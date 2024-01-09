Краска для террасы из дерева — тема, которая волнует многих владельцев загородной недвижимости. И неспроста, так как все хозяева надеются не только на отличный вид конструкции для отдыха, но и на долговечность уязвимого сооружения, вынужденного находиться на открытом воздухе. Терраса, как и открытая веранда, не слишком хорошо защищена от воздействия осадков. Кроме того, свое разрушительное влияние на деревянные элементы настила оказывает биологический фактор. Поскольку эта площадка в большинстве случаев располагается у дома, то существует и другая угроза: это очень быстрый износ покрытия. Чтобы гарантировать долговечность материалов данного архитектурного элемента, используют не только краску для террасы. На помощь владельцам и дереву приходят разнообразные эффективные средства.

Особенности покрытия на террасе

Эта конструкция представляет собой деревянный настил, который располагается на улице: либо у дома, либо на некотором отдалении от здания. Нагрузки на нее оказываются очень большими. Это связано с двумя факторами:

Сооружение для отдыха под открытым небом всегда очень активно используется в летний сезон. Но оно не «отдыхает» даже в холодное время года. Особенно это касается тех сооружений, которые пристроены к дому. Эксплуатируют их круглогодично. Доски площадки, в отличие от открытой веранды, обычно не защищены даже крышей. Поэтому на них оказывает негативное воздействие ультрафиолетовое излучение, дождь, снег и град. Терраса без надежной защиты становится мишенью для различных насекомых.

Нельзя забывать и еще о нескольких «угрозах благополучию» открытых сооружений из «живого», уязвимого дерева. В этот список входит огонь, влага, без труда проникающая вглубь натурального материала, ветер, наносимый им песок и резкие перепады температур.

Требования к защитным составам

Краска для пола террасы будет отличным приобретением в том случае, если она отвечает нескольким важным требованиям. В этих составах ценится не только их эффектность, главная их функция — защита уязвимого покрытия.

Чтобы выяснить, чем покрасить террасу, нужно подобрать состав, который сможет не только гарантировать великолепный вид покрытия площадки, но и обезопасить его практически «от всего». Таким образом, оптимальным вариантом будет краска, которая:

предназначается исключительно для наружных работ;

в состоянии защитить доски настила от губительных солнечных лучей;

способна не допустить проникновение влаги внутрь элементов террасного покрытия;

сможет стать непреодолимым барьером для насекомых, плесневого грибка и других «неприятелей» дерева;

убережет террасный пол от крайне низких температур и истирания, не потребует быстрого обновления покрытия, поскольку надолго сохранит безупречный вид площадки.

Сейчас появилось очень много различных средств, которые в той или иной мере отвечают данным требованиям. Кроме красок используют разнообразные защитные составы, они делают материал максимально стойким к влаге, биологической угрозе и огню.

Кандидаты для защиты и преображения сооружений из дерева

Многих владельцев таких конструкций очень интересует вопрос, чем покрасить пол на открытой веранде или на террасе. В этом случае выбор относительно широк, поэтому сначала имеет смысл познакомиться только с «красящими претендентами».

Акриловые краски

Эти универсальные смеси используют для преображения помещений (как отапливаемых, так и неотапливаемых), для защиты беседок, веранд и террас. Среди достоинств этих красящих составов на основе полиакрилатов:

эластичность;

экологичность;

простота использования;

широчайший ассортимент;

стойкость к механическим воздействиям;

отличная укрывистость, паропроницаемость;

способность противостоять высоким и низким температурам;

их великолепное сцепление практически с любыми поверхностями.

Так как в этих составах есть антисептики, акриловые краски защитят покрытия от гниения и плесневого грибка. Они довольно быстро сохнут (от 2 до 3 часов), будут надежной и долговечной защитой (10-15 лет), очень устойчивы к выгоранию.

Любой материал не может обойтись без недостатков, и акриловые смеси здесь не исключение из правил. К их минусам можно отнести неспособность закрыть собой дефекты. Чтобы избавиться от сколов, трещин, неровностей и других несовершенств, перед покраской пола террасы обязательно используют «одноименную» грунтовку.

Масляные смеси

Нельзя не отметить эти составы, которые заслужили называться «ветеранами». Масляные смеси приобретают для внутренних и наружных работ, используют для покраски террас, веранд, беседок, лоджий, жилых и хозяйственных помещений. Их основа — олифа, которую получают или из нефтепродуктов, или из растительных масел. К достоинствам масляных красок по праву относят:

декоративность (особенно свежей краски);

способность маскировать небольшие дефекты;

высокую укрывистость (достаточно тонкого слоя);

устойчивость даже к сильным перепадам температур;

максимальную защищенность напольного покрытия от влаги.

«Слабые места» масляных красок — крайне неприятный запах, очень долгое высыхание (24 часа и более), паронепроницаемость и довольно большой расход (на 1 м2 потребуется до 200 г).

Алкидные эмали

Их можно назвать «близкими родственниками» предыдущих составов. Однако эта современная продукция, изготавливаемая из смол и растительных масел, имеет лучшие характеристики. Эти смеси не боятся солнечных лучей. Они не требуют серьезной подготовки поверхностей из дерева (только обезжиривание). Алкидные эмали:

не так «ядовито благоухают»;

быстрее высыхают (от 8 часов);

эластичны, практически не растрескиваются;

устойчивы к влаге, истиранию, механическим нагрузкам.

К недостаткам алкидных красок относят запах, который тоже не очень охотно выветривается. Другие претензии к ним — токсичность невысохшего покрытия и недостаточная паропроницаемость.

Полиуретановые краски

Основа этих красок — полиэфирные смолы, отличающиеся высокой эластичностью. Поэтому полиуретановые составы гарантируют надежность и долгий срок службы террасного пола. Производители этой продукции выпускают одно- и двухкомпонентные смеси (грунт-эмали), состоящие из краски и отвердителя. Данный вид ЛКМ, предназначенный для защиты и декорирования разных поверхностей, отличает:

очень быстрое высыхание (4-8 часов);

отсутствие неприятного и резкого запаха;

отличная адгезия и такая же укрывистость;

способность «с честью» противостоять влаге;

экологичность (после испарения растворителя);

возможность нанесения эмалей при минусовых температурах (до -10°);

износостойкость, отсутствие боязни мороза, жары, серьезных перепадов температур;

универсальность: составы используют для защиты бетона и дерева, камня, металла и т. д.);

устойчивость к агрессивным соединениям (моющие средства, кислоты, щелочи, растворители и т. д.).

Минусов у почти безукоризненных полиуретановых красок практически нет. Однако скептики могут внести в список их недостатков высокую цену и относительную сложность подготовки составов, состоящих из 2 компонентов.

Одна из главных характеристик любого красящего состава — базовая прочность слоя. Чтобы ее повысить, производители добавляют различные компоненты (модификаторы, наполнители и т. д.).

Если на упаковке краски есть надпись, гарантирующая надежность и долговечность, то ее можно без опаски приобретать для покраски пола террасы из дерева. Такую продукцию изготовители отмечают, называя ее «износостойкой» («износоустойчивой») или «сверхпрочной».

Другие потенциальные защитники и «ассистенты»

Краска лишь одно из средств защиты и декорирования деревянного пола террасы. Если этот вариант кажется хозяевам не слишком подходящим, то им можно рассмотреть иных «помощников». Защитить зачастую самое «проблемное место» загородного дома можно различными средствами.

Лаки

Этот вариант, скорее всего, оценят владельцы террас (веранд) с полами из натуральной древесины. Считается, что лаки для наружных работ:

очень стойки к износу, способны перенести постоянные механические воздействия;

гарантируют идеальный вид покрытия из натуральной древесины;

в состоянии защитить поверхность от влаги и огня;

довольно просты в использовании.

Полы, покрытые лаком, не требуют какого-то особенного ухода. Что касается разновидностей ЛКМ, то для защиты уличных конструкций используют акриловую, алкидную, масляную и полиуретановую продукцию:

Лучшими считают последние составы, так как они создают суперпрочный слой, не пропускающий ни влагу, ни ультрафиолет. Масляные лаки подкупают экологичностью, однако их главный недостаток — очень долгое высыхание. Для него потребуется не менее 2 суток. Алкидные лаки придают деревянному покрытию эффектный вид. Почти идеалы — уретан-алкидные и алкидно-уретановые (яхтные) составы, они быстро сохнут и суперизносостойки. Отличаются эти смеси только соотношением главных компонентов.

Акриловые лаки, как правило, используют для защиты и декоративной отделки не слишком нагруженных элементов конструкций. Они не в состоянии выдержать серьезную и постоянную нагрузку. По этой причине их приобретают для защиты и декорирования ограждений террас.

Чтобы получить надежный слой, деревянный пол в обязательном порядке подготавливают к этой операции. Сначала с него удаляют грязь и пыль. Потом доски обезжиривают и сушат. Если проигнорировать этот этап, то отличного результата добиться не получится: лак в скором времени начнет трескаться.

Специальные масла (террасные)

Это главные конкуренты лаков, и они имеют серьезное преимущество перед соперниками. Дело в том, что масло экологично. Кроме того, оно полностью проникает в древесину, закрывая все поры в материале. Поэтому такое покрытие становится абсолютно водонепроницаемым.

Единственный серьезный минус масел в роли барьера — недолговечность подобной защиты. Проводить повторную обработку пола владельцам террасы потребуется каждый год-два. С другой стороны, подготовка к такой «масляной работе» максимально проста. Настил нужно лишь основательно промыть и хорошо высушить.

Лазури

Данные составы, состоящие из смол и натуральных масел, можно рассмотреть тем владельцам, которые не хотят скрывать текстуру натуральной древесины. Краски-лазури можно назвать смесями «два в одном», так как этот вид ЛКМ:

содержит антисептические пропитки;

как и лак, создает на поверхности защитную пленку.

Лазури бывают прозрачными, полупрозрачными и цветными. Они могут быть глянцевыми или матовыми, шелковисто-глянцевыми и шелковисто-матовыми. Эти составы делятся и по толщине получаемого слоя: есть тонкослойные, среднеслойные и тостослойные.

Если говорить об оптимальном варианте для террас с высокой нагрузкой (проходимостью), то лучше использовать первый вид продукции. Такая жидкая краска способна проникнуть вглубь материала, а значит, надежнее защитит его от повреждений.

Воски

Эти средства ценят за несложное нанесение, быстрое впитывание и такое же высыхание. Есть у восков и другие преимущества, среди них отсутствие неприятного запаха, токсическая безвредность и возможность длительного хранения.

В состав данных защитных продуктов входят сами воски (например, карнаубский), растительные масла (подсолнечное, сафлоровое, соевое). Также производители могут добавлять в смеси для обработки дерева пигменты, растворители, УФ-фильтры и т. д.

Существует 3 типа восков:

Твердые. Они требуют предварительно подготовки — растапливания. Мягкие. Эти воски по консистенции напоминают густую сметану. Наносят их шпателем из пластика. Их достоинство — способность скрыть небольшие дефекты деревянного покрытия. Жидкие. Не исключено, что многим понравится максимально удобная пропитка: это прозрачная масляная жидкость, которую называют «жидким воском». Плюс этой текучей разновидности в том, что эту смесь можно наносить ветошью, губкой, кистью, краскопультом либо триммером.

Эти составы гарантируют экологичность, влагостойкость и термостойкость покрытия, его защиту от солнечных лучей и плесневого грибка.

Лазури

Данные составы, состоящие из смол и натуральных масел, можно рассмотреть тем владельцам, которые не хотят скрывать текстуру натуральной древесины. Краски-лазури можно назвать смесями «два в одном», так как этот вид ЛКМ:

содержит антисептические пропитки;

как и лак, создает на поверхности защитную пленку.

Лазури бывают прозрачными, полупрозрачными и цветными. Они могут быть глянцевыми или матовыми, шелковисто-глянцевыми и шелковисто-матовыми. Эти составы делятся и по толщине получаемого слоя: есть тонкослойные, среднеслойные и толстослойные.

Если говорить об оптимальном варианте для террас с высокой нагрузкой (проходимостью), то лучше использовать первый вид продукции. Такая жидкая краска способна проникнуть вглубь материала, а значит, надежнее защитит его от повреждений.

Морилки

Это еще один вид средств, которые способны не только выгодно подчеркнуть текстуру древесины, но и придать площадке желаемый оттенок. Морилки бывают:

на водной основе, они самые доступные;

масляными, они максимально надежны, но отличаются высокой ценой;

спиртовыми: эти жидкости быстро сохнут, их можно без проблем наносить краскопультом.

Плюс морилок в том, что они «по совместительству» являются антисептиками. Минусом можно считать необходимость их защиты лаком.

Антисептики

Покраска террасы из дерева — завершающий этап работы. Но пока до него далеко, и у многих владельцев вполне могут возникнуть вопросы относительно другого «спасителя» — антисептика. Всегда ли он нужен, или есть исключения из правила? Все зависит от того, какое именно средство выбрано для защиты террасы:

Перед декоративной отделкой пола террасы краской или лаком основание обрабатывают ими обязательно. Если же решают использовать продукцию на основе масла, то антисептики не нужны и даже опасны. Они закроют поры материала, поэтому основная защита не сможет проникнуть вглубь.

При поиске оптимального варианта для уличных сооружений рекомендуют выбирать не простые, а комплексные пропитки. Такие средства содержат антисептики, гидрофобизаторы, инсектициды и т. д.

Покраска: подготовка поверхности

Этот этап работ в большей степени зависит от того, какая именно краска будет использоваться для защиты и преображения уличной конструкции. Обычно перед покраской пола террасы:

С покрытия и из щелей удаляют мусор и пыль. В идеале площадку тщательно очищают, используя моющие средства, щетки и т. п. Поверхность настила выравнивают (шлифуют), после чего снова удаляют пыль и сор. Обязательно избавляют площадку от всех видимых дефектов (торчащих гвоздей).

В последнюю очередь пол террасы обезжиривают, чтобы обеспечить идеальное сцепление разнородных материалов.

Что делать с настилом из ДПК?

Далеко не все хотят «иметь дело» с капризным природным материалом, у которого буквально не счесть врагов. К счастью, теперь дереву есть замена. Древесно-полимерный композит лишен его недостатков, но выглядит почти так же. К тому же он практически неуязвим и имеет максимальную прочность благодаря искусственным добавкам.

Как правило, готовые изделия из ДПК не нуждаются в каких-либо усовершенствованиях. Однако хозяева террас вольны поступать по-своему. Для защиты таких «полудеревянных» досок также используют средства (пропитки, масла), предназначенные для дерева. Еще один кандидат — масло-краска для досок из ДПК. Этот состав не только защитит самую нагруженную поверхность террасы, но и сможет подчеркнуть фактуру материала.

Возможный завершающий этап работ — покраска или обработка композитного настила лаком (например, яхтным). Среди красящих составов фаворитами будут те же ЛКМ, которые используются для преображения деревянных террас. Это алкидные, акриловые, масляные и полиуретановые смеси.

Как видно, краска для террасы из дерева не единственный возможный вариант спасения. Тем, кто не хочет скрывать красоты натуральной древесины, можно обратить внимания на другие подходящие и надежные составы — на масла и воски, на морилки, лазури либо лаки.

В завершение темы «Чем защитить, чем покрасить деревянную террасу» — интересное видео: