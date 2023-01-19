Загородный участок дает шанс благоустроить его так, как того желают хозяева. Поэтому на дачах и придомовых территориях появляются дополнительные сооружения, значительно увеличивающие полезную площадь. Чтобы сделать такие постройки максимально комфортабельными и уютными, владельцы проводят освещение террасы или веранды. Разнообразные светильники позволяют без проблем перемещаться по участку в темное время суток, читать, ужинать на открытом воздухе вечером и завтракать ранним утром. Поэтому многие собственники загородного жилья задаются вопросом о том, как и каким можно сделать освещение на террасе либо на открытой веранде. Нужно сказать, что ответов на него существует довольно много.

Подсветка веранды или террасы: преимущества решения

Некоторые домовладельцы не придают значения освещению, так как считают, что вечером на улице вполне хватает света, а позже он попросту не нужен. Однако это не совсем правильно, поскольку подсветка дополнительных сооружений имеет достаточно много других преимуществ:

Она гарантирует приятный и безопасный отдых, а также беспроблемное передвижение членов семьи. Особенно это важно для террас, на которых не всегда предусмотрено ограждение периметра. Подсветка территории — возможность сильно изменить вид самого дома и пристройки к нему. Грамотно подобранное и установленное освещение сможет превратиться в украшение здания и участка в целом. Осветительные приборы не только избавят придомовую территорию от тьмы, но и подарят особый уют, правильно «расставят» акценты на самых замечательных элементах сооружения и ландшафтного дизайна.

Кроме того, осветительные приборы террасы (веранды) способны стать частью охранной системы загородного дома, а также ощутимо экономить электроэнергию. Для такого использования устройств хозяева приобретают датчики движения либо присутствия.

Особенности и правила освещения террасы, веранды

Уличная подсветка таких сооружений обязана быть максимально удобной и нераздражающей. Поэтому хозяевам нужно соблюдать несколько правил:

освещение обязано быть полностью безопасным для детей и животных;

осветительные приборы в темное время суток не должны сильно слепить глаза;

к каждому элементу такой системы нужна организация беспрепятственного доступа;

большое количество устройств одной линии требует установки предохранителей либо автоматов;

обязательное условие для всех уличных приборов — высокий класс защиты от влаги и пыли (минимум IP55, лучше — IP65);

каждому из них необходима очень надежная фиксация, абсолютная защищенность от влаги; например, она крайне важна для тех светильников, которые располагаются в приямках.

Подвесные светильники рекомендуют устанавливать на высоте максимум 1,5 м. Если данное условие не соблюдено, то хозяевам необходимо обеспечить защиту от раскачивания приборов.

Есть еще один момент, о котором нужно помнить при выборе источников света. Это сильное рассеивание света, потому что ему попросту не от чего отражаться в таком открытом пространстве. Поэтому приборы для освещения на террасе или на открытой веранде должны быть мощнее тех, что используются в закрытых помещениях. В противном случае освещаемое сооружение будет всегда в полумраке, а значит, о его комфортности владельцам придется забыть.

Если рассматривать все критерии для уличных осветительных устройств, то в список помимо яркости входит электробезопасность и энергоэффективность, а также долговечность и простота обслуживания светильников.

Три уровня освещения сооружений

Сначала хозяевам нужно узнать, какими способами организуют свет на веранде или террасе. Любое пространство предполагает, что освещение может быть общим (базовым), локальным (точечным) и декоративным. Еще одно популярное решение — удачное сочетание этих уровней.

Общее освещение

Самый простой пример — один мощный осветительный прибор, который чаще располагают в самом центре помещения. Его свет вполне комфортен, он не раздражает, хорошо рассеивается. Минус данного варианта в том, что такое устройство не способно осветить все уголки довольно большого сооружения.

Общее освещение организовывают с помощью потолочной люстры, либо используют несколько подвесных светильников. Другое потенциальное решение — сравнительно большое количество точечных устройств (или спотов), встроенных в потолок.

Локальное освещение

Оно используется в тех местах, где не хватает света от одного мощного источника, либо от нескольких небольших спотов. Если говорить об освещении на открытой террасе, то дополнительный светильник можно расположить на стене дома у входной группы, у кресла, у декоративного вазона с растениями и т. д.

Локальной называют и ту подсветку, которую используют для создания комфорта для подъема/спуска по лестнице. В большинстве случаев такие источники света встраивают в ступени. Иногда их располагают на балясинах либо на перилах.

Декоративное

Так называется то освещение, чье предназначение состоит в подчеркивании эффектных зон и таких же предметов «подшефной» территории. Удачным объектом для декора светом сможет стать:

стена у входа в дом;

красивое дерево, растущее рядом с террасой;

какие-либо эффектные элементы, находящиеся на открытой площадке (например, камин).

Поскольку террасы и веранды нечасто имеют очень большие размеры, все уровни освещения используют довольно редко, однако комбинации все же возможны. Правильные размеры и скромная площадь — те причины, по которым можно ограничиться базовым освещением. На роль приборов-дополнений подходят и светильники, которые работают на солнечных батареях.

Разновидности ламп для уличного освещения

При выборе источников света на эту роль обращают внимание на:

срок службы;

мощность и цену;

температуру нагрева ламп;

площадь открытой веранды, террасы.

В данном, уличном случае можно рассмотреть несколько претендентов — обычные «лампы Ильича», галогенные и люминесцентные приборы, а также светодиодное освещение.

Лампы накаливания

Традиционные и доступные искусственные источники света до сих пор не растеряли своей популярности, но в этом случае их использование самый худший вариант. Причина тому — их нагревание до очень высоких температур (290°) во время работы. Такие мини-приборы совсем не безопасны, особенно если сооружение находится у деревянного дома, и в его конструкции есть такие же элементы.

Галогенные и люминесцентные приборы

Галогенные лампы более экономичны и не так опасны, однако у них недостаток иной. Это их холодный яркий свет, который «недружелюбен» для глаз. Люминесцентные приборы также тратят немного электроэнергии, имеют длительный срок эксплуатации, но и они не обошлись без слабых мест. Эти устройства не приемлют низкой температуры, могут раздражать отдыхающих мерцанием, требуют обязательной утилизации из-за наличия в них паров ртути.

Светодиодные лампы, или LED-лампы

Лучшими для уличного освещения признаны светодиодные изделия. Они не мерцают, сильно не нагреваются, отличаются интенсивным свечением. LED-приборы невероятно экономичны и долговечны. Лампы будут «трудиться» около 50000 часов (или примерно 5 лет), причем качество их работы не изменится. Еще одно преимущество светодиодного освещения — его экологичность. Нельзя не отметить и широчайший ассортимент таких устройств. Единственным серьезным их недостатком считают высокую цену, но ее можно оправдать длительным сроком эксплуатации светодиодных приборов.

Типы светильников

Подбор осветительного оборудования для закрытых веранд максимально прост. В этом случае используют обычные источники света, потому что в защищенном помещении им ничто не угрожает. Оптимальным вариантом для этих пристроек будет прибор средней мощности. Теперь нужно рассмотреть все типы светильников, которые могут обеспечить хорошее освещение открытой веранды или террасы.

Люстры

Идеальным решением будут максимально защищенные металлические осветительные приборы. Самые простые примеры — лаконичные изделия геометрических форм. Другой популярный вариант — светильники, стилизованные под уличные фонари.

Бра

Данное изделие — одно из самых популярных устройств, которые используют для освещения стен дома. Нередко их фиксируют только около входа в здание. Другой прием — установка сразу нескольких «ассистентов» через определенный промежуток для организации подсветки всей стены. Для такого освещения террас либо веранд очень востребованы светильники-фонари.

Встроенные светильники

Эти устройства практически универсалы. Они способны преобразить и осветить потолки, стены, полы, ступени, и пространство около таких уличных лестниц. Точечная подсветка может быть традиционной белой, или цветной, а степень освещенности зависит от размеров используемых приборов.

Альтернативой встраиваемым светильникам является подсветка светодиодными лентами. Они также универсальны. Этот вид осветительного оборудования часто используют для освещения беседок, террас, веранд, балконов, проемов и ступеней лестниц.

Торшеры

Эти удобные устройства «на ножке» можно рассматривать в роли дополнительного (временного) освещения для террасы или открытой веранды. Необходимость во вспомогательном оборудовании может возникнуть при рукоделии или при другой требовательной, кропотливой работе.

Светодиодные уличные гирлянды

Данный вид освещения последнее время обрел большую популярность. Эти светодиодные изделия приобретают для украшения зданий, их натягивают между деревьями, а также используют для освещения террас и открытых веранд. Преимущества уличных гирлянд — простота способа создания праздничного, эксклюзивного освещения, а также:

абсолютная защищенность от внешних воздействий;

возможность декорирования настила без крыши;

шанс изменить вид гирлянд сменой насадок;

морозоустойчивость, экономичность;

яркий свет, долговечность.

Еще один плюс таких гирлянд — их широкий ассортимент. Можно купить нити, бахрому, шторы, «китайские фонарики», «сосульки» и «дождь». Светодиодные изделия могут работать от сети, от батареек (чаще от «пальчиковых») и от солнечных батарей.

Приборы с датчиками движения

Эти «умные» устройства гарантируют значительную экономию, поскольку они выключают свет, как только человек входит в дом или покидает владение. Кроме того, данный вариант дает возможность не заботиться о включении/выключении света в тот момент, когда обе руки человека заняты.

Независимые источники света

В категорию «самостоятельных» устройств входят небольшие автономные светильники, которые могут работать там, где нет возможности подключиться к электросети. Уличные «хиты» — приборы на солнечных батареях. К их преимуществам относится максимальное удобство, очень быстрая окупаемость, пожаробезопасность, долговечность (15-25 лет) и универсальность.

Уличные фонари

Такие большие и тяжелые устройства можно рассмотреть в качестве претендентов, если терраса находится на приличном расстоянии от главного здания. Например, на естественной возвышенности.

В этом случае одиночные, двухрожковые или трехрожковые приборы могут быть установлены в каждом углу площадки, или только в нескольких из них. Самый практичный и логичный вариант — приобретение садовых фонарей, работающих на солнечной энергии.

Варианты организации освещения веранды, террасы

В этом случае нужно рассмотреть отдельно две части пристроенной или автономной конструкции — террасу или открытую веранду, а также их ступени.

Благоустройство площадки, «беззащитной» веранды

Эффектные и максимально эффективные осветительные системы на открытых сооружениях можно сделать разными способами. Однако самыми востребованными считаются только три метода:

Применение лент

Это светильники, расположенные по краям пристройки (отдельной конструкции). Один из самых популярных вариантов — светодиодные ленты, зафиксированные на ограждениях, а также по периметру крыши.

Использование точечных светильников

Это похожий, но более эффектный метод. Можно выбрать такое же расположение приборов на террасе, но в данном случае использовать точечные светильники — маленькие или большие споты. Нередко их встраивают не только в напольное покрытие, но и в потолок.

Расположение приборов на стене здания

Последний популярный способ размещения осветительных устройств — боковой. Такое освещение на открытой веранде можно назвать традиционным. Оно предполагает, что светильники фиксируют на стене дома: например, ими могут быть бра, прикрепленные по обеим сторонам от входной двери. Этот прием считается подходящим решением для организации освещения для небольшой террасы, веранды, а также для крыльца (входной группы).

Оформление ее ступеней

Способ подсветки лестницы зависит от степени комфортабельности имеющегося сооружения:

Подсветка перил (балясин) ступеней светодиодными лентами подойдет, если проект террасы предусматривает такие элементы. Встраивание точечных светильников в подступенки. Это одно из самых эффектных и популярных решений. Использование ленточной подсветки для тех же подступенков лесенки.

Еще один возможный вариант, позволяющий обеспечить безопасность ступеней террасы (веранды), — создание подсветки в боковых элементах конструкции: например, в «косоурах» лестницы, сделанной из пиломатериалов.

Подсветка веранды, террасы: приемы

Любое освещение допускает различные комбинации. Особенно это касается просторных сооружений, которым явно не хватит одного-двух осветительных приборов. Поэтому для них нередко используют иные решения. Есть несколько рекомендаций:

Подсветка террасы либо открытой веранды может располагаться по бокам от входной двери, либо над ней. Помимо настенных моделей допустимо использовать напольные устройства. Осветительные приборы не должны выпадать из стиля дома и участка. Приборы с коваными элементами идеально впишутся в традиционный дизайн. Лаконичные металлические модели подойдут для современных стилей. Полноценная крыша или небольшой козырек даст возможность заменить обычные осветительные приборы светодиодными гирляндами, причем они могут быть не только белыми, но и цветными, разноцветными. Правда, последние «цепи» больше подойдут для праздничного оформления открытых площадок.

Есть еще один прием, который выгодно подчеркнет открытое сооружение и его эффектные элементы. Это подсветка растений, расположенных на террасе (веранде). Источники света могут быть точечными, встроенными в напольное покрытие. Для освещения деревьев приобретают садовые прожекторы.

Другое интересное решение — подчеркивание контура (например, кустов) гирляндами или светодиодными лентами. Еще один необычный способ украшения благоустроенной территории для отдыха — использование для растений эффектных светящихся кашпо.

Освещение террасы или открытой веранды может быть общим, локальным или декоративным. Допустимы и сочетания этих уровней. Однако выбор варианта зависит от размеров, дизайна и стиля оформления придомовой территории либо приусадебного участка, а также от предпочтений владельцев.

В завершение темы «Освещение для террасы или открытой веранды» — интересное видео: