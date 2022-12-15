Теплица или парник для огурцов: отличия и возможные конструкции

Парник для огурцов — небольшая, но функциональная конструкция, которую можно увидеть почти на любом дачном участке. Как правило, данный вариант мини-дома для теплолюбивых и крайне капризных овощей отличается простотой изготовления. Поэтому такой огуречник можно довольно легко и быстро соорудить самостоятельно. Однако сначала огородникам нужно познакомиться с материалами и со всеми способами создания парника под огурцы. Знание особенностей каждого из претендентов и нюансов изготовления таких конструкций даст шанс выбрать самый подходящий вариант жилища для травянистых растений. Более сложная работа предстоит тем, кто планирует строительство просторной теплицы своими руками.

Парник или теплица под огурцы: отличия

Несмотря на одинаковое предназначение, эти теплые помещения для выращивания овощных культур имеют и существенные отличия. Сначала с разницей между ними не помешает разобраться.

Парники — маленькие «дома»

Обычно эти небольшие сооружения имеют очень скромную высоту. Самые маленькие модели могут «вырастать» до 700 мм. Самые «рослые» сооружения достигают 1200-1300 мм. Парники способны выполнять разные задачи. Они становятся мини-теплицами для огурцов и других травянистых растений. В них же высаживают ту рассаду, которая может не пережить неожиданных и губительных ночных заморозков.

Второе отличие парников от более крупных конструкций — их мобильность. Большинство из таких сооружений можно легко перенести на любое место дачного участка и очень быстро установить там. Кроме того, по окончанию дачного сезона эти простые приспособления обычно разбирают и уносят зимовать в помещение.

Небольшой объем таких «приютов» полностью исключает необходимость использования каких-либо агрегатов для дополнительного подогрева воздуха. Тепло в огуречниках производится самостоятельно — с помощью биотоплива, солнечных лучей и дыхания самих растений. Самым «органичным фаворитом» считают конский навоз.

Последнее отличие парников — отсутствие в них дверей. Для проветривания таких «огуречных домов» используют верхнюю часть закрепленного укрывного материала. В защиту для огурцов в парниках обычно превращается прозрачная или армированная пленка. Не менее востребован и спанбонд.

Теплицы — большие парники

В отличие от «легких на подъем» парников эти сооружения практически всегда стационарные. Есть редкие исключения, но в большинстве случаев такие строения имеют «основательный фундамент», и зимуют на улице. Стандартная высота готовых теплиц составляет 2100 мм, но самодельные конструкции могут быть и выше. Оптимальным считают параметр, находящийся в пределах 2300-2500 мм.

Помещения для растений небольшого объема не требуют дополнительного обогрева. Парникам вполне хватает тепловой энергии для развития травянистых растений. Большие сооружения и в сравнительно теплое время могут потребовать помощи. Для создания в них идеального микроклимата используют обычные и электрические печи, тепловые пушки или менее мощные тепловентиляторы (водяные, газовые, дизельные), инфракрасные излучатели, теплые полы, биотопливо (органику) и т. д.

Полностью благоустроенные теплицы дают возможность даже в холодное время года без проблем выращивать рассаду. Главное условие для этого — хороший прогрев почвы. Однако затраты на организацию обогрева для большого помещения будут довольно велики.

Готовые и самодельные сооружения: что предпочесть?

Если речь идет о небольшом и простом парнике, то такую конструкцию совсем не сложно собрать самостоятельно. Сначала необходимо создать чертеж, купить (или подобрать имеющиеся) материалы и подготовить инструменты.

Большой плюс в том, что простейшие модели парников и теплиц умельцы изготавливают из древесины или из труб, из оконных рам, из металлических сеток и темного укрывного материала, а также из других подручных «полезностей».

Строительство полноценной, максимально защищенной и прочной теплицы — операция более сложная. Мастеру потребуется купить металлопрофиль (стальной либо алюминиевый), поликарбонат, крепежные элементы, а также фурнитуру. Чаще для сборки каркаса используют сварочный аппарат, реже — менее надежное болтовое соединение. Поэтому в «тепличном случае» предпочтительнее готовые модели, поскольку:

богатый ассортимент дает шанс подобрать идеальную конструкцию, найти «большой парник» самого подходящего размера;

для сборки заводских сооружений используют крайне надежные системы крепления;

готовую теплицу привезут и установят специалисты из компании-продавца;

они максимально надежны, отлично противостоят ветру и осадкам.

Не исключено, что конструкции, изготавливаемые самостоятельно из поликарбоната и металла, обойдутся дороже, чем заводские теплицы. Да, можно построить небольшое сооружение из дерева и полиэтиленовой пленки. Однако такой «дом» для огурцов не будет очень надежным, прочным и долговечным.

Что лучше — теплицы для огурцов или огуречные парники?

Этот вопрос задают многие начинающие огородники-растениеводы. Но однозначного ответа они получить не смогут.

Фавориты и отстающие

В этом случае для хозяев-дебютантов определен один «лидер симпатий»: это парник. Причина такого выбора кроется в его небольшом объеме. Главный недостаток просторных теплиц — значительное снижение температуры в них ночью, ведь именно огурцы совершенно не переносят холодного воздуха.

Можно сказать, что он губителен для их роста, приходящегося как раз на темное время суток. Однако это совершенно не означает, что в более просторных теплицах огурцы откажутся расти и плодоносить. Для блага «огуречных подопечных» хозяева огородов организовывают качественный обогрев. По крайней мере, чтобы защитить теплолюбивые растения от ночной прохлады.

Что сможет гарантировать отличный урожай?

Любая овощная культура требует хорошего ухода, и огурцы здесь не исключение. Чтобы получить богатый урожай зеленых «мини-тыковок», владельцам теплицы нужно обеспечить в них идеальные условия. К ним относится:

освещенность — 20000 лк;

влажность — от 75% до 80%;

полное отсутствие сильных сквозняков;

идеальная температура почвы — от 20° до 25°;

доступ для пчел (для пчелоопыляемых сортов огурцов);

оптимальная температура воздуха ночью и днем: 16-18° и 25-30°.

Еще одно обязательное условие — очень прочные шпалеры, необходимые для вертикального выращивания овощей в огуречнике.

Какие конструкции подойдут для продуктивного огурцеводства?

Претендентов на роль жилья для этих капризных овощных культур довольно много. Но все они имеют не только преимущества, но и некоторые недостатки.

Простейший парник для огурцов

Этот вариант хорош тем, что такую конструкцию можно очень быстро соорудить практически из любого подручного материала. Для создания небольших парников используют пиломатериалы, пластиковые трубы, пленку и т. д. Их другие преимущества:

скромные габариты «приютов» и такой же объем;

быстрый прогрев небольшого пространства, отличная освещенность;

практичность: такие конструкции легко открыть, чтобы обеспечить проветривание и доступ летающим опылителям.

К слабым местам парников скромных размеров относят неудобство ухода за растениями. Вторая претензия — необходимость постоянно открывать/закрывать мини-помещение, чтобы предотвратить их перегрев или «простуду».

«Египетский» парник

Это необычное и «загадочное» сооружение постепенно завоевывает сердца все большего числа огородников. Причин возрастающей популярности таких парников-пирамид несколько. К ним по праву можно отнести:

эффектность;

мобильность моделей;

простоту этих конструкций;

их максимальную устойчивость, жесткость;

возможность использовать для парника подручные материалы;

великолепную освещенность светолюбивых растений в любое (светлое) время суток;

беспроблемное сохранение идеального микроклимата благодаря форточкам, расположенным в верхней части стен помещения;

интенсивный рост всех овощных культур без исключения, отсутствие у них болезней, а также получение отличного урожая — очень ароматных, крупных и вкусных плодов.

Пирамидальные сооружения чаще всего используют для выращивания огуречной рассады. Затем молодые растения высаживают в традиционные парники или теплицы. Есть и другое потенциальное решение: некоторые овощеводы оставляют в центре пирамиды несколько этих культур, а окружают их низкорослыми кандидатами.

Без минусов не обходится ни одно изобретение человека. И пирамиды в качестве парников тоже имеют слабые места. К ним относят невозможность выращивать большое количество высокорослых овощных культур и не очень удобную работу в разноуровневой конструкции. Кроме того, небольшие деревянные пирамидальные парники требуют надежной фиксации, так как они не слишком ветроустойчивы.

Арочная мини-теплица для огурцов

Как правило, такие небольшие «приюты» для травянистых растений закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Поэтому это второй не очень сложный вариант: для самостоятельной сборки данной конструкции не потребуются серьезные траты, и ее технология довольно проста. Плюсы таких мини-теплиц под пленкой:

достаточный объем и высота помещения;

отличная светопропускная способность;

быстрый прогрев почвы и воздуха;

постоянная влажность.

Среди минусов относительно больших пленочных конструкций непрочность укрывного материала, который точно потребует скорой замены. Сюда же можно отнести отсутствие серьезной защиты парника от низкой температуры: пленка не спасет от заморозков, поэтому огурцам будет необходима организация дополнительного укрытия. Поскольку сквозняки для этой культуры под запретом, то для регулярного проветривания помещения нужно предусмотреть удобные форточки или фрамуги.

Теплица из поликарбоната — «арка» или «стрелка»

В отличие от предыдущих вариантов, такая основательная конструкция имеет много плюсов. К ним относится:

качественная вентиляция благодаря полноценным форточкам;

удобство работы в сравнительно просторном помещении;

прочность каркаса и сооружения в целом;

способность материала рассеивать свет;

хорошая высота и большой объем;

отличная теплоизоляция;

соскальзывание снега.

Недостатком теплиц из поликарбоната можно считать высокие расходы: серьезных трат потребуют и приобретение всех материалов, и покупка заводских моделей. Другие их минусы — недостаточная освещенность из-за не совсем прозрачного покрытия, а также необходимость регулярного ухода за ним.

К слабым местам таких сооружений можно отнести и то, что сотовый поликарбонат не способен противостоять граду, который оставит на укрывном материале «метки». В лучшем случае ими будут царапины, в худшем — настоящие «пробоины». Сильно поврежденный ПК потребует замены.

Сооружения со скатами

Если владельцы дачного участка предпочитают такие симпатичные теплицы, то в этом случае у будущих строителей будет несколько вариантов.

Двускатная конструкция из стекла

Эту классическую модель раньше можно было «лицезреть» почти на каждом участке. Она гарантирует:

эффектную, «дорогую внешность»;

отличную защиту от холода и ветра;

надежность, неуязвимость сооружения;

равномерный прогрев внутреннего пространства;

а также великолепную светопропускную способность.

Двускатная теплица для огурцов имеет еще один плюс: это возможность встроить полноценные и удобные форточки (фрамуги) в оба элемента стеклянной крыши.

Недостатков у очень надежного сооружения тоже хватает. В первую очередь, к минусам такой теплицы относят ее вес, требующий очень прочного основания. Другие слабые места — хрупкость стекла, которое можно разбить при строительстве, необходимость регулярного ухода за деревянными рамами и возможные ожоги листьев растений. По понятным причинам у конструкций с каркасом из ПВХ или алюминия недостатков меньше.

Односкатная теплица для огурцов

Данные сооружения предназначены для тех, кто планирует пристроить жилище для огурцов к забору, к южной стене дома и т. д. Поскольку единственный скат будет обращен к теплой стороне, растения в этом убежище получат максимум света. Такая теплица:

очень быстро прогревается, так как находится под защитой ограждения или здания;

умеет довольно долго удерживать полученное тепло.

Преимущества этих конструкций способны перевесить их слабые стороны. Это возможность быстрого перегрева растений. Чтобы предотвратить такое ЧП, необходимо регулярное проветривание и организация затенения. Простейшим решением будет использование штор. Еще одна особенность односкатных теплиц в том, что любой конструкции, находящейся у дома, необходима надежная защита от осадков, падающих с его крыши, — от снега и дождя, а также от сосулек.

К таким же оригинальным сооружениям можно отнести пристенные полуарочные теплицы, или «полуарки». В роли укрывного материала для них выступает гибкий поликарбонат.

Модель Митлайдера

Если искать идеальные защищенные помещения для выращивания теплолюбивых овощных культур, то «оптималами» можно назвать эти интересные сооружения. Многие растениеводы со стажем считают, что митлайдеровская теплица под огурцы — настоящее спасение для огородников.

Особенность этого изобретения — разноуровневая крыша — скаты (полуарки) разной высоты. Благодаря этому промежутку конструкция получает целый ряд фрамуг, которые обеспечивают отличное проветривание, причем всегда теплое. Причина — большая высота ската, «смотрящего» на север. Поэтому ветер в теплицу задувает южный.

Преимуществ у теплицы Митлайдера для выращивания огурцов много. Это:

безупречная естественная вентиляция, не требующая дополнения в виде каких-либо «принудителей»;

экономия средств, которые ушли бы на организацию механической вентиляционной системы;

возможность без труда поддерживать в помещении комфортный микроклимат;

оптимальный уровень углекислого газа внутри теплицы.

Однако и эти модели нельзя назвать полностью «безгрешными». В их минусы можно записать:

сложность самостоятельной сборки любой разноуровневой конструкции;

высокие цены митлайдеровских «детищ»: для них требуется больше материалов;

необходимость сооружения жесткого, суперустойчивого каркаса и прочного фундамента.

Еще один упрек творениям Митлайдера — снег, который на разноуровневых крышах скапливается более охотно. Однако все недостатки не могут перекрыть преимущества таких теплиц — как для огурцов, так и для помидоров.

Что лучше: парник под огурцы или теплица?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку эти овощные культуры с успехом выращивают в обеих конструкциях, причем в абсолютно разных моделях. Парники под пленкой хороши тем, что их создание не отнимет много времени и сил, не потребует большого количества средств.

Полноценная стационарная теплица — первая фаворитка для регионов с суровым климатом, потому что в таких условиях парники не самые лучшие защитники. Наиболее удобными считают высокие модели (от 2200 мм), в которых предусмотрена качественная вентиляция (без сквозняков) и нет сильных перепадов температур.

Парник для огурцов своими руками: материалы

Любое строительство требует подготовительного этапа. В него входит создание и поиск чертежа будущей конструкции, а также выбор материалов.

Каркас

Первый и самый популярный претендент — древесина. Из этого материала сравнительно легко построить и мини-парник для огурцов, и более просторное «пристанище» для растений.

Нередко брус и доски выбирают и для сооружения больших двускатных теплиц для выращивания огурцов. Для таких моделей чаще создают прочный фундамент: либо столбчатый, либо ленточный.

Второй вариант сборки каркаса — использование дуг. Более или менее надежные опоры для укрывного материала делают из пластиковых труб. Для этой части конструкции выбирают полипропиленовые или поливинилхлоридные изделия. Дуги «встраивают» в короба из дерева или фиксируют их в грунте.

Не менее востребованный материал — металлический профиль. Лучший из вариантов — «остов» из оцинкованных стальных труб. Такой каркас будет прочным, очень надежным и долговечным. Поскольку изделия из металла способны выдерживать серьезные нагрузки, они станут подходящим материалом и для строительства теплиц больших размеров.

Главный минус металлического каркаса — необходимость «присутствия» сварочного аппарата и «хорошего знакомства» с ним. Кроме того, мастеру потребуется оборудование для резки, шлифовки и для сгибания профильных труб.

Альтернативный способ сборки металлической конструкции — применение болтового соединения. Однако такая теплица потребует регулярной проверки каркаса, так как со временем резьбовой крепеж будет ослабевать.

Лучшим решением станет использование универсального способа крепления — прочной и максимально надежной краб-системы. Эти крепежные элементы можно применять для профилей любого сечения.

Используемый укрывной материал

Здесь ассортимент претендентов значительно шире.

Пленки из полиэтилена или ПВХ

Для операции «Небольшой парник под огурцы своими руками» нередко выбирают самый доступный, недорогой материал — пленку. Максимально уязвима ее полиэтиленовая разновидность, которую хозяевам придется менять сравнительно часто.

Изделия из поливинилхлорида считают более предпочтительными, так как они более надежны и прочны, к тому же умеют «дышать». Срок службы ПВХ пленок значительно дольше: он составляет 2-3 года.

Армированная пленка

Это еще один укрывной кандидат, если хозяева запланировали самостоятельное строительство парника для выращивания огурцов. Данные изделия состоят из трех слоев:

Наружные — пленки, изготовленные из полиэтилена высокого давления. Средний слой — армирующая сетка из того же материала (ПВД или ПЭВД).

Главные преимущества армированной защиты — невероятная прочность, прозрачность и максимальная стойкость к растяжению. Такие изделия смогут защитить растения даже от крупного града. Этот почти безукоризненный материал способен решить сразу две задачи:

Армированную пленку используют в качестве укрывного материала для самодельных парников. Из нее же изготавливают удобные чехлы, позволяющие теплицам зимовать под надежной защитой.

Такую усиленную пленку тоже можно назвать универсалом. Армированная продукция становится надежной защитой парников, ее используют для гидроизоляции небольших искусственных водоемов, для уплотнения компостных ям, для защиты уличной мебели зимой и т. д.

Спанбонд

Этот нетканый синтетический материал изготавливают из полиэфира или из пропилена (только первичного). Агротекстиль считают «разносторонним универсалом». Его применяют для защиты различных культур зимой, для мульчирования и укрытия грунта (черная разновидность материала). Спанбондом укутывают розовые кусты, хвойники, цитрусовые и т. д. Им же защищают от солнца и заморозков растения на грядках.

Этот материал становится заменой полиэтиленовой пленке, которую используют в роли укрытия для парников и теплиц. Плюсы спанбонда:

отсутствие боязни ультрафиолета, повышенной влажности и сильных морозов;

надежность защиты от перепадов температур и от перегрева;

способность агротекстиля пропускать влагу;

воздухопроницаемость;

экологичность;

прочность.

К недостаткам спанбонда относят возможный перегрев зеленых «подопечных», если выбран слишком плотный материал. Второй минус для многих и не минус вовсе: это необходимость регулярного проветривания парника (мини-теплицы). Такая процедура огурцам и другим культурам требуется «по умолчанию».

Поликарбонат

Можно сказать, что в делах огородных достойных конкурентов у ПК очень мало. Этот кандидат чаще становится укрывным материалом для обустройства просторных теплиц.

Однако многие овощеводы охотно используют поликарбонат и для создания небольших парников. Один из таких удачных примеров — компактная модель-бабочка. Ее плюсы — максимально удобный доступ к растениям, надежность защиты от ветра, дождя, града, снега, простое проветривание и легкий монтаж.

Оптимальным (и единственным) вариантом для защиты теплых сооружений является сотовая разновидность ПК. Благодаря ячейкам с воздухом такие листы становятся отличными изоляторами. Из-за очень низкой теплопроводности сотовый поликарбонат позволяет создать идеальный микроклимат для выращивания огурцов и их овощных «коллег» в парниках и в теплицах.

Другие достоинства ячеистого материала:

более приемлемая цена и легкий вес, не требующий сооружения очень надежного основания и такого же каркаса;

гибкость, гарантирующая простой монтаж, если хозяева решили строить парник или теплицу своими руками;

комплектующие, делающие работу с поликарбонатом максимально простой и сравнительно быстрой.

Потенциальный фундамент для такого укрывного материала — мелкозаглубленная лента. Второй (элементарный) вариант — основание из прочного, толстого бруса.

В список минусов ПК идет уязвимость полимера, который не сможет защититься от «жестоких ударов судьбы». Например, причиной появления дефектов на укрывном материале станет сильный и крупный град. Второй недостаток поликарбоната — пожелтение, помутнение листов со временем.

Стекло

Это последний претендент, который «ушел в тень» после появления более гибкого, удобного и практичного полимерного материала. Однако стеклянные теплицы до сих пор продаются и, естественно, охотно покупаются. Преимуществ у стекла хватает. К его достоинствам можно отнести:

абсолютную прозрачность, которая не «потеряется»;

химическую и биологическую инертность;

очень привлекательный вид;

долгий срок службы;

экологичность;

простой уход.

К массе плюсов нужно добавить и не очень большой перечень минусов. Среди них «невыносимая тяжесть» стеклянной теплицы, хрупкость обычного стекла, а также очень высокая цена закаленной разновидности этого материала.

Что именно можно считать лучшим решением — парник для огурцов или теплицу для их выращивания. Ответ смогут дать сами хозяева, так как на выбор идеального варианта для дачного участка повлияет:

площадь конкретного огорода;

сложность или простота сборки конструкции;

желание или нежелание владельцев быть настоящими «созидателями», отдать сооружению много времени, средств и сил.

В завершение темы теплого дома для огурцов и других овощных культур — популярное видео: