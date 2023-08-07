Закрытый грунт позволяет получать ранний и богатый урожай различных теплолюбивых культур, поскольку там растения надежно защищены от многочисленных врагов, от холода и дождливой, ветреной погоды. Однако на теплицы можно рассчитывать только в том случае, если в таких сооружениях для зеленых «питомцев» созданы идеальные условия для их развития. «Тропический рай» обеспечивают разными способами, причем такие операции проводят не только до начала сезона весной, но и перед самым его завершением. Очень важную роль играет корректная подготовка теплицы к зиме осенью (из поликарбоната, стекла либо пленки). Поэтому сразу после сбора урожая владельцы огорода проводят целый комплекс мероприятий. Такая трудоемкая работа будет гарантией того, что в следующем году они не встретятся с серьезными проблемами.

Зачем нужна подготовка теплицы к зиме?

Как правило, осенью владельцы дачных участков настраиваются на заслуженный отдых, так как урожай собран, и практически все заготовки на зиму сделаны. Но «почивать на лаврах» все же рано, ведь им предстоит еще один важнейший этап: это подготовка теплицы к зимовке.

Эти небольшие, но незаменимые сооружения являются идеальными «домами» для выращивания различных культур. В них всегда благоприятная температура и довольно высокая влажность, необходимая для развития растений. Однако именно такие тепличные условия таят в себе и серьезную опасность, потому что они делают теплицы мишенями для многочисленных вредителей, грибков, патогенных микроорганизмов.

Всех врагов растений требуется осенью уничтожить, в противном случае они без проблем доживут до весны. Кроме того, в грунте остается лишь небольшая часть удобрений, а также препаратов, которые применялись для борьбы с заболеваниями, насекомыми, их личинками и т. д. Чтобы подготовка к следующему дачному сезону была максимально успешной, их количество в почве также восстанавливают.

Поскольку сооружения для выращивания различных культур всегда располагаются на открытом пространстве, со временем под влиянием погодных факторов их каркас изнашивается, крепления разбалтываются. Поэтому после сбора урожая конструкцию в обязательном порядке проверяют. Если необходимо, то проводят ремонт, заменяют поврежденные элементы, сооружение снова защищают и красят.

Любые культуры истощают почву, но в большей степени она обедняется, если в теплице из года в год выращивается один вид растений. Поэтому именно осенью в землю закладывают удобрения. Спасителями становятся растения-сидераты, отлично обогащающие почву, а также традиционная «жизнедеятельная» органика.

Однако самым важным этапом подготовки теплицы к зиме является ее тщательная уборка. За весь сезон на ее крыше и стенках скопилось довольно много грязи, которая значительно ухудшит освещение культур, а недостаток света плохо сказывается на всех тепличных растениях. Поэтому мытье становится первой частью подготовки сооружения к зимовке.

Как подготовить теплицу к зиме осенью?

В такой послесезонный уход входит сразу несколько обязательных операций. Подготовка теплицы к зиме включает уборку растительных остатков, дезинфекцию и мытье конструкции (снаружи и внутри), а также подготовку почвы к зиме и к следующему сезону. Среди возможных последних этапов — внесение удобрений, посев сидератов, а также усиление конструкции.

Осенняя уборка помещения

Как правило, подготовка теплицы начинается именно с этого этапа. В первую очередь ее очищают от всех растительных остатков, включая все корни, потому что именно они дают шанс патогенам перезимовать, а значит, без проблем дожить до весны. По этой причине в помещении тщательно собирают весь мусор, потом его сжигают, либо закапывают, но за пределами участка.

Даже те зеленые остатки, которые кажутся абсолютно здоровыми, в компостную яму складывать не рекомендуют. Если для полива была использована капельная система, то все ее элементы разбирают, затем уносят из помещения. В последнюю очередь собирают, выносят и сжигают всю мульчу. Освобожденный грунт тщательно перекапывают и рыхлят. Потом чистят дорожки.

Мытье, дезинфекция стенок теплицы

За весь дачный сезон на сооружении скапливается довольно много грязи. Кроме пыли, листьев и паутины, на стенках и на крыше теплицы могут остаться патогенные микроорганизмы, колонии плесневого грибка и т. д.

Минимум усилий потребует мытье «растительного сооружения» снаружи. В этом случае используют обычную теплую воду (можно с содой), шланг или швабру. Действуют мягкими тряпками либо такими же щетками. Намного сложнее и тщательнее проводят внутреннюю уборку помещения. Данная операция состоит из нескольких этапов:

Перед тем как приступить к работе, из сооружения выносят все садовые инструменты, а также все пустые емкости. В обязательном порядке срезают и выкидывают (дезинфицируют) использовавшиеся подвязки. Из теплицы убирают опоры для кустов, колышки и т. п.

После этого приступают к мытью конструкции. Приготовленный раствор щедро наносят на стены и крышу, оставляют на 10-15 минут, потом смывают чистой водой.

Внутренние поверхности тоже нередко очищают с помощью шланга, или используют большие садовые опрыскиватели. Для уборки труднодоступных мест применяют щетки, для мытья крыши — швабры. Максимальное внимание уделяют тем участкам, где соединяются элементы каркаса. Таким же образом очищают бортики, опоры, инструменты и т. д.

Как подготовить поликарбонатную теплицу к зиме

Менее уязвимы конструкции, собранные из полимера и металлического каркаса, но и они нуждаются в корректной обработке. В данном случае сначала все части сооружения осматривают. Если находят следы ржавчины, то их устраняют наждачной бумагой, затем обрабатывают каркас антикоррозионным грунтом, после чего красят. К дезинфекции тепличной конструкции переходят только после ее высыхания.

Для обеззараживания металлического каркаса применяют:

обычный уксус (50 мл на 1 л теплой воды);

3% раствор перекиси водорода;

раствор перманганата калия.

Для мытья других частей прозрачных сооружений существуют различные помощники. Выбор всегда зависит от материала. Например, для дезинфекции стен и крыши из поликарбоната применяют концентрированный мыльный раствор.

Для его получения брусок хозяйственного или дегтярного мыла измельчают, потом размешивают в 10 л воды. Меньших приготовлений потребует зеленое мыло: для разведения в ведре воды отмеряют 250-400 мл жидкого препарата. Подойдет для этой цели концентрированный раствор любого моющего средства.

Еще один вариант — использование пищевой соды. Для приготовления жидкости для мытья поликарбоната в ведре теплой воды растворяют 2 столовых ложки карбоната натрия.

Моют поверхности теплицы обычными мягкими губками, так как жесткие приспособления для уязвимого материала применять категорически запрещено. После завершения влажной уборки двери и фрамуги оставляют открытыми, чтобы избавить помещение от влаги.

Как быть со стеклом или пленкой?

Сооружения из стекла также можно мыть любым мыльным раствором, либо использовать для этой цели средства для мытья стекол или посуды. Но есть и другие решения:

Чтобы продезинфицировать стеклянные поверхности, советуют использовать слабый раствор марганцовки. Можно приготовить простое комбинированное средство. Оно состоит из воды (10 л), хозяйственного или дегтярного мыла (100 г) и уксусной эссенции (70%, чайная ложка).

Как и везде, максимального внимания требуют те участки, где обычно скапливается много грязи.

Как подготовить теплицу к зиме, если ее покрытие пленочное? Этот уязвимый материал осенью обязательно снимают, а само сооружение (и почву) оставляют зимовать под снежным одеялом. Однако сначала пленку очищают мыльным раствором, после чего промывают чистой водой, а потом сушат.

Высохший материал аккуратно снимают, сматывают в рулон и уносят в помещение. Хранить его рекомендуют в темном, сухом и теплом месте, оптимальный вариант — использование герметичной упаковки для тепличной пленки.

Как подготовить теплицу с деревянным каркасом?

Такие конструкции тоже можно встретить на дачных участках. Их нередко собирают самостоятельно. Для обработки деревянных каркасов используют хлорную известь. Для мытья поверхностей 400 г средства растворяют в 10 л воды, затем настаивают, периодически помешивая, около 3-4 часов.

Готовый раствор заливают в опрыскиватель. После завершения обработки двери теплицы закрывают. Спустя 2 суток ее тщательно проветривают. Перед проведением операции обязательно надевают защитный костюм, резиновые сапоги, респиратор, перчатки и очки.

Однако для очищения и обеззараживания деревянных элементов теплицы есть и другие варианты:

Для дезинфекции готовят раствор медного купороса (5%). Для этого 500 г сульфата меди растворяют в ведре теплой воды. Возможная альтернатива ему — бордосская жидкость. Для приготовления побелки для защиты деревянного каркаса берут известь (3 кг) и медный купорос (500 г) растворяют в воде (10 л). Компоненты сначала разводят в жидкости по отдельности, потом смешивают. В тот период, пока температура не опускается ниже 10°, проводят обеззараживание помещения серными дымовыми шашками. В противном случае для этой цели применяют табачные изделия. Они же будут идеалом для обработки конструкций с каркасом, собранным из металла.

При дезинфекции всех деталей теплицы не забывают о деревянных ящиках, а также об аналогичных бортиках грядок. Этот этап обработки тоже обязателен.

Что делать с каркасом из пластика?

Для очистки конструкции их ПВХ труб используют мыльный раствор, или любое хлорсодержащее средство. Например, в литре воды размешивают 100 мл Белизны. Этим раствором протирают все пластиковые элементы. Затем каркас промывают чистой водой и сушат.

Обеззараживание теплицы народными или специальными средствами

Почти все они дают возможность обработать все части «зеленого дома» — его стены, каркас и грунт.

Щадящие методы

Для безопасной дезинфекции используют нескольких претендентов:

Чеснок. Измельченный на терке (или в чеснокодавилке) овощ (40 г) заливают 10 л теплой воды, настаивают не менее суток. Альтернативы «чесночной воде» — луковые, табачные настои. Листья крапива. В этом случае сухой травой заполняют примерно полведра. Затем туда наливают кипяток. После остывания жидкости ее процеживают и используют для обработки конструкции. Сосновые ветки (примерно половину ведра) заливают водой, кипятят 20 минут, после чего жидкость разбавляют так, чтобы получилось 50 л. Этим отваром обрабатывают все внутренние поверхности помещения и почву. Молотая горчица. Для очистки используют обычную губку. Сначала ее увлажняют, затем обмакивают в горчичный порошок. Потом ею протирают стекла или поликарбонат. После завершения очищения стен и крыши теплицы горчицу смывают.

Нашатырный спирт также применяют для очищения поверхностей поликарбонатного или стеклянного сооружения. Для получения раствора 1 столовую ложку нашатыря разводят в 10 л воды. После завершения мытья окна и форточки открывают, чтобы избавить помещение от сильного запаха.

Для обеззараживания теплицы, растения в которой болели (или в ней было очень много вредителей), применяют специальные препараты. К ним относят Оксидез, Пероксимед и Саносил.

Кардинальный способ (с шашками наголо)

Отдельного упоминания заслуживают эти дымовые изделия. Серные шашки для обеззараживания теплиц используются довольно часто. Чтобы продезинфицировать «приют для растений», действуют так:

Перед началом окуривания все форточки (фрамуги) плотно закрывают. Если есть щели, то их обязательно заклеивают скотчем. Все поверхности опрыскивают водой, металлические элементы перед обработкой обязательно смазывают солидолом или другим густым средством. Серные изделия устанавливают на негорючие подставки (металлические поддоны, несколько кирпичей, жестяная банка и т. п.). Их фитили поджигают и тут же покидают теплицу.

Работу с серными дымовыми шашками проводят только в противогазе. Идеальный вариант — дезинфекция вдвоем, так как в этом случае ассистент будет выступать «страхователем». Окуриваемую конструкцию оставляют в покое как минимум на 2 дня. Потом ее двери открывают, чтобы тщательно проветрить помещение. Заходят в него только тогда, когда запах серы полностью выветрится.

Временное усиление каркаса теплицы

Снежная зима становится серьезной угрозой любой подобной конструкции, так как в это время на них оказывают влияние не только снеговые, но и ветровые нагрузки. Чтобы укрепить сооружение, используют разные методы и приспособления.

Применение дублирующих дуг

Их изготавливают из арматурного прута или труб квадратного сечения. Присоединяют к каркасу их с помощью небольших отрезков, сделанных из того же металлопроката. Второй вариант такого дубляжа — фиксация дополнительных дуг, параллельных имеющимся элементам. Оба вида металлических деталей могут быть как временными решениями, так и постоянными.

Использование подпорок

Самыми простыми и удобными будут деревянные опоры. Их собирают из бруса или из толстых/широких досок. Самыми простыми «ассистентами» будут Т-образные конструкции, поддерживающие максимально нагруженные продольные детали каркаса. Чаще они поддерживают коньковые направляющие. Более сложный вариант — создание П-образных подпорок для каждой дуги. Для их установки используют надежное основание.

Обработка, подготовка грунта

Многие пока не в курсе, как подготовить почву в теплице к зиме. Вариантов есть несколько, но не все они «безгрешны». Кроме того, такую подготовку все-таки рекомендуют использовать весной, перед «заселением» в теплицу рассады.

Перекапывание либо замена почвы

Первый этап — механическая обработка. Землю перекапывают штыковой лопатой, но не взрыхляют, комья не разбивают. Такая подготовка поможет избавиться от остатков корней растений. К тому же она позволит грунту лучше промерзнуть, а значит, избавиться хотя бы от части личинок насекомых-вредителей.

Второе возможное решение – замена верхнего слоя почвы (150-200 мм) новым. Если грунт на участке хороший, незараженный, то можно использовать его. Но лучшим решением считают приобретение или приготовление почвосмеси, состоящей из верхового торфа, речного песка и перегноя (либо компоста), пропорции — 1:1:1. Полезным дополнением будет натуральное удобрение: на 1 м2 площади потребуется 200 г золы. Старую тепличную почву используют для цветников, грядок, деревьев. Ее также сначала советуют обеззаразить.

Использование химических препаратов

Самым простым решением будет химическая дезинфекция грунта в помещении. В этом случае можно почти на 100% гарантировать, что все патогены и многочисленные вредители, оставшиеся в земле, будут уничтожены. К популярным препаратам-фунгицидам относят известную бордосскую жидкость и медный купорос (1%). Другие эффективные кандидаты — Абига-пик, Браво, Квадрис, Оксихом, Ридомил Голд, и Хом.

Однако у химического способа именно для использования в теплицах есть очень серьезный недостаток. В результате такой «беспощадной» обработки наряду с вредными «особями» химикатами уничтожаются и все полезные микроорганизмы.

Термическая обработка, «хорошие» биопрепараты

Первый вариант можно назвать бесплатным, поскольку никаких препаратов покупать не придется. В роли обеззараживателя почвы здесь выступает горячая вода. Для дезинфекции грунта его проливают кипятком: на каждый квадратный метр уходит 3 ведра.

Сразу после завершения термической обработки почву закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Минус у данного варианта тот же — гибель полезной микрофлоры. Поэтому грунт в теплице после химической или термической обработки придется восстанавливать — удобрять и «оживлять».

По этой причине для дезинфекции почвы в теплицах рекомендуют использовать максимально безопасные микробиологические препараты. Один из потенциальных кандидатов — Байкал ЭМ-1.

Другие биологические защитники грунта — Бактофит, Триходермин, Фитоверм, Фитолавин, Фитоп-Флора-С (перед ним сначала применяют препарат Флора-С) и Фитоспорин. Все средства используют в точном соответствии с инструкцией производителя.

Подготовка теплицы осенью: сидерирование

Не менее популярным осенне-зимним способом помощи является посадка сидератов. Эти растения:

оздоравливают почву;

разрыхляют ее, улучшают воздухообмен;

борются с вредителями, болезнями и сорняками;

насыщают ее необходимыми веществами, возвращают земле плодородность.

Семена сидератов заделывают в верхний слой влажной земли (1-3 см), присыпают небольшим количеством перегноя, затем поливают. Чтобы подготовить теплицу к зиме и весне, используют вику, горчицу и гречиху, люпин, люцерну, овес, рапс, рожь, фацелию и ячмень.

В качестве удобрения для закрытого грунта применяют «классический» навоз. В этом случае можно использовать даже тот, который еще не успел перепреть. Его равномерно распределяют по перекопанным грядкам. Потом землю снова перекапывают.

Подготовка почвы теплицы весной

Это еще один обязательный этап, но его проводят уже после окончания зимы. Незадолго до посадки растений в теплицы вносят безопасные удобрения:

Навоз, конский или коровий, обязательно перепревший. Перепревший перегной (листья, навоз, песок, глина). Готовый компост, верховой торф.

Обязательно использование не только органических, но и минеральных удобрений. В список входят:

азотные (азотнокислый аммоний, зола, мочевина, селитра калиевая, натриевая);

калийные (нитрофоска, сульфат калия);

фосфорные (суперфосфат).

Все минеральные удобрения также требуют точного соблюдения дозировки.

Помощь снежного покрова

Это еще одна операция, которая часто становится первым зимним этапом подготовки теплицы к весне, потому что это мероприятие проводят в январе-феврале. «Теплое» снежное одеяло почти незаменимо в регионах с холодными зимами, так как оно:

не дает погибнуть полезным микроорганизмам, обитающим неглубоко в земле;

защищает почву от неизбежного пересыхания из-за дефицита влаги;

позволяет пережить суровую зиму многолетним растениям.

Весной такая шапка также благо. Таящий снег хорошо увлажняет грунт, поэтому грядки весной будут готовы к посадке и без щедрого полива. Его засыпают достаточно толстым слоем (300-400 мм), но не уплотняют, так как «перина» должна оставаться мягкой.

Снег для этого покрова берут с крыши дома, с построек и теплицы, либо с садовых дорожек, если слой его толстый. Если уровень грунтовых вод на участке довольно высок, то много его в сооружение не набрасывают. В противном случае не исключено, что весной в помещение придет «наводнение».

Подготовка теплицы к зиме осенью — этап, от проведения которого зависит очень многое, и в первую очередь — самочувствие и развитие растений в следующем году. Поэтому данной осенней операцией пренебрегать нельзя. В завершение темы «Подготовка поликарбонатной теплицы к зиме» — популярное и интересное видео: