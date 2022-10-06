Пол на открытой террасе или веранде: из чего лучше сделать настил?

Любое сооружение, вынужденное «жить» на улице и (нередко) без крыши, более требовательно к строительным и отделочным материалам. Поскольку такая конструкция находится на открытом воздухе, условия для ее эксплуатации можно назвать крайне неблагоприятными. И в этом случае перед строителями встает серьезная задача: им предстоит сделать выбор отделки и того напольного покрытия, которое сможет противостоять пагубному влиянию окружающей среды. Большой проблемой очень часто становится пол на отрытой террасе или на такой же веранде. Поэтому будущим хозяевам пристройки приходится искать ответ на вопрос о том, из чего лучше сделать настил, самую уязвимую и нагруженную часть этого сооружения. Вариантов существует довольно много, но идеала по-прежнему нет. Каждый из претендентов имеет свои слабые стороны, но есть у любого отделочного материала и неоспоримые достоинства.

Настил для террасы или открытой веранды: требования к покрытию

Прежде чем приступить к знакомству с потенциальными кандидатами на роль пола уличного сооружения, будущим «эксплуататорам» пристройки нужно познакомиться с критериями, которым должен отвечать настил любой открытой пристройки.

Во-первых, напольное покрытие для террасы (веранды) обязано быть устойчивым к влаге, так как оно совершенно не защищено от дождя, града и снега, от мокрой грязи, приносимой на подошвах обуви людей. Это самое главное, но не единственное требование. Пол открытой конструкции обязан быть почти безукоризненным:

Настил должен уметь противостоять механическим нагрузкам, ультрафиолету, переносить жару, холод, а также перепады температур. В противном случае покрытие придется в скором времени менять, а это означает лишние расходы, время и усилия. Пол открытой террасы или веранды должен быть нескользким. Это касается не только сухого, но и мокрого материала. Иначе хождение по такому покрытию может закончиться для членов семьи и их гостей очень серьезной травмой.

Есть еще один критерий, который применим к любому напольному кандидату: это привлекательность, эстетичность материала. Однако декоративность не самое главное качество: выбранное покрытие для террасы либо веранды должно отвечать всем важнейшим эксплуатационным требованиям.

Каким может быть пол для террасы?

При выборе оптимального варианта настила обязательно учитывают климат в регионе. К самым главным показателям относится температура и количество среднегодовых осадков. Однако ассортимент подобных изделий очень широк, поэтому с выбором проблем не возникнет. Для создания пола для террасы используют большое количество разнообразных материалов. К претендентам на это звание относятся:

обычные доски;

натуральные каменные плиты;

террасные доски, садовый паркет (термодерево, декинг);

плитки: тротуарная, керамогранитная, клинкерная, керамическая;

резиновые (каучуковые) покрытия для монтажа на бетонный пол на террасе;

практичные, недорогие пластиковые модули, изготовленные из поливинилхлорида.

С каждым материалом нужно познакомиться поближе, а также узнать о сильных и слабых сторонах этих напольных покрытий применимо к открытым, уязвимым уличным сооружениям.

Деревянный пол

Это традиционное решение, которое популярно из-за доступности, «покорности» и красоты натурального материала. Пол на веранде и террасе — причина для выбора пиломатериалов из хвойных пород деревьев. Оптимальные решения — доски из сосны или лиственницы.

Главный недостаток этого природного покрытия — его незащищенность. Поэтому древесину до начала работ обрабатывают антисептиком и антипиреном, чтобы настил стал непривлекательным для плесени, гнили, насекомых, грызунов и огня. Готовую поверхность пола защищают воском, маслом (льняным), прозрачным/полупрозрачным лаком или краской. Такую обработку повторяют раз в 1-2 года.

Террасная доска

Это относительно новые изделия, которые лишены всех слабых мест своих натуральных соперников. Террасная доска — покрытие универсальное. Ее используют для создания настила открытых сооружений, для отделки оснований закрытых, неотапливаемых помещений. Она же становится полом на балконах и лоджиях, иногда превращается и в оригинальный стеновой материал.

Необычная новинка не боится солнечных лучей, ей не страшны перепады температур и механические воздействия. Террасная доска влагостойка, поэтому не деформируется и не гниет. Если рассматривать только пол на террасе и открытой веранде, то есть два подходящих типа такого материала: это изделия из композита и из термодревесины.

Террасная композитная доска (декинг)

Так называются изделия, изготовленные из древесно-полимерного композита (ДПК). Пропорции компонентов зависят от производителя продукции. Доля древесной муки в композитных террасных досках составляет 50-70%, на долю полимера приходится 25-45%.

В роли последнего ингредиента выступает поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен либо полиэтилен. Чтобы повысить прочность композитного материала, его износостойкость, и улучшить вид изделий, в полимерный состав вводят аддитивы. Это стабилизаторы, модификаторы, специальные добавки и т. д. Компании, занимающиеся производством террасной доски, выпускают разную продукцию: есть изделия полнотелые и пустотелые, с поверхностью «под дерево» и «под вельвет».

У древесно-полимерного материала нет существенных недостатков:

он красив, пахнет настоящим деревом;

декинг не деформируется и не трескается;

не становится мишенью для любой живой угрозы.

Композитная доска способна противостоять УФ и агрессивным соединениям. Эти террасные изделия имеют вполне приемлемую, доступную цену. Однако есть риск приобрести не очень качественную продукцию, а такой настил из декинга вряд ли прослужит долго.

Если сильно придираться, то к недостаткам рифленого композита можно отнести и «вельветовую» поверхность досок. В этих бороздках будет скапливаться пыль, песок, мелкий мусор и т. п. Удалить такие «залежи» в полу террасы будет сложно, однако на помощь хозяевам сможет прийти ветер.

Термодревесина

Еще одни достойные кандидаты на роль настила террасы — изделия из термодерева (ТМД, или термомодифицированная древесина). Их отличие от обычных пиломатериалов в том, что натуральное сырье подвергается обработке паром при очень высокой температуре (от 150° до 240°), причем доступ воздуха в термокамеры во время процесса ограничивают.

Благодаря такой операции дерево лишается не только влаги, но и углеводов-полисахаридов, которые и являются провокаторами гниения природного материала. Преимуществ у термомодифицированной древесины немало:

Деревянные изделия становятся максимально неуязвимыми и прочными. Они не растрескиваются и не деформируются, сохраняют геометрию при обработке. На качественном покрытии из термодревесины не остается вмятин, сколов или царапин, повредить его даже преднамеренно очень сложно. Изделия из термодерева приобретают благородный оттенок, они «неохотно» воспламеняются и так же плохо горят. Кроме того, значительно снижается гигроскопичность пола: такой настил почти не впитывает влагу.

Минусы есть и у термодревесины. К ним можно отнести некоторую хрупкость этих пиломатериалов, потерю эластичности: прочность на изгиб у досок снижается. Говорят, что под лучами солнца эти изделия постепенно тускнеют, приобретают серый оттенок.

Еще одна претензия к относительной новинке — высокая цена ТМД. Однако многие считают, что ее можно оправдать «супердолговечностью» изделий из термодревесины. Срок их службы — 50 лет, или более.

Тротуарная плитка

Это популярное дорожное покрытие тоже сможет стать полом для террасы. Данный вариант позволит без особых проблем «облагородить» бетонное основание сооружения. Однако можно обойтись и без плиты, потому что тротуарную плитку допустимо укладывать на слои песка и щебня (гравия), на сухую смесь (песок плюс цемент) и т. д. Швы между элементами мощения чаще засыпают просеянным песком.

Преимуществ у этого уличного материала много. К ним можно по праву отнести:

отсутствие луж на покрытии даже после дождя;

возможность купить плитку, имитирующую дерево;

невосприимчивость к любым неблагоприятным условиям;

широкий ассортимент изделий (форма, толщина, фактура, цвет и т. д.);

возможность без особого труда заменить одну или несколько плиток (брусков).

Если заострять внимание на минусах, то такой пол террасы требует очень качественного уплотнения основания. В противном случае некоторые элементы покрытия будут проседать, что обязательно скажется на «внешности» покрытия. Проблемы могут возникнуть и при облицовке ступеней.

Керамогранит

У этого материала тоже практически нет слабых мест, если будущие строители рассматривают вопрос о том, из чего сделать пол на террасе. У керамогранитной плитки есть много замечательных качеств. К ним относят:

негорючесть;

износостойкость;

привлекательность;

неприхотливость в уходе;

минимальное водопоглощение;

максимальную прочность изделий;

их шероховатую поверхность, исключающую травмы;

сохранение первоначального вида в течение длительного времени.

У тех, кто решит приобрести именно этот материал, появится возможность выбрать способ укладки, исходя из конкретной ситуации. Для облицовки террасы керамогранитными изделиями используют гравийную подушку, клей на основе цемента, а также дренажный (пористый) бетон или регулируемые опоры из пластика. Однако идеальным вариантом остается монтаж керамогранита на бетонную плиту с помощью морозостойкого клеевого состава.

Недостатки легко находятся у любого материала, и керамогранит (с тротуарной плиткой) не исключение. Керамогранитный (бетонный) пол на террасе отличается «холодностью»: босиком по нему ходить в прохладную погоду будет не очень комфортно. Этого минуса не имеют оба вида террасной доски, теплым и приятным тактильно останется и обычный, натуральный материал.

Пол для террасы из камня

Такое напольное покрытие практически вне конкуренции. Каменный пол выбирают не только из-за его неповторимости и красоты, но и из-за практичности. Данное решение относится к самым долговечным вариантам. Однако проблемой может стать выбор покрытия. И в этом случае много зависит от:

бюджета, выделенного на покупку облицовочного материала;

предназначения и планируемой нагрузки на сооружение;

стиля главного здания и оформления участка.

На выбор может повлиять простота или, наоборот, сложность обслуживания и ухода за будущим покрытием.

Чем покрыть пол на террасе, если хозяева склоняются к этому решению? Для отделки открытых сооружений используют базальт, гранит, известняк (травертин), мрамор, песчаник и сланец, колотый или шлифованный (галтованный). Главное — выбор оптимальной толщины таких плит. Укладывают их на бетонное основание или на подушку из щебня. В последнем случае оптимальная толщина каменных изделий — как минимум 30 мм, в первом случае можно использовать более тонкие плитки.

Достоинств у каменных полов не счесть. Такие покрытия очень прочны, долговечны и износостойки. К тому же они:

невероятно красивы, эффектны, уникальны, отличаются богатым видом;

способны противостоять низкой температуре, совершенно инертны к влаге;

от природы шероховаты, поэтому покрытия полностью исключают скольжение.

К недостаткам каменного пола для террасы относят возможное загрязнение его швов, более сложный уход за «натур продуктом», и, конечно же, высокую цену натуральных плит.

Клинкерная и керамическая плитка

Первые изделия, изготовленные из обожженной глины, считают одними из лучших, если речь идет о покрытиях для пола террасы или открытой веранды. Клинкерная плитка (брусчатка) способна противостоять влаге, ультрафиолету и низкой температуре, а также перепадам температур.

В отличие от кирпича, клинкерные изделия имеют разные цвета и оттенки. Поверхность плиток шероховатая, поэтому они гарантируют безопасность людей. Еще одно несомненное достоинство материала — простота ухода за таким полом на веранде или террасе.

Что касается керамической плитки, то эти изделия для открытой террасы должны быть морозостойким, иные варианты исключены. Гладкая глазурованная плитка тоже не подходит по понятным причинам. Оптимальный уличный вариант — керамика с высоким классом истираемости: с четвертым или пятым.

Резиновые покрытия, предназначенные для эксплуатации на улице

В эту категорию входит большое количество изделий, которые смогут стать удобным и абсолютно безопасным полом для открытых террас или веранд. В список кандидатов входят:

практичные резиновые модули, упрощающие и ускоряющие монтаж из-за большого размера;

плитки из резиновой (каучуковой) крошки, которую получают при измельчении изношенных автомобильных покрышек (заготовок из синтетического каучукового материала);

удобные, широкие рулонные материалы (резиновые, каучуковые), дающие возможность создать практически неуязвимое сплошное покрытие для террас, открытых веранд, беседок, помещений с большой проходимостью и т. д.

Преимуществ у сравнительно новых резиновых покрытий довольно большое количество. К плюсам можно отнести:

стойкость к высокой и низкой температуре, к их перепадам;

отсутствие боязни любых осадков — дождя, снега, града;

эластичность и простота укладки (например, на песок).

Резиновые либо каучуковые материалы приобретают для благоустройства гаражей и садовых дорожек. Их же часто используют для оформления детских игровых площадок, поскольку плитки, модули и рулонные покрытия имеют уникальные характеристики. Главные их них — упругость и амортизация. Эти свойства позволяют максимально смягчить падение, а значит, минимизировать риск получения травмы. Кроме того, эти изделия имеют вполне доступную цену.

В список минусов покрытий из резины можно отправить не очень впечатляющий ассортимент этих гибких материалов. Их цветовая гамма все же несколько ограничена, в отличие от многих других видов облицовочных претендентов.

Еще одна претензия к резиновым плиткам, модулям и рулонным материалам — их пожароопасность, если сравнивать эти изделия с «твердокаменными» уличными покрытиями. Поэтому данных кандидатов придется исключить, если открытая терраса будет «прибежищем» для стационарной уличной печи, металлической жаровни или для камина.

Модульные изделия из ПВХ

Это плитки, изготовленные из почти «вездесущего» ПВХ. Во время производства в это сырье вводят антистатические добавки. Данные полимерные покрытия используют для благоустройства различных сооружений: эти модули становятся полами террас, открытых веранд, беседок, садовых дорожек и зон отдыха. Их преимущества:

простота монтажа плиток;

ремонтопригодность полимерного пола;

довольно широкий ассортимент ПВХ изделий;

стойкость к низким температурам, перепадам температур;

способность некоторых изделий выдерживать серьезные нагрузки благодаря эластичности материала.

Данный вид покрытия не очень требователен: как к основанию для монтажа, так и к мастеру. Модули ПВХ без особого труда укладывают на ровный асфальт, бетонный пол, на твердый грунт, а также на щебень (крупный и мелкий).

Среди минусов пластиковой уличной плитки — выцветание со временем, истирание модулей, непереносимость агрессивных жидкостей (первый пример угрозы — ацетон). В этот же список можно было бы внести скользкую поверхность, однако такой полимерный материал имеет рельефную (рифленую) поверхность «по умолчанию».

Из чего лучше сделать пол на открытой террасе? Есть ли фавориты среди большого количества претендентов? Одним из самых популярных покрытий для открытых сооружений остается привлекательная и надежная террасная доски из ДПК.

Достойным соперником композитного материала считают прочный и эффектный керамогранит. Однако на выбор покрытия обязательно повлияют особенности сооружения и предпочтения хозяев.

Пол на открытой террасе или на такой же веранде просто обязан быть влагостойким и морозостойким, способным долгое время оставаться привлекательным и неуязвимым. Подходящих вариантов у хозяев уличного сооружения предостаточно, а об одном возможном кандидате расскажет автор следующего интересного видео: