Выращивание культур в закрытом грунте дает возможность получить богатый урожай теплолюбивых овощей. Однако в таком ограниченном пространстве создаются идеальные условия, которые становятся благоприятными не только для растений. В тепле и при повышенной влажности благоденствуют грызуны, многочисленные насекомые-вредители, возбудители инфекций, плесневые грибки и прочая «нечисть». Серная шашка для теплицы нередко становится единственным спасением при серьезных проблемах, последним средством в борьбе с опасными врагами. Но перед началом обработки помещения хозяевам нужно узнать, как действует этот фумигатор, какие достоинства и недостатки имеет изделие из серы, как им пользоваться, и как долго нужно обрабатывать теплицу.

Серная шашка: принцип действия

Это эффективное средство, помогающее избавиться от всех угроз за несколько обработок. Его используют для дезинфекции парников и теплиц, оранжерей, подвалов и погребов, птичников, коровников и т. д.

Серная шашка для окуривания теплиц — упаковка, содержащая несколько таблеток (5-10), которые при горении выделяют сернистый ангидрид. Благодаря токсичному дыму, проникающему во все уголки тепличной конструкции, уничтожаются насекомые и их личинки, болезнетворные бактерии, плесневый грибок, причем на всех элементах строения. Серная кислота, образующаяся при контакте сернистого ангидрида с паром, дезинфицирует все поверхности строения, предметы, инструменты, а также зараженный грунт теплицы.

Разновидности дымовых шашек

Препаратов для дезинфекции помещений существует много, но когда рассматривают фумигаторы для теплиц из поликарбоната, оценивают два варианта — использование серных и табачных изделий.

Серный тип шашек хорошо справляется с грибковыми поражениями, заболеваниями, насекомыми и их личинками, с плесенью и т. д. Их используют для дезинфекции пустых помещений, в которых (еще или уже) нет растительности. Табачные дымовые шашки состоят из спрессованной табачной крошки. Эти средства используют для избавления парников и теплиц от грибных патогенов, от многочисленных и разнообразных насекомых, кротов и мышей. Они спасают от белокрылки, листовертки, медяницы, уничтожают паутинного клеща, тлей, трипс и других сосущих вредителей, отпугивают пчел (но не вредят им) и грызущих «диверсантов».

Последние фумигаторы — единственное подобное средство, которое не способно нанести никакого вреда растениям. Наоборот, после окуривания табачными шашками улучшается вегетация, завязывание плодов, культуры становятся более устойчивыми к заболеваниям, дают ранний урожай.

Третий вариант спасения теплиц — серно-табачные шашки. Действующие вещества таких изделий — сернистый газ и никотин. Такая комбинация эффективна против опасных микроорганизмов, а также блох, вшей, клещей, плодовой моли и т. д. Плюс таких шашек — минимальное количество серной кислоты. Ее меньше в 20 раз, чем в чистых серных фумигаторах. Благодаря этому разрушающее воздействие на поликарбонат и конструкции из металла незначительно.

Окуривание теплицы серной шашкой: плюсы и минусы

При изучении темы «Серная шашка для теплицы из поликарбоната» ее владельцы обязательно поинтересуются тем, насколько безопасна такая дезинфекция, какова польза и вред этого окуривания.

Преимущества

По традиции сначала приводят список достоинств обработки теплицы серной шашкой. В него можно внести:

максимальную эффективность средства против разнообразных вредоносных организмов;

высочайшую проникающую способность едкого дыма;

небольшие расходы на фумигацию;

простоту обработки.

Последнее зачастую становится решающим фактором: хозяевам нужно расположить таблетки в теплице, зажечь изделия и ретироваться, предусмотрительно закрыв все форточки, окна и двери.

Недостатки

Однако обработка теплицы дымовой шашкой имеет и несколько существенных минусов:

очень токсичный дым требует осторожности и соблюдения техники безопасности;

доказано разрушающее действие сернистого ангидрида и кислоты на металл и поликарбонат;

окуривание наносит вред полезным «жителям» почвы, не затрагивает самые глубокие слои грунта, где могут выжить микробы и личинки вредителей;

противопоказания: например, невозможность такой дезинфекции тепличной конструкции перед высадкой рассады или во время активной вегетации растений.

Таким образом, применение серной шашки в теплице из поликарбоната — мера, к которой прибегают только в сложных случаях. Например, использование этих фумигаторов оправдано, если «жилище» для растений заражено паутинным клещом, в нем активно размножаются насекомые-вредители, произошла вспышка грибковых заболеваний и т. п. Когда не помогают народные средства и препараты с щадящим действием, прибегают к окуриванию теплицы серной шашкой.

Как используют серную шашку для теплиц из поликарбоната?

Эта процедура довольно простая, поэтому каких-то сложностей она не создаст. Но о некоторых нюансах данной операции нужно узнать заранее.

Оптимальное количество препарата на теплицу

Как правило, серные шашки выпускают в двух упаковках: весом 300 либо 600 г. Если рассматривать только использование дымовых шашек для теплиц, то для обработки 1 кубометра помещения нужно не менее 60 г препарата. Значит, маленькой упаковки хватит на дезинфекцию 5 м3, большой — на 10 м3.

Чтобы избежать серьезных последствий, лучше действовать согласно инструкции производителей серных шашек, так как рекомендации по использованию препаратов разных компаний могут немного отличаться. Например, есть изделия более концентрированные, поэтому их для окуривания потребуется меньше.

Оптимальное время для окуривания теплиц из поликарбоната

Когда окуривать помещение серной шашкой — еще один вопрос, который задают владельцы, собирающиеся проводить дезинфекцию. Данную обработку теплиц проводят весной либо осенью, в самом конце дачного сезона.

Применение серной шашки в поликарбонатной теплице весной. В этом случае окуривание проводят за 2 недели до посадки растений в закрытый грунт, преимущественно в апреле. Обработка теплицы серной шашкой осенью. Обеззараживание проводят после сбора урожая и генеральной уборки помещения. Лучшее время для такой дезинфекции — конец сентября или начало октября.

Первый этап весной или осенью — подготовка помещения перед окуриванием. Из теплицы выносят металлические предметы, инструменты и т. п. Аналогичные элементы конструкций защищают солидолом или иным смазочным материалом. Сухой растительный мусор собирают и удаляют (сжигают). Затем тщательно рыхлят землю, чтобы гарантировать уничтожение насекомых и их личинок, находящихся в нижних слоях почвы.

Этапы обработки теплицы серными шашками

Все поверхности обильно смачивают водой, чтобы повысить эффективность дезинфекции. Перед началом окуривания теплицы серной шашкой плотно закрывают все форточки и окна. Чтобы защитить себя от ядовитого дыма, надевают спецодежду с длинными рукавами. Обязательны резиновые перчатки, профессиональный респиратор и очки.

Фумигаторы устанавливают в консервные банки, на блюдца или тарелки. Альтернатива — подставки из негорючего материала. Например, из кирпичей, камней, плитки, бетонных блоков, металла, асбеста и т. д. Главное условие — равномерное распределение серных шашек по теплице. После завершения подготовки фитили серных шашек по очереди поджигают. После начала выделения едкого дыма помещение незамедлительно покидают, дверь за собой закрывают максимально плотно.

Несмотря на то, что окуривание происходит всего несколько часов, в теплицу не заходят сутки. Такой перерыв дает шанс добиться полной ее дезинфекции. Потом все окна, форточки и двери открывают настежь. Проветривают обработанное помещение не менее 3 суток.

Надо ли мыть поверхности теплицы после проведения дезинфекции? Нет, данная предосторожность только снизит эффективность обработки. Поскольку высохшая жидкость создаст слой, он сможет обеспечить дополнительную защиту от насекомых и других врагов растений.

Чтобы восстановить почву после не самой щадящей обработки, в нее вносят органические удобрения и препараты, которые содержат полезную микрофлору.

Обработка серными шашками: важные моменты

Использование потенциально опасных препаратов требует величайшей осторожности. Поэтому перед началом обработки теплицы из поликарбоната ее владельцам необходимо познакомиться с правилами работы с серными фумигаторами.

В процессе горения изделия становятся токсичными. Поэтому лучшая защита — профессиональный (не самодельный) респиратор, но идеалом является противогаз. Во время дезинфекции и сразу после нее нельзя курить, есть и пить. После завершения обработки тщательно полощут рот, в нос закапывают солевой раствор. Защитную одежду стирают, перчатки моют с мылом. В респираторе или противогазе меняют фильтры. После окуривания обязательно принимают душ (с намыливанием). Оптимальное условие — работа с ассистентом. В этом случае второй человек будет исполнять обязанности страхующего. Если возникнет опасная ситуация, то он поможет пострадавшему выбраться из теплицы. Средства защиты, по понятным причинам, необходимы обоим.

Вызов бригады скорой помощи необходимость, если появились следующие настораживающие симптомы: головокружение либо головная боль, тошнота, приступы рвоты.

Другие тревожные признаки — кровотечение из носа, одышка или затрудненное дыхание, хрипы либо кашель, неприятные, болезненные ощущения в грудной клетке.

Дезинфекция теплицы табачной шашкой

Данную процедуру проводят в нежаркую погоду — утром, днем, вечером, или в ночное время. Одной шашки достаточно для обработки 20-25 м3, изделия-мини — для 10-15 м3. Окуривание проводят таким образом:

Сначала все форточки и двери теплицы закрывают. Шашку разжигают на открытом воздухе, затем ждут, пока она не разгорится. Изделие заносят в помещение, устанавливают на негорючую подставку. Оставляют шашку на 1-1,5 часа. Теплицу покидают, плотно закрыв дверь.

После завершения обработки ждут не менее двух часов, затем помещение хорошо проветривают. К дальнейшим работам в теплице приступают через сутки после окуривания. Для борьбы с белокрылкой обработку табаком повторяют, промежуток между процедурами — от 8 до 12 часов.

Использовать серную шашку для теплицы, или выбрать более щадящее средство? Решать ее владельцам, так как все зависит от сложности ситуации. Да, такая дезинфекция может навредить материалам. Однако при нечастом использовании это средство вряд ли станет причиной разрушения элементов тепличной конструкции.

Как правило, к «серным мерам» прибегают лишь в крайних случаях. Таковыми «форс-мажорами» можно считать вспышки грибковых заболеваний и бактериальных инфекций, масштабные поражения паутинным клещом, появление вредителей, которые резистентны и к народным средствам, и к инсектицидам.

В завершение темы «Серная шашка для теплицы из поликарбоната» — интересное видео: