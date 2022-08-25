Многие владельцы загородных усадьб и дачных участков выбирают один из лучших способов, позволяющих значительно увеличить полезную площадь дома. Они пристраивают к зданию веранду либо террасу. Тот и другой архитектурный элемент чаще нуждается в ограждении, которое делает сооружение законченным, более эффектным и полностью безопасным. Перила на террасе — конструкции функциональные, они превращают обычный настил или открытую пристройку в очень комфортабельную и привлекательную зону отдыха. Поскольку способов создать желаемое очень много, хозяевам, запланировавшим добавление ограждения, нужно познакомиться с материалами для него, а также узнать, какие варианты декора и защиты они могут рассматривать для благоустройства своего сооружения.

Особенности архитектурных элементов и их ограждений

Перила на веранде или террасе выполняют две задачи. Они предохраняют членов семьи и их гостей от случайного падения, а также украшают сооружение, служат завершающим штрихом. Первая постройка всегда располагается у стены дома, так как она является его «законной» частью, дополнительным помещением жилого здания.

Терраса в большинстве случаев просто открытая площадка, без крыши. Она тоже часто находится у главного строения, но может быть и удалена от него на некоторое расстояние. Такие отдельные конструкции становятся комфортабельными зонами отдыха, нередко их сооружают у естественных, искусственных водоемов, или «обрамляют» ими бассейны. В обоих случаях при выборе конструкции обращают внимание на несколько важных моментов:

Высота террасы. Согласно СНиП, ограждения необходимы любому строению, пол которого удален от поверхности земли как минимум на 750 мм. В этом случая высота перил обязана равняться 900 мм, или быть выше этой отметки. Для площадки, находящейся прямо на грунте, рекомендации не такие строгие. Для нее высота оградительной конструкции может быть всего 500 мм. Безопасность взрослых и детей. Это второе важнейшее условие. Перила на террасе или веранде должны выдерживать вес людей, облокотившихся на них. Расстояние между балясинами обязано быть небольшим, чтобы у маленьких «естествоиспытателей» не появилось желание проверить себя и их на прочность, просунув между вертикальными элементами голову, либо другие части «любознательного тела».

По внешнему виду защитно-декоративные конструкции могут быть или открытыми, или закрытыми:

открытые ограждения состоят из перил, опорных элементов и более тонких балясин, которые находятся между ними на небольшом расстоянии друг от друга;

закрытые элементы защищены средне- или мелкоячеистыми решетками из реек, либо каким-либо листовым материалом, прозрачным или полупрозрачным.

Чем выше находятся площадки над уровнем земли, тем жестче требования к ним предъявляют. При поиске оптимального вида декоративной конструкции обращают внимание на материал ее изготовления и расположение сооружения. Выбор модели зависит от архитектурного стиля дома, наличия в семье маленьких детей, от легкости или сложности перестройки (установки) ее элементов и т. д.

Материалы для создания ограждения на террасе

Для оформления вспомогательных сооружений можно использовать один из материалов, или их комбинацию. На выбор варианта ограждения террасы повлияют особенности конструкции, желание хозяев иметь возможность быстрой и «безболезненной» замены элементов, а также доступность и цена кандидатов.

Дерево

Это самый востребованный материал, потому что он доступен, натурален, экологичен, красив и легко обрабатывается. Главный недостаток древесины — ее уязвимость, поэтому всем деталям ограждения нужна отличная защита от влаги и от всех видов живой угрозы. Выбирая этот материал, хозяева должны быть готовы к тому, что такую обработку им придется регулярно повторять.

Для изготовления столбов, балясин и перил на веранде из дерева приобретают пиломатериалы, которые способны противостоять внешним воздействиям. Наиболее подходящими считают изделия из лиственницы, сосны и ели (идеал для последних — термодревесина), дуба или ясеня. Самый необычно-экзотичный вариант — конструкции из бамбука.

Металл

Это еще один материал, который традиционно используют для изготовления разнообразных уличных конструкций. Металл менее подвержен влиянию внешних факторов, поэтому он не требует такого же тщательного ухода, как древесина. Он надежен, максимально прочен и долговечен, строг, но привлекателен.

Очень популярны кованые элементы, делающие элементы ограждения ажурными, воздушными и эффектными. Главный минус этого варианта — высокая цена моделей.

Металлу, как и древесине, нужна защита. Поэтому изделия обязательно обрабатывают антикоррозионными составами. Этот защитный слой также требует обновления.

Недостатком этого претендента на роль «нещадно эксплуатируемых» перил можно считать его высокую теплопроводность. Металлические элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому жарким летом они могут стать причиной дискомфорта.

Альтернативный вариант — «содружество» разных материалов. Пример — опоры/балясины из металла и перила, изготовленные из дерева, или из его более надежной замены.

ДПК, или древесно-полимерный композит

ДПК — сравнительная новинка. Однако изделия из него сразу же стали достойными конкурентами всем кандидатам, которые используются для создания разнообразных уличных сооружений. Данный материал — «симбиоз» дерева и полимеров, поэтому он сумел «заполучить» все превосходные качества каждого сырья.

Изделия из древесно-полимерного композита не боятся ультрафиолета, влаги, высоких и низких температур, а также их перепадов. Они максимально прочны, экологичны, не поддерживают горения. Не менее привлекательна цена композитного материала, его стильный вид, точная геометрия, простота обработки, монтажа и ухода за такими элементами сооружения.

Поливинилхлорид

Готовые изделия из ПВХ используют для оформления террас, балконов, беседок, лестниц и т. д. Этот материал относительно прочен, влагостоек, способен противостоять неблагоприятным погодным условиям. Такие заборчики просты в сборке, установке и уходе.

Главное достоинство этого варианта ограждения террасы — его доступность. Серьезные минусы изделий из ПВХ — недостаточно привлекательная «внешность» и неспособность выдерживать сильные удары. Поэтому ограждения из поливинилхлорида не относятся к категории очень долговечных конструкций.

Материалы-дополнения

Главные продольные и поперечные элементы ограждения могут быть изготовлены из дерева, металла или композита, но есть еще несколько кандидатов, которые делают конструкции полностью безопасными и/или очень привлекательными. Эти материалы позволяют сохранить визуальную легкость ограждений, что для многих хозяев является несомненным плюсом.

Стекло и поликарбонат

Это пара довольно популярных претендентов для создания ограждения периметра на террасе. Данные варианты могут рассмотреть те хозяева будущего сооружения, которые склоняются к тому, чтобы сделать закрытую конструкцию. Она сможет гарантировать полную безопасность «мечтательных» взрослых членов семьи, их родственников, гостей, а также маленьких исследователей и четвероногих «диверсантов».

У стекла применительно к легким уличным конструкциям есть один серьезный недостаток: это большой вес материала. Поэтому сооружению для остекления требуется очень надежный каркас. Поликарбонат — материал-универсал, но и он имеет слабое место. Этот полимер довольно хрупок, поэтому он не выдержит сильных ударов. Один из главных врагов ПК — град, но вертикальная защита террас и веранд все-таки менее уязвима.

Тросы из стали, нержавеющей стали или алюминия

Данный вид ограждения тоже универсален: его используют как внутри помещений, так и вне зданий. Металлические тросы чаще являются дополнением к таким же конструкциям. Их преимущество — простота монтажа, стильный вид, абсолютная безопасность отдыхающих и беспрепятственный обзор. В роли защитного покрытия обычных изделий выступает слой металла (цинк) и полимера (ПВХ).

Для защиты уличных сооружений наиболее популярен горизонтальный способ фиксации металлических тросов. Методов их монтажа два: это поверхностная или сквозная установка. Первую технологию используют для создания деревянных либо композитных элементов ограждений. Второй вариант оптимален для балясин из обычной или нержавеющей стали, а также для изделий из алюминия.

Полимерная лоза

«Плетень» из искусственного материала — инновационное, необычное, но эффектное решение, которое придаст любой конструкции воздушность и невероятно привлекательный вид. Плетеные ограждения-секции изготавливают из полимерной лозы, а ее — из очень прочного полиэтилена.

Эти синтетические изделия используют для плетения корзин, создания ширм, легкой уличной мебели и заборов разных размеров, а также для организации ограждений для клумб. Данный материал максимально прост, податлив, но эстетичен и оригинален. Он способен вписаться практически в любой ландшафтный стиль.

Какое ограждение на террасе (веранде) самое востребованное? Раньше лидирующую позицию занимали натуральные деревянные «обрамления». Сейчас у них появились достойные соперники: это конструкции из древесно-полимерного композита.

Металлические перила и балясины на террасе — оптимальный вариант для открытых площадок с таким же каркасом. Они подойдут для хозяев, которые предпочитают простоту монтажа («чужими руками»), высокую прочность, эффектность и уникальность сооружений.

Варианты сборки ограждения террасы

Первым делом будущим мастерам предстоит решить, какой будет их конструкция. Деревянные либо композитные элементы дают возможность выбора одного из нескольких вариантов исполнения. Основных схем всего три.

Горизонтальное расположение деталей. В этом случае вертикальными делают только стойки. Между ними (параллельно перилам) монтируют перемычки, расстояние может быть различным. Это не самое распространенное решение. Вертикально установленные балясины. Они более привычны, поэтому их можно назвать традиционными, самыми востребованными элементами. Диагональное перекрестное расположение. Рисунок смотрится необычно, но его тоже не назвать суперпопулярным.

Этот список позволяет выбрать оптимальный вариант, однако перечень не ограничивается всего тремя возможными решениями. Есть еще несколько рисунков, причем каждый из них имеет право на жизнь.

Некоторые из секций довольно сложны, а это, скорее, большой минус, если хозяева планируют сделать защитно-декоративную конструкцию для террасы собственноручно.

Изготовление ограждения для террасы из дерева: правила

Поскольку древесина остается самым любимым материалом, именно из нее обычно самостоятельно собирают всевозможные полезные приспособления для дома и участка. Если владельцы обдумывают возможность изготовления ограждающей конструкции своими руками, то им нужно познакомиться с несколькими рекомендациями касательно этой операции.

Оптимальное расстояние между вертикальными элементами — 100-150 мм. Это пространство защитит от падения, но не допустит, чтобы малолетний экспериментатор застрял между балясинами головой (руками, ногами). Все вертикальные и горизонтальные детали ограждения должны фиксироваться максимально надежно. Конструкция обязана выдерживать серьезную нагрузку, минимум — вес 100 кг. Заготовки нужно отшлифовать. Во избежание травм необходимо очень тщательно подготовить перила. Их качественная обработка избавит людей от риска получить занозу.

Любое строительство подразумевает, что у мастера на руках есть проект конструкции, поэтому его разработка — первый этап изготовления ограждений. Потенциальные помощники в этом — онлайн-конструкторы, специализированное ПО для проектирования. Есть еще один вариант решения «перильной задачи»: это обращение к профессиональному дизайнеру.

Монтаж деревянных перил

Все заготовки для ограждения либо приобретают готовыми, либо изготавливают их самостоятельно в соответствии с чертежом. В последнем случае все детали шлифуют, затем пропитывают антисептиком и антипиреном. Если цель мастера придание древесине темного оттенка, то используют морилку. Чтобы создать деревянное ограждение, действуют так:

Сначала занимаются разметкой пола для фиксации столбов и балясин. В отмеченных на покрытии точках сверлят отверстия под металлические шпильки. Их глубина — 80 мм, так как идеальное решение — фиксация стоек к каркасу конструкции. Потом переходят к монтажу крупных опорных элементов. Сначала устанавливают угловые стойки, затем крепят те, которые располагаются между ними. Все столбы обязательно проверяют на вертикальность. Если надо, то их положение корректируют. Таким же образом подготавливают балясины и места для их установки. В этом случае используют либо резьбовые шпильки меньшего диаметра, либо деревянные шканты. Последние крепежные элементы сначала промазывают столярным клеем либо ПВА, затем вбивают в отверстие. Если предварительно были собраны секции, то между столбами устанавливают и фиксируют их.

Затем переходят к третьему этапу — к монтажу верхнего элемента ограждения. К опорным столбам горизонтальные брусья или доски крепят с помощью саморезов, тех же шпилек, либо деревянных шкантов и клея. Если к перилам будут прикрепляться балясины, то в них предварительно делают отверстия под крепеж. Их диаметр (как и сечение шпилек) также меньше, чем у тех, что использовались для монтажа более крупных опор.

Готовую конструкцию чаще снова обрабатывают огнебиозащитными составами. После их высыхания поверхности покрывают лаком или бесцветной (цветной) краской.

Ограждение на веранде, террасе: уход за конструкциями

Особенности профилактических мероприятий зависят от материала стоек, балясин и перил.

Деревянным ограждениям, элементы которых защищены антисептическими пропитками и антипиренами, лаком или краской, особый уход не нужен. Однако восстановление такого барьера необходимо через несколько лет. В противном случае незащищенной конструкции грозит быстрое разрушение. Металлическому ограждению, тщательно обработанному антикоррозийным составом, также не требуется серьезный уход. Но и в этом случае защитный слой (краски) не вечен, поэтому хозяевам придется время от времени его обновлять.

Для ухода за стойками, перилами и балясинами из ДПК используют раствор не слишком агрессивного моющего средства, например, стирального порошка (1/3 стакана на 4-5 л воды). Нанесенный состав быстро и тщательно смывают водой. Абразивы, щетки с жесткой щетиной — табу. Щелочные или хлорсодержащие препараты для очистки изделий из древесно-полимерного композита также использовать запрещается.

Перила на террасе — элемент чаще необходимый, но несложный, поэтому его можно создать самостоятельно. Но ограждения для площадок должны быть максимально надежными и красивыми. Поэтому тем, кто собирается заняться их сборкой и установкой, сначала имеет смысл познакомиться с грядущей операцией. Например, представление о возможном способе изготовления красивых перил сможет дать следующее интересное видео: