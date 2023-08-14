После уборки урожая на огороде работа хозяев дачи, увы, еще не заканчивается. Одной из главных их задач является подготовка закрытого грунта к следующему сезону. К сожалению, в этом защищенном помещении живут не только теплолюбивые растения. Там питаются и размножаются различные враги культур — насекомые, их личинки, грибки и другие патогенные микроорганизмы. Если отложить все мероприятия до весны, то все вредители останутся в почве, а значит, они будут реальной угрозой овощным или ягодным культурам в следующем году. Чтобы избежать серьезных последствий, опустевшие сооружения очищают от растительных остатков, моют и дезинфицируют. Еще один обязательный этап, причем практически для всех огородников-овощеводов — обработка теплицы осенью Фитоспорином. Такая операция не слишком сложна. Но она поможет избавить почву от личинок насекомых, избежать заражения растений различными болезнями, а значит, в следующем году владельцы смогут вырастить отличный урожай.

Предназначение и использование микробиологического препарата

Для весенней и осенней обработки теплицы многие хозяева дачных участков применяют натуральное и «безобидное» средство — Фитоспорин. Этот известный препарат относится к универсальным фунгицидам. Он защищает почву и растения от насекомых-вредителей (их личинок), уничтожает возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.

Основное «действующее лицо» Фитоспорина — природный антибиотик бактерия Bacillus subtilis, или сенная палочка. Специалисты ее называют волшебной палочкой для теплиц и открытого грунта. Она питается растительными остатками и вырабатывает пептидные антибиотики, благодаря которым уничтожаются все вредители и патогенные микроорганизмы.

Помимо этой удивительной бактерии в составе препарата можно обнаружить эликсир плодородия Гуми калийный (гумат калия). Фитоспорин предназначается для борьбы с целым рядом заболеваний. В список его «жертв» входят следующие болезни:

альтернариоз;

бактериоз, гнили;

мучнистая роса;

ложная мучнистая роса (пероноспороз);

парша (фавус);

ризоктониоз;

ржавчина;

септориоз;

фитофтороз (или фитофтора);

фомоз, фузариоз;

хлороз (пожелтение листьев);

черная ножка.

Эликсир Гуми оказывают антистрессовое действие, стимулирует рост овощных (ягодных) культур, положительно влияет на усвоение ими питательных элементов, обогащает почву.

Данный микробиологический препарат хорош тем, что он подходит всем культурам без исключения. Его можно использовать в комплексе с некоторыми другими средствами. Есть несколько форм этого фунгицида: можно приобрести концентрированную жидкость (суспензия), пасту либо порошок. Перед применением препараты разводят водой.

Преимущества и возможности Фитоспорина:

приемлемая цена;

простота применения;

очень широкий спектр действия;

улучшение качества, структуры грунта;

защита, укрепление посадочного материала;

способность повышать урожайность культур (на 25%);

возможность использовать в комплексе с другими фунгицидами;

отсутствие устойчивости (резистентности) к препарату «со стороны микробов»;

абсолютная безопасность: это полностью натуральное средство не нанесет вреда ни человеку, ни животным, ни растениям.

К недостаткам фитопрепарата относят:

не слишком долгую жизнь полезных бактерий (несколько недель);

неэффективность средства, если растения уже поражены грибковой инфекцией;

необходимость практически сразу использовать весь приготовленный раствор (это самый оптимальный вариант).

Однако в качестве профилактического средства Фитоспорин очень эффективен. Достойных соперников у него немного, а «близкие родственники» уже есть.

Имеет ли смысл серьезно заниматься теплицей осенью, после сбора урожая?

Некоторые овощеводы и огородники задают вопрос, касающийся работ в тот период, когда тепличные помещения и грядки на улице уже опустели. Зачем заниматься подготовкой в это время, если перед началом сезона опять придется заниматься этой же работой? Задач такая обработка решает много. Она:

дает шанс избавиться от возбудителей различных болезней, ведь без помощи препаратов они доживут до весны, и будут готовы к «вредоносной деятельности»;

поможет легко расправиться с личинками большинства насекомых-вредителей;

сильно упростит весенний этап подготовки «жилища» для растений.

Обработка земли в теплице Фитоспорином — операция, которую проводят весной и осенью. Однако многие овощеводы именно осенний этап считают самым важным. Причина тому — вредители и возбудители многочисленных заболеваний. Все они остались в грунте. Если их не уничтожить перед наступлением зимы, то ничто им не помешает дожить до следующего сезона. Если же провести Данное мероприятие сразу после сбора урожая, то шансы на избавление от всех тепличных «неприятелей» значительно повысятся.

Далеко за примером даже ходить не нужно, достаточно рассмотреть одного из самых страшных врагов растений в теплицах. Это белокрылка, вредное насекомое, которое можно уничтожить только на стадии личинки. Дело в том, что ее взрослая особь не боится даже химикатов. По этой причине обработку против многочисленных вредителей и болезней начинают осенью. Продолжают подготовку к новому сезону весной.

Обработка грунта теплицы Фитоспорином

Как правило, к этим мероприятиям приступают в то время, когда весь урожай на дачном участке уже собран. Да, сроки владельцев очень сильно не поджимают. Но всю работу им надо провести до того, как температура на улице опустится ниже 13-15°. Причина такого строгого ограничения в том, что большая часть биопрепаратов требует для работы сравнительно теплой погоды. В противном случае «хорошие бактерии» попросту не выполнят своего предназначения, потому что при низкой температуре они даже не смогут выйти из спячки.

Эта операция по обеззараживанию состоит всего из двух этапов. Нельзя сказать, что они отличаются большой сложностью.

Подготовка к обработке почвы

После окончания осенних работ на участке приступают к дезинфекции теплицы:

В первую очередь с грядок собирают все растительные остатки, потом их сжигают. Из помещения уносят колышки, подвязки, тару и инвентарь. Грунт тщательно перекапывают, все комья почвы перетряхивают, чтобы гарантированно избавиться от всех корней. Каркас и стены теплицы моют и дезинфицируют. После мытья и обеззараживания помещение проветривают.

После завершения подготовки приступают к обработке почвы Фитоспорином.

Обеззараживание грунта

Главный вопрос начинающих огородников относится к тому, как развести Фитоспорин для обработки теплицы. Все зависит от формы этого препарата, но на каждом средстве есть инструкция:

Пасту разводят теплой водой (не более 35°). Пропорции — 1:2. Потом получившийся гель разбавляют еще раз: 15 мл растворяют в 10 л воды. Для приготовления фитосредства из суспензии в литр теплой воды добавляют 50 капель препарата. Для растворения порошка в ведро с теплой водой (10 л) насыпают 5 г Фитоспорина.

Те, кто давно использует эту продукцию, уже в курсе, что наиболее удобной формой этого препарата является именно порошок, потому что его приготовление отнимает минимум времени. В отличие от пасты, которой требуется два этапа разбавления водой.

Приготовленный раствор используют относительно быстро. Слишком долго его не хранят, иначе он может потерять эффективность. Как правило, разведенным Фитоспорином обрабатывают не только почву, но и каркас, а также стенки и крышу теплицы.

Если рассматривать обработку всех частей конструкции, то опытные огородники готовят комбинированное средство: к раствору Фитоспорина они добавляют измельченное хозяйственное или жидкое зеленое мыло. В ведре готовой жидкости достаточно растворить 1 или 2 столовые ложки. Это же средство используют и для защиты растений в теплице летом. Второй компонент такого комбинированного раствора помогает ему дольше оставаться на листве, плодах и т. д.

Есть и еще один достойный кандидат на роль «компаньона» для Фитоспорина. Это шампунь для мытья домашних питомцев. Такое многофункциональное средство будет особенно эффективно в борьбе против тли и клещей.

Каркас, стенки, крыша

Обработку сооружения раствором Фитоспорина проводят с помощью щетки (с мягкой щетиной для поликарбоната), швабры, садового распылителя. Нанесенное средство чистой водой не смывают. От него стены и крышу со временем избавит конденсат.

Во время работы не забывают и о мытье всех деревянных конструкций (лестниц, столов, ящиков), а также аналогичных бортиков грядок. После завершения подготовки всех элементов помещения приступают к обеззараживанию грунта в теплице.

Почва

Для этой цели чаще используют пасту или порошок, а суспензию обычно применяют для комнатных растений. После разведения Фитоспорина теплой водой этим раствором обильно проливают почву. Используют для этого лейку с душевой насадкой, которая гарантирует равномерное распределение раствора. Хорошо увлажненный грунт равномерно засыпают сухой землей, толщина такого слоя — 1-2 см.

Потом почву застилают темной полиэтиленовой пленкой, агроволокном или другим непрозрачным укрывным материалом. Эту защиту оставляют на грунте как минимум на неделю. Потом покрытие снимают, а теплицу очень тщательно проветривают. После такой осенней обработки в теплице рекомендуют посеять сидераты. Возможные кандидаты — горчица, овес или рожь.

Если обеззараживание земли проводят поздней весной, то сразу после дезинфекции нередко приступают к посеву (высадке рассады). В том случае если весеннюю обработку Фитоспорином провести не удалось, то обеззаразить грунт можно и при посаженных растениях. Вреда биопрепарат им не нанесет. Его используют для опрыскивания огорода под крышей и во время плодоношения культур.

В качестве профилактики этот биофунгицид применяют на протяжении всего дачного сезона. Фитоспорин используют:

весной, до посева семян и высадки рассады;

во время роста, плодоношения культур;

осенью, сразу после сбора урожая.

Но обязательным вариантом называют такую операцию, проводимую дважды: программа-минимум — обработка почвы Фитоспорином осенью и весной. В начале дачного сезона обеззараживание грунта чаще проводят за неделю до высадки растений (посева семян). Примерно через 2 недели эту процедуру повторяют.

Однако этот препарат является не только «лекарем», но и органическим удобрением, поэтому его нередко используют несколько раз на протяжении всего дачного сезона. Некоторые огородники применяют данный биофунгицид через каждые 2-3 недели. Оптимальное время для обработки теплицы Фитоспорином — раннее утро или вечер. Дело в том, что бактерии Bacillus subtilis противопоказаны яркие солнечные лучи.

Использование Фитоспорина: меры предосторожности

Независимо от вида обработки теплицы хозяевам необходимо соблюдать технику безопасности. Да, этот препарат экологичен и безопасен для всех, но все же он относится к средствам, которые классифицируются как умеренно токсичные.

По этой причине перед началом обработки Фитоспорином надевают защитный костюм, резиновые или латексные перчатки, очки и как минимум марлевую повязку (лучше использовать респиратор). Если раствор попал на кожу или на слизистые, то участок, на который попало средство, сразу промывают большим количеством теплой воды.

Если жидкость смогла «пробраться» внутрь, то действуют очень быстро. Сначала незамедлительно промывают желудок, после этого сразу же принимают активированный уголь или другой адсорбент. После завершения обеззараживания теплицы Фитоспорином все открытые участки тела моют теплой водой, обязательно используют мыло.

Рекомендации

Чтобы обработка микробиологическим препаратом принесла пользу, нужно соблюдать несколько правил:

Воду, температура которой выше 35°, не используют, потому что при более высокой температуре бактерии-освободительницы погибнут. Раствор рекомендуют готовить примерно за 1,5-2 часа до начала его использования, так как микроорганизмам нужно «проснуться». Все емкости, которые берут для разведения препарата (и обработки помещения), обязаны быть абсолютно чистыми. Идеальная жидкость для разведения Фитоспорина — нехлорированная (отстоянная или дождевая) вода. Для предварительной очистки любых элементов конструкции хлорсодержащие препараты не используют. Очень строго соблюдают инструкции производителя, но особенно те, которые касаются пропорций.

Сенная палочка не переносит прямых солнечных лучей, в остальном она очень «терпима». Однако будущим дезинфекторам нужно знать, что эти бактерии активно развиваются только в темноте, оптимальная температура для них в этот период — 20°. Именно поэтому грунт после полива препаратом закрывают для их активации.

Если хозяева теплицы запланировали и обработку Триходермой (Триходермином), то в комплексе с Фитоспорином этот препарат использовать не рекомендуют, потому что эти микроорганизмы-конкуренты будут сдерживать друг друга. Возможное решение проблемы — пауза между операциями. Она должна составлять как минимум 10 дней.

Любую форму препарата хранят в темном, прохладном месте при температуре, не превышающей 40°. Идеальным вариантом для натуральных фунгицидов считают «ожидание в холодильнике». Говорят, что в нем разрешено хранить даже разведенный Фитоспорин, так как при низкой температуре процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов замедляются.

Другие биологически активные препараты

Популярность этих средств постоянно растет, так как они эффективны, но не оказывают вредного воздействия на растения, на домашних животных и человека. Помимо Фитоспорина для осенней обработки теплиц используют следующих «коллег либо родственников»:

Алирин-Б;

Байкал ЭМ 1;

Бактофит;

Гамаир;

Глиокладин;

Сияние;

Триходермин;

Трихоплант;

Фитолавин;

Экомик.

Обработка теплицы осенью Фитоспорином — отличная возможность обеззаразить грунт и все внутренние поверхности помещения. Этот препарат поможет устранить практически всех страшных врагов растений, а также качественно подготовить почву, повысить ее плодородие.

В завершение темы «Использование Фитоспорина осенью в теплице» — популярное видео: