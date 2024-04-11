Закрытый грунт дает возможность выращивать большое количество теплолюбивых растений даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Теплицы и парники позволяют рано сеять семена на рассаду, получать очень ранний, богатый урожай сельскохозяйственных культур. Большинство теплых сооружений имеет защиту из суперпопулярного поликарбоната. Однако этот полимер далеко не единственное решение: сейчас появилось много различных пленок, предназначенных играть роль покрытия «теплых домов». Кажется, что эти материалы довольно просты и не слишком капризны. Однако при самостоятельном создании таких «приютов» для теплолюбивых культур у огородников очень часто возникают сложности. Те, кто выбрал такой вариант, интересуются, чем закрепить пленку на деревянной теплице, на парнике с металлическим или пластиковым каркасом. Способов фиксации тонкого материала есть несколько. Одни методы можно назвать почти универсальными, другие подходят только для «своих» конструкций.

Основные разновидности пленок для защиты теплиц

Пленка — материал давно известный, но он до сих пор более или менее успешно конкурирует с поликарбонатом, стеклом и агроволокном. Пленочное покрытие привлекает легким весом, простотой транспортировки и сравнительно быстрым креплением изделий, почти мгновенным ремонтом небольших дефектов и легкостью демонтажа. Ассортимент пленок для теплиц — первая потенциально интересная тема. С ней не помешает познакомиться тем хозяевам, которые пока не определились ни с укрывным материалом, ни с методом его крепления.

От выбора защитного покрытия зависит надежность теплицы, долговечность конструкции, а значит, и благополучие капризных теплолюбивых культур. Поскольку в наше время чуть ли не каждый день появляются новые материалы «почти идеалы», то первым делом нужно узнать, какие пленки используют для этой цели. Нельзя сказать, что ассортимент этих полимерных изделий очень велик, но все же он не разочаровывает.

Полиэтиленовая пленка

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что этот недорогой материал давно знаком практически всем. Пленки из полиэтилена имеют невысокую цену, но на этом их серьезные плюсы и заканчиваются. Такие полотна не смогут защитить растения от холода и жары. Они боятся механических воздействий, дождя и града, ультрафиолета и перепадов температур.

Тонкий материал становится хрупким и трескается. Появившиеся повреждения быстро увеличиваются, поэтому покрытие теплиц приходится менять. Два безупречных сезона будут для полиэтилена настоящим рекордом. Однако эти материалы не совсем аутсайдеры. Их активно используют для защиты небольших, переносных парников и временных теплиц.

Полиэтиленовая армированная пленка

Этот прозрачный укрывной материал состоит из двух слоев полиэтилена, которые защищают полипропиленовую сетку, расположенную между ними. Армированная пленка легкая, но прочная. Она:

универсальна;

полностью безопасна;

стойко переносит порывы ветра;

устойчива к перепадам температур;

не боится механических воздействий;

благодаря плотности гарантирует простой монтаж.

Из этого материала производят практичные чехлы для теплиц. Армированные полотна могут служить даже гидроизоляцией. Например, такой прочный полиэтилен нередко выбирают для защиты кровли и стен (фасадов). Его же используют для фундаментных работ, при заливке полов, сооружении подвальных помещений.

Поливинилхлоридная пленка

Эти изделия отличает прочность и эластичность. Заслуживает внимания их хорошая светопропускная способность. Пленки из ПВХ задерживают инфракрасное излучение. Для улучшения их свойств в сырье вводят различные добавки.

Слабые места у укрывного материала из поливинилхлорида есть. К ним относится очень низкая морозостойкость (до -15°) и сравнительно высокая цена. Кроме того, к ПВХ могут возникнуть большие вопросы, касающиеся экологической безопасности этого пластика. При нагревании он выделяет пары хлора.

Этиленвинилацетатная (ЭВА, EVA), полиамидная пленка

Первый материал сильно отличается от своих конкурентов. Эти изделия максимально прочные, но достаточно эластичные. Этиленвинилацетатные пленки по светопропускной способности могут поспорить со стеклом и монолитным поликарбонатом. Они пропускают до 92% световой энергии. И именно это качество делает их идеальными кандидатами для защиты теплиц. Другие достоинства этиленвинилацетатных изделий:

долговечность и морозостойкость;

умение противостоять ветру, дождю, снегу, граду;

гидрофильность, то есть способность удерживать (притягивать) воду.

Последнее качество гарантирует, что конденсат на крыше внутри теплицы не превратится в дождь, «щедро поливающий» растения. Капли останутся на материале. Ко всему прочему ЭВА пленки меньше «собирают пыль» и почти не трескаются. Как раз на основе этиленвинилацетата изготавливают многолетнюю тепличную пленку «Светлица».

Полиамидные изделия имеет и достоинства, и один серьезный недостаток. Эти материалы:

очень прочны;

паронепроницаемы;

совсем не боятся проколов;

пропускают свет и УФ излучение;

способны сохранять тепло в прохладные дни;

не боятся низких, высоких температур, а также их перепадов.

Однако все сильные стороны перечеркиваются одним не слишком приятным свойством. Полиамидному полотну противопоказан контакт с водой. Влага заставляет его вытягиваться. По этой причине через несколько сезонов «выросшее» покрытие придется менять.

Надо отметить, что эти пленки уже нашли свое призвание. Чаще изделия из полиамида используют в роли упаковочного материала, в том числе для продуктов питания, медицинских инструментов, удобрений и т. д.

Пузырчатая (воздушно-пузырьковая) пленка

Этот интересный материал многим знаком с детства. Эту пленку можно назвать «воздушным полиэтиленом» из-за пузырьков воздуха, которые находятся:

на одной стороне материала, если он двухслойный;

между гладкими слоями полиэтиленовой пленки, если она трехслойная.

Преимущества этих кандидаток с «притягательными» пузырьками — прочность, долговечность, легкость, эластичность, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, водонепроницаемость и экологичность.

Данные изделия тоже идеальны в роли упаковочного материала. Однако благодаря почти выдающимся теплоизоляционным свойствам их применяют для утепления домов, защиты бассейнов, при создании парников и теплиц. Воздушно-пузырьковую пленку можно «встретить» в саунах и промышленных холодильниках.

Минус у таких толстых изделий один: это недостаточная светопроницаемость. По этой причине пузырчатый материал чаще используют для парников, которые ночью утепляют, а днем держат открытыми.

Как закрепить пленку на теплице? Понятно, что технология фиксации этого прозрачного полотна зависит от того, из чего собран каркас теплого помещения. Для дерева, металла и пластика существуют свои приспособления. Но есть и те, что подходят нескольким видам каркасов.

Деревянная теплица

По популярности данные конструкции делят первое место с металлическими строениями, но все же несколько уступают им. Одно из самых важных условий для крепления пленки на каркасы таких теплиц — качественная подготовка всех деревянных элементов.

Причина в том, что сравнительно тонкий материал можно легко порвать, если на пиломатериалах останутся какие-то дефекты. Поэтому все части каркаса тщательно шлифуют, избавляя их от малейших заусенцев и острых краев. Чтобы закрепить пленку на парнике или теплице с деревянным каркасом, используют один из нескольких методов.

Реечный способ

Данный вариант считается самым популярным, потому что он достаточно прост. В роли фиксаторов, держащих прозрачную пленку, выступают тонкие рейки, или штапики. Их минимальная длина — 150 мм. Для крепления пиломатериалов используют либо гвозди, либо саморезы.

Однако у этого метода есть существенные недостатки:

Поскольку используются крепежные элементы, полотно повреждается еще во время монтажа. Пиломатериалы со временем рассыхаются, и пленка от них «освобождается». «В одиночку» гвозди или саморезы просто не в состоянии справиться с ней.

Понятно, что тонкое, не армированное покрытие будет уязвимым, а значит, крайне недолговечным. Несколько исправить эту ситуацию поможет какой-либо материал, выполняющий роль прослойки между полимером и рейками. Потенциальные спасители пленки — полоски войлока либо отслужившего линолеума, упаковочная лента (пластиковая). Эти изделия фиксируют скобами (степлером).

Решение у второй проблемы есть: чтобы защитить деревянные элементы от влияния погодных условий, рейки также заворачивают в полимерный материал. Для этой цели нередко берут достаточно плотные пищевые пакеты.

Чтобы гарантировать долговечность конструкции, рейки рекомендуют обработать антисептиком, а потом покрыть белой краской. Для фиксации пиломатериалов лучше применять саморезы, а не менее надежные гвозди.

Использование «дырявой» монтажной ленты

Принцип в этом случае аналогичный: перфорированная металлическая лента является «заменительницей» реек. Ответ на вопрос о том, как крепить пленку на теплицу с помощью этого изделия, очень прост. Для ее монтажа используют саморезы. От нагревающейся перфорированной ленты пленочное покрытие защищают прослойкой из толстого материала.

Помощь бруса для организации временной защиты для теплицы

Если владельцы в будущем планируют приобрести более надежный укрывной материал, то для них подойдет самый простой метод. В этом случае защитить пленку от порывов ветра помогут сравнительно тяжелые, толстые брусья.

Сначала полотном покрывают всю теплицу. Потом по периметру теплого помещения укладывают пиломатериалы и присыпают их грунтом. Этот элементарный способ универсален. Он подойдет сооружению с любым материалом каркаса. Но все же чаще его используют для более компактных парников. Достойные соперники брусьев — более тяжелые кирпичи.

Как крепить пленку к металлическому каркасу теплицы?

Чтобы подготовить конструкцию к фиксации покрытия, ее красят в белый цвет составом на водной основе. Как и в случае деревянного «скелета», обязательно убеждаются в том, что места, предназначенные для крепления укрывного материала, абсолютно гладкие.

Использование комплектов (для пленки ПВХ)

Данные фиксаторы из пластика и металла — идеальное решение для теплиц, чьи каркасы собраны из профиля прямоугольного (квадратного) сечения. Эти длинные зажимы состоят из трех элементов — из металлического профиля и двух ПВХ-профилей:

Клипса — изделие, которое саморезами прикрепляют к профилю каркаса теплицы. Ее изготавливают из «податливого», легкого алюминия. Зажим из ПВХ удерживает полимерную пленку. Такой же замок надежно фиксирует зажим.

Основные преимущества этих комплектов — впечатляющий срок службы (до 20 лет), невысокая цена, абсолютная безопасность для пленки (нет контакта с металлом) и герметичность.

Помощь ленты Светлицы

Этот материал называют инновационным. Лента Светлица была создана лишь с одной целью — чтобы упростить фиксацию пленки к каркасам парников и теплиц, в том числе и для одноименных теплых и «светлых» домов.

Полимерная лента Светлица защищена от ультрафиолета. Она плотна и прочна, легко крепится на каркасе (саморезами с шайбами) даже в труднодоступных местах. К тому же лента защищает пленку от перегрева. Срок службы этих изделий — 7 лет и более.

К недостаткам данного изобретения некоторые владельцы дачных участков относят не слишком «благожелательную» цену тепличной ленты. Конечно, если сравнивать ее с более доступными конкурентками.

Использование пружинного профиля (клипсы) «Зигзаг»

Это крепление состоит из оцинкованного профиля и зигзагообразной проволоки-пружины, которая и гарантирует супернадежное крепление пленки. Первую деталь прикрепляют к элементам каркаса. Для ее фиксации к теплице используют саморезы, или вытяжные заклепки.

Достоинств у пружинного профиля много:

Если конструкция не очень габаритная, то жесткий «Зигзаг» способен стать ее несущим элементом, или даже внешним каркасом. Для больших, высоких теплиц можно использовать одну клипсу и сразу две пружины. Пружины защищены полимерным слоем, поэтому безопасны для любого полотна. Многих привлекает очень легкая замена поврежденного материала. Данное гибкое крепление идеально для арочных теплиц.

Еще одно преимущество пружинного профиля в том, что этот комплект предполагает многоразовое использование. Его можно приобретать и для других задач. С помощью «Зигзага» можно фиксировать сетки, тенты и т. п.

Как закрепить пленку на парнике или на теплице из арматурных прутьев?

Металл металлу рознь. Поэтому у некоторых владельцев дачных участков может возникнуть еще один вопрос. Что делать тем хозяевам, у которых каркас теплицы сделан не из металлических труб, а из арматуры? Подобным легким конструкциям подойдет тот же метод крепления материала, что используют для следующего, полимерного «остова».

Как натянуть пленку на теплицу с пластиковым каркасом?

Чтобы зафиксировать полотно на такой теплице, приобретают специальные клипсы, или зажимы. Оптимальным вариантом будут недорогие, простые, но достаточно надежные пластиковые держатели. Одно из главных их преимуществ — низкая теплопроводность. Поэтому полимерные клипсы не превратятся в серьезную угрозу для пленочного покрытия.

Металлические зажимы, наоборот, способны очень сильно нагреваться. Чтобы защитить уязвимый прозрачный материал, между ними и полотном помещают прокладки. Самые простые примеры — полоски из плотной светлой ткани и куски шланга, разрезанные вдоль. Если хозяева тепличного хозяйства решили остановиться на этих изделиях, то самым важным моментом будет корректный выбор диаметра зажимов.

Существуют ли самодельные альтернативы заводской продукции?

Народ на выдумки хитер. По этой причине те, кто не хочет тратиться, выбирают иной вариант:

Они изготавливают клипсы из пластиковых труб чуть большего диаметра, чем элементы каркаса. Чтобы пленка не повредилась при монтаже, края зажимов обрабатывают наждачной бумагой или слегка оплавляют.

Еще один возможный «источник зажимов» для покрытия теплых помещений с каркасом из ПВХ — садовый шланг. Для арматурных конструкций может подойти тонкая резиновая трубка, но с толстыми стенками. Чтобы изготовить такие клипсы, сначала изделия нарезают на куски длиной 100-150 мм, потом каждый из них разрезают вдоль. Однако некоторые говорят, что эти зажимы будут не слишком надежны. По крайней мере, не так, как «профессионалы».

Если теплицам нужна лишь временная защита, то можно рассмотреть других потенциальных держателей. Они — зажимы для бумаги, или биндеры. Следующие возможные «помощники» теплицеводов — обычные бельевые прищепки.

Подглядеть способ крепления материала можно и у готовых изделий — у чехлов, предназначенных для теплиц. Их изготавливают из армированных пленок. В этом случае по периметру полотна на одинаковом расстоянии вырезают отверстия. Потом устанавливают люверсы — металлические либо пластиковые кольца. С их помощью покрытие фиксируют в нижней части конструкции.

Другой вариант — использование полимерной сетки, но только в роли вспомогательного элемента. Ею просто накрывают уложенный материал. Края ее крепят к каркасу веревкой. Этот метод хорош тем, что пленочное покрытие остается абсолютно целым.

Есть ли приспособления-универсалы для крепления пленки к теплицам?

Почти «всемогущим» изделием можно считать ленту Светлица, потому что ее применяют для фиксации материала к каркасам, изготовленным из металла и дерева. Второй претендент на звание универсала — профиль «Зигзаг». Он в состоянии «справиться» и с деревянной конструкцией. Возможно, хозяевам такого же «теплого дома» придут на помощь комбинированные комплекты, состоящие из металлического профиля и пластиковой клипсы.

Чем закрепить пленку на деревянной теплице, на металлическом или пластиковом каркасе? Максимально надежными защитниками растений будут готовые приспособления. Те, кто не против экспериментов, могут попробовать обратиться к давно известным методам. Например, использовать рейки или создать самодельные держатели.

В завершение темы «Варианты крепления пленки на теплицу» — интересное видео: