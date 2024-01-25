Обустройство теплицы: какие этапы включает масштабная операция?

Без сомнения, дачный участок — это благо, поскольку своя земля позволяет культивировать то, что его хозяевам жизненно необходимо. К сожалению, открытый грунт в большинстве регионов страны не даёт возможности выращивать хороший урожай тех культур, которые очень любят тепло. Поэтому практически на каждом участке можно увидеть теплицы и парники. Первые, полноценные конструкции надёжно защищены от холода. Поэтому они позволяют уберечь от непогоды нежную рассаду, а значит, получить ранний и богатый урожай. Однако покупка или самостоятельная сборка прозрачного «дома» для теплолюбивых культур ещё не означает его полную готовность к «приему гостей». Обустройство теплицы — масштабная работа, в которую входит очень много этапов. Причем каждый из них требует максимального внимания.

Тепличное хозяйство: плюсы и минусы, оптимальное решение

Обустройство теплицы внутри — задача непростая, но все же игра свеч стоит. Такие небольшие прозрачные сооружения дают их хозяевам множество преимуществ. Они:

защищают рассаду и взрослые растения от коварных заморозков, от затяжных (обложных) дождей;

позволяют культурам плодоносить до поздней осени или круглый год (если есть отопление);

дают возможность получить очень ранний и богатый урожай.

Однако и без минусов теплицы не обошлись. Поскольку внутри всегда тепло и влажно, то в них создаётся благоприятная среда для размножения разнообразных патогенных микроорганизмов, а также для благополучной жизни насекомых-вредителей. По этой причине владельцам теплых приютов приходится защищать растения от многочисленных врагов, а до наступления сезона подготавливать помещения и почву, разбивать грядки, организовывать проветривание и т. д.

Многих интересует, какое количество теплиц на дачном участке можно считать оптимальным. Некоторые владельцы огородов имеют два подобных сооружения, а другие приобретают или возводят самостоятельно даже три-четыре. Этого количества хватит для того, чтобы выращивать огурцы, томаты, баклажаны, болгарские перцы.

Разновидности прозрачных конструкций: материалы, формы, размеры

Тем, у кого на участке уже есть эти теплые помещения, можно приступать к обустройству теплицы внутри. Однако если владельцы только собираются их покупать или собирать своими руками, то сначала им предстоит выбрать оптимальный вариант для себя и участка. Теплицы изготавливают из различных материалов.

Пленка

Пожалуй, нет более популярного претендента, ведь его использовали в роли укрывного материала еще тогда, когда других кандидатов (кроме стекла) не было и в помине. Легкая пленка дает возможность сделать работу качественно и быстро, но она все же теряет популярность год от года.

Причин для такого пренебрежения со стороны владельцев дач довольно много. Этот материал недолговечен, ненадежен, так как он вряд ли сможет долго противостоять палящему солнцу, сильным порывам ветра и граду. В список недостатков пленок можно внести довольно плохую светопропускную способность. Однако на роль укрывного материала скромных парников они вполне годятся.

Стекло

Это второй тепличный долгожитель, и он уже дает возможность качественного обустройства теплиц. Конструкции из стекла ценят за основательность и привлекательность, за максимальную прозрачность, химическую стойкость, пожаробезопасность.

Но минусов у стеклянных теплиц все же больше. К ним относят хрупкость, эффект «линзы», недостаточную теплоизоляцию, сложный монтаж и тяжесть материала, которому требуется невероятно надежный каркас и такое же основание. Кроме того, стеклянную конструкцию придется часто мыть, иначе она быстро потеряет свой эффектный вид.

Сотовый поликарбонат

Этот материал с ячейками, в которых «прячется» воздух, практически вытеснил всех конкурентов. Его ценят за прочность, отличные теплоизоляционные качества, защиту от ультрафиолета, за способность противостоять низким температурам, за простой монтаж и за практичность. Поликарбонату не требуется какой-то особый уход, в отличие от быстро пачкающегося стекла. Цена его вполне приемлема.

Недостатки есть и у лидера симпатий. В этот список нужно внести неспособность сопротивляться агрессивным веществам, низкую абразивную стойкость, возможность повреждения сотового материала градом. Однако минусы не могут перевесить плюсы. Поэтому сотовый поликарбонат остается очень востребованным.

Материалы для каркасов

В этом списке тоже всего 3 претендента:

Дерево. Данный вариант выбирают из-за невысокой цены, податливости природного материала, удобства работы и сравнительной простоты сборки каркасов. В плюсы деревянных конструкций уходит их низкая теплопроводность, экологичность. Претензии к дереву — необходимость его защитной обработки (антисептиками, антипиренами) и сложность создания каркасов для арочных либо каплевидных теплиц. Металл (профиль алюминиевый либо оцинкованный). Такой «остов» считается супернадежным, имеющим огромный запас прочности. Металлический каркас способен выдержать большой вес, а также высокие и низкие температуры. Он дает возможность без каких-либо проблем закрепить любой укрывной материал. Слабых сторон у сооружений из металла мало. Одна из них — высокая цена конструкций из металла.

Пластиковые трубы — последние претенденты, их ценят за минимальный вес, гибкость, простую замену случайно поврежденного элемента (арки) и низкую теплопроводность. Однако конструкции с пластиковым каркасом все же относятся к временным решениям, поскольку материал не слишком хорошо противостоит перепадам температур. Легкость труб-дуг тоже может сыграть с владельцами огорода злую шутку. Теплицу может попросту унести ветром.

Размеры и формы

Габариты теплых пристанищ в большей степени зависят от размеров участка. На них обязательно повлияет предназначение теплиц и количество членов семьи:

В идеале каждая теплица становится приютом только для одной культуры. Такой подход позволяет соорудить несколько конструкций скромных габаритов (3х3 м, 3х4 м). Однако не всегда это реально обеспечить: такую «вольность» позволит не каждый дачный участок. Поэтому многие овощеводы сажают в одной конструкции сразу два-три вида растений, создавая для каждого из них оптимальный микроклимат. В этом случае лучшим вариантом будет помещение 3×6 м. Для большой семьи требуется уже более просторная теплица. Чтобы получить богатый урожай, хозяевам понадобится подобрать модель с впечатляющими размерами (как минимум 3×8 м).

Для владельцев, которые планируют заняться фермерским хозяйством всерьез, необходимы помещения большей площади. Для них предназначаются теплицы размерами 5×10 м, 6х12 м и так далее. Что касается форм конструкций для выращивания капризных растений, то самыми распространенными остаются арочные и двускатные теплицы.

Что включает внутреннее обустройство теплицы?

Цель этой масштабной операции — создание идеальных условий для развития теплолюбивых культур. Она включает несколько этапов. Каждый из них требует максимального внимания.

Планировка теплицы

Это одна из самых важных операций, потому что именно от неё зависит, насколько комфортно будет владельцам и культивируемым растениям.

Разбивка грядок

Особенности расположения полос земли зависит от размеров теплого помещения. Рекомендаций есть несколько:

Возможное количество грядок — 2 или 3. Второй вариант лучше рассмотреть хозяевам сравнительно широких теплиц. Если к грядам можно подойти в обеих сторон, то их можно делать достаточно широкими. Оптимальные значения — от 70 до 100 см. Если они находятся у стен, то лучше ограничиться 50-60 см. Более широкие грядки создадут сложности, например, при рыхлении, избавлении от сорняков.

Рекомендованное расстояние между грядками — 50-60 см. Однако опытные теплицеводы считают, что для удобства владельцев ширину дорожек лучше увеличить. Например, для небольших сооружений шириной 3 м идеалом будут 2 грядки и довольно широкий проход. И наоборот, конструкции больших размеров – повод для создания 3 гряд и 2 удобных дорожек.

Ограждения для грядок — элементы, которые можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести заводские изделия. Их средняя высота — 15-20 см. Для высоких теплых конструкций оптимальной высотой бортиков считают 40 см. Однако у них есть один серьезный недостаток: это быстрое высыхание почвы. Потенциальным решением проблемы может быть организация системы капельного полива.

Создание удобных проходов: самые популярные варианты

При оформлении теплицы внутри у некоторых владельцев возникают вопросы насчет того, как лучше «облагородить» ее дорожки. На самом деле вариантов у них много:

Песок. Его достоинство — простота засыпки (трамбовки). Недостаток в том, что он прилипает к подошвам и может «приехать» в дом. Опилки, солома, сено. Эти «утеплители» тоже будут разноситься по участку и дому. Кроме того, такие «натуральные полы» могут «принести с собой» семена сорняков. Гниение — еще один их минус. Плитки (модули) из пластика. Данные претенденты неприхотливы, влагостойки, практичны, сравнительно дешевы и достаточно долговечны. Однако для их монтажа нужно очень качественно утрамбовать грунт проходов. Кирпич или мелкий битый кирпич. Первый материал позволяет создать «основательное основание», которое будет прочным и практически незыблемым (с утрамбованной подушкой из того же песка). Альтернативой кирпичному бою сможет стать гравий, щебень или галька. Доски. Этот вариант остается одним из самых популярных, так как дерево выглядит привлекательно практически в любой «компании». Как правило, из деревянных досок делают и бортики грядок. Чтобы такое покрытие прослужило долго, заготовки для дощатого пола и коробов обрабатывают антисептиком или другим защитным составом.

Тротуарная плитка (например, полимерпесчаная) — еще один вариант обустройства пола теплицы, и он лишен серьезных недостатков. Такое покрытие долговечно, оно прекрасно выглядит и гарантирует владельцам максимальное удобство перемещения и работы в теплице. Аналогичные бордюры можно использовать и для создания бортиков гряд. Минусы этого дорожного покрытия в роли «оформителя» теплиц — его цена и относительно сложный монтаж.

Натуральные камни не лучшие из кандидатов, так как не слишком привлекательна их цена и пугает трудоемкость работ. Для обустройства дорожек теплиц используют песчаник, плитняк, сланец и т. д.

Организация вентиляции

Это тоже обязательная часть обустройства теплого помещения. Далеко не все зелёные подопечные любят слишком высокую влажность. Для некоторых растений она попросту губительна. Как и чересчур высокая температура в самые жаркие месяцы лета. Кроме того, некоторым культурам требуется опыление, а молодым растениям — закалка.

Чтобы иметь возможность регулярного проветривания теплицы, используют несколько методов. У одних способов есть слабые места, другие лишены каких-либо недостатков:

Ручное проветривание. Наиболее практичным решением остаются форточки (фрамуги). Их чаще располагают в верхней части конструкции. Второй вариант — торцевое проветривание с помощью форточек, находящихся в торцах (в дверях). «Задыхающейся» теплице помогает естественная система вентиляции. Принудительная ее разновидность. Данный способ применяют для проветривания теплиц «особо крупных размеров». В этом случае главными ассистентами являются вентиляторы. Их работу контролируют датчики. Минусы принудительного варианта — дополнительные расходы на покупку приборов и затраты на электроэнергию. Почти идеалом считается практически «самостоятельная» автоматизированная система. Чтобы организовать такое проветривание, приобретают термоприводы (автоматы). При повышении температуры в помещении эти устройства открывают форточки, а при ее понижении — закрывают. Секрет автоматических проветривателей очень прост: внутри термопривода находится жидкость, которая расширяется при повышении температуры (до 23°). Выталкивая «мешающий» ему шток, она и открывает форточку.

Третий вариант для большинства теплиц предпочтительнее, так как автоматическая вентиляция не нуждается в присутствии хозяев. Она легко монтируется, невероятно проста и действует безотказно, причем термоприводы не требуют для себя питания от электросети.

Выбор системы водоснабжения

Она также часто является элементом внутреннего обустройства теплицы, и от нее напрямую зависит как качество, так и количество урожая. Кроме того, полив должен быть максимально удобным в эксплуатации, поэтому ему нужно уделить максимум внимания. Вариантов у теплицеводов три, если исключить тяжелый и неблагодарный ручной труд.

Капельный полив

Это самая популярная технология, и вполне заслуженно, потому что капельная система полива:

значительно экономит время и силы;

проста в эксплуатации и обслуживании;

гарантирует минимальный расход жидкости.

К тому же все приспособления, предназначенные для нее, можно приобрести, причем цены их вполне приемлемы. Владельцы дач с «теплыми домами» смогут купить дополнительные элементы — капельницы, микроразбрызгиватели и т. д.

Дождевание или искусственный дождь

Данный метод можно рассмотреть тем овощеводам, кто выращивает в теплицах зелень, огурцы, кабачки и другие тыквенные культуры. Дело в том, что такие системы полива противопоказаны баклажанам, болгарскому перцу и томатам. Дождевание также имеет немало положительных сторон. К ним относится:

повышение влажности;

отсутствие конденсата на стенках теплицы;

максимально равномерное распределение воды;

возможность использования в очень больших теплицах.

Кроме того, у хозяев появится возможность приобретения форсунок (фоггеров), имеющих микроскопические каналы. В этом случае они получат системы туманообразования. Использование микроспринклеров позволит поливать растения тончайшими струями воды.

Однако и недостатки у искусственного дождя есть. Растения можно легко залить. В отличие от капельного полива, дождевание не позволяет вносить в воду подкормку. Капли с листьев придётся стряхивать, так как после намокания они превращаются в идеальную среду для размножения патогенных грибков.

Внутрипочвенный полив или подземное капельное орошение

Данная технология почти не отличается от капельного полива, однако в этом случае трубки (ленты) находятся не на поверхности, а в почве. По этой причине даже небольшая часть воды не испаряется: вся жидкость поступает непосредственно к корням. Преимущества внутрипочвенного орошения:

очень низкое потребление воды;

предотвращение прорастания сорных растений;

дополнительное насыщение грунта кислородом;

минимум воды, требующейся для такого полива, экономия удобрений;

удобство работы в теплице: система, находящаяся в земле, не помешает борьбе с сорняками, рыхлению и т. д.

В минусы этой системы можно отправить более трудоемкий монтаж и более высокую стоимость подземной системы орошения.

Простейшее решение

Минимум работы «грозит» тем, кто решил взять на вооружение пластиковые бутыли (5 л) или бутылки (от 2 л). В этом случае дно емкостей отрезают, а в их крышках шилом или раскаленным гвоздем проделывают отверстия. Потом их вкапывают и наливают воду. Чтобы жидкость не очень быстро вытекала, используют куски ткани. Ими обматывают крышки.

Чем оборудовать теплицу, какой вид орошения предпочесть? Кроме владельцев никто не сможет ответить на этот вопрос. При выборе оптимальной системы обязательно принимают во внимание площадь помещения, живой теплолюбивый «ассортимент», стоимость полива и цену всего необходимого оборудования.

Организация отопления

Как обустроить теплицу внутри, если климат далек от идеального, а растениям жизненно необходима комфортная температура? Такой же вопрос интересует тех, у кого на участке находится круглогодичное пристанище для теплолюбивых культур. Вариантов для хозяев существует относительно много.

Электрические приборы

Они станут подходящими устройствами для отопления теплиц не очень больших габаритов. Кандидатур есть несколько:

Одним из самых популярных приборов остается электрический конвектор. Оборудование компактно, мобильно, для него характерна хорошая теплоотдача. Для небольших помещений он оптимален, так как радиус действия конвектора не очень большой. Тепловентиляторы, тепловые пушки. Последние приборы мощны, а значит, максимально эффективны. Они — отличный выбор для просторных теплиц.

Последний вариант — электрическая система «Теплый пол», в ней используют кабельные маты, или нагревательные (не саморегулирующиеся) кабели. Главное достоинство данной технологии — равномерное распределение тепловой энергии, ее недостатки — высокая стоимость системы и затраты на электричество.

Печи

Эти небольшие автономные устройства неизменно пользуются спросом. Приборы эффективны, топливо для них доступно, простые модели печей можно изготовить самостоятельно. Минусы данного вида обогрева теплиц — неравномерное распределение тепла, необходимость практически постоянного присутствия человека.

Водяное отопление

Простейшие системы, используемые в небольших помещениях, не сильно отличаются от тех, которые монтируются в домах. Однако максимально эффективным для обустройства очень больших теплиц будет водяное отопление, которое прогревает и воздух, и грунт (водяной теплый пол).

Минус данной технологии — сложность монтажа и серьезные траты. Плюс в том, что расходы сравнительно быстро окупятся. Эксплуатация такой системы тоже не станет для хозяев слишком разорительной.

Газовые обогреватели

Данные приборы хороши тем, что гарантируют эффективный прогрев, но небольшие расходы. Минус этого метода — выделение углекислого газа. По этой причине теплице потребуется качественная вентиляционная система (дымоход). Газовые приборы делятся на каталитические, конвекторные и инфракрасные. Как правило, работает это компактное оборудование от газовых баллонов.

Теплоизоляция теплиц

В холодных регионах такие «приюты» требуют обязательного утепления, так как нежданные заморозки могут стать серьезной угрозой для будущего урожая. Меньшей подготовки к зимовке потребуют помещения, пристроенные к дому. От холода защищают следующие элементы и участки:

места, где стенки (торцы) теплицы примыкают к земле (фундаменту);

верхняя часть конструкции, особенно ее форточки, двери;

основание сооружения.

Для теплоизоляции теплицы из поликарбоната используют дополнительный слой утеплителя. Им становится спанбонд (агроспан, лутрасил), плотная полиэтиленовая пленка или сотовый ПК, только меньшей толщины (4 мм).

Любой материал фиксируют со стороны помещения. Минусы данного метода — значительное снижение светопропускной способности и существенные расходы на утепление.

Освещение

Как правило, жители обычных летних теплиц досвечивания не требуют. Однако для круглогодичного выращивания культур оно попросту необходимо. Есть несколько типов ламп, которые с успехом используют в теплицах:

Традиционные лампы накаливания. Эти приборы можно назвать «транжирами» электричества. Кроме того, они будут «вытягивать» рассаду, стебли огурцов, томатов и т. д. Однако для выращивания зелени устройства накаливания вполне годятся. Светодиодные лампы (включая фитолампы). Их цена не радует, зато они очень экономичны. К тому же эти приборы дают возможность устанавливать в теплицах светильники разного спектра. Например, холодное свечение оптимально для развития молодых растений, а теплый свет идеален для периода созревания плодов. Люминесцентные лампы. Эти приборы имеют достоинства, но не лишены недостатков. Они универсальны, не очень дороги, позволяют комбинировать себя с другими устройствами (например, с УФ лампами), дают яркий свет. Их минусы — непереносимость высокой влажности, высокий класс опасности из-за присутствия в колбах паров ртути.

Натриевые газоразрядные лампы — еще одни конкурентки, используемые для досвечивания тепличных культур. Эти приборы экономичны, но не терпят перепадов напряжения. Они тоже имеют впечатляющий срок службы, однако небезопасны из-за паров натрия и ртути. С другой стороны, именно их очень активно используют в растениеводстве. Причины их востребованности — благотворное (стимулирующее) воздействие на рост культур (созревание плодов), отсутствие в них вредного, губительного ультрафиолета, очень высокая светоотдача и такой же КПД.

Только грамотное обустройство теплиц внутри сделает их полноценными, теплыми и уютными «домами» для капризных южных растений. Поэтому лучше не пропускать самых важных этапов этой сложной операции. В завершение темы — популярное видео: