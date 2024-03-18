Сооружение террасы — великолепная возможность получить дополнительные метры, которые значительно расширят функциональность придомовой территории. Эта малая архитектурная форма очень популярна, и неспроста. Приподнятая огороженная площадка обеспечит идеальный отдых на открытом воздухе, защитит от ползающих насекомых и преобразит внешний вид здания, если будет пристраиваться к нему. Для тех хозяев, кто решился на самостоятельное ее строительство, будет интересно узнать, какие элементы являются частями этого сооружения. Однако больший интерес нередко вызывает ограждение конструкции. Иногда о нем задумываются уже после завершения строительства настила. Не все хозяева точно знают, как сделать перила на террасе своими руками, какие материалы предпочесть для этого этапа оформления практичной конструкции. Нужно отметить, что есть довольно много кандидатов на эту роль. Но для самостоятельного изготовления простой вариант всего один.

Быть перилам, или не быть: их функции

Они не всегда являются частью настилов, но ограждение открытой площадки считают важным элементом и террасы, и ландшафтного дизайна в целом. Причин такой востребованности довольно много:

Чуть ли не главное предназначение перил террасы — обеспечение безопасности отдыхающих. В подавляющем большинстве случаев эта вспомогательная конструкция находится на значительном расстоянии от земли. Поэтому люди ничем не защищены от случайного падения, которое может стать причиной серьезной травмы. Довольно высокие ограждения не дадут упасть ни маленьким детям, ни «рослым взрослым». Перила являются декоративным элементом, который преображает дом и участок в целом. Кроме того, это защитное сооружение дает возможность удачно зонировать придомовую территорию. Сплошное ограждение террасы выполняет еще одну функцию. Оно защищает отдыхающих от порывов ветра, и частично — от пыли.

Кроме того, любая ограждающая конструкция делает площадку уютной и максимально удобной: на ограждение можно облокотиться, любуясь природой. На него можно поставить (подвесить) горшки или кашпо с цветами, или установить (встроить) небольшие уличные светильники.

Особенности ограждений, правила их обустройства

Существует 2 разновидности подобных элементов. Ограждения террас бывают:

открытыми: их вертикальные, горизонтальные или наклонные элементы располагаются на некотором расстоянии, оно может быть различным;

закрытыми, или сплошными: в этом случае пространство заполняют листовым материалом (стеклом, прозрачным или полупрозрачным полимером и т. д.).

Вторые конструкции защищают отдыхающих от ветра и/или от любопытных глаз. Элементы ограждения бывают:

вертикальными (балясины);

горизонтальными (перекладины);

диагональными, то есть расположенными крест накрест.

Последнее возможное решение — комбинация. В этом случае чередуются секции с разным расположением деталей (заполнением). Нужно отметить, что это не самое популярный прием. Как правило, ограждение представляет собой архитектурный элемент, выполненный в одном стиле.

Для строительства и оформления террас нет каких-либо серьезных ограничений, однако существуют рекомендации, которые нужно принять во внимание:

Перила — элементы, которые необходимы всем площадкам, возвышающимся над землей на 300 и более миллиметров. Расстояние между их балясинами (перекладинами) должно быть абсолютно безопасным, минимумом считают 100 мм. Оно предотвратит застревание детей или животных. Расстояние от настилов до земли более метра — повод для создания перил высотой не менее 900 мм. Площадки, поднятые на большую высоту, требуют надежных ограждений (1200 мм). Шаг опорных элементов в большей степени зависит от материалов, используемых для сооружения перил. Средним значением считают 1200 мм, однако главные роли нередко играют особенности ограждающей конструкции или размер террасы.

Как правило, ограждение устанавливают по краям площадки. Второе популярное решение — небольшой отступ от них. Самый простой и логичный вариант — прямоугольные террасы. Радиусными же чаще делают ограждения относительно больших балконов.

Выбор материалов для строительства

Ограждение для террасы своими руками — операция, которая предполагает, что работа пройдет сравнительно быстро, что она не потребует участия сложного оборудования. Если это «почти идеал» для хозяев участка, то фаворит найден. Однако для современных архитектурных стилей он не лучшее решение. Поэтому сначала имеет смысл познакомиться со всеми существующими претендентами.

Дерево

Этого кандидата рассматривают в первую очередь, если терраса выполнена из него же. Деревянные ограждения выбирают по многим причинам. Дерево красиво, имеет очень легкий вес, обработка его почти элементарна. Кроме того, оно хранит тепло.

Идеальное решение — создание уличных конструкций из деревьев твердых пород. Большой популярностью пользуется бук, дуб, лиственница, кумару, мербау, тик, ясень и т. п. Есть и другие, более доступные кандидаты: ограждение террас часто делают из сосны, ели и пихты. Однако таким заготовкам потребуется защитная обработка. Самым необычным вариантом будут перила из бамбука.

Наверное, все знают слабые места этого претендента. Самый большой недостаток дерева в качестве строительного материала для уличных сооружений — его незащищенность от влаги, насекомых, плесневого грибка и огня. Поэтому все заготовки перед сборкой обрабатывают антисептиком и антипиреном. После завершения работ ограждение преображают и защищают краской, лазурью, лаком, морилкой и т. д. В дальнейшем защиту обновляют раз в несколько лет.

Металл

Данный материал ценят за максимальную надежность, завидную долговечность, за визуальную легкость, почти невесомость металлических конструкций. За уличными сооружениями из металла очень легко ухаживать: восстановить их прежний вид можно с помощью обычной воды и ткани. Плюс его еще и в том, что он отлично сочетается с другими материалами. Идеальны его комбинации со стеклом, поликарбонатом и т. д. Невероятно привлекательны ограждения с коваными элементами.

Слабое место у металлических конструкций тоже есть: это подверженность коррозии. Поэтому время от времени их защитное покрытие (краску) восстанавливают. Такая простая операция — лучший способ защитить металлические элементы перил.

Второй минус металла в том, что этот вариант понравится и подойдет тем, кто не только имеет сварочный аппарат, но и умеет им пользоваться. В противном случае лучше обратиться за помощью к специалистам. Конечно, можно выбрать альтернативное решение: это болтовое соединение. Но такая конструкция не слишком надежна, поскольку со временем она будет разбалтываться. Поэтому все крепежные элементы хозяевам придется постоянно проверять и, если необходимо, затягивать.

Прозрачные материалы — стекло, поликарбонат

Данные претенденты дают возможность защитить площадку от ветра и приносимой им пыли, но не перегрузить ее визуально. Как правило, «компанию» им составляет металлический каркас или небольшие элементы из металла.

Стекло

Стеклянное ограждение выбирают из-за того, что оно делает пространство респектабельным и элегантным. Оно экологично, эстетично, не боится влаги, высоких, низких температур и их перепадов. Для создания перил используют закаленное или многослойное стекло (триплекс). По этой причине ограждения получаются безопасными, ударопрочными, а значит, износостойкими. Стекло без особого труда впишется в любой стиль. Можно приобрести прозрачные, матовые или тонированные изделия.

Однако и этот прозрачный претендент не обошелся без недостатков. К ним относят очень большой вес стекла, высокую цену и маркость, требующую регулярного ухода. На этом материале хорошо видны потеки, брызги, следы пальцев и т. п.

Поликарбонат

Для оформления перил террас используют две разновидности этого полимера — монолитный и сотовый. Первый практически неотличим от своего стеклянного «соперника». Менее прозрачный ячеистый ПК поможет спрятать отдыхающих от посторонних глаз. С такой же задачей справится полупрозрачный и непрозрачный вид любого полимерного материала.

Плюсы поликарбоната — гибкость, невероятная легкость, приемлемая цена, сравнительно простой монтаж. Его минусы — меньшая декоративность и недостаточная прочность, особенно у сотовой разновидности ПК. На таких листах могут быстро появиться царапины и вмятины. Плохо то, что при ближайшем рассмотрении они будут хорошо видны.

Древесно-полимерный композит (ДПК)

Это один из самых востребованных вариантов именно для изготовления различных элементов террас. Данный материал можно назвать «уличным садовым универсалом»: из него сооружают площадки, их ограждения, заборы, шпалеры, ящики, компостеры и тому подобное.

Древесно-полимерный композит изготавливают из древесных опилок, полимеров (ПВХ, ПП, ПЭ) и модификаторов, улучшающих качество изделий. Ограждение из ДПК выбирают по нескольким причинам. К главным из них можно отнести:

влагостойкость, отсутствие интереса со стороны плесневого грибка;

внешний вид, почти не отличимый от натуральной древесины;

стойкость к деформации, механическим воздействиям;

пожаробезопасность, экологичность;

долговечность и простой уход.

Кроме того, производители выпускают профильные системы ограждения из этого композитного материала. В них уже входят все необходимые элементы. Владельцам останется только познакомиться и разобраться со всеми деталями комплекта, а затем их собрать/установить.

Другие варианты

Некоторых хозяев загородных участков может заинтересовать, из чего еще можно соорудить перила для террасы? Надо сказать, что претендентов не слишком много, но «приличные» варианты для рассмотрения есть.

Недорогой пластик

В первую очередь, в эту категорию входят недорогие перила из ПВХ. И именно цену называют их главным достоинством. Серьезным недостатком пластиковых перил считают их низкую прочность. Вторая претензия к таким мини-заборчикам — их постепенное выгорание (пожелтение) на солнце. Поэтому через некоторое время ограждение, потерявшее свой цвет, придется менять. К минусам можно отправить и довольно скудный ассортимент поливинилхлоридных изделий.

Тросы и опоры из металлопрофиля

Второй «другой вариант» — почти невидимые ограждения из тросов, которые изготавливают из нержавеющей стали. Такие перила привлекают очень эффектным видом, оригинальностью решения и универсальностью. Подобные конструкции могут «почти незаметно» огораживать пространство снаружи и внутри здания. Первый пример — перила лестниц, ведущих на террасу или на 2 этаж дома. Стойки для тросовых ограждений делают из профильных стальных труб. Диаметр тросов — от 3 мм до 6 мм. Один из главных плюсов тросовых огораживающих конструкций — их невысокая цена.

Профилированные доски

Не слишком часто пока используют другое решение. Это сплошное ограждение террасы, собранное из вагонки или планкена, из изделий из массива дерева или из ДПК. Однако данные материалы чаще используют при создании «настоящих» заборов. Если же такой оригинальный вид оформления террасы заинтересовал владельцев загородных участков, то они смогут купить готовый комплект. В него входят и опорные элементы.

Комбинация — металл плюс дерево

Это не совсем обычное, но оригинальное сочетание, имеющее право на существование. Здесь владельцы участков могут рассмотреть сразу три варианта:

металлический каркас с деревянным наполнением (например, с балясинами или перегородками из реек);

полностью металлическая конструкция, но с деревянными перилами;

комбинация из металлических прутьев и дерева.

В этих случаях лучшей «деревянной кандидатурой» для сочетания с почти вечным металлом будет лиственница. Ветер и атмосферные осадки не вредят ей. Они, наоборот, делают ее древесину более прочной.

Критерии для выбора

Как выбрать материалы для обустройства открытой зоны отдыха, если претендентов довольно много? Операция «Ограждение террасы своими руками» предполагает, что создание заготовок и сборка ограждения не создаст серьезных сложностей для мастеров. Если говорить о самостоятельном сооружении перил при недостаточном опыте подобных работ, то оптимальный вариант всего один. Это сборка легкой конструкции из дерева.

На выбор обязательно повлияет стиль дома и материал террасы. Например, довольно тяжелое стекло не подойдет для сооружений, не рассчитанных на очень высокую нагрузку. Доступность материалов — еще один важный критерий. Если потребуется ремонт, то на поиск замены для поврежденного элемента не должно уходить чересчур много времени.

Ограждение на террасу своими руками: перила из дерева

Сооружение любой конструкции начинается с составления ее чертежа. В этом графическом документе должна быть отражена вся необходимая информация — изображение, размеры ограждения, а также все его элементы с размерами.

Подготовка деревянных деталей

После распила заготовок их шлифуют, после чего на стойках вырезают шипы под горизонтальные планки, а на всех планках пазы. Потом детали террасного ограждения обрабатывают антисептиком и антипиреном. Не забывают пропитать все поверхности изделий, включая их соединительные элементы и торцы. Заготовки оставляют в покое до полного высыхания защитных составов.

Сборка конструкции

Самая простая разновидность этого элемента не создаст больших проблем. Она состоит из балясин, планок или просто перекладин (верхней или подперильной, и нижней) для их монтажа, перил (поручней) и опорных столбов-стоек. Поэтому именно данную разновидность «барьера» выбирают для изготовления ограждения своими руками чаще всего.

Что касается пиломатериалов, то нередко используют брус, «свой» для каждого элемента ограждающей конструкции:

50х50 мм выбирают для балясин;

брус 100х100 мм — для опор ограждения (опорных столбов);

50х100 мм — для планок-перекладин, между которыми будут находиться балясины.

Перила изготавливают из бруса 50х150 мм. Действуют так:

Первым делом на полу террасы проводят разметку, определяя места, где будут располагаться стойки. Потом на площадке устанавливают и фиксируют опоры. Для их крепления используют анкерные болты либо саморезы и монтажные уголки. Затем размечают бруски (доски), которые будут служить нижними и верхними планками (профилями) для монтажа балясин. В них делают отверстия под вертикальные элементы. Чтобы они совпадали на обоих элементах, бруски (доски) просверливают, сложив их вместе. Подготовленные горизонтальные детали соединяют, вставляя в них балясины, промазанные клеем. Потом планки крепят к опорным элементам. Для их надежной фиксации используют надежную систему шип-паз, саморезы с уголками или длинные оцинкованные гвозди. В последнюю очередь на опорах фиксируют перила.

Есть и второй метод сборки ограждающей конструкции: саму подперильную горизонтальную планку, которая является частью секции, превращают в перила. В этом случае для фиксации балясин выбирают нагели (шканты).

После завершения изготовления ограждения из дерева конструкцию вновь обрабатывают защитными пропитками. После высыхания составов ее красят, покрывают лаком или используют морилку. Какого-то особого ухода террасное ограждение не требует. Его время от времени протирают влажной тряпкой и проверяют, нет ли поврежденных элементов.

Перила на террасе своими руками — операция, которая требует точности выполнения всех ее этапов. Сравнительно просто и быстро можно собрать конструкцию из дерева. Другие варианты, скорее всего, потребуют помощи профессионала. В завершение темы террасных ограждений — популярное видео: