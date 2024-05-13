Теплицы становятся единственными спасительницами, если климат в регионах не радует хорошей погодой. Однако тепло и влага — те условия, которые благоприятны не только для растений. Поэтому в прозрачных помещениях «бесчинствуют» насекомые-вредители, «с удовольствием» размножаются не только полезные, но и опасные микроорганизмы. Для борьбы с различными неприятелями изобретено много действенных средств и методов. Не так давно появились очень удобные изделия для окуривания — из серы, из табака, а также из их комбинации. Табачная шашка для теплицы из поликарбоната предпочтительнее. Причина в том, что она достаточно эффективна, но не наносит абсолютно никакого вреда ни растениям, ни каркасу сооружения, ни его укрывному материалу. Чтобы изделие из табака отлично справилось с дезинфекцией, владельцам теплых приютов нужно узнать о нем «почти все». В список входят достоинства и недостатки, особенности применения шашек и возможные альтернативы табаку «в одиночестве».

Табачная дымовая шашка для теплиц: активные вещества

Для обработки помещений эти изделия стали применять сравнительно недавно. Состав у шашек разный, но главное достоинство одно: дым — субстанция, которая легко проникает даже в очень маленькие щели. По этой причине фумигация дает шанс избавиться от всех «врагов» людей, животных и растений. Табачная шашка — один из самых популярных видов данных дезинфицирующих средств.

Эта продукция полностью натуральна, так как в ее составе только табачная крошка (табачная пыль) и добавки (разрыхлитель, стабилизатор, репеллент, ароматизатор и т. д.). Доля последних невелика. Ее изобрели как безопасную альтернативу изделиям из очень токсичной серы. Есть несколько способов использования табачного сырья:

Окуривание (фумигация). Такой метод повсеместно используют в теплицах и в погребах. Опрыскивание. Для распыления готовят водный настой (отвар) листьев табака либо махорки. Опудривание. В данном случае табачную пыль или используют «соло», или смешивают ее с молотым острым перцем, древесной золой и т. д.

Фумигационные табачные средства эффективны благодаря нескольким веществам.

Благодаря чему шашки из табака эффективны?

Первый из спасителей разных помещений — никотин. Все знают, что этот яд «погубит» лошадь. Однако в список жертв алкалоида табака отправляются и насекомые-вредители. Отпугивают табачные изделия грызунов, кротов. К тому же невосприимчивость (резистентность) к этому яду у «пострадавших» не развивается. В плодах это опасное вещество не накапливается. Некоторые растения даже содержат небольшое его количество. Среди них баклажаны, капуста цветная, картофель, перцы, томаты и чай (зеленый, черный).

Второе важнейшее соединение — углекислый газ (CO 2 ). Он образуется при горении табачной шашки. Диоксид углерода участвует в процессе фотосинтеза, а значит, он важен для роста культур и плодоношения. Повышенная его концентрация губительна для некоторых бактерий и грибов. Но слишком большой процент двуокиси углерода превращается в угрозу и для тепличных растений.

В некоторые изделия производители добавляют обычную пищевую соду. При нагреве это вещество выделяет большое количество углекислого газа, а значит, данные табачные шашки небезопасны для тепличных культур.

Чрезмерное количество изделий, в которые добавлена сода, повышает риск образования большого количества угарного газа. Он смертоносен для паукообразных и грибов, но представляет опасность для растений, людей и домашних питомцев.

Плюсы и минусы применения табачных дымовых изделий

Прежде чем принять окончательное решение касательно такого обеззараживания, нужно узнать, с чем и кем справятся шашки, а против кого они окажутся бессильными.

Достоинства фумигации табаком

Преимуществ у этих изделий много. Ими можно окуривать теплицы с растущими в них культурами. Этой продукцией допускается даже обработка жилых помещений. В закрытом грунте табак помогает избавиться от белокрылок, от крестоцветных блошек, капустных мух, листоверток, медяниц, пилильщиков, тлей и их «наземного транспорта», слизней, улиток, от других вредителей и болезней. Но плюсы на этом не заканчиваются. К достоинствам табачных шашек относится:

простота обработки;

не очень высокая цена изделий;

эффективная борьба с заболеваниями растений;

неограниченный срок их хранения (если упаковка не вскрыта);

безопасность для поликарбоната и металлических элементов каркаса;

возможность проведения нескольких этапов дезинфекции и дезинсекции: перерыв между ними — неделя.

Большое преимущество табачного сырья в том, что оно является эффективным, но абсолютно безопасным средством для всех представителей флоры и фауны. Кроме того, при горении шашка выделяет большое количество углекислого газа, крайне важного для развития тепличных культур.

Если говорить об окуривании табаком овощехранилищ, то данная процедура ощутимо замедляет старение плодов. Дело в том, что листья этого растения семейства пасленовые способны подавлять действие фитогормона роста — этилена. Однако для обработки промышленных овощехранилищ и погребов выпускают специальные табачные изделия. Например, для этого подойдет фумигант Гефест Хранение.

Слабые места табачных шашек

Некоторые минусы у них все-таки есть. К недостаткам фумигации табачным дымом относят:

не слишком большую эффективность, требующую сразу нескольких повторных обработок;

неспособность этих шашек справиться с жуками, осами, с почвенными вредителями;

риск нанесения вреда нежным тепличным растениям: они могут получить ожог;

необходимость работы в средствах индивидуальной защиты.

СИЗ в «табачном случае» также нужны, однако для такого окуривания не используют максимально надежные противогазы. Считается, что табачная шашка для теплицы не панацея, а средство профилактическое. К тому же хоть ее и можно использовать летом, но только в прохладные дни, в пасмурную погоду, либо вечером. Иначе тепличным культурам будет грозить перегрев.

Есть у данной продукции и еще одно слабое место: это неэффективность борьбы с паутинными клещами и патогенными грибками. Да, возможна обработка теплицы табачной шашкой, в составе которой есть сода. Однако такая «концентрированная дезинфекция» противопоказана растениям.

Табачные шашки или серные?

Первые изделия абсолютно безвредны для растений и теплиц из металла и поликарбоната. Однако эта обработка относится к щадящим вариантам обеззараживания. Поэтому дезинфекцию табаком приходится повторять несколько раз, периодичность таких обработок — как минимум 7 дней.

Серные шашки выбирают из-за их высокой эффективности, способности легко «расправляться» со всеми врагами — с бактериями, вирусами, грибками, с насекомыми-вредителями. Самый большой их минус — токсичность, требующая надежной защиты и максимальной осторожности от дезинфектора. При горении серной шашки выделяется сернистый ангидрит, который губителен и для полезной микрофлоры, живущей в верхних слоях почвы.

Кроме того, это вещество взаимодействует с парами воды (конденсатом). Результат — образование серной кислоты, разъедающей элементы металлической конструкции. Говорят, что для сотового поликарбоната обеззараживание серными изделиями тоже нежелательно, и даже губительно. Этот полимерный материал после такого «жестокого» окуривания быстро мутнеет. В отличие от «табачной работы», дезинфекцию серой проводить нельзя, если в теплице уже посажены растения.

Ассортимент

Наиболее популярной остается табачная продукция Гефест. Производители выпускают сразу несколько подобных фумигационных средств:

Шашка табачная Гефест инсектицидная. Она предназначена для окуривания теплиц, в которых появились насекомые-вредители. В составе этого Гефеста табачная крошка и зажигательная смесь. Для обеззараживания 20 м2 площади теплицы понадобится одна табачная шашка. Гефест Фитофторник — фумигант, который помогает избавить тепличные растения от заболеваний. Он эффективен против антракноза, гнилей, мучнистой росы и ложной мучнистой росы (пероноспороза), ржавчины, септориоза, фитофтороза. В нем содержится крошка табака, стабилизатор горения и сода. Для дезинфекции теплицы площадью 35 м2 потребуется 1 изделие.

Гефест Хранение — табачное изделие, разработанное специально для защиты погребов и крупных овощехранилищ от насекомых и грызунов. Оно также содержит двууглекислый натрий. Для обработки 25-30 м2 потребуется 1 шашка. Обработку «овощепомещений» проводят 2 или 3 раза. Промежуток составляет 12-15 часов.

Джин изделие комбинированное: в его составе сразу два действующих вещества — сера и табак. Есть и другие табачные «избавители», подходящие для обработки теплицы. На роль спасителя растений можно выбрать шашку Вулкан, Дымокур, либо «выкурить» Трубку мира или Большую сигару.

Применение табачной шашки в теплице

Этапы фумигации не вызовут никаких затруднений даже у тех владельцев, которые приобрели шашки впервые. В этом случае сначала надевают резиновые перчатки, очки и респиратор. Порядок дальнейших действий такой:

Сначала табачные дымовые изделия устанавливают на негорючие подставки. Потом закрывают все форточки (фрамуги). Максимальной герметичности добиваются, используя тонкие утеплители (войлок, поролон, влажные полосы ткани). Потом табачную шашку поджигают и быстро покидают теплицу. Дверь (или двери) плотно закрывают.

Помещение оставляют в покое на 4-6 часов. После завершения обработки его проветривают 1-2 суток. Продолжают до тех пор, пока запах полностью не исчезнет.

Такую дезинфекцию проводят дважды в год — в конце сезона, после уборки урожая, и в начале весны, при подготовке теплицы. В последнем случае обеззараживание стартует за месяц до высадки растений (посева семян). Перед окуриванием необходимо перекопать (взрыхлить) почву. Вторую фумигацию можно провести спустя неделю.

Есть ли альтернативы табачной продукции?

Как быть, если недостаточная эффективность табака и ядовитость серы те качества, которые не устраивают хозяев теплицы из поликарбоната и металла? Что делать, если нет возможности приобрести эти изделия? В этих случаях у них для рассмотрения есть три претендента.

Самодельная табачная шашка

Если в хозяйстве есть «бесхозный табак», то это дезинфицирующее средство можно сделать самостоятельно. Для этого:

В литре теплой воды растворяют 250 г натриевой селитры. Этой жидкостью пропитывают газеты. Потом их сушат.

На листах раскладывают табак (смесь), толщина слоя — до 3-5 см. Затем бумагу сворачивают в рулон. Чем плотнее получатся изделия, тем дольше они смогут гореть.

Серно-табачная шашка для теплицы

Это еще один вид продукции, о которой нужно упомянуть еще раз, потому что комбинированные шашки тоже рекомендуют использовать для обеззараживания теплиц. Джин — последний представитель «армии» Гефест.

Данный фумигант советуют тем, кто не хочет наносить вред поликарбонатной теплице с металлическим каркасом. Плюс серно-табачной шашки — невысокое содержание серы (сернистого ангидрида). По этой причине она не настолько опасна для уязвимых конструкций. Однако из-за оптимального содержания всех компонентов (плюс никотин, углекислый, угарный газ) шашка уничтожает грибковые инфекции и всех вредителей в теплицах, погребах, овощехранилищах, в хозяйственных постройках.

Главный минус серно-табачных изделий тот же, что и у чисто серных фумигантов. Это их опасность для всего живого. Поэтому обработку такими шашками проводят в абсолютно пустых теплицах, овощехранилищах, хозяйственных постройках. Перед началом этой процедуры обязательно надевают противогаз, защитный костюм, перчатки и очки.

Самодельная дымовая шашка из березового дегтя

Этот жидкий продукт — настоящий «народный целитель» и избавитель от болезней и вредителей. Его используют для борьбы с:

белянками, гусеницами;

колорадскими жуками, медведками;

мухами (луковыми, капустными, морковными);

паутинными клещами, проволочниками;

слизнями, тлей и муравьями;

яблочной плодожоркой.

Березовый деготь безопасен, но он сможет прогнать из теплицы и с участка кротов, мышей, змей. Этот продукт перегонки применяют для избавления от парши, грибков, бактерий и вирусов.

Чтобы сделать дегтярный фумигант для обработки помещения площадью до 25 м2, в небольшое ведро (4-5 л) насыпают около 400 г опилок. Потом туда наливают 50 мл березового дегтя. Компоненты тщательно смешивают. Затем смесь раскладывают на подготовленные газетные листы, потом из них делают несъедобные «рулеты». Это же дегтярно-опилочное средство используют в качестве мульчи для защиты грядок и деревьев.

Табачная шашка для теплицы из поликарбоната абсолютна безвредна. Однако не исключено, что в одиночку она не справится со спасением тепличных растений. Поэтому можно или использовать дополнительные методы и препараты, или отдать предпочтение ее «табачно-серной коллеге». Но эта комбинация исключается в том случае, если в теплице есть растения.

В завершение темы «Использование табачной шашки для фумигации теплиц» — познавательное видео, посвященное ей: