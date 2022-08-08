После сбора овощей и фруктов владельцам дачных участков рано «почивать на лаврах». Им предстоит пройти последний этап: это подготовка их к зимовке. Она включают целый ряд мероприятий, одно из них — обработка теплицы. Осенью данная операция — насущная необходимость. В противном случае дачники вряд ли смогут рассчитывать на богатый урожай овощей и фруктов в следующем году. Поэтому им нужно узнать, что включает в себя обработка теплицы осенью, какие средства и их комбинации используют для подготовки практически незаменимой конструкции к холодному времени года и к следующей весне. Ассортимент методов и действенных препаратов довольно широк, поэтому недостатка в вариантах у огородников нет.

Осенняя обработка парников и теплиц: зачем необходимы эти этапы?

Некоторые начинающие овощеводы могут проигнорировать эту часть подготовки участка к зимовке. Однако это пренебрежение защитой осенью очень большая ошибка. Причин ее нужности и важности много:

Обработка почвы в теплице осенью позволит избавить ее от остатков сорняков, от патогенных организмов, от насекомых-вредителей и их личинок. Такие меры облегчат подготовку теплицы весной, а также и минимизируют возможный урон из-за заболеваемости растений. Поскольку повышенная влажность норма для этих закрытых сооружений, то подготовка теплицы осенью включает ее обеззараживание. Данный этап даст шанс избавиться от плесневого грибка, от нашествия которого не застрахованы деревянные предметы и элементы конструкции.

Не менее важно следить за качеством грунта в теплице, именно от него зависит количество будущего урожая. За один сезон он истощается, а значит, становится непригоден для выращивания овощных культур. Обеззараживание почвы в теплице осенью не единственное мероприятие. Не менее важно в это время вносить удобрения для повышения ее плодородия. В этом случае спасением станут растения-сидераты.

Как обработать теплицу осенью: этапы подготовки к зимовке

Эта масштабная операция включает вынос инвентаря, удаление колышков, подпорок, подвязочных материалов и т. д. Один из обязательных и трудоемких этапов — избавление от всех растительных остатков и их сжигание. Хозяевам дачного участка предстоит:

перекопка земли, избавление ее от личинок;

уборка помещения, ремонт поврежденных частей конструкции;

очистка и мытье всех элементов каркаса, а также укрывного материала теплицы.

Последние осенние этапы — обработка грунта и его удобрение, а также дезинфекция и последующее проветривание помещения.

Начало обработки теплицы осенью

В первую очередь из сооружения удаляют мусор и остатки растений. Их собирают, сжигают, либо глубоко закапывают. Подготовка теплицы осенью начинается с мытья всех частей конструкции. Можно использовать чистую воду, но более эффективным будет концентрированный мыльный раствор.

Если для «оранжереи для овощей» используется простой пленочный укрывной материал, то его снимают и чистят, потом убирают в теплое помещение до весны. Мытье и чистка теплицы из поликарбоната проводится с помощью мягких салфеток, губок, или щеток с длинными ручками, с синтетической либо с натуральной щетиной. Жесткие инструменты такому покрытию противопоказаны: его легко поцарапать, а последствием станет помутнение полимера. Кроме того, любой дефект «поспособствует» быстрому разрушению ПК.

Многих владельцев дач интересует, чем обработать стены теплицы из поликарбоната осенью. Вариантов много. Для мытья полимерного покрытия подойдет сразу несколько известных продуктов:

Подойдет комбинация — раствор из мыла и уксуса. В 10 л теплой воды растворяют 100 г стружки из хозяйственного или дегтярного мыла, затем добавляют в жидкость 1 чайную ложку уксусной эссенции. Некоторые владельцы используют не очень концентрированный раствор горчицы. В ведре воды (10 л) размешивают 2 столовых ложки порошка. Аналогичным образом (2 ложки на ведро) готовят дезинфицирующую жидкость из пищевой соды.

После мытья все обеззараживающие растворы обычно смывают теплой чистой водой.

Для обработки деревянных каркасов используют антисептики. Чтобы дезинфицировать их, изготавливают растворы из хлорной извести (400 г на 10 л) или медного купороса (100 г на 10 л). Для защиты металлических элементов теплицы приобретают антикоррозионные грунтовки.

Осенняя обработка теплицы от болезней и вредителей

Для самостоятельной работы изготавливают растворы из биологических и химических препаратов. Есть и альтернативные варианты: например, очень действенна осенняя обработка парников и теплиц серными либо табачными шашками, лечение и восстановление почвы сидератами.

Помощь специальных биопрепаратов

Эти средства сделают обеззараживание почвы в теплице осенью абсолютно безопасным для хозяев, их питомцев, уязвимых частей конструкции и растений. Биопрепараты не накапливаются в грунте, и это их огромный плюс. К таким средствам относится:

Алирин-Б. Одной таблетки этого биологического препарата достаточно на ведро воды. Байкал ЭМ-1. Для получения раствора ½ стакана концентрата размешивают в ведре воды. Триходермин, его аналог — Глиокладин. Средство для обеззараживания почвы получают так: сначала разводят 50 мл в 1 л теплой, отстоянной воды, затем доливают 9 л (теплой воды) и размешивают. Проливают грунт неостывшей жидкостью. Фитоспорин. Препарат-порошок также нуждается в предварительном размешивании в небольшом количестве воды. Для обработки почвы 1 чайную ложку биологического средства разводят в 100 мл теплой жидкости, а через час в ведро доливают еще почти 10 л воды.

Фитоспорин в пасте тоже требует приготовления базового раствора. Его делают так: пачку (200 г) препарата разводят в 400 мл теплой воды. Для изготовления жидкости для полива (опрыскивания) грунта 1 столовую ложку приготовленного концентрата разводят в 10 л воды.

Как обработать теплицу осенью после сбора урожая, если владельцы участка решили использовать биопрепараты? В этом случае почву проливают после качественной перекопки. Чтобы жидкость распределилась равномерно, используют лейку с рассеивателем.

Как обеззаразить землю в теплице осенью с помощью растворов?

Для обработки грунта можно использовать несколько жидкостей:

Медный купорос. Для получения эффективного раствора столовую 50-100 г сульфата меди размешивают в 10 л воды. Если обработку проводят впервые, то купороса используют как минимум в 2 раза больше. Раствор из железного купороса готовят точно таким же способом, но этого дезинфицирующего препарата берут немного больше (100-150 г порошка на 10 л). Перманганат калия. На литр воды хватит всего одной чайной ложки марганцовки. Формалин: необходимо 100 мл раствора на 10 л воды. Хлорная известь: на 10 л воды нужно 400 г.

После изготовления раствора им обильно (несколько раз) проливают или щедро опрыскивают всю землю в теплице.

Отдельного упоминания заслуживает препарат Фармайод (10%), который лишен негативного влияния аптечного «двойника» на поликарбонат. Для дезинфекции этим средством 100 г жидкости разводят в 10 л воды. Перед обработкой грунт обильно увлажняют водой. Раствор Фармайода такой же концентрации используют для обеззараживания-опрыскивания каркаса теплицы.

После обработки делают паузу, а спустя 2 дня грунт перекапывают. Это средство не требует смывания, потому что налета оно не оставляет ни на ПК, ни на элементах конструкции.

Санитарная обработка теплицы осенью серными шашками

Это не самые безопасные средства, поэтому к их помощи рекомендуют прибегать в самых сложных случаях заражения помещения. Серные шашки гарантируют:

одновременное обеззараживание грунта (глубина — 100 мм) и элементов конструкции;

возможность беспроблемной обработки всех труднодоступных участков.

Их главный недостаток — гибель микроорганизмов в почве, не только патогенных, но и крайне полезных. Поэтому «хорошую» микрофлору хозяевам придется восстанавливать. Поскольку дым серной шашки очень токсичен, дезинфектору необходимо надежная защита — костюм, качественный респиратор (лучше — противогаз), строительные очки и толстые резиновые перчатки.

Идеальное условие — работа вдвоем, в этом случае ассистент будет страховать мастера. Оптимальное время для обработки теплиц серными шашками — ранняя осень. Дезинфекцию проводят так:

Перед началом процедуры двери и окна (форточки, фрамуги) теплицы плотно закрывают. Все отверстия заклеивают скотчем. Почву хорошо рыхлят, чтобы гарантировать максимально глубокое проникновение токсичного дыма. Затем шашки устанавливают на негорючий материал — на кирпичи, лист металла, жестянку и т. д. Быстро поджигают фитиль изделий, и незамедлительно покидают помещение.

Теплицу держат закрытой не менее суток. Потом открывают форточки и дверь, проветривают ее еще 2 дня, после чего помещение закрывают.

Главный минус использования сернистого ангидрида — его разрушающее действие на металлические элементы каркаса и на поликарбонат. Последнему укрывному материалу противопоказаны многоразовые обработки серными шашками, так как он быстро помутнеет. Металл перед началом дезинфекции обязательно смазывают солидолом или иным густым защитным составом.

Использование табачных шашек

Эти изделия используются владельцами дач не менее охотно, потому что они более «дружелюбны», одновременно служат и удобрением, и средством для борьбы с многочисленными вредителями. Никотин, который выделяется при окуривании, становится «погибелью» для насекомых и вредных микроорганизмов, но абсолютно безопасен для овощных культур.

Все готовые табачные изделия делятся на три группы: на шишки складские (для защиты «подопечных» в овощехранилищах), обеззараживающие (санационные) и репеллентные (отпугивающие насекомых) их разновидности.

Для обработки теплицы это средство можно купить, либо изготовить его самостоятельно. Для этого надевают защитный костюм, готовят респиратор и очки. Табачные шашки делают так:

в литре теплой воды растворяют 250 г озотнокислого натрия (натриевой селитры);

в этой жидкости замачивают разрезанные газеты, затем их вынимают и сушат;

на листах раскладывают табак (или смесь), толщина слоя — до 50 мм.

Готовые «рулеты с начинкой» сворачивают максимально плотно. Потом шашку (или шашки) укладывают на металлический поднос и поджигают. После начала обработки теплицу покидают, а возвращаются в помещение только тогда, когда дым (угарный газ) рассеется.

Еще одно преимущество этого никотинового средства — возможность окуривания теплицы даже после посадки растений. В данном случае обработку проводят в пасмурную погоду, в идеале — вечером, чтобы культуры не пострадали от чрезмерной духоты.

Единственный недостаток табачных шашек — непродолжительность действия защиты. Поэтому обработку этими изделиями лучше повторить несколько раз. Вторую процедуру рекомендуют проводить через неделю или две.

Восстановление почвы сидератами

Выращивание одних и тех же растений на конкретном участке пагубно сказывается на нем. Обновить почву можно несколькими методами:

менять грунт полностью — раз в 4-5 лет;

дать теплице полноценный «отпуск», на целый год;

заменить только верхний слой, либо обеззаразить почву.

Чтобы не давать незаменимым конструкциям вынужденных передышек, грунт теплиц засевают сидератами. Эти растения:

удобрят почву необходимыми микроэлементами, обеззаразят;

насытят ее кислородом, улучшат состав грунта, разрыхлят;

не дадут размножаться насекомым-вредителям;

будут бороться с сорными травами.

К наиболее эффективным сидератам относятся бобовые (бобы, вика, горох, фасоль), горчица и гречиха, овес и рожь. Другие кандидаты — люпин, рапс, редька масличная, ячмень. Растением-универсалом считают фацелию. Этот сидерат не только лечит и удобряет почву, но и значительно улучшает ее структуру, повышает уровень рН.

Если для обеззараживания и восстановления почвы хозяева выбрали именно этот метод, то им нужно знать, что после посева сидератов нельзя окуривать теплицу серными шашками. Проводить ее обработку растворами химических препаратов также запрещается.

Простые способы обеззараживания почвы

Самый эффективный метод не предполагает дезинфекции грунта, так как почву заменяют новой смесью. Такая операция, проводимая осенью, может быть полной либо частичной.

При полной замене удаляют не менее 200 мм почвы, при серьезном заражении — как минимум 300 мм. Ее выносят и разбрасывают вокруг деревьев и кустарников. При частичной замене грунта на тепличных грядках избавляются от слоя толщиной 100-120 мм.

Новую почву берут с грядок, где росли корнеплодные овощные культуры, лук или чеснок. Свежим грунтом сможет стать смесь, изготовленная из компоста (перегноя), песка и торфа.

Отдельно нужно сказать о теплицах из поликарбоната. Такие сооружения отличаются тем, что очень хорошо сохраняют оптимальную влажность и температуру, поэтому в них создаются идеальные условия для вредителей и различных инфекций.

Почву в них меняют часто — каждый 2 года. Сильное поражение — веская причина для проведения ежегодной операции. Слой толщиной 300 мм позволит полностью избавиться от угроз. Удаленный грунт не выбрасывают. Его отправляют в помещение, чтобы потом провести его дезинфекцию и внести удобрения. Через 4 года почва снова станет пригодной для использования.

Есть и другие варианты обеззараживания теплицы без препаратов. Однако эти методы чаще являются только подготовкой к предстоящей обработке более действенными средствами.

Глубокая перекопка и пересев

Это мероприятие отнимет много времени, поскольку надо не только «перелопатить» всю почву теплицы, но и просеять грунт через среднее и мелкое сито. Зато такая операция даст шанс удалить большую часть вредителей, их личинки и все растительные остатки, которые могут быть источниками заражения. Но полностью обезопасить растения от патогена и врагов только глубокой перекопкой не получится.

Криогенный способ

Это обработка грунта низкими температурами. С этой целью после его перекопки двери теплицы оставляют открытыми. Криогенный метод также далеко не совершенен, он имеет несколько недостатков. К ним относится:

гибель не только вредной, но и полезной микрофлоры;

парусность открытой теплицы, которая не сможет противостоять сильным порывам ветра.

Многие считают, что лучше использовать более безопасный подход, который не приведет к переворачиванию конструкции. Это набрасывание снега внутрь помещения. Но и тут не обошлось без минуса: такое «теплое одеяло» будет препятствовать промерзанию почвы, поэтому и патогены останутся целыми и невредимыми. С другой стороны, плюс у «шапки» в теплице тоже есть: летом почву не придется обильно поливать, так как о ее качественном увлажнении позаботится тающий снег.

Термическая обработка

Это полив тепличной почвы горячей водой после глубокого перекапывания грунта. Минимальное количество обработок — три раза. После завершение полива поверхность застилают плотной полиэтиленовой пленкой для максимально длительного сохранения высокой температуры. У термического метода тот же минус, что и у криогенной технологии: это неизбежная гибель практически всех полезных микроорганизмов.

Как выбрать самый подходящий для теплицы препарат? В этом случае начинающим огородникам помогут советы опытных людей. На вопрос о том, чем обработать теплицу осенью, ответит авторитетный специалист из следующего популярного видео: