Плесень на земле в теплице: виды грибков и методы борьбы с ними

Собственный надел земли дает возможность выращивать растения с разными требованиями к климатическим условиям. Самые неприхотливые представители флоры хорошо себя чувствуют даже в открытом грунте. Для теплолюбивых культур огородникам приходится сооружать или приобретать и устанавливать теплицы. Всем хорош закрытый грунт, но и он не лишен некоторых недостатков: в теплых помещениях устанавливается особый микроклимат. Сравнительно высокая температура, такая же влажность и ограниченное пространство — те факторы, из-за которых в комфортных «зеленых домах» появляются нежданные и нежеланные «гости». Теплицы постоянно атакуют патогенные микроорганизмы, насекомые и вездесущие грибки. Одной из самых серьезных проблем нередко становится плесень на земле в теплице. Чтобы избавиться от этого налета, нужно определить его природу, причины возникновения, а потом узнать, какими способами с ним можно бороться.

Налет на земле: плесень или нет?

Первым делом необходимо идентифицировать врага, потому что только его точное определение даст возможность подобрать лучший метод избавления. К сожалению, не всегда можно сразу понять, что именно «поселилось» на земле. Дело в том, что «белая плесень» на почве в теплице не всегда является грибком. Однако проблема менее серьезной все же не становится.

Причиной белого или рыжего налета может быть жесткая водопроводная вода, содержащая слишком большое количество солей металлов — железа, кальция и магния. Он же может быть последствием внесение чрезмерного количества удобрений. На проблему образования высолов указывает:

появление гнили на корнях;

пожелтение листьев (хлороз);

налет белого цвета на почве, субстрате;

усыхание растений и их плодов (в нижней части).

Чрезмерное количество солей приводит к защелачиванию почвы, а значит, не дает корням получать питание, доставлять их к надземным частям растений. Щелочность сильно снижает плодородие земли. Причем она более опасна, чем повышенная кислотность.

Для смягчения воды для полива тепличных растений можно использовать кипячение, отстаивание, фильтрацию. Водопроводную жидкость можно заменить дождевой водой, если не полностью, то хотя бы частично. Есть еще один способ: это использование для нее средства для подкисления.

Как понять, с чем именно придется бороться: с плесенью в теплице или с высолом? Если вид «белой проблемы» не дает шанса прийти к какому-либо однозначному выводу, то овощеводам поможет прикосновение к налету. Соли металлов всегда жесткие и сухие, а плесень влажная и довольно мягкая. Часто она очень похожа на пух.

Причины появления плесени в теплице

Плесневый грибок опасен тем, что его споры есть всегда и везде, но если условия для них неподходящие, то они остаются неактивными, «спящими». Но все быстро может измениться. При благоприятных условиях они начинают быстро развиваться, почти мгновенно завоевывая новые территории. Если говорить о теплицах, то споры плесени распространяются по поверхности почвы, селятся на деревянных каркасах, чтобы сначала проникнуть внутрь материала, а потом и полностью разрушить его.

В теплицах создаются идеальные условия для «благоденствия» плесневого гриба. В них тепло и влажно, в некоторых помещениях недостаточная вентиляция и дефицит света. Очень привлекателен для плесени и конденсат, появляющийся на прозрачном материале. Однако активируется «враг» в теплом помещении в том случае, если наличествует сразу несколько факторов:

Крайне опасно переувлажнение. К нему приводит длительный чрезмерный полив. Перенасыщение почвы влагой происходит и при нарушении целостности системы капельного орошения, если это ЧП осталось незамеченным теплицеводами. В активизации плесневого грибка виноват недостаточный воздухообмен. Плесень не может существовать без влаги. Если теплица плохо или нерегулярно проветривается, то появление белого налета на земле становится только вопросом времени. Есть и другие тепличные условия, гарантирующие активный рост плесени. Это недостаток света, слишком большое количество питательных веществ (органики) в земле, закисление почвы из-за злоупотребления кислыми удобрениями.

Последний «прогрибковый» фактор — плотный, тяжелый грунт. Такая почва попросту не позволяет влаге полностью испаряться. Если в теплице создано несколько из описанных условий, то, скорее всего, плесень рано или поздно на земле появится.

Патогенных грибков существует довольно много разновидностей, но в теплых помещениях для выращивания культур чаще обнаруживают белый налет. Главная причина появления этого вида плесени (или мукора) в теплице — переизбыток влаги. Такое соседство не смертельно опасно для взрослых растений, но для нежных саженцев оно может стать губительным. Причина в том, что рассаде, растущей на пораженной земле, не хватает питания. В результате сильно снижается ее иммунитет. Последствием становится появление различных заболеваний.

Разновидности плесневого грибка

Плесень в теплице может быть черной, белой и серой. Предпочтения у этих видов различны:

Черная плесень тоже появляется на земле из-за избытка влаги. Она считается самой опасной для людей, животных и растений. Этот грибок в первую очередь «добирается» до корней тепличных культур, быстро убивая их. Очень опасны споры черной плесени. Они вызывают аллергические реакции. Данный вид грибка обнаружить довольно сложно. Серая плесень (серая гниль). Этот грибок встречается в открытом и закрытом грунте. Он взаимодействует только с ослабленными растениями. Жертвами серой плесени становятся розы, пасленовые, клубника, земляника, виноград и т. д. Особенность этого грибка в том, что он находится в земле постоянно. Белая плесень или мукор. Ее можно увидеть на пищевых продуктах и на другой органике. Это самый распространенный грибок, который чаще появляется в верхнем слое почвы. Однако белая плесень может обнаружиться не только на земле, но и на растениях. Не брезгует она и деревьями.

Хозяева теплиц могут столкнуться с еще одним видом налета в теплице — с зеленым. Его называют «мшистой плесенью». Причина такого изменения цвета грунта совсем другая: это мхи и водоросли. «Зеленые завоеватели» тоже предпочитают высокую влажность и температуру, плохую вентиляцию. Они появляются и при повышенной кислотности почвы, при высоком содержании в ней фосфора. Поэтому способы борьбы с зеленым налетом практически аналогичны тем, что применяют для избавления от «настоящего» плесневого грибка.

Как избавиться от плесени в парнике, в теплице?

Считается, что устранить угрозу можно простым способом: нужно всего лишь перестать заливать растения, нормализовать полив. При серьезном поражении плесневым грибком советуют или поменять тепличную почву, или пересадить растения, если это возможно. Но и другие выходы из сложной ситуации есть, так как способов борьбы с врагом существует много.

Удаление плесневого грибка

Первым делом пробуют избавиться от плесени механически. Ее удаляют, используя нож, лопату или другой садовый инструмент. Данный способ успеха не гарантирует, поскольку не может быть уверенности в том, что грибок не распространился в более глубокие слои земли.

Замена грунта

Чтобы точно устранить угрозу, убирают верхний слой земли — 15-20 см. На дно грядок укладывают дренажный слой. Затем туда засыпают новую почву. Сверху ее присыпают песком, тонким слоем. Возможные альтернативы — песок, смешанный с древесной золой, смесь Фитоспорина (в порошке) с песком.

Создание для плесени «невыносимых условий бытия»

Поскольку засилье влаги является одним из главных факторов появления грибка, то в первую очередь устраняют ее. Один из вариантов борьбы с высокой влажностью — создание на участке дренажной системы. Возможной альтернативой такой масштабной операции может стать использование в теплице высоких грядок. Приподнятые участки земли будут максимально защищены от избыточной влаги.

Для обеспечения большого количества воздуха землю регулярно рыхлят (перекапывают), сорняки удаляют, обязательно вносят подкормки. Чрезмерного полива избегают. Чтобы сделать почву более рыхлой, в нее добавляют песок либо перегной. Теплицу часто проветривают. Землю регулярно проверяют, чтобы вовремя заметить появление опасного налета.

Использование народных средств

Как правило, к ним прибегают в первую очередь, поскольку такие «помощники-избавители» быстро находятся в любом хозяйстве.

Йод

Спиртовой раствор йода используют для борьбы с различными патогенами, помогает он и против плесневого грибка. Кроме того, он становится подкормкой, повышающей иммунитет тепличных культур, защищает их от опасных нитратов. Йод используют по-разному:

Некоторые овощеводы распределяют по грядкам открытые флаконы, или подвешивают их. Медленно испаряясь, йод (пары) обеззараживает воздух и оседает на землю. Но там он не накапливается, а улетучивается при сквозняке. Йод используют в качестве защиты и подкормки. В этом случае 2-3 капли йодного раствора размешивают в ведре воды. Посадки или опрыскивают этой жидкостью, или поливают. Проводят такую подкормку и дезинфекцию дважды в месяц.

Йод помогает избавить теплицу от фитофторы и других грибковых инфекций. Он помогает растениям усваивать азот. Однако пары его токсичны, поэтому долго находиться в теплицах попросту опасно. Второй недостаток подобной операции — негативное влияние йода на поликарбонат.

Йод и перманганат калия

Хорошо «работает» и это сочетание. Данное средство используют осенью, после сбора урожая. В 10 л воды разводят 1 г марганца и 10 мл йода. Дезинфицирующим раствором проливают землю. Проводят несколько таких обеззараживаний.

Хозяйственное мыло, сода

Это еще одно универсальное средство: его можно использовать как для обработки частей сооружения, так и для дезинфекции земли. Готовят мыльно-содовый раствор таким образом:

В ведре с горячей водой (10 л) растворяют стружку, изготовленную из куска хозяйственного мыла. В жидкость добавляют 50 г соды. Ее хорошо размешивают.

Готовый раствор остужают, затем проливают им почву. Такие обработки проводят 2-3 раза. Интервал между дезинфекциями составляет 7-10 дней.

Медный и железный купорос

Первый обеззараживатель по праву можно назвать незаменимым средством огородников и теплицеводов. Для обработки почвы от различных врагов готовят раствор: в 10 л воды растворяют 5 г сульфата меди. Этим средством обрабатывают почву. Для обеззараживания каждого 1 м2 отмеряют не менее 2 л раствора медного купороса.

Для дезинфекции самой теплицы готовят более концентрированное средство. В этом случае в ведре воды разводят около 100 г медного купороса. Дезинфекцию почвы с помощью сульфата меди рекомендуют проводить весной.

На помощь огородникам нередко приходит железный купорос. В отличие от предыдущего средства, данный сульфат советуют использовать для осенней обработки теплицы, потому что он эффективен даже при минусовой температуре. В этом случае на 10 л воды отмеряют 20-50 г железного купороса. Этот раствор избавляет землю от грибковых инфекций, от лишайников и мха. Пауза между обработками сульфатами меди и железа — 10-15 дней.

Древесная зола и уголь

Порошок из этих компонентов (1:1) используют для припудривания тепличной почвы, так как грибки не могут развиваться в щелочной среде. За дачный сезон такую обработку земли проводят несколько раз. Перерыв между операциями составляет 3-4 недели.

Использование препаратов и торфа (Торфолина)

Поскольку именно высокая влажность привлекательна для плесневого грибка, для борьбы с ней чаще используют фунгициды в виде порошка. Хорошо зарекомендовали себя биологические препараты Фитоспорин-М и Триходерма вериде. Другие эффективные средства — Алирин-Б, Гамаир (Планриз), Глиокладин, Фитолавин. Из химических препаратов можно обратить внимание на фунгициды Витарос, Дискор, Максим и Фундазол. Обработку ими повторяют так часто, как предписывают их производители.

Еще один потенциальный ассистент хозяев заплесневелой земли в теплице — прессованный торф либо Торфолин. Чтобы обработать землю, на которой обнаружили плесневый грибок, берут половину брикета. Его заливают 1,5 л воды, в которой растворен грамм медного купороса. Некоторые огородники добавляют в смесь 100-120 г извести (доломитовой муки). Подготовленный субстрат распределяют по грядкам. Спустя 3 недели операцию повторяют.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление плесневого грибка в теплицах и гибель растений, действуют в нескольких направлениях:

Землю защищают тонким слоем извести или золы. В качестве удобрения и защиты используют растения-сидераты. В теплице поддерживают чистоту, своевременно удаляя из нее растительные остатки и другую органику. Регулярно осматривают все тепличные культуры. Проверяют все деревянные элементы конструкции на наличие плесневого грибка. Семена перед посадкой замачивают в темно-розовом растворе перманганата калия. Через полчаса их промывают теплой водой, затем снова замачивают в марганцовке. Для защиты почвы в теплице ее мульчируют соломой или скошенной травой. Под таким слоем «поселится» сенная палочка, которая будет подавлять развитие грибковых заболеваний.

Чтобы не допустить появления плесени в теплице, обязательно соблюдают севооборот. Очень строго контролируют температуру и влажность в помещении. По возможности его чаще проветривают. Почву рыхлят, удаляют все сорняки. После завершения дачного сезона проводят дезинфекцию конструкции с помощью серной либо серно-табачной шашки. Перед началом сезона теплицу моют раствором хозяйственного мыла или марганцовокислого калия.

Плесень на земле в теплице — проблема, однако она все же легко решаема. Избавиться от грибка и неприятного налета можно разными способами. О борьбе с ним расскажет автор следующего популярного видеоролика: