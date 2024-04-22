«Беспощадный» климат большинства российских регионов — огромное препятствие, которое приходится преодолевать дачникам, борющимся за хороший урожай. К счастью, у всех огородников есть практически незаменимые помощники — теплицы и парники. Эти защищенные, теплые помещения позволяют большинству овощеводов получать ранний и очень богатый урожай различных культур. По этой причине они появляются на дачных участках почти повсеместно. Просторные сооружения идеальны для выращивания растений, маленькие оптимальны для рассады. Но и их нередко используют так же, как и большие конструкции. Самым рациональным решением будет проведение операции «Парник своими руками», потому что в этом случае у хозяев участка довольно большой выбор материалов и способов экономии средств. Поэтому сначала владельцам сада/огорода нужно узнать об особенностях этих теплых сооружений и о том, какие «приюты» для растений можно соорудить самостоятельно, и при этом обойтись без серьезных затрат.

Парники и теплицы: отличия

Первые теплые домики являются «долгожителями». Они появились задолго до изобретения теплиц. Такие элементарные конструкции использовались еще в Древнем Риме. Строили их из реек, стекла или слюды. Поэтому в небольших защищенных убежищах были идеальные условия для выращивания растений — довольно высокая температура и такая же влажность. К сожалению, после падения империи об этих простейших конструкциях на время забыли.

Изобретение теплиц-оранжерей пришлось на эпоху Возрождения, на XIV-XVI век. В России «зимние сады» появились позже — в XVII веке. В московской оранжерее было даже печное отопление, поэтому в ней успешно выращивали экзотические растения. Чуть позже, в XIX веке в московской области были организованы тепличные «хозяйства-пионеры». Именно тогда появились первые российские селекционные сорта, предназначенные для культивирования в закрытом грунте.

Отличий парников от теплиц несколько:

Функции. В большинстве случаев первые теплые помещения используют только для выращивания рассады. Просторная теплица — сооружение универсальное. Она подходит для любой цели. Особенности защитных конструкций. Парники очень просты. У них обычно нет ни форточек, ни дверей. Для проветривания их стенки (крышки) на время поднимают. Теплицы, наоборот, имеют те и другие. Габариты. Парник всегда небольшое «плодово-овощное пристанище». Его высота — 1,3-1,5 м, не больше. Теплицы намного выше, их высота — 2,2-2,5 м. Они позволяют выращивать самые высокие культуры и работать, не нагибаясь. Отопление, освещение. Маленьким конструкциям не требуется дополнительный обогрев. Необходимое тепло они получают от солнца, биотоплива. Большие теплицы, наоборот, нередко нуждаются в источниках тепла, а круглогодичные — в «досветительных» приборах.

Что касается режима эксплуатации, то в большинстве своем парники сооружения простые, переносные и сезонные. Как правило, их убирают с участка с наступлением холодов. Теплицы остаются зимовать. Кроме того, такие просторные теплые приюты нередко делают капитальными и утепленными, что позволяет использовать их круглый год.

Изготовления парника своими руками: плюсы и минусы

В отличие от сборки полноценных теплиц, это операция не так требовательна к мастерам:

очень скромные размеры «домика» позволяют справиться с работой в рекордные сроки;

небольшой парник можно перенести в другое место, разобрать и снова собрать;

несколько теплых домиков освободят от «зеленой мелочи» дома и квартиры;

им не нужны форточки и двери, что гарантирует экономию материала.

Маленькой конструкции найдется «уголок» даже на огороде небольшой площади. Кроме того, самостоятельная сборка позволяет «подогнать» размер и форму точно под имеющиеся метры. Минусов изготовление парника «своими собственными» руками практически не имеет. Если не считать некоторые расходы и усилия, которые придется приложить.

Что подходит для изготовления парников

Первый этап — знакомство с особенностями этих помещений. Отличаются небольшие конструкции от теплиц и используемыми материалами. Поэтому те, кто планирует сделать парник своими руками, сначала выбирают, из чего его собрать.

Укрывные материалы

Нужно отметить, что их ассортимент не слишком широк. В роли покрытия парников в большинстве случаев выступают не очень дорогие претенденты. К «бюджетникам» относятся:

пленки (полиэтиленовая, полипропиленовая, армированная, многолетняя, из ПВХ);

спанбонд (агроволокно, агротекстиль).

Главным недостатком пленочных изделий считают не очень высокую прочность. Нетканый износостойкий материал также имеет как минимум один серьезный минус. Это низкая светопропускная способность спанбонда.

Реже для изготовления самодельных парников приобретают тонкие листы поликарбоната. Однако данный материал дает возможность купить готовую, почти безукоризненную мини-теплицу. Например, некоторые компании продают раздвижные модели, изготовленные из оцинкованного профиля и сотового поликарбоната.

Еще один вариант для самостоятельного изготовления маленького дома для растений — использование «допотопных» стеклянных окон. Такие рамы могут использоваться по-разному. Они могут превратить небольшое сооружение в теплицу в миниатюре, или служить «крышей» деревянному парнику, изготовленному в виде короба. В первом случае для сборки подойдут даже небольшие форточки или фрамуги.

Материалы для создания каркаса, короба

Если планируют использовать стеклянные окна, то в этом случае первым претендентом является дерево. Такие короба умеют хранить тепло, к тому же древесина красива и невероятно податлива.

Поскольку натуральный материал становится «добычей» влаги, гнили, насекомых и плесени, все заготовки сначала обрабатывают антисептическим средством. Потом их защищают лаком, воском, маслом и т. п.

Для сборки арочных, двускатных или односкатных парников используют:

пластиковую продукцию — легкие полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы небольшого сечения;

надежные металлические изделия — алюминиевые, оцинкованные профили или арматурные стержни.

Последний вариант предпочтительнее, потому что прочная металлическая конструкция сможет противостоять и ветру, и осадкам. Относительный минус каркаса из металла — его неспособность удерживать тепло.

Те, кто предпочитает покупать, а не собирать самостоятельно, могут заинтересоваться небольшими готовыми конструкциями. Первый пример мини-теплицы — симпатичная и мобильная модель, собранная из алюминиевого профиля и стекла. Она подойдет как для выращивания рассады, так и для защиты цветов.

Парник своими руками: какой формы его сделать?

Моделей «теплых домиков» существует довольно много. Поэтому сначала владельцам огорода предстоит найти «максимально оптимальный» вариант. От разновидности конструкции будет зависеть и выбор материалов.

Арочные сооружения

Эти парники заслуживают называться самыми популярными. Такие небольшие дугообразные сооружения максимально просты для изготовления. Элементы каркаса чаще делают из пластиковых труб или из арматуры. Фиксируют их на расстоянии не более полуметра. Арочные парники из поликарбоната могут состоять из «самостоятельных» секций. Один из самых удобных вариантов — сооружение с раздвижными элементами.

На роль укрывного материала маленьких парников выбирают полиэтиленовую пленку или агроволокно. Полотно фиксируют кирпичами либо камнями. Главное преимущество этих арочных конструкций — их мобильность. При желании небольшой парник можно разобрать, переместить или убрать в помещение.

Двускатные, треугольные модели

Это еще один ответ на вопрос, каким может быть самодельный парник. Подобное простейшее мини-сооружение можно изготовить двумя способами:

Одна из популярных моделей — почти домик. В этом случае треугольные опоры, соединенные коньком, устанавливают на достаточно высокий деревянный короб. Менее затратно создание парника без основания из дерева. В этом случае конструкция, являющаяся почти настоящей двускатной крышей, опирается прямо на грунт.

Достоинство первого варианта — возможность использования более высоких грядок. Они будут лучше сохранять тепло.

Самостоятельное изготовление теплых двускатных конструкций из поликарбоната потребует больше средств, времени и усилий. Зато они практически ничем не отличаются от своих больших «коллег».

Парники хлебницы и бабочки

Обе модели значительно упрощают проветривание культур и уход за ними. «Хлебницы» и «бабочки» немного похожи:

В первом случае одна из половинок арочного «хлебного» сооружения «прячется», уходя за другую. Такой парник тоже может располагаться на высоком основании. Существует и вторая модель «парниковой хлебницы». Она имеет существенное отличие от первой конструкции: половинки ее встречаются в верхней части парника. Бабочка просто «распахивает крылья», открывая беспрепятственный доступ к грядке с обеих сторон. Для их фиксации используются кронштейны.

Большой плюс второй и третьей модели — очень качественное проветривание. Эти парники тоже могут располагаться прямо на земле, либо быть установленными на короба из какого-либо материала.

Откидывающиеся парники

Конструкция, имеющая откидной верх, — еще один интересный и практичный вариант. В этом случае хозяева значительно упрощают и работу, и проветривание. Некоторые модели имеют полностью откидывающуюся «крышку», которая крепится к основанию с помощью петель. В других парниках полуоткрытую верхнюю часть фиксируют с помощью упора.

Пристенные конструкции

Все знают, что к стенам или заборам загородных (дачных) участков очень часто пристраивают оранжереи, теплицы и навесы. Около них делают клумбы и разбивают другие цветники.

Однако при серьезном дефиците свободного места на участке такая же «участь поставленного к стенке» или к ограждению может ожидать и парник. В пристенном случае обязательно выбирают хорошо освещенную территорию, поэтому южное направление оптимально. Этот теплый домик может быть максимально простым. Второй, более сложный вариант — мини-теплица, у которой есть деревянное основание.

Парники-пирамиды

Это удивительные, загадочные конструкции, в которых все растения развиваются быстрее и дают рекордный урожай. Каркасы таких парников изготавливают из металлического профиля, а на роль укрывного материала берут теплый сотовый поликарбонат, пленку или спанбонд.

Такое компактное, но устойчивое сооружение может называться и теплицей, и парником. Все зависит лишь от габаритов конкретной конструкции. Другие преимущества таких моделей:

небольшая площадь, которую занимают пирамиды в миниатюре;

великолепная освещенность растений внутри них, если используются прозрачные укрытия.

Их главный недостаток — ограниченное пространство внутри. Да, для получения рассады пирамиды вполне подходят. Однако для теплиц, где собираются выращивать очень рослые растения, это не самый оптимальный вариант.

Другие решения

Минимум усилий и средств потребуют необычные модели. Например, миниатюрный парник для рассады своими руками можно сделать из:

стеклянной банки;

прозрачного контейнера;

такого же старого зонтика;

пластиковой бутылки или банки;

стеклянного купола-крышки (для десертов).

Материалами для изготовления парников способны стать тюки соломы, решетки и металлические сетки, паллеты, пластиковые бочки, части старой мебели, «старинные» форточки и такие же «заслуженные» холодильники.

Как изготовить парник своими руками?

Желание сэкономить в некоторых случаях похвально. Поэтому те хозяева, которые хотят сделать затраты минимальными, могут оценить логичное решение — создание парника из того, что уже есть в дачном хозяйстве.

Чаще всего у владельцев участка со всеми удобствами имеются «свободные» пиломатериалы и кирпичи, оставшиеся после строительства, а значит, те и другие можно пустить в дело. Второй вариант — простая конструкция, изготовленная из труб.

Парник из дерева и стекла

Небольшой приют для рассады легко соорудить тем, у кого есть «лишние» оконные рамы и пиломатериалы. Такое мини-сооружение располагают на южной стороне, чтобы растеньица получали много света. Чтобы гарантировать им максимальную освещенность, стеклянную раму устанавливают под уклоном. Оптимальный вариант не менее 30°. Работа не слишком утомительна:

В первую очередь оконные рамы измеряют. Ориентируясь на снятые размеры, делают заготовки из досок. Каждую из них обрабатывают антисептиком. После высыхания древесины собирают коробку без дна. Сторону, обращенную к солнцу, делают немного короче противоположной. К готовому деревянному коробу крепят обе части стеклянной крышки. Для их фиксации используют обычные петли.

Готовую застекленную коробку устанавливают на грунт, с которого сняли верхний слой почвы. В нее насыпают просеянную землю, смешанную с компостом.

Почти такой же парник, но из кирпича

Эта небольшая конструкция может находиться в любом месте огорода. Но она же может быть пристроенной к кирпичному дому. Данное решение подойдет тем, кому нужен стационарный парник. Его изготавливают так:

Как и в предыдущем случае, выбирают оптимальное место для постройки конструкции. Потом производят разметку так, чтобы кирпичное мини-сооружение было чуть больше, чем оконная рама (или 2 рамы). После завершения подготовительного этапа приступают к кладке. Самую низкую часть парника делают высотой 300 мм, не больше.

В последнюю очередь устанавливают раму (рамы). Чтобы сделать конструкцию максимально удобной, стеклянную крышку оставляют съемной. Кирпичный парник будет теплым, надежным и долговечным.

Короб из блоков сравнительно прост, но некоторые затруднения у строителей могут возникнуть. Дело в том, что для верхних рядов кирпичи придется разрезать. Для этой операции можно использовать болгарку, электролобзик, ножовку по металлу со специальным напылением для полотна (карбид вольфрама), станок для резки блоков или бензорез (не лучшее решение).

Арочный парник на деревянном основании

Это сооружение немного сложнее, так как оно состоит из большего количества элементов. Чтобы собрать этот сравнительно маленький парник своими руками, мастеру потребуется подготовить:

брус (или доски) для изготовления рамы;

арматурные прутья для ее фиксации;

пластиковые трубы для создания дуг;

крепежи — металлические скобы.

Первым делом заготовки из пиломатериала обрабатывают антисептиком и антипиреном. Потом их сушат. Затем:

С помощью металлических перфорированных уголков, пластин и саморезов собирают основание-раму. Короб без дна устанавливают на выбранный участок. Внутри деревянной рамы в углах в грунт вбивают по арматурному стержню, чтобы избежать возможного опрокидывание парника. Длина этих элементов не менее 700 мм. Затем такие же прутья вбивают по длинным сторонам рамы, с внешней или с ее внутренней стороны. Их шаг — до 500 мм. На них надевают отрезки пластиковых труб, получая арки для крепления укрывного материала. Для надежности их фиксируют на коробе с помощью металлических скоб.

Готовый каркас закрывают спанбондом или пленкой. Материал крепят к раме степлером. Если сооружают парник довольно больших размеров, то в пластиковую конструкцию добавляют «коньковый прогон». На эту роль тоже берут пластиковую трубу. Ее крепят к дугам строительным скотчем, проволокой, полимерными хомутами и т. п.

Парник в парнике, или парник-термос

Это конструкция призвана защитить молодые растения от заморозков, губительных для рассады. Такая «прослойка» воздуха станет непреодолимым препятствием для холода. В этом случае в одном месте создают сразу два парника — один над другим. Действуют так:

Сначала устанавливают ряд дуг. В идеале — в качестве защиты высокой, теплой грядки. Эту «аркаду» закрывают выбранным материалом. Потом над парником фиксируют второй ряд труб, но в этом случае берут отрезки намного длиннее. Их также закрывают.

Когда угроза заморозков минует, внешнюю конструкцию просто убирают.

Как изготовить парник своими руками? Большинство теплиц в миниатюре сделать сравнительно легко, так как они имеют скромные размеры и конструктивно просты. Каким будет будущий парник, решать владельцам огорода. На выбор модели повлияют:

их предпочтения;

желание или нежелание сэкономить;

наличие или отсутствие свободного времени;

подручные материалы, имеющиеся в распоряжении;

особенности культур, а также площадь (конфигурация) участка.

О том, как и из чего можно сделать парник, расскажет автор следующего видео: