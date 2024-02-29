Односкатная теплица: преимущества, недостатки, этапы изготовления

К сожалению, не самая благоприятная погода большинства российских регионов создает не самые идеальные условия для выращивания некоторых «чувствительных» растений. В большей степени это справедливо для теплолюбивых культур, которым в суровом климате или просто не выжить, или не подарить хозяевам хороший урожай. Чтобы победить «злую», суровую природу, практически все владельцы дач покупают (или собирают самостоятельно) и устанавливают теплые дома для выращивания овощей, фруктов, ягодных культур и т. д. Одной из самых популярных конструкций остается односкатная теплица, которая и удобна, и универсальна. Если такая модель уже заинтересовала хозяев, то перед принятием окончательного решения насчет приобретения с ней нужно познакомиться поближе, оценить достоинства конструкции и узнать про ее недостатки.

Какими могут быть односкатные теплицы?

Кажется, все очень просто. Так обычно называют конструкции, имеющие всего один скат. Однако небольшой выбор у владельцев загородных участков все-таки есть.

Традиционная односкатная теплица-полудом

Наиболее востребованными по-прежнему остаются классические, односкатные «овощехранилища», которые можно назвать половинками хорошо знакомых двускатных прозрачных сооружений. Они максимально просты и удобны, могут быть собраны и установлены самостоятельно. По этим причинам «строгие» теплицы с одним скатом более популярны.

Полутрапеция

Есть еще одна, близкая разновидность предыдущего варианта. Это односкатное мини-сооружение, имеющее скошенную (или наклонную) внешнюю стену. С одной стороны, такое решение плюс, так как наклон гарантирует лучшее освещение. Но есть у полутрапеций и серьезный минус: это необходимость посадки у внешней стены не слишком высокорослых культур.

Полуарка

Практически аналогами обоих односкатных мини-домов для теплолюбивых растений являются теплицы полуарочные. Они представляют собой арочные конструкции, «насильственно» лишенные одной своей половины. Выглядят полуарочные «теплые домики» довольно эффектно. Они очень устойчивы, гарантируют отличную освещенность культивируемых растений.

Нужно отметить, что все же последние модели не слишком популярны, если рассматривать возможность операции «Односкатная теплица своими руками». Поскольку мастерам придется изготавливать дуги, то задача сильно усложнится.

Есть и еще один критерий: это способ присоединения «приюта для растений» к зданию. Более распространенными являются пристенные односкатные теплицы. Однако есть и второе, не совсем обычное решение: если размеры торца дома позволяют, то и он вполне сможет быть «добрым соседом» пристройки.

Плюсы и минусы односкатного теплого помещения

Поскольку идеалов до сих пор не существует, каждое сооружение имеет как сильные, так и слабые стороны. Если оценивать теплицы с односкатной крышей, то плюсов у них гораздо больше, чем минусов. Но и о последних нельзя забывать.

Преимущества односкатных теплиц

Данную разновидность прозрачных конструкций выбирают достаточно часто. И это решение вполне оправдано по многим причинам:

Сооружение с одним скатом может быть помещением более теплым, чем двускатные, арочные и другие модели теплиц. Дело в том, что оно может располагаться на открытом месте, а может пристраиваться к жилому дому. В последнем случае одна из его стенок (более высокая) будет надежно защищена от холода и порывов ветра. Кроме того, дополнительное тепло будет поступать со стороны «обитаемого» здания. По сравнению с другими видами теплых «прибежищ», односкатная теплица довольно компактна. Поэтому она гарантирует серьезную экономию места, что немаловажно для придомовых территорий не слишком большой площади. Данная модель не так требовательна к мастеру, как любая другая разновидность прозрачных конструкций. В этом случае самостоятельная работа не обещает особых сложностей. Достоинство ее и в том, что один скат практически исключает скопление на нем снега. Как правило, угол его наклона делают ощутимым (20-25°).

Этот вариант универсальный. Небольшое прозрачное строение превращают в теплицу, защищенный участок, где выращивают только рассаду, в оранжерею и т. п. Если важна экономия места, то его можно пристроить не только к дому, но и к забору, хозяйственной постройке, бане и т. д. Оптимальное расположение для защищенного огорода — стена (торец, часть ограждения), выходящая на юг.

Пристенная теплица с односкатной крышей имеет еще одно преимущество перед моделями-конкурентками. Такая конструкция располагается практически вплотную к жилому зданию, а значит, проще сделать ее зимней, отапливаемой, или провести в нее электричество для организации освещения или обогрева ранней весной.

Недостатки одного ската

Претензии к такой «аккуратной» конструкции есть. Например, односкатный парник в этом случае выигрывает у аналогичной теплицы, потому что площадь его невелика по умолчанию, и от него «не ждут большего».

Главным минусом полноценной «односкатки» считают ее небольшие размеры, если сравнивать ее с другими моделями теплых домов — двускатными и арочными. Чаще ее ширина составляет 2,5-3 м, но есть и более узкие односкатные теплицы (1,5-2 м). В них можно сделать лишь 1-2 грядки. Другие слабые стороны теплых помещений с одним скатом:

Недостаточная освещенность в теплицах, примыкающих к глухому забору, стене, торцу дома. Здание или ограждение, превратившееся в защиту для теплолюбивых культур, одновременно является и помехой. Растения на грядках около таких преград не получают достаточное количество света. Невозможность их использовать на некоторых участках: единственно возможное для них размещение «север-юг». Исключением будет односкатная теплица, где будут выращивать растения с различными требованиями к освещенности. В этом случае оптимальным будет направление «восток-запад».

Нужно отметить, что минусов у этих моделей все-таки меньше, чем плюсов. По этим причинам односкатные «теплые огороды» продолжают «собирать почитателей».

Теплица с односкатной крышей: материалы для конструкции

Выбор претендентов зависит от того, для какой именно части постройки их собираются приобрести. Хозяевам придется подобрать материалы для каркаса, крыши и стен, а также для фундамента будущего «миниатюрного здания».

Несущий элемент

Как и для создания других моделей теплых помещений для выращивания растений, для каркасов конструкций с одним скатом выбирают:

красивое, податливое, но крайне уязвимое дерево (брус, доски);

максимально прочный, надежный, долговечный металл (сталь, алюминий);

легкие, нетребовательные пластиковые трубы (чаще из ПВХ), либо такие же профили, подходящие для изготовления летних сооружений.

Если цель владельцев — создание надежной стационарной теплицы, то лучшие варианты — дерево и металл. Для небольших, временных (летних) теплых помещений и парников можно выбрать недорогие изделия из пластика.

Укрывной материал

Стены и крышу конструкции изготавливают из пленочных покрытий, из тяжелого и хрупкого стекла (стеклопакетов), или из сотового поликарбоната. Однако последний претендент по-прежнему остается фаворитом. Ячеистый материал не слишком дорог и почти невесом. Он легко режется, так же просто гнется, поэтому ПК практически безупречен, особенно для создания теплиц.

Фундамент

На выбор материалов и основания повлияет предназначение теплицы, ее конструкция, вес и размеры. Есть несколько совершенно разных кандидатов:

Дерево. Это простейший вариант основания под теплицу. В роли деревянного фундамента для нее выступает «наземный» короб, собранный из бруса (50х100 мм, 100х100 мм, 150х150 мм, 200х200 мм и т. д.). Кирпичи или другие строительные блоки, трубы, брус либо металлические профили (для ростверка). Это возможные материалы для создания простых столбчатых или свайных фундаментов. Бетон (вернее, железобетон). Такая монолитная лента потребует много сил и времени. Однако это основание будет самым надежным и самым долговечным из всех тепличных вариантов.

Как правило, ленточный мелкозаглубленный фундамент выбирают для сравнительно тяжелых либо всесезонных (зимних) строений. Теплицы и большие парники могут быть установлены на опорах.

Элементарное основание-короб из древесины — самая дешевая конструкция, но данное решение подойдет лишь для максимально легких кандидатов. Однако односкатная пристройка более защищена от порывов ветра и непогоды, поэтому и она сможет стоять на таком основании.

Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Первым этапом возведения либо сборки любого крупного сооружения является определение его оптимальных размеров. Они необходимы, чтобы создать точный чертеж. И в этом случае есть несколько важных моментов:

Ширина теплого помещения зависит от количества растений и от наличия свободного места (для пристроек — перед домом). Кроме того, нужно помнить о том, что проходы между грядками обязаны быть удобными. В противном случае уход за культурами, как и сбор урожая, может превратиться в «мучение». Если места недостаточно, то имеет смысл выбрать ширину 2-2,5 м. Когда участок сравнительно просторный, для теплицы можно выделить 2,5-4 м, или более. Высота односкатной теплицы. Здесь все сравнительно просто для сооружения, расположенного на некотором расстоянии от дома. С пристройками несколько сложнее, потому что тепличная стенка, прилегающая к зданию, не может быть выше «домашней» стены. Что касается наружного элемента, то на выбор данной величины повлияет рост хозяев, которые будут ухаживать за «вкусными питомцами», и высота будущих тепличных культур.

Длина односкатной конструкции зависит от этого параметра стены (либо торца) дома. Пристенная теплица никак не должна выходить за ее пределы.

Подготовка и заливка фундамента

После изготовления и приобретения материалов будущую стройплощадку избавляют от всего, что может помешать дальнейшим работам. Сначала проводят разметку с помощью традиционного «ансамбля» — шнура и колышков. Потом по периметру выкапывают траншею. Ее глубина — от 400 до 700 мм, ширина — от 250 до 400 мм. Чтобы залить ленточный фундамент, действуют так:

Дно избавляют от крупных камней. Его разравнивают и утрамбовывают. Потом дно и стены траншеи застилают рубероидом. Это делают для того, чтобы надежно защитить основание теплицы от возможного контакта с вездесущей влагой. Затем в гидроизолированную траншею насыпают слой песка (100-150 мм). Его увлажняют, разравнивают и тщательно трамбуют. После этого добавляют вторую часть подушки — щебень. Толщина ее слоя аналогична. Материал также качественно уплотняют. После завершения подготовительного этапа из досок, влагостойкой фанеры или ОСП сколачивают опалубку. Ее устанавливают так, чтобы бортики возвышались над поверхностью земли на 200-300 мм. Их соединяют брусками, а саму конструкцию снаружи укрепляют распорками.

Затем внутри на невысоких подставках (50-60 мм) размещают армирующий каркас, элементы которого надежно соединены вязальной проволокой. В опалубку заливают песчано-цементный раствор, изготовленный из цемента (М400), песка и щебня (1:3:6 или 1:3:5). Смесь уплотняют и разравнивают. Для установки каркаса на фундамент в бетоне фиксируют:

металлические закладные (стержни) для опорных элементов (обвязки);

металлические профильные трубы, которые станут стойками такого же каркаса.

В жаркую погоду ленту застилают плотной полиэтиленовой пленкой. Через 7-14 дней приступают к дальнейшим работам.

Изготовление простейшего основания из бруса

Далеко не все в восторге от масштабных работ. В большей степени это относится к строителям-новичкам, для которых операция «Теплица с односкатной крышей своими руками» становится своеобразной «пробой пера».

В этом случае брусовый фундамент и такой же каркас превращается в самый лучший вариант. Собирают и устанавливают эту конструкцию таким образом:

После проведения разметки выкапывают траншею. Ее ширина и глубина равняется параметрам деревянного основания. В нее засыпают подушку из песка и щебня так, чтобы она заняла примерно треть, или половину. Заготовки из бруса предварительно обрабатывают антисептиком, битумом (мастикой), маслом и т. д. Пиломатериал из древесины хвойных пород обжигают паяльной лампой. Изготавливают короб. Для соединения его элементов используют сборку встык, в лапу, в полдерева, металлические уголки и саморезы.

Готовую конструкцию устанавливают в траншею, затем проверяют ее на горизонтальность. Если нужно, то положение короба корректируют с помощью щебня, грунта или самодельных подставок (камни, куски кирпича и т. п.). Для его надежной фиксации используют якоря. Это длинные металлические штыри (500-700 мм): их забивают в грунт во внутренних углах деревянной конструкции.

Создание каркаса

Гораздо проще соорудить остов односкатной теплицы из дерева. В этом случае можно обойтись простыми и знакомыми инструментами. Больший фронт работ ожидает тех, кто запланировал сборку каркаса с помощью сварочного аппарата.

Деревянная конструкция

Нарезкой заготовок занимаются заранее. Каждую деревянную деталь обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном, оставляют их сохнуть. Потом приступают к основной работе:

Сначала изготавливают нижнюю обвязку. Самый простой вариант – использование бруса. Элементы такой конструкции соединяют в полдерева. На ленточном фундаменте ее фиксируют с помощью закладных деталей. Потом переходят к установке угловых стоек — двух коротких (внешних) и двух длинных (внутренних). Их крепят металлическими уголками, дополнительно фиксируют временными или постоянными укосинами. Затем добавляют промежуточные вертикальные элементы. Для придания жесткости каркасу опоры соединяют поперечинами. На этом же этапе формируют дверной проем, а также изготавливают дверь, рамы для форточек.

Стойки соединяют, изготавливая верхнюю обвязку, закрепляют стропила. Шаг между этими элементами — 500-600 мм. Пространство между конструкцией и домом задувают монтажной пеной. Место примыкания тепличной крыши к стене закрывают пристенным профилем, от зазоров избавляются с помощью герметика. Как правило, этот этап проводят позже, когда односкатная теплица полностью готова.

Металлический каркас

Если данный элемент собирают из профильных труб, то чаще всего используют сварочный аппарат, так как это соединение гарантирует максимальную надежность. Второй возможный метод — использование болтового соединения. Третий вариант — удобная система, которая называется «краб».

Сварные швы готовой конструкции тщательно зачищают, обезжиривают и грунтуют. Чтобы снизить теплопроводность, металлический каркас покрывают белой (любой светлой) краской. Меньших усилий потребует грунт-эмаль: в этом случае отпадает необходимость в предварительном грунтовании изделий из металла. Оптимальный вариант — «красочная» защита из нескольких слоев. Они обязаны высохнуть самостоятельно.

Монтаж сотового поликарбоната

Простейшие односкатные конструкции дают возможность справиться с этим этапом работ в одиночку. Однако теплица-полуарка обязательно потребует присутствия ассистента.

Сначала занимаются раскроем листов полимера, например, используя шаблоны из картона. Детали вырезают ножовкой по металлу либо электролобзиком так, чтобы воздушные каналы внутри материала после его монтажа располагались вертикально, для крыши — под наклоном. Это предотвратит скопление конденсата внутри листов.

Для нижних кромок деталей используют перфоленты, для верхних кромок — алюминиевые ленты. Потом торцы заготовок закрывают П-образным профилем. Не забывают, что сторона материала с защитным слоем (защита от ультрафиолета) должна находиться снаружи. Для монтажа листов ПК используют соединительные профили.

Работу в любом из случаев начинают сверху, чтобы случайно не повредить уже закрепленный материал. Поликарбонат крепят кровельными саморезами с термошайбами (по дереву или по металлу). В каркасе и в материале сверлят для них отверстия, причем их диаметр в ПК обязан быть больше размеров используемых крепежных элементов. Причина в термическом расширении поликарбоната. Если демонтаж конструкции в ближайшем будущем не планируется, то все стыки заполняют силиконовым герметиком.

Способы утепления односкатной конструкции

Для теплиц, особенно зимних, данный этап обязателен. Для их утепления можно выбрать один из 2 методов:

Теплоизоляцию экструдированным пенополистиролом перед заливкой ленточного основания. В этом случае материал укладывают внутрь опалубки. Использование этого же утеплителя, но только снаружи фундамента. Второй вариант предполагает, что основание утепляют по периметру ленты.

Есть и еще один метод, который не потребует теплоизоляции основания из бетона. Это использование в теплице высоких грядок (400-500 мм).

Если целью является внутреннее утепление, то в этом случае самое простое решение — применение герметика и обычной пленки. Операция «теплоизоляция» состоит из 2 этапов. Сначала первым материалом закрывают все стыки и зазоры снаружи. Потом изнутри фиксируют пленку. Оптимальный вариант — два ее слоя и небольшое расстояние между ними (100-150 мм).

Односкатная теплица становится настоящим спасением для загородных (дачных) участков, которые не могут похвастаться большой площадью. Она обойдется не слишком дорого, но будет теплым и уютным домом для уязвимых растений. К тому же конструкция ее довольно проста. А это значит, что операция «Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками» возможна и выполнима даже мастерами, не имеющими пока большого опыта.

В завершение тепличной темы — интересное видео: