«Загородные метры» — заветная мечта большинства людей, но осуществляется она далеко не у всех. Те счастливчики, которые имеют возможность жить вдали от городской суеты, стараются оформить и организовать свое пространство самым лучшим образом. Чтобы отдых на свежем воздухе доставлял удовольствие, владельцы возводят на участке различные дополнительные «удобства» — бани, беседки, веранды и террасы. Но изобретательству предела нет. Не так давно у хозяев загородной недвижимости появился еще один объект для изучения и потенциальный кандидат для создания комфортабельной зоны отдыха. Это патио, или внутренний дворик, который, по правде говоря, очень сильно изменился. Тем хозяевам, кто стремится к новизне и оригинальности, имеет смысл познакомиться с этим, относительно новым элементом и понять, подходит ли он придомовой территории и семье.

Террасы и патио: похожие непохожие элементы

Оба термина обозначают зону отдыха на свежем воздухе, к тому же площадки похожи. Поэтому говорят, что граница между этими понятиями размыта. Но разница все-таки есть. Терраса — горизонтальная или слегка наклонная площадка, которая может иметь ограждения и крышу. Она может располагаться у дома, или находиться на большом расстоянии от него. Однако согласно российским нормативам терраса — малая архитектурная форма, которая всегда прилегает к зданию, то есть является его полноценной частью.

Патио, наоборот, может находиться на некотором отдалении от здания, например, в удобном (затененном) месте сада. Если же говорить о главном отличии данных зон отдыха, то терраса — сооружение открытое, а патио — уединенное пространство. Однако сейчас разница между этими элементами стерлась, ведь любая конструкция во дворе предназначена для приятного времяпрепровождения. Кроме того, в США и Австралии патио не «настоящее» патио: это «ничем не примечательная» веранда.

Знакомство с новым-старым архитектурным элементом

«Patio» в переводе с испанского означает «двор», а «patio interior» — «внутренний двор», то есть зону отдыха без крыши. Во времена Античности и позже от посторонних глаз патио защищали стены здания, или галереи-портики. В Древнем Риме двор, огороженный колоннадой, называли «перистилем». Роли декоративных элементов такого уютного сада исполняли небольшие бассейны, пруды, фонтаны, газоны, цветники, деревья и кустарники.

Оригинальная зона отдыха теперь

Теперь патио весьма отдаленно напоминает тот предмет архитектуры, что украшал владения знати и богатых горожан во времена Римской империи. Однако это плюс, поскольку такая зона отдыха теперь подойдет практически каждой придомовой территории. Исключением может стать дачный участок, большая часть которого «пожертвована в пользу» огорода.

Если говорить о предназначении подобного открытого «дворика во дворе» сейчас, то одни называют его гостиной или комнатой под открытым небом. Другие говорят, что это не очень большой аналог террасы. Независимо от определения, но исходя из предназначения, патио сооружают из дерева, ДПК, плитки либо камня. Площадки или немного приподнимают, или делают их вровень с землей.

Чаще патио располагают у стены жилого здания, у той, которая выходит во двор, надежно скрытый от глаз посторонних. Идеальным вариантом считают «соседство» двери, через которую можно выносить в гостиную на свежем воздухе еду и напитки, или быстро укрыться в доме в случае «внезапной непогоды». Что касается расположения патио относительно сторон света, то лучшим вариантом многие считают зону, которая ориентирована на юг.

Второе решение — «отдохновенная» зона, расположенная вдали от жилого здания. Что касается формы патио, то здесь ограничений нет. Площадку делают квадратной, прямоугольной, круглой, овальной и даже многоугольной. Есть и зоны отдыха неправильной формы. Они могут быть просторными или крохотными.

Особенности «новодела»

Главное отличие современного патио от классического архитектурного элемента — возможное наличие крыши. Ее роль нередко исполняет навес (пергола). Кроме того, стенами подобных зон отдыха иногда становятся высокие бордюры, живая изгородь, либо ограждения, изготовленные из бетона, камня, кирпича и т. д.

На размеры патио повлияют размеры сада. Маленькому внутреннему дворику противопоказана очень просторная придомовая территория, так как он на ней просто потеряется. И наоборот, большое патио на маленьком участке будет выглядеть неуместно. Минимальная площадь этого элемента составляет 4 м2. Однако максимальное удобство обеспечит площадка, на которой каждому отдыхающему отведено 2,5-3 м2.

Потенциальные варианты

Как уже было отмечено, главная прелесть патио на даче или в загородном имении в том, что этот элемент ландшафтного дизайна может быть практически любым:

Площадка скромных размеров под открытым небом, без каких-либо ограждений — простейший вариант, который даст шанс обойтись без серьезных затрат, не потребует слишком больших усилий. Данное решение будет идеальным, если около дома уже есть крытая терраса. Она позволит хозяевам и их гостям «спастись» там в случае дождя или града. Более дорогая, основательная и комфортабельная зона патио — площадка, защищенная навесом. Такое решение не имеет слабых мест, поскольку позволяет не беспокоиться о возможных осадках во время отдыха или приема гостей. Крыша дает возможность расположить под ней мебель — и простую садовую, и «более мягкую».

Можно сделать времяпрепровождение в зоне отдыха более приятным. Например, организация освещения при обустройстве патио подарит владельцам возможность с комфортом проводить вечера на лоне природы.

Еще один интересный вариант — использование территории между домом (постройкой) и забором для создания внутреннего дворика. При таком расположении у хозяев появляется возможность оградить зону отдыха сразу с трех сторон, а это поможет создать уютный и живописный уголок в саду. В качестве разделителей пространства нередко используют шпалеры (садовые ширмы).

Почти классическим вариантом будет патио, обрамленное колоннами. Но в этом случае они выступают в роли эффектных опор, поддерживающих его крышу.

Патио на участке: декоративные и функциональные элементы

Создание небольшой площадки для отдыха все же полдела, поскольку главное здесь — ее «наполнение», которое не только послужит украшением, но и сделает зону отдыха максимально удобной, функциональной, привлекательной. Таких «дополнений» существует очень много, поэтому задача дизайнеров-созидателей — рассмотреть виды декора и подобрать для себя лучшие варианты.

Водоем

Любая зона отдыха «приветствует» этот элемент ландшафтного дизайна. Проще всего тем, у кого на участке уже есть источник воды. Им предстоит лишь оригинально оформить прилегающую часть суши.

Тем, у кого естественного водоема нет, придется заняться его созданием. Нужно сказать, что эта операция совсем не проста. С другой стороны, скромное «водохранилище» можно соорудить даже из старой ванны, бочки или другой небольшой емкости. Если патио будет располагаться у бассейна, то в зоне отдыха имеет смысл установить несколько шезлонгов.

Осветительные приборы

Данные «ассистенты» необходимы, если хозяева привыкли ужинать или принимать гостей довольно поздно. В этом случае для освещения площадки используют:

простейшие подвесные устройства;

настенные и напольные светильники (торшеры);

светодиодные ленты и такие же точечные светильники;

уличные беспроводные устройства, работающие от аккумуляторов.

Нередко осветительные приборы прячут в цветочных композициях. Второй вариант — освещение деревьев, которые находятся около патио.

Живые украшения

К этой категории относят приподнятые клумбы, вазоны (контейнеры) с цветами, а также посадочные карманы:

Высокие огороженные цветники можно увидеть на садовых дорожках, террасах и небольших площадках. Размер этих элементов в большей степени зависит от размеров патио. Однако приподнятые клумбы не должны отнимать слишком много места у не очень большой зоны отдыха. Декоративные растения в вазонах, контейнерах или горшках хороши тем, что при желании их можно перенести в другое место, либо вообще удалить с площадки. Данное решение позволяет подобрать идеальное «вместилище» для цветов, поскольку ассортимент подобных изделий невероятно широк.

Использование посадочных карманов — самый простой путь к цели, если пол патио выложен из каких-либо плит. В этом случае растения сажают на участок, образовавшийся после удаления одного либо нескольких элементов мощения. Чаще в такие карманы высаживают эффектные однолетние декоративные культуры.

«Огненные ассистенты»

Здесь у владельцев участка и патио есть два варианта на выбор.

Очаги для приготовления пищи

Патио с барбекю, грилем, мангалом — невероятно привлекательный для многих вариант. Причин его популярности довольно много, но главная из них — возможность готовить пищу на улице, на свежем воздухе, а не в четырех стенах.

Как правило, для небольших патио выбирают компактные, мобильные устройства. Такие очаги после завершения сезона очень легко убрать на зимовку в помещение, где они также не займут много места.

Просторные зоны отдыха дают возможность соорудить полноценный, стационарный очаг. Преимущества данного варианта — максимальное удобство приготовления блюд и такая же функциональность. Например, готовый барбекю комплекс может включать русскую печь, мангал, казан, а также столешницу и мойку.

Эффектные источники живого огня

Декоративные кострища в качестве элементов небольших и просторных патио не менее востребованы. Такие уличные очаги не только украшают площадку, но и дают возможность приготовить пищу на огне: например, с помощью решеток, уложенных сверху.

Как правило, кострища устраивают на площадках, замощенных камнем или плиткой. Их сооружают из натурального камня, огнестойкого кирпича, блоков либо бетона. Не слишком затратным и сложным будет изготовление такого декоративно-функционального элемента из листового металла. Любой из уличных очагов может возвышаться над поверхностью, или быть заглубленным.

Садовая мебель для патио

Не обойтись и без обязательного атрибута для дачных и загородных участков. Для любого незащищенного сооружения, предназначенного для отдыха под открытым небом, это предметы первой необходимости. В традиционный набор входит стол и его вечные «компаньоны» — стулья, либо их старые «соперники», деревянные скамейки.

Помимо этих атрибутов загородной жизни есть и другие. Например, многие владельцы предпочитают покупать более удобные кресла или даже диваны. Для защиты себя и (частично) мебели приобретают садовые зонты.

Шпалеры и вьющиеся растения

Поскольку одну из стен, ограждающих патио, иногда делают самостоятельно, на эту роль выбирают решетчатые перегородки и растения, которые способны преобразить любую зону отдыха.

Перголы

Нередко над патио можно увидеть этот декоративный навес. Его также украшают лазающими растениями. Если у хозяев есть желание превратить «дырявую крышу» перголы в надежную, но временную защиту от осадков, они добавляют в конструкцию тент. Идеалом считают раздвижную его разновидность.

Потенциальные «помощники» патио

Есть и другие, дополнительные аксессуары. Например, те, которые обеспечивают приватность. В первую очередь нужно отметить выдвижные тенты-разделители. Эти простые приспособления защитят не только от любопытных глаз, но и от порывов ветра. От палящего солнца хозяев и гостей укроют садовые зонты или маркизы.

Нередко для обустройства внутренних двориков используют удобные подвесные конструкции для отдыха — качели, гамаки, а также компактные кресла-гамаки.

Предназначение: разновидности патио

Такие конструкции могут «перевоплотиться» почти во что угодно. Обустройство патио зависит только от желания его будущих хозяев. Эти элементы ландшафтного дизайна условно делятся на несколько видов:

Классические патио, «без излишеств». Их особенность — небольшое количество мебели, минимализм. Площадки, устроенные около естественных или искусственных водоемов, декорированные небольшими фонтанами. Патио-солярии. Их устраивают в хорошо освещенных местах придомовой территории. Идеал для этой зоны отдыха — участок, где расположен бассейн. Открытые зоны отдыха с очагами. Их главное предназначение — приготовление пищи. Мебель на таких площадках может присутствовать, а может и отсутствовать вовсе.

Последний «аскетичный» вариант обычно рассматривают, если рядом находится полноценная терраса с обстановкой и другими удобствами.

Классический элемент ландшафтного дизайна

Такой внутренний дворик сооружают из тротуарной плитки или натурального камня, который, как и дерево, идеально вписывается в любое окружение. Именно эти патио нередко защищают навесом. Что касается мебели, то набор ее минимален. Он может включать стол и стулья, либо кресла, диваны.

Патио с очагом

Это более функциональный элемент. Помимо очага для приготовления пищи его обстановка включает мебель для ее «комфортного поглощения». Данный вариант патио понравится большим семьям и тем хлебосольным хозяевам, которые очень часто принимают гостей.

Зона отдыха у водоема

Если на участке есть какое-либо «мокрое место», то его близость к патио можно считать самым лучшим решением, поскольку нет тех, кто не любит наблюдать за водной стихией. «Соседом» небольшой зоны отдыха способен стать и декоративный пруд, и маленький бассейн.

Патио на крыше

Сочетание «плоская кровля и зона отдыха на ней» не самый распространенный у нас вариант. Однако такая комбинация имеет сразу несколько преимуществ:

на крыше можно устроить великолепный солярий;

с патио, расположенного на «вершине», открывается отличный вид;

отсутствует необходимость тщательно обустраивать «наземную» площадку;

такая небольшая терраса не украдет драгоценные метры у придомовой территории;

она универсальна, так как подойдет (теоретически) и загородному участку, и многоэтажному зданию.

Недостатки у патио, которое «взобралось» на большую высоту, тоже есть. К ним относят серьезные расходы на качественные материалы для обустройства площадки, для гидроизоляции, максимально прочной теплоизоляции (для проведения электричества и т. д.), а также необходимость обеспечить абсолютную безопасность отдыхающих.

Как сделать выбор?

Какой будет зона патио, решать владельцам дома и участка, так как многое зависит:

от размеров придомовой территории;

наличия свободного места у здания или ограждения;

от того, сколько хозяева готовы потратить на обустройство внутреннего дворика.

Строительство и оформление патио предполагает, что хозяева уже выбрали материал для создания этого сооружения, нашли оптимальное место, а также решили, что на площадке будет располагаться.

К сожалению, не все участки позволяют «вольно распоряжаться» площадью, поэтому главная задача хозяев — определение предназначения будущей зоны отдыха. В этом случае идеальным вариантом будет проект, при разработке которого учтены пожелания всех членов семьи.

Материалы для создания площадки

Патио на загородном участке может быть почти любым, однако в первую очередь решают, из чего его лучше построить. Пол внутреннего двора изготавливают из различных материалов:

Дерево или изделия из ДПК. Первый кандидат не самое лучшее решение, поскольку натуральная древесина боится почти всего — влаги, огня, насекомых и т. д. Доски или модули из древесно-полимерного композита используют повсеместно. Они выглядят и даже пахнут как древесина, но совершенно не интересны ее вечным врагам. Тротуарная плитка. Самыми дорогими, но максимально долговечными и красивыми остаются изделия из натурального камня. Другие, более «демократичные» кандидаты — клинкерная, керамогранитная и бетонная плитка.

Последний возможный вариант для обустройства удобного патио — заливка железобетонной конструкции, которая иногда превращается в главный элемент террас. Минус данного решения в том, что это основание потребует времени, покрытия и по совместительству декора. К сожалению, серый бетонный пол никак нельзя назвать «красавцем». К тому же его необходимо защитить от влаги, а хозяев — от очень опасного «пыления» бетона.

Скромное патио на даче своими руками — операция вполне осуществимая, так как создать и обустроить небольшую площадку для отдыха не очень сложно.

Большие трудности и траты ожидают созидателей, если владельцы планируют соорудить довольно просторный внутренний двор. В этом случае им необходимо очень тщательно продумать дизайн патио, потому что важно, чтобы данный элемент находился в гармонии — как с домом, так и с участком.

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