм. Чтобы гарантировать монтаж всех профилей на одном уровне, используют натянутую нить или шнур.

Второй возможный способ — фиксация панелей без подвесов. В этом случае их роль исполняют монтажные рейки: например, куски фанеры или небольшие бруски.

Монтаж пластикового потолка и установка плинтуса

Перед началом операции панели ПВХ обрезают. Из-за температурного расширения материала заготовки делают чуть короче, чем длина (ширина) потолка. Стартовый элемент вставляют в профиль стороной с большой монтажной полкой, затем ее фиксируют саморезами. Затем переходят к установке следующих элементов.

При соединении замков действуют очень аккуратно. Больших зазоров между соседними панелями не оставляют. Если требуется подгонка, то для нее используют резиновую киянку. Последний элемент обрезают так, чтобы он свободно входил в соединение предпоследней панели. После завершения монтажа панелей переходят к фиксации пластикового плинтуса.

Выбор утеплителя для потолка закрытой веранды

Открытые помещения не требуют теплоизоляции, однако для пристроек, которые превратились в полноценные комнаты, этот этап обязателен. В этом случае утепляют не только стены, но и перекрытия. Какой материал выбирают для утепления потолка? Претендентов несколько.

Минеральная вата

Этот утеплитель появился давно, но это не мешает ему по-прежнему оставаться «на плаву». Минеральная вата абсолютно безопасна. Она не горит, быстро восстанавливает размеры после деформации, имеет низкую теплопроводность и хороший уровень звукоизоляции. Материал инертен к агрессивным химическим соединениям, неинтересен грызунам. Перепады температур ему не страшны.

К серьезным недостаткам минеральной ваты относится ее неравнодушие к влаге. Утеплитель, впитавший воду, быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства. Из-за значительной толщины минваты для ее монтажа требуется каркас. Как правило, для его сборки используют пиломатериалы.

Пенопласт, пенополистирол

Данный кандидат может иметь различную толщину. Из-за небольшого веса его можно фиксировать и с помощью каркаса, и клеевым составом. Пенопластовые плиты прочны, не дают усадку, способны выполнять свою работу в крайне неблагоприятных условиях. Поэтому их используют для внешнего утепления, реже — для внутренней теплоизоляции.

К минусам материала относится его горючесть, очень низкая паропроницаемость (неумение «дышать»), привлекательность для грызунов, которые точат об него зубы и устраивают гнезда. Этот утеплитель хрупок, поэтому требует аккуратного обращения. Он разрушается при контакте со щелочью или растворителем. Главным минусом пенопласта считают выделение токсичного соединения — стирола. Это вещество может спровоцировать аллергическую реакцию.

Пенополистирол имеет схожие характеристики, поскольку этот материал можно назвать «близким родственником» пенопласта. Его преимущества — удобство монтажа, легкость реза, большая плотность и высокая прочность.

Пенополиуретан

Ассортимент материала позволяет выбрать оптимальный способ утепления потолка зарытой веранды. Можно приобрести панели, или использовать напыляемый полиуретан. К плюсам относительного нового утеплителя относится легкость материала, удобный монтаж, долговечность, отсутствие боязни химических веществ.

Недостатки этого вида теплоизоляции — низкая паропроницаемость, необходимость защиты материала от солнечных лучей, и серьезных механических нагрузок. Главный минус полиуретана — его высокая цена. Если оценивать только напыляемый утеплитель, то для этого метода теплоизоляции потребуется специальное оборудование. И мастер, умеющий работать с такой установкой.

Пенофол

Данный материал относится к самым высокотехнологичным теплоизоляторам. Это вспененный полиэтилен, который имеет защитный слой из фольги. Металлизированное покрытие располагают с наружной стороны. Этот утеплитель совсем не горюч, экологичен, тонок, потому максимально прост в монтаже. Благодаря небольшой толщине его можно комбинировать с другими теплоизоляционными материалами. Минус пенофола — низкая степень паропроницаемости.

Способы утепления потолка веранды

Выбор метода зависит от потолочной конструкции и типа утеплителя.

Каркас для теплоизоляционного материала

Этот вариант — единственное решение для мягких теплоизоляционных материалов. Как собирают каркас на потолке зарытой веранды?

Сначала основание проверяют. Если есть дефекты, их устраняют. Затем на поверхности фиксируют гидроизоляционную пленку. Сооружают обрешетку для утеплителя. Расстояние между ее элементами должно равняться ширине теплоизоляционного материала, высота бруса — его толщине. Внутри каркаса закрепляют утеплитель: сначала его укладывают враспор, затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями («зонтиками», «грибками»). Или тем, что есть под рукой. Сверху конструкцию закрывают пароизоляционным материалом.

Идеальные варианты для отделки потолка на закрытой отапливаемой веранде — вагонка или гипсокартон.

Бескаркасный метод

Его используют для монтажа жесткого теплоизоляционного материала — пенопласта, пенополистирола или полиуретановых плит. В этом случае надежную фиксацию обеспечивает клеевой состав (Ceresit, Tytan, Технониколь и т. д.), а защиту швов — герметик.

После монтажа утеплителя и схватывания клея на поверхности теми же «зонтиками» закрепляют армирующую сетку: например, из стекловолокна. Затем основание выравнивают шпаклевкой. Заключительный этап — нанесение краски, побелки, монтаж плит и т. п.

Чем оформить потолок на веранде? Поиск материала и способа декорирования не превратится в проблему, если помещение закрытое и отапливаемое. В этом случае можно выбирать практически любую отделку. Другое дело — потолок на террасе. Поскольку пристройка не защищена от непогоды, всем ее поверхностям требуется надежный, неуязвимый и долговечный материал.

В завершение темы «Потолок на террасе» — интересное видео: