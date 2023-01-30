Желание получать ранний и богатый урожай теплолюбивых культур привело к тому, что практически на каждом дачном участке можно увидеть теплицы, построенные из различных материалов. Довольно легкие конструкции из поликарбоната стали очень популярными, так как они дают шанс соорудить относительно простое и недорогое основание. Однако и оно просто обязано быть прочным и максимально надежным. Потенциальных вариантов для установки прозрачной конструкции есть несколько. Среди претендентов ленточный фундамент для теплицы из бетона, простейшее сооружение из бруса и ленты из различных строительных блоков, включая основание из кирпича. Каждый вид несущего элемента требует знакомства с его сильными и слабыми сторонами, знания всех этапов создания. Но одной из самых «неисследованных» тем остается «Установка теплицы на фундамент из кирпича», а также самостоятельное возведение данной конструкции.

Роль полноценного основания для теплицы, требования к нему

В большинстве своем эти конструкции имеют небольшой вес, однако фундамент становится обязательным элементом, если:

сооружение будет примыкать к зданию;

она будет термосом — углубленной в грунт;

«приют» для теплолюбивых культур очень просторный;

его планируют использовать не только в теплое время года;

каркас этого сооружения будет возводиться из пиломатериалов;

для строительства теплицы выбрано проблемное место: например, склон;

участок надолго остается без присмотра, поэтому незафиксированная теплица может стать добычей криминальных элементов.

Возможность серьезной экономии всегда привлекательна, но это не лучшее решение для сооружения безопасного дома для капризных теплолюбивых растений. Оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под теплицу. Причин для такого предпочтения довольно много:

данное основание будет очень надежным «якорем»: оно не даст легкой теплице сдвинуться с места даже при самом сильном ветре, не позволит тяжелой конструкции погрузиться в землю;

поскольку такое сооружение будет находиться немного выше уровня земли, это позволит добиться оптимального микроклимата: тепловая энергия в нем будет сохраняться лучше;

сплошное ограждение способно защитить культуры от злейших врагов растений — от грызунов и кротов, а на поликарбонат будет попадать гораздо меньше грязи.

Кроме того, такая «стена» убережет зеленых подопечных от непогоды: в первую очередь, от крайне неприятных сюрпризов — от губительных заморозков.

Если говорить о важнейших характеристиках этого «основополагающего элемента» теплицы, то к ним относится максимальная надежность конструкции, а также ее способность противостоять всем негативным факторам.

Фундамент из кирпича для теплицы

Этот материал — универсал. Его используют для создания стен, оснований, заборов, его же применяют для облицовки и т. д. Кирпичный ленточный фундамент для теплицы — вариант, который подойдет для участков с непучинистым грунтом и низким расположением грунтовых вод (ГВ).

Преимущества и недостатки решения

Такая конструкция будет экологичной, прочной, надежной, привлекательной и долговечной. Другие достоинства кирпичей в роли основания:

довольно низкая теплопроводность;

шанс возведения фундамента без приглашения спецтехники;

большая сопротивляемость кирпичной кладки подвижкам грунта, гибкость;

возможность восстановления такого основания теплицы при его частичном разрушении.

Среди минусов кирпича в качестве фундамента необходимость качественной гидроизоляции, меньший срок службы из-за неблагоприятных условий, а также ограничения в использовании. Проблемой может стать и сама кирпичная кладка, особенно если у владельцев теплицы пока нет опыта такой работы.

Данные конструкции идеально подходят лишь для сухих, стабильных грунтов, для местностей с глубоким залеганием ГВ. Но надо сказать, что возведение кирпичного фундамента на проблемных почвах все-таки возможно, но только в том случае, если кладка будет усилена армированием. Сетка может быть металлической либо композитной (полимерной).

Кирпичный ленточный фундамент для теплицы

В этом случае очень важно подготовить надежную основу для создания кирпичного основания. Поэтому мастерам необходимо приобрести некоторое количество песчано-цементного раствора для заливки в траншею. Чтобы создать кирпичный фундамент для теплицы, проходят несколько этапов:

Сначала подготавливают площадку: с нее убирают весь мусор, камни, остатки корней и т. д. В соответствии с размерами теплицы делают разметку. Выкапывают траншею, ее глубина — 200-300 мм. Дно ее выравнивают, трамбуют, затем проверяют уровнем. Сначала туда засыпают слой песка, потом добавляют щебень. Обе части подушки уплотняют, оставляя до поверхности земли примерно 50 мм. Затем в траншею заливают раствор, его толщина — те 50 мм, которых не хватает до поверхности земли. После этого на бетон укладывают гидроизоляцию. Ей чаще становятся два слоя рубероида. Все стыки гидроизоляционного материала склеивают битумной мастикой.

Затем переходят к кирпичной кладке. Ряд может быть всего один, однако их может быть и больше (2-4 ряда): все зависит от веса конструкции и от особенностей участка. В последнем случае кирпичи обязательно укладывают со смещением. Самой распространенной разновидностью перевязки остается универсальная кладка в полкирпича. Для фиксации каркаса теплицы в ее швы (толщиной 10 мм) или в полости блоков вмуровывают анкерные болты.

Сверху на кирпичное основание укладывают несколько слоев рубероида. Альтернатива ему — гидроизоляция фундамента битумной мастикой. Есть и еще один способ защиты кирпичной части сооружения: нередко для этой цели выбирают обработку кладки гидрофобизатором. К установке теплицы на фундамент из кирпича приступают через 2-3 дня после завершения кладочных работ.

Из чего еще можно построить ленточный фундамент для теплицы?

Сравнительно небольшое и легкое сооружение допускает использование довольно большого количества кандидатов. Тяжелая теплица более требовательна: ей необходимо супернадежное основание.

Простейшая конструкция из бруса

Это самый экономичный вариант, который нередко используется для установки теплиц из поликарбоната — заводских и самодельных. Его плюсы:

невысокая цена;

простота работы с деревом;

дополнительное утепление «дома для зеленых»;

возможность переноса легкой конструкции на другое место;

несложный монтаж, а также быстрая сборка и такой же демонтаж.

Главные минусы деревянной конструкции — ее неспособность сопротивляться влаге, невозможность установки на такое основание очень тяжелой стеклянной теплицы.

Защитная обработка материала

Для создания этого фундамента используют пиломатериалы с размерами 100х100 мм, 150х150 мм или брус 100х150 мм. Для защиты от влаги все деревянные заготовки:

несколько раз (как минимум дважды) обрабатывают антисептиком для наружных работ;

либо заранее пропитывают их олифой, машинным (отработанным) маслом или горячим битумом.

Во время этой операции не забывают о торцах, зарубках и запилах. В противном случае деревянный фундамент не прослужит долго. Брус нередко дополнительно гидроизолируют, обматывая его защитным материалом: например, рубероидом либо полиэтиленом.

Сборка и установка фундамента из бруса

Первым делом участок, выбранный для теплицы, очищают от мусора, растений и корней. После разметки периметра с помощью колышков и шнура проверяют углы измерением длины диагоналей. Допустима разница в 200 мм. Затем действуют так:

Выкапывают траншею. Ее глубина — около 300 мм, ширина зависит от сечения бруса. На дне создают песчано-щебневую подушку, которую тут же выравнивают. Дно и стенки траншеи закрывают рубероидом (пленкой). Во внутренних углах, где будут соединяться элементы деревянной рамы, вбивают фиксаторы-зацепы — арматурные стержни, их диаметр не менее 12 мм, длина 700 мм. Их надземная часть должна возвышаться над поверхностью грунта на 100 мм. В подготовленную траншею укладывают брусья. Соединяют их вполдерева, используют металлические скобы, уголки и саморезы. Чтобы избежать смещения легкого фундамента, иногда в готовом основании сверлят отверстия, их шаг 500 мм. В них вбивают пруты, чтобы максимально надежно зафиксировать деревянную конструкцию.

Сверху основание тоже защищают гидроизоляционным слоем. Для соединения фундамента с каркасом теплицы используют металлические монтажные уголки и саморезы, либо анкерные болты. В последнюю очередь засыпают грунтом пустоты, оставшиеся между ним и траншеей.

Фундамент для теплицы из блоков

Железобетонные фундаментные блоки (ФБС), наоборот, дают возможность создать максимально долговечную и прочную конструкцию. Поэтому данный вариант можно рассматривать и тем, кто планирует строить очень большую и тяжелую теплицу.

Потенциальные материалы

Для сооружения основания под сравнительно легкие поликарбонатные конструкции вполне можно использовать другие строительные материалы. Например, для сооружения фундамента для таких теплиц применяют садовые бетонные бордюры, новые или б/у.

Небольшие парники из поликарбоната могут «довольствоваться» конструкцией из ячеистых, «воздушных» или утепленных материалов — из газоблоков, из изделий из газосиликата и пенобетона, керамзитобетона и т. д.

Создание блочного фундамента

Первым делом проводят разметку, потом выкапывают траншею. Оптимальной шириной считают 250 мм, но этом случае данная величина напрямую зависит от размеров используемых блоков. Для не очень тяжелых конструкций сооружают мелкозаглубленный фундамент, его потенциальная глубина — 300-500 мм. После этого:

На дно траншеи засыпают слой щебня (не менее 100 мм), потом добавляют такой же слой песка, его проливают водой. Материалы тщательно трамбуют, выравнивают, затем проверяют горизонтальность уровнем. Делают не очень высокую опалубку, в которую устанавливают такой же арматурный каркас. В подготовленную траншею заливают песчано-цементный раствор. Смесь уплотняют с помощью арматурного стержня, затем поверхность выравнивают.

Начинают установку бетонных блоков с угла. Каждое изделие обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность. Чтобы получить монолитную конструкцию, следят за тем, чтобы между блоками не оставалось пустот. Их заполняют раствором.

«Настоящий» ленточный фундамент под теплицу — из бетона

Если рассматривать всех возможных кандидатов, то этому ленточному фундаменту под теплицу можно отдать пальму первенства.

Достоинства и недостатки ленты для теплицы

Данная универсальная кандидатка может считаться фавориткой и в этом случае, поскольку такое основание надежно и долговечно. Кроме того, оно дает возможность создать фундамент сравнительно быстро, так как заливку его проводят в один прием. Еще одно преимущество этого бетонного основания — отсутствие мостков холода.

Минусы такой ленты для теплицы — необходимость делать паузу, которая нужна для набора бетоном прочности, а также невозможность сооружения данного фундамента в местности, где высок уровень расположения грунтовых вод.

Как заливают ленту для «теплого дома»?

Чтобы изготовить максимально надежную бесшовную конструкцию, проходят все этапы создания ленточного бетонного фундамента под теплицу. Действуют таким образом:

После завершения разметки и проверки ее корректности выкапывают небольшую траншею. Ее глубина — 300-500 мм, ширина — до 250 мм. На ее дно засыпают слой песка (около 200 мм), за ним — щебень (100 мм). Первый материал проливают и трамбуют, второй только уплотняют. Потом сколачивают и устанавливают опалубку. Внутри на невысоких подставках устанавливают армирующий каркас. На этом же этапе иногда делают и выпуски арматуры для фиксации теплицы.

Затем готовят раствор из песка, цемента и щебня (2:1:3). Весь объем смеси сразу заливают в опалубку. Раствор уплотняют прутком арматуры, лопатой или глубинным вибратором. В жаркую погоду после разравнивания поверхность закрывают довольно плотной полиэтиленовой пленкой. Первую неделю бетон ежедневно увлажняют. Готовую конструкцию застилают (и/или обмазывают) гидроизоляционным материалом.

Этот вариант конструкции подойдет для легких сооружений, которые будут использоваться хозяевами только в дачный сезон. Если владельцы участка планируют возвести круглогодичную теплицу, то глубина закладки ленты должна превосходить глубину промерзания грунта.

Столбчатое основание

Этот тип фундамента имеет относительно большой недостаток. Он — незащищенное пространство, которое остается между грунтом и теплицей. Для устранения такого зазора умельцы используют рубероид, короба из досок либо бруса, а также цоколи, выложенные из кирпича или иных строительных блоков.

В опоры для столбчатых оснований превращают кирпичи, трубы (асбоцементные, металлические, пластиковые), различные бетонные блоки или раствор. Некоторые хозяева выбирают нестандартные, экономичные решения: первый из примеров — использование старых покрышек. Чтобы сделать такие опоры максимально прочными и надежными, в них заливают раствор, либо засыпают грунт или песок. Некоторые мастера используют бой кирпича.

Классический вариант столбчатого фундамента — опорные элементы по углам и между ними, если теплица имеет впечатляющие размеры. В таком случае:

после разметки выкапывают неглубокие ямы, на их дно засыпают песок и щебень (гравий);

затем выкладывают опоры из блоков или кирпича, они обязаны возвышаться над землей как минимум на 150 мм;

альтернативное решение — заливка бетона в опалубку с армирующим каркасом, ее делают либо из досок или фанеры, либо из рубероида и скотча (гильзы-цилиндры).

Во время работы с последним рядом на опорных элементах фиксируют анкерные болты. Готовые столбы гидроизолируют, затем на фундамент устанавливают ростверк из бруса, уголка, двутавра или швеллера. Последние виды металлопрофиля используют для установки больших и тяжелых теплиц.

Свайный фундамент

Это еще одна конструкция, которая может стать спасением для не самой идеальной местности. Свайное основание считается оптимальным решением для участков со сложным рельефом, с пучинистым и болотистым грунтом, и т. д. Это уникальный тип фундамента, который можно сооружать даже в зимнее время, при очень сильном морозе (в вечной мерзлоте).

Опоры могут быть винтовыми, забивными или буронабивными, реже используют максимально уязвимые деревянные элементы. Самыми нетребовательными считаются первые изделия. В этом случае создание фундамента проходит по такому сценарию:

сначала определяют расположение каждого элемента будущего основания;

потом сваи заглубляют в грунт на 1-1,5 м так, чтобы все они были одинаковой высоты;

их надземную часть и монтажные площадки обмазывают битумной мастикой, оголовки дополнительно защищают, наклеивая на них рубероид.

На площадках готовых опорных элементов свайного фундамента также фиксируют ростверк (или обвязку) из бруса или металлопрофиля, либо из максимально защищенных шпал. На эту конструкцию и ставят теплицу.

Критерии выбора

Какая конструкция может считаться самой подходящей? Выбор зависит от:

долговечности материала фундамента;

скорости строительства основания;

веса будущей теплицы;

типа грунта;

бюджета;

климата.

Установка теплицы на фундамент из кирпича — лишь одно из возможных решений. Поэтому сначала хозяевам лучше оценить каждый из вариантов с привязкой к своему участку. Такой подход даст шанс выбрать оптимальную «основательную конструкцию» для растений, теплого мини-дома и для его владельцев.

В завершение темы «Создание основания для теплицы из кирпича и других материалов» — интересное видео: