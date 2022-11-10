Практичная, красивая и надежная террасная доска появилась на рынке не очень давно, но очень быстро нашла своих покупателей. Причин ее популярности довольно много: это покрытие привлекательно, отлично противостоит влаге, высокой и низкой температуре, механическим воздействиям. К тому же такой настил совсем не скользит. Однако некоторые вопросы к относительно новому материалу у будущих «эксплуататоров» все же могут возникнуть. Например, многих покупателей интересует крепление террасной доски. Монтаж такого напольного покрытия нельзя назвать крайне сложным, но разобраться с тем, как происходит его укладка, хозяевам лучше заблаговременно.

Настил террасы из террасной доски, сферы ее применения и разновидности покрытий

Террасные доски приобретают для обустройства беседок, террас и открытых веранд, садовых дорожек и причалов. Их же используют для создания «мокрых зон». Они становятся «обрамлением» бассейнов, полом в саунах, банях. Самое необычное применение этого универсального покрытия — строительство из него заборов.

Прежде чем рассматривать вопрос об установке террасной доски, нужно познакомиться с популярными видами таких пиломатериалов. Эти изделия изготавливают из массива дерева, из термодревесины и из древесно-полимерного композита (ДПК). На роль площадки под открытым небом чаще выбирают последние две разновидности.

Доски из натуральной древесины

Такие «термоизделия» из массива дерева изготавливают из ясеня, сосны, лиственницы и кедра, клена, дуба, бука, березы, а также из дорогих и твердых экзотических пород деревьев. К последним «тропическим жителям» относится балау, дахома, ипе, касаи, кумару, массарандуба, мербау, тали, тик и т. д.

Во время изготовления древесину обрабатывают составами, которые придают террасным доскам стабильность и максимальную водостойкость. Изделия могут быть гладкими (планкен) или рельефными, рифлеными (вельвет). Оба вида материала имеют нескользкую поверхность.

Большой минус изделий из массива дерева — очень высокая цена качественного покрытия. Другие недостатки натурального пиломатериала — необходимость постоянного и тщательного ухода за покрытием, его защиты гидрофобными и противогрибковыми препаратами.

Изделия из термодревесины

Террасные термомодифицированные доски проходят обработку паром и высокой температурой. Благодаря такой операции они лишаются практически всех недостатков пиломатериалов из обычного дерева. Неоспоримые преимущества термодревесины — несъедобность для врагов и способность сохранять геометрические параметры.

Даже мягкие древесные породы после термообработки становятся стабильными и твердыми, способными противостоять влаге, плесени, жаре, морозу и перепадам температур. Нельзя не отметить эстетичный, респектабельный вид и экологичность термомодифицированного дерева. Террасные доски из термодревесины прослужат хозяева 20 или более лет.

К их минусам можно отнести высокую цену и хрупкость, потому что такая «беспощадная» обработка сильно снижает прочность досок на изгиб. Второй недостаток этих пиломатериалов — боязнь ультрафиолета. Термодревесина, которая будет вынуждена постоянно находиться под прямыми лучами солнца, со временем приобретет некрасивый сероватый оттенок.

Террасные доски из древесно-полимерного композита

ДПК — материал уникальный и универсальный. Такие изделия изготавливают из древесной муки (до 45%, не более) и термопластичного полимера (от 50 до 80%). В роли второго компонента выступает поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен.

Наиболее качественными являются изделия из ПВХ. Причина их «лучшести» — использование производителями первичного полимерного материала, причем практически всегда. Недорогая продукция на основе ПП и ПЭ — повод для покупателей задуматься. Она может быть изготовлена из переработанного пластика, а на долговечность такого композита рассчитывать трудно.

Есть в этом натурально-искусственном сырье и другие ингредиенты: это добавки, обеспечивающие стабильность ДПК, и пигменты, придающие изделиям тот или иной оттенок. Такие покрытия бывают полнотелыми и пустотелыми. Доски из древесно-полимерного композита можно назвать материалами без серьезных недостатков. Они:

не горят;

долговечны;

морозостойки;

легко монтируются;

не выгорают на солнце;

приятно пахнут деревом;

максимально просты в уходе;

не боятся воды, плесени и гнили;

инертны к агрессивным соединениям;

привлекательны и совсем не скользят;

очень устойчивы к колебаниям температур;

способны выдерживать очень высокие нагрузки.

Если все же попробовать найти у ДПК минусы, то в этот список можно внести высокую цену. Однако она вполне объяснима, так как при производстве террасных композитных досок используют только высококачественные полимеры и такие же дорогостоящие добавки, улучшающие их характеристики. При большом желании к недостаткам древесно-полимерного композита можно отправить и наличие в нем искусственного компонента.

Особенности операции

Прежде чем начинать разбираться с вопросом, как крепить террасную доску, мастерам не помешает познакомиться с некоторыми нюансами будущей операции.

Особенности работы

Правил, которым нужно следовать, есть несколько.

Основание (или каркас) под террасную доску просто обязано быть максимально надежным и ровным. В противном случае уложенное покрытие не прослужит очень долго. Укладка элементов деревянной конструкции прямо на грунт не лучшее из решений. Любые лаги скоро разрушатся, если будут вынуждены постоянно контактировать с осадками, талыми «агрессивными» водами и т. д. Создание дренажной системы или стока, а также уклон площадки в его сторону (1% на 1 м) — условия обязательные. Чтобы гарантировать быстрое удаление влаги, между основанием и настилом необходимо оставить свободное, вентилируемое пространство. Оно исключит возможность появления плесневого грибка.

Поскольку крепление террасной доски всегда подразумевает «деятельное участие» саморезов (открытый монтаж, укладка с помощью кляймеров, либо использование других скрытых мини-систем), то мастеру нужно приобрести защищенные оцинкованные крепежные элементы. Их минимальный диаметр — 4 мм.

Способы укладки террасной доски

Крепление такого покрытия может быть открытым или скрытым. У каждого из вариантов укладки есть преимущества и недостатки.

Открытый монтаж напольного покрытия

Данная простая технология имеет право на рассмотрение. В этом случае в террасных досках делают сквозные отверстия. К лагам их крепят с помощью саморезов с прижимными резиновыми шайбами, или без них. Чтобы крепежные элементы со временем не вылезли наружу, их утапливают в материал как минимум на 5 мм. Некрасивые отверстия над шляпками замазывают шпаклевкой того же цвета, что и у настила. Альтернатива покупному составу — сравнительно густая смесь из ПВА и «подходящих» опилок.

Достоинства открытого варианта укладки — сравнительная легкость и скорость работы, достаточная надежность такого крепления досок. К главным минусам относят не очень эстетичный вид таких площадок и возможные проблемы в будущем. Никто не даст гарантию, что шпаклевка, находящаяся в крайне неблагоприятных условиях, вскоре не покинет свое «место жительства».

Скрытое крепление террасной доски

Этот вид монтажа подразумевает использование специальных крепежных элементов — кляймеров или клипс, саморезов, пазового либо шипового крепежа (например, «ключа») и т. д. В данном случае сначала к лагам прикручивают выбранное крепление, и только потом в него вставляют террасную доску. Такая технология дает возможность сделать места фиксации абсолютно невидимыми и сохранить целостность пиломатериалов.

Преимущества скрытого вида крепления террасной доски — безукоризненный вид настила, отсутствие необходимости «портить» его элементы сквозными отверстиями. Относительный его недостаток — сложность «скрытной операции». Такая кропотливая работа отнимет гораздо больше времени, чем более простой открытый монтаж.

Доказательство популярности этого метода — изобретение очень большого количества полезно-интересных приспособлений. Вариантов скрытого крепления есть несколько: эти элементы могут располагаться между досками, находиться с тыльной стороны, или входить в пазы изделий.

Какой способ установки террасной доски можно назвать оптимальным? В этом случае безоговорочную победу одерживает скрытый монтаж, позволяющий оставить деревянные или композитные изделия нетронутыми, и упрощающие их демонтаж.

Знакомство с видами изделий для скрытого крепления

Сначала нужно перечислить те элементы, которые используются для этой цели:

К шиповым системам (помимо «ключа») относятся крепежи «кобра» и «кошка». Они используются для фиксации изделий, не имеющих продольных пазов. Пазовые крепежи предназначены для крепления профилированных досок, с продольными пазами. Популярные приспособление — «краб», «мост» и «омега».

Последний востребованный кандидат — длинная пластина с отверстиями, или «змейка». Этот крепеж считается универсальным и уникальным элементом. Он дает возможность быстро и без проблем соединить элементы настила, создать одинаковые зазоры между террасными досками. Практически все приспособления, предназначенные для скрытой фиксации напольного покрытия, изготавливают из нержавеющей стали.

«Ключ»

Этот крепежный элемент на самом деле очень напоминает ключ. Данные изделия подходят для создания настила из террасной доски толщиной 18 или более миллиметров.

Для менее толстых пиломатериалов его использовать не рекомендуют, так как планки могут расколоться. Особенность этого вида крепления — необходимость сгибать «ключи» при монтаже.

«Краб»

Данный скрытый замковый крепеж используют для террасных досок с симметричными пазами, высота которых составляет 9-12 мм. Жесткая конструкция «краба» гарантирует быстрое крепление и стыковку террасных досок, абсолютно одинаковые зазоры между элементами настила, а также отсутствие перекосов. Минус у этого вида фиксации один: «краб» не используют для изделий из древесно-полимерного композита.

«Мост»

Эта разновидность скрытого крепления, наоборот, универсальна. Она подходит как для укладки досок из ДПК, так и для работы с пиломатериалами из натуральной или термомодифицированной древесины. Данное изделие, которое также называют «мостиком», состоит из металлической пластины с центральным отверстием и опор, расположенных на ее торцах.

«Омега» (А, ОЦАК, Универсал)

Данный крепеж используют для пазовых досок с асимметричными («Омега-А», «Омега-ОЦАК») и симметричными пазами («Омега-Универсал»). Эти металлические приспособления могут использоваться для монтажа покрытий, изготовленных из любых материалов. Подходят они и для мягких пород древесины. Каждый из крепежных элементов имеет основание с отверстием для одного самореза, а также пару крыльев для фиксации изделий.

«Гвозdeck» (CLASSIC, TWIN)

Эти крепежи можно использовать для террасных досок любой толщины, но оптимальным параметром считают 28 мм. Их достоинства — максимальная надежность фиксации, простота укладки изделий из ДПК, возможность прикрепления к одной лаге сразу пары террасных досок.

«Змейка»

Данные длинные пластины можно использовать для фиксации элементов и под углом (примеры — 40 или 60°). Такие изделия выпускают нескольких видов, поэтому «змейки» подойдут для террасных досок любой толщины, ширины и веса. Модификаций у данной замковой фурнитуры есть несколько:

«атлант» — усиленная версия, которая способна противостоять деформации материала (ширина досок — 110-170 мм);

«лодочка»: она подходит для монтажа деревянных изделий шириной от 110 до 145 мм, для пиломатериалов из твердых, экзотических пород;

«мост» (для установки террасной доски из ДПК, из АБС-пластика) считают идеалом для местностей с высокой влажностью, для террас у водоемов;

«швеллер»: это «суперзмейка», имеющая повышенную прочность; ее выбирают для работы с твердыми древесными породами, чаще с экзотическими.

Последняя разновидность «змеиной» замковой системы — «универсал». Этот крепежный элемент применяют для обустройства площадок, настилов, а также для облицовки полов, отделки стен, потолков зданий и открытых построек. Ширина террасных изделий для монтажа с помощью крепежа-универсала — 70-145 мм.

Эти простые, но надежные приспособления не имеют слабых мест. С их помощью создают любые настилы: как с зазорами, так и без них.

Кляймеры, клипсы, скобы

Если говорить о «самых знакомых» ассистентах, то ими и являются эти приспособления. Именно так иногда называют и другие мини-системы, предназначенные для скрытого монтажа.

Кляймеры используют для обшивки стен, потолков помещений, для облицовки террасной доской или другими отделочными материалами фасадов и т. д.

Преимущество этих монтажных приспособлений — шанс соорудить настил из террасной доски, но не повредить ни одного его элемента. Крепят такие клипсы к лагам, однако есть изделия, которые предполагают их фиксацию на досках.

Кляймеры для обустройства настила из террасной доски изготавливают из нескольких материалов. Они бывают стальными (нержавейка), алюминиевыми и пластиковыми. Последние крепежные приспособления можно использовать для создания площадок открытых сооружений. Однако таким покрытиям будет противопоказана очень большая нагрузка, потому что пластик все же менее надежен, чем металл.

Инструменты и материалы для крепления террасной доски

Если работа будет проводиться самостоятельно, то первым делом хозяину нужно приобрести материалы и приготовить инструменты. В список необходимого входит:

набор отверток;

террасные доски;

дрель, шуруповерт;

карандаш, рулетка, угольник;

уровень (лазерный, пузырьковый);

электролобзик, дисковая пила (ножовка).

Помимо террасных досок строителям придется приобрести лаги. Ими смогут стать:

деревянные брусья, доски;

алюминиевые монтажные лаги для пола и террасной доски;

стальные профильные трубы квадратного сечения (40-40, 50х50, 60х60, 70х70 или 80х80 мм).

Лучшими решениями считают неуязвимые «полупластиковые» (композитные) лаги. Идеальные кандидаты — изделия из ДПК или МПК. В последних опорных приспособлениях вместо древесной муки используют минеральное (гранитное) сырье. Скорее всего, террасе понадобятся и другие комплектующие (торцевые планки, заглушки, плинтусы, уголки и т. д.), а также оцинкованные крепежные элементы.

Установка террасной доски

Создание настила включает три этапа. К ним относится подготовка поверхности, монтаж лаг (балок) и установка террасных досок.

Подготовительный этап

Особенности этой операции зависят от того, какое основание выбрано под террасную доску. И в этом случае у хозяев есть несколько вариантов.

Бетон

Оптимальным решением считается укладка террасной доски на бетонное основание. Идеал — безукоризненно ровная площадка. В этом случае с ее поверхности сметают мусор, проверяют горизонтальность конструкции уровнем. Если претензий нет, то на основание укладывают опорные лаги. Среднее расстояние между ними — 250-400 мм, но точно определить шаг поможет материал террасной доски и ее длина. Например, для изделий из более хрупкой термомодифицированной древесины лучше выбрать минимальное либо среднее значение.

Чтобы создать необходимый уклон, оставить свободным место между настилом и бетонным основанием для беспрепятственного стока воды, используют подставки. Ими могут стать специальные регулируемые опоры, керамическая, керамогранитная плитка и т. д. Чтобы избежать деформации элементов напольного покрытия при температурном расширение изделий, между краями настила и любыми препятствиями оставляют свободными как минимум 10 мм.

Грунт

Первым этапом подготовки конструкции под террасу в данном случае станет выкапывание не слишком глубокого котлована. Затем его дно разравнивают, а грунт тщательно трамбуют. В котлован укладывают геотекстиль. Сверху насыпают и уплотняют песчано-щебневую подушку, ее общая толщина —100-150 мм.

На выровненное и утрамбованное основание укладывают/устанавливают опорные элементы. Эту роль «доверяют» тротуарной, керамогранитной или керамической (морозостойкой) плитке, регулируемым опорам из ПВХ, металлическому профилю и т. п. После завершения подготовки приступают к сборке каркаса будущей конструкции.

Сваи

Такое основание потребуется для пучинистого грунта, для склонов и участков, расположенных в низинах. Для создания опорных элементов для террасы чаще используют винтовые сваи: их диаметр 80-150 мм, толщина стенок — 3-4 мм. Для сооружения ростверка используют или брус, или швеллер. Другие профильные претенденты — двутавр и уголок.

Создание настила

Технология укладки террасной доски на лаги относительно проста, потому понятна. Убедиться в этом можно на примере кляймеров (клипс).

Их вставляют в пазы изделий из древесины или композита. Затем клипсы фиксируют саморезами на опорных элементах конструкции. Следующую доску укладывают с другой стороны кляймера. Оба изделия соединяют и переходят к монтажу следующего облицовочного элемента настила.

Ни одну лагу при фиксации досок не пропускают: клипсы должны крепиться к каждому опорному элементу конструкции. После завершения работы с покрытием террасы зазоры между площадкой и стеной закрывают плинтусами. Торцы декорируют торцевыми планками или заглушками. Готовый настил промывают водой из шланга.

Какое крепление террасной доски можно назвать идеалом? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос попросту нет. Практически каждое из приспособлений способно выполнить свою работу на отлично. Однако на выбор кандидата может повлиять материал настила для террасы, а также предпочтения ее будущих «владетелей».

В завершение темы креплений и монтажа террасной доски — интересное видео, посвященное ей: