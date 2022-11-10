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Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

10.11.2022
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Терасса
Содержание1. Настил террасы из террасной доски, сферы ее применения и разновидности покрытий1.1. Доски из натуральной древесины1.2. Изделия из термодревесины1.3. Террасные доски из древесно-полимерного композита2. Особенности операции2.1. Особенности работы2.2. Способы укладки террасной доски3. Знакомство с видами изделий для скрытого крепления3.1. «Ключ»3.2. «Краб»3.3. «Мост»3.4. «Омега» (А, ОЦАК, Универсал)3.5. «Гвозdeck» (CLASSIC, TWIN)3.6. «Змейка»3.7. Кляймеры, клипсы, скобы4. Инструменты и материалы для крепления террасной доски5. Установка террасной доски5.1. Подготовительный этап5.2. Создание настила

Практичная, красивая и надежная террасная доска появилась на рынке не очень давно, но очень быстро нашла своих покупателей. Причин ее популярности довольно много: это покрытие привлекательно, отлично противостоит влаге, высокой и низкой температуре, механическим воздействиям. К тому же такой настил совсем не скользит. Однако некоторые вопросы к относительно новому материалу у будущих «эксплуататоров» все же могут возникнуть. Например, многих покупателей интересует крепление террасной доски. Монтаж такого напольного покрытия нельзя назвать крайне сложным, но разобраться с тем, как происходит его укладка, хозяевам лучше заблаговременно.

Настил террасы из террасной доски, сферы ее применения и разновидности покрытий

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Террасные доски приобретают для обустройства беседок, террас и открытых веранд, садовых дорожек и причалов. Их же используют для создания «мокрых зон». Они становятся «обрамлением» бассейнов, полом в саунах, банях. Самое необычное применение этого универсального покрытия — строительство из него заборов.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Прежде чем рассматривать вопрос об установке террасной доски, нужно познакомиться с популярными видами таких пиломатериалов. Эти изделия изготавливают из массива дерева, из термодревесины и из древесно-полимерного композита (ДПК). На роль площадки под открытым небом чаще выбирают последние две разновидности.

Доски из натуральной древесины

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Такие «термоизделия» из массива дерева изготавливают из ясеня, сосны, лиственницы и кедра, клена, дуба, бука, березы, а также из дорогих и твердых экзотических пород деревьев. К последним «тропическим жителям» относится балау, дахома, ипе, касаи, кумару, массарандуба, мербау, тали, тик и т. д.

Во время изготовления древесину обрабатывают составами, которые придают террасным доскам стабильность и максимальную водостойкость. Изделия могут быть гладкими (планкен) или рельефными, рифлеными (вельвет). Оба вида материала имеют нескользкую поверхность.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Большой минус изделий из массива дерева — очень высокая цена качественного покрытия. Другие недостатки натурального пиломатериала — необходимость постоянного и тщательного ухода за покрытием, его защиты гидрофобными и противогрибковыми препаратами.

Изделия из термодревесины

Террасные термомодифицированные доски проходят обработку паром и высокой температурой. Благодаря такой операции они лишаются практически всех недостатков пиломатериалов из обычного дерева. Неоспоримые преимущества термодревесины — несъедобность для врагов и способность сохранять геометрические параметры.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Даже мягкие древесные породы после термообработки становятся стабильными и твердыми, способными противостоять влаге, плесени, жаре, морозу и перепадам температур. Нельзя не отметить эстетичный, респектабельный вид и экологичность термомодифицированного дерева. Террасные доски из термодревесины прослужат хозяева 20 или более лет.

К их минусам можно отнести высокую цену и хрупкость, потому что такая «беспощадная» обработка сильно снижает прочность досок на изгиб. Второй недостаток этих пиломатериалов — боязнь ультрафиолета. Термодревесина, которая будет вынуждена постоянно находиться под прямыми лучами солнца, со временем приобретет некрасивый сероватый оттенок.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Террасные доски из древесно-полимерного композита

ДПК — материал уникальный и универсальный. Такие изделия изготавливают из древесной муки (до 45%, не более) и термопластичного полимера (от 50 до 80%). В роли второго компонента выступает поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Наиболее качественными являются изделия из ПВХ. Причина их «лучшести» — использование производителями первичного полимерного материала, причем практически всегда. Недорогая продукция на основе ПП и ПЭ — повод для покупателей задуматься. Она может быть изготовлена из переработанного пластика, а на долговечность такого композита рассчитывать трудно.

Есть в этом натурально-искусственном сырье и другие ингредиенты: это добавки, обеспечивающие стабильность ДПК, и пигменты, придающие изделиям тот или иной оттенок. Такие покрытия бывают полнотелыми и пустотелыми. Доски из древесно-полимерного композита можно назвать материалами без серьезных недостатков. Они:

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

  • не горят;
  • долговечны;
  • морозостойки;
  • легко монтируются;
  • не выгорают на солнце;
  • приятно пахнут деревом;
  • максимально просты в уходе;
  • не боятся воды, плесени и гнили;
  • инертны к агрессивным соединениям;
  • привлекательны и совсем не скользят;
  • очень устойчивы к колебаниям температур;
  • способны выдерживать очень высокие нагрузки.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Если все же попробовать найти у ДПК минусы, то в этот список можно внести высокую цену. Однако она вполне объяснима, так как при производстве террасных композитных досок используют только высококачественные полимеры и такие же дорогостоящие добавки, улучшающие их характеристики. При большом желании к недостаткам древесно-полимерного композита можно отправить и наличие в нем искусственного компонента.

Особенности операции

Прежде чем начинать разбираться с вопросом, как крепить террасную доску, мастерам не помешает познакомиться с некоторыми нюансами будущей операции.

Особенности работы

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Правил, которым нужно следовать, есть несколько.

  1. Основание (или каркас) под террасную доску просто обязано быть максимально надежным и ровным. В противном случае уложенное покрытие не прослужит очень долго.
  2. Укладка элементов деревянной конструкции прямо на грунт не лучшее из решений. Любые лаги скоро разрушатся, если будут вынуждены постоянно контактировать с осадками, талыми «агрессивными» водами и т. д.
  3. Создание дренажной системы или стока, а также уклон площадки в его сторону (1% на 1 м) — условия обязательные. Чтобы гарантировать быстрое удаление влаги, между основанием и настилом необходимо оставить свободное, вентилируемое пространство. Оно исключит возможность появления плесневого грибка.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Поскольку крепление террасной доски всегда подразумевает «деятельное участие» саморезов (открытый монтаж, укладка с помощью кляймеров, либо использование других скрытых мини-систем), то мастеру нужно приобрести защищенные оцинкованные крепежные элементы. Их минимальный диаметр — 4 мм.

Способы укладки террасной доски

Крепление такого покрытия может быть открытым или скрытым. У каждого из вариантов укладки есть преимущества и недостатки.

Открытый монтаж напольного покрытия

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Данная простая технология имеет право на рассмотрение. В этом случае в террасных досках делают сквозные отверстия. К лагам их крепят с помощью саморезов с прижимными резиновыми шайбами, или без них. Чтобы крепежные элементы со временем не вылезли наружу, их утапливают в материал как минимум на 5 мм. Некрасивые отверстия над шляпками замазывают шпаклевкой того же цвета, что и у настила. Альтернатива покупному составу — сравнительно густая смесь из ПВА и «подходящих» опилок.

Достоинства открытого варианта укладки — сравнительная легкость и скорость работы, достаточная надежность такого крепления досок. К главным минусам относят не очень эстетичный вид таких площадок и возможные проблемы в будущем. Никто не даст гарантию, что шпаклевка, находящаяся в крайне неблагоприятных условиях, вскоре не покинет свое «место жительства».

Скрытое крепление террасной доски

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Этот вид монтажа подразумевает использование специальных крепежных элементов — кляймеров или клипс, саморезов, пазового либо шипового крепежа (например, «ключа») и т. д. В данном случае сначала к лагам прикручивают выбранное крепление, и только потом в него вставляют террасную доску. Такая технология дает возможность сделать места фиксации абсолютно невидимыми и сохранить целостность пиломатериалов.

Преимущества скрытого вида крепления террасной доски — безукоризненный вид настила, отсутствие необходимости «портить» его элементы сквозными отверстиями. Относительный его недостаток — сложность «скрытной операции». Такая кропотливая работа отнимет гораздо больше времени, чем более простой открытый монтаж.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Доказательство популярности этого метода — изобретение очень большого количества полезно-интересных приспособлений. Вариантов скрытого крепления есть несколько: эти элементы могут располагаться между досками, находиться с тыльной стороны, или входить в пазы изделий.

Какой способ установки террасной доски можно назвать оптимальным? В этом случае безоговорочную победу одерживает скрытый монтаж, позволяющий оставить деревянные или композитные изделия нетронутыми, и упрощающие их демонтаж.

Знакомство с видами изделий для скрытого крепления

Сначала нужно перечислить те элементы, которые используются для этой цели:

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

  1. К шиповым системам (помимо «ключа») относятся крепежи «кобра» и «кошка». Они используются для фиксации изделий, не имеющих продольных пазов.
  2. Пазовые крепежи предназначены для крепления профилированных досок, с продольными пазами. Популярные приспособление — «краб», «мост» и «омега».

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Последний востребованный кандидат — длинная пластина с отверстиями, или «змейка». Этот крепеж считается универсальным и уникальным элементом. Он дает возможность быстро и без проблем соединить элементы настила, создать одинаковые зазоры между террасными досками. Практически все приспособления, предназначенные для скрытой фиксации напольного покрытия, изготавливают из нержавеющей стали.

«Ключ»

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Этот крепежный элемент на самом деле очень напоминает ключ. Данные изделия подходят для создания настила из террасной доски толщиной 18 или более миллиметров.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Для менее толстых пиломатериалов его использовать не рекомендуют, так как планки могут расколоться. Особенность этого вида крепления — необходимость сгибать «ключи» при монтаже.

«Краб»

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Данный скрытый замковый крепеж используют для террасных досок с симметричными пазами, высота которых составляет 9-12 мм. Жесткая конструкция «краба» гарантирует быстрое крепление и стыковку террасных досок, абсолютно одинаковые зазоры между элементами настила, а также отсутствие перекосов. Минус у этого вида фиксации один: «краб» не используют для изделий из древесно-полимерного композита.

«Мост»

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Эта разновидность скрытого крепления, наоборот, универсальна. Она подходит как для укладки досок из ДПК, так и для работы с пиломатериалами из натуральной или термомодифицированной древесины. Данное изделие, которое также называют «мостиком», состоит из металлической пластины с центральным отверстием и опор, расположенных на ее торцах.

«Омега» (А, ОЦАК, Универсал)

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Данный крепеж используют для пазовых досок с асимметричными («Омега-А», «Омега-ОЦАК») и симметричными пазами («Омега-Универсал»). Эти металлические приспособления могут использоваться для монтажа покрытий, изготовленных из любых материалов. Подходят они и для мягких пород древесины. Каждый из крепежных элементов имеет основание с отверстием для одного самореза, а также пару крыльев для фиксации изделий.

«Гвозdeck» (CLASSIC, TWIN)

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Эти крепежи можно использовать для террасных досок любой толщины, но оптимальным параметром считают 28 мм. Их достоинства — максимальная надежность фиксации, простота укладки изделий из ДПК, возможность прикрепления к одной лаге сразу пары террасных досок.

«Змейка»

Данные длинные пластины можно использовать для фиксации элементов и под углом (примеры — 40 или 60°). Такие изделия выпускают нескольких видов, поэтому «змейки» подойдут для террасных досок любой толщины, ширины и веса. Модификаций у данной замковой фурнитуры есть несколько:

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

  • «атлант» — усиленная версия, которая способна противостоять деформации материала (ширина досок — 110-170 мм);
  • «лодочка»: она подходит для монтажа деревянных изделий шириной от 110 до 145 мм, для пиломатериалов из твердых, экзотических пород;
  • «мост» (для установки террасной доски из ДПК, из АБС-пластика) считают идеалом для местностей с высокой влажностью, для террас у водоемов;
  • «швеллер»: это «суперзмейка», имеющая повышенную прочность; ее выбирают для работы с твердыми древесными породами, чаще с экзотическими.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Последняя разновидность «змеиной» замковой системы — «универсал». Этот крепежный элемент применяют для обустройства площадок, настилов, а также для облицовки полов, отделки стен, потолков зданий и открытых построек. Ширина террасных изделий для монтажа с помощью крепежа-универсала — 70-145 мм.

Эти простые, но надежные приспособления не имеют слабых мест. С их помощью создают любые настилы: как с зазорами, так и без них.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Кляймеры, клипсы, скобы

Если говорить о «самых знакомых» ассистентах, то ими и являются эти приспособления. Именно так иногда называют и другие мини-системы, предназначенные для скрытого монтажа.

Кляймеры используют для обшивки стен, потолков помещений, для облицовки террасной доской или другими отделочными материалами фасадов и т. д.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Преимущество этих монтажных приспособлений — шанс соорудить настил из террасной доски, но не повредить ни одного его элемента. Крепят такие клипсы к лагам, однако есть изделия, которые предполагают их фиксацию на досках.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Кляймеры для обустройства настила из террасной доски изготавливают из нескольких материалов. Они бывают стальными (нержавейка), алюминиевыми и пластиковыми. Последние крепежные приспособления можно использовать для создания площадок открытых сооружений. Однако таким покрытиям будет противопоказана очень большая нагрузка, потому что пластик все же менее надежен, чем металл.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Инструменты и материалы для крепления террасной доски

Если работа будет проводиться самостоятельно, то первым делом хозяину нужно приобрести материалы и приготовить инструменты. В список необходимого входит:

  • набор отверток;
  • террасные доски;
  • дрель, шуруповерт;
  • карандаш, рулетка, угольник;
  • уровень (лазерный, пузырьковый);
  • электролобзик, дисковая пила (ножовка).

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Помимо террасных досок строителям придется приобрести лаги. Ими смогут стать:

  • деревянные брусья, доски;
  • алюминиевые монтажные лаги для пола и террасной доски;
  • стальные профильные трубы квадратного сечения (40-40, 50х50, 60х60, 70х70 или 80х80 мм).

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Лучшими решениями считают неуязвимые «полупластиковые» (композитные) лаги. Идеальные кандидаты — изделия из ДПК или МПК. В последних опорных приспособлениях вместо древесной муки используют минеральное (гранитное) сырье. Скорее всего, террасе понадобятся и другие комплектующие (торцевые планки, заглушки, плинтусы, уголки и т. д.), а также оцинкованные крепежные элементы.

Установка террасной доски

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Создание настила включает три этапа. К ним относится подготовка поверхности, монтаж лаг (балок) и установка террасных досок.

Подготовительный этап

Особенности этой операции зависят от того, какое основание выбрано под террасную доску. И в этом случае у хозяев есть несколько вариантов.

Бетон

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Оптимальным решением считается укладка террасной доски на бетонное основание. Идеал — безукоризненно ровная площадка. В этом случае с ее поверхности сметают мусор, проверяют горизонтальность конструкции уровнем. Если претензий нет, то на основание укладывают опорные лаги. Среднее расстояние между ними — 250-400 мм, но точно определить шаг поможет материал террасной доски и ее длина. Например, для изделий из более хрупкой термомодифицированной древесины лучше выбрать минимальное либо среднее значение.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Чтобы создать необходимый уклон, оставить свободным место между настилом и бетонным основанием для беспрепятственного стока воды, используют подставки. Ими могут стать специальные регулируемые опоры, керамическая, керамогранитная плитка и т. д. Чтобы избежать деформации элементов напольного покрытия при температурном расширение изделий, между краями настила и любыми препятствиями оставляют свободными как минимум 10 мм.

Грунт

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Первым этапом подготовки конструкции под террасу в данном случае станет выкапывание не слишком глубокого котлована. Затем его дно разравнивают, а грунт тщательно трамбуют. В котлован укладывают геотекстиль. Сверху насыпают и уплотняют песчано-щебневую подушку, ее общая толщина —100-150 мм.

На выровненное и утрамбованное основание укладывают/устанавливают опорные элементы. Эту роль «доверяют» тротуарной, керамогранитной или керамической (морозостойкой) плитке, регулируемым опорам из ПВХ, металлическому профилю и т. п. После завершения подготовки приступают к сборке каркаса будущей конструкции.

Сваи

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Такое основание потребуется для пучинистого грунта, для склонов и участков, расположенных в низинах. Для создания опорных элементов для террасы чаще используют винтовые сваи: их диаметр 80-150 мм, толщина стенок — 3-4 мм. Для сооружения ростверка используют или брус, или швеллер. Другие профильные претенденты — двутавр и уголок.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Создание настила

Технология укладки террасной доски на лаги относительно проста, потому понятна. Убедиться в этом можно на примере кляймеров (клипс).

  1. Их вставляют в пазы изделий из древесины или композита. Затем клипсы фиксируют саморезами на опорных элементах конструкции.
  2. Следующую доску укладывают с другой стороны кляймера. Оба изделия соединяют и переходят к монтажу следующего облицовочного элемента настила.

Крепление террасной доски: особенности крепежных элементов и работы

Ни одну лагу при фиксации досок не пропускают: клипсы должны крепиться к каждому опорному элементу конструкции. После завершения работы с покрытием террасы зазоры между площадкой и стеной закрывают плинтусами. Торцы декорируют торцевыми планками или заглушками. Готовый настил промывают водой из шланга.

Какое крепление террасной доски можно назвать идеалом? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос попросту нет. Практически каждое из приспособлений способно выполнить свою работу на отлично. Однако на выбор кандидата может повлиять материал настила для террасы, а также предпочтения ее будущих «владетелей».

В завершение темы креплений и монтажа террасной доски — интересное видео, посвященное ей:

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