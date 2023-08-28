Обеззараживание теплого дома для растений — этап, который относят к самым важным операциям, если говорить о тщательной подготовке теплицы к следующему сезону. Только качественно проведенная дезинфекция освободит ее от личинок насекомых, от бактерий, многочисленных вирусов и грибков. Если не подготовить теплое помещение сразу после сбора урожая, а оставить эту работу на весну, то все враги тепличных культур без проблем перезимуют, а значит, с приходом дачного сезона будут реальной угрозой молоденьким растениям. Для весеннего и осеннего обеззараживания закрытого грунта используют довольно много разнообразных средств. Например, владельцам поможет обработка теплицы бордосской жидкостью, медным или железным купоросом, фитоспорином и другими, универсальными препаратами. Однако чтобы такая дезинфекция принесла пользу, владельцы должны точно знать, что включает в себя такое обеззараживание, в какой последовательности оно обычно проводится.

Так ли необходима обработка теплицы?

Эту подготовку проводят весной, перед самой высадкой растений. Такая операция позволяет избавиться от многочисленных врагов, которые в противном случае с наступлением нового сезона начнут атаковать маленькие растения. Если от вредителей и возбудителей болезней не избавиться, то большая часть теплолюбивых культур может погибнуть. Однако идеалом для всех теплиц считается максимально эффективная обработка — осенью и весной.

Не все начинающие овощеводы пока понимают, зачем нужно проводить подготовительные мероприятия 2 раза в год, если можно все эти трудоемкие работы отложить на весну, на самое начало дачного сезона. Это не лучшее решение. Дело в том, что почти идеальные условия привлекают в теплицы многочисленных врагов растений — насекомых-вредителей, а также большую «армию» патогенных микроорганизмов. В списке причин притягательности этих «приютов» для них:

полное отсутствие сквозняков;

благоприятная температура в зимний период;

довольно высокая влажность, привлекающая все живое;

корм, оставшийся в почве (например, неубранные корни, ботва растений).

Без тщательной подготовки теплицы к зимовке все ее «зловредные» обитатели останутся целыми и невредимыми, поэтому с приходом весны они снова «примутся за старое» — продолжат уничтожать молодые растения. Чтобы избавиться (или свести к минимуму количество) от тепличных недругов, обработку элементов конструкции и почвы проводят после сбора плодов и корнеплодов. В этом случае можно практически гарантировать то, что урожай в следующем году будет хороший.

Подготовка к обеззараживанию

Если говорить об осенних работах, то эти мероприятия проводят после того, как собрали урожай, но всегда до наступления заморозков. Данная операция включает несколько не очень сложных, но трудоемких этапов.

Уборка и освобождение помещения

Из теплицы и ее почвы удаляют мусор и все растительные остатки — сорняки, ботву и корни растений. Их сжигают или увозят за пределы участка, а не применяют в каком-то другом качестве. В обязательном порядке избавляются от мульчи, которая также может быть «прибежищем» разной микроскопической «нечисти». Почву перекапывают. Из теплицы уносят все электрические приборы. Если для закрытого грунта используют систему полива, то перед демонтажем ее тщательно промывают ортофосфорной кислотой.

Из защищенного помещения в обязательном порядке уносят все находящиеся там предметы: удаляют емкости, инструменты, подпорки для каркаса, колышки, снимают веревки и все подвязки. Последние вспомогательные (тканевые) элементы или сразу выбрасывают, или дезинфицируют, например, кипятят. Все остальное также обрабатывают.

Мытье и обеззараживание конструкции

Освобожденное помещение моют снаружи и изнутри. Для наружных работ либо используют теплую чистую воду, либо добавляют в нее небольшое количество хозяйственного (в виде стружки) или зеленого мыла.

Для мытья стен и каркаса внутри помещения используют довольно концентрированный мыльный раствор. Например, в ведре воды растворяют целый брусок хозяйственного мыла или 400 мл жидкого зеленого средства. Заменой этим «чистюлям» смогут стать другие известные «посудные помощники» — FAIRY, SARMA, AOS и т. п.

Любое из этих средств сначала растворяют в воде, потом обрабатывают раствором все поверхности. Пользуются садовым опрыскивателем, шваброй (с микрофиброй), щеткой, губкой и т. д. Спустя 10 минут раствор смывают с помощью шланга. Максимальное внимание при мытье уделяют стыкам, углам и щелям конструкции.

Как обработать теплицу бордосской смесью осенью?

Надо сказать, что давно известная бордосская жидкость по-прежнему остается одним из самых востребованных препаратов-фунгицидов.

Ингредиенты и «способности» комбинации

Бордосская смесь (жидкость, суспензия) состоит всего из 2 компонентов. В это концентрированное средство входит раствор (концентрат, порошок) медного купороса и раствор (порошок) гашеной извести, либо просто известковое молоко.

Преимущества этого комбинированного препарата:

доступность средства;

его высокая эффективность;

безопасность для насекомых-опылителей;

способность бороться с большим количеством патогенов.

К минусам бордосской жидкости относят необходимость очень строгого соблюдения пропорций при приготовлении раствора, его небезопасность для людей и животных, а также возможный переизбыток меди в почве (он губителен для всех культур).

Бордосская смесь — препарат универсальный, он уничтожает возбудителей большого количества заболеваний. В числе побежденных болезней:

антракноз, коккомикоз;

курчавость листьев (хвои);

милдью (ложная мучнистая роса);

монилиоз, парша, пероноспороз;

плодовая, черная гниль;

пятнистости (например, клястероспориоз, филлостиктоз);

ржавчина, септориоз;

фитофтороз.

Кроме того, медь, входящая в состав бордосского препарата, является очень важным микроэлементом. Она все же необходима для развития различных культур. Особенно от ее недостатка страдают песчаные кислые и торфяные, болотные почвы. Даже небольшой дефицит меди негативно повлияет на будущий урожай.

Возможные последствия для растений, находящихся в таких неблагоприятных условиях, — отставание в развитии, остановка роста побегов, хлороз и т. д. Поэтому бордосская жидкость обеспечивает им не только защиту, но и дополнительное питание.

У начинающих огородников нередко возникают вопросы касательно обработки теплицы этой смесью. Многих интересует, как быстро начинает работать бордосская жидкость. Ее действие начинается через пару часов после завершения опрыскивания. Такая защита будет надежным барьером в течение 30-50 дней.

Есть еще один популярный вопрос: многие овощеводы и садоводы спрашивают о возможном вреде «смеси из Бордо» для зеленых жителей теплиц. Важных моментов есть несколько:

Для опрыскивания растений не используют препарат высокой концентрации (3%), потому что такой раствор способен обжечь их листья и плоды. Максимально допустимое число обработок тепличных и огородных культур бордосской жидкостью — 6 применений за сезон, не больше.

Как уже было отмечено, переизбыток меди в почве для них так же опасен, как и недостаток этого химического элемента.

Особенности работы с комбинированным препаратом

Если бордосскую смесь приобретают, то разводят ее так, как рекомендует производитель. Перед обработкой из помещения удаляют животных и детей.

Работают с жидкостью в защитной одежде, очках, респираторе и резиновых перчатках. Во время использования потенциально опасного средства не делают «перерывов на обед», ни в коем случае не «перекуривают».

Емкости, предназначенные для питьевой воды и пищевых продуктов, для разведения концентрата или порошка не используют. Бордосскую жидкость не смешивают с другими фунгицидами. Хранят ее в сухом, прохладном месте, недоступном для маленьких и пушистых (хвостатых) членов семьи, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов (кормов для животных).

К сожалению, приготовленная бордосская жидкость не подходит для длительного хранения. Разведенный препарат необходимо использовать сразу, максимум — за сутки. Готовый раствор водой не разбавляют.

Как получить рабочую жидкость?

Бордосскую смесь (суспензию) можно приобрести, или приготовить раствор для обработки самостоятельно.

Разведение готового средства

В продаже можно найти упаковки этого фунгицида в порошке разного веса — 100, 200, 300, 600 г. Но самыми популярными остаются пакетики по 200 г.

Чтобы развести препарат, нужно:

содержимое пакета (200 г) высыпать в ведро воды (10 л), чтобы получить раствор сильной концентрации (3%);

отмерить только треть упаковки, после чего развести порошок в целом ведре жидкости, для получения 1% раствора.

Максимально удобен практически готовый жидкий препарат, который выпускают в маленьких и больших бутылках (100, 500 мл). Например, если во флаконе всего 100 мл бордосской жидкости, то чтобы получить рабочий 1% раствор, овощеводам достаточно развести его содержимое в ведре воды.

Но сначала суспензию (либо порошки) размешивают в литре теплой (до 50°) жидкости, и только после этого туда доливают 9 л холодной воды. Если есть признаки серьезного заражения теплицы, то берут не менее 250 мл препарата.

Бордосскую жидкость применяют при поражении овощных и ягодных культур различными заболеваниями, но ее же можно использовать в качестве профилактического средства.

Самостоятельное изготовление смеси

Конечно, проще всего бордосскую жидкость купить. Однако почти всемогущий «коктейль» можно приготовить самостоятельно. Чтобы получить препарат (3%):

В горячей воде (1-2 л) растворяют 300 г сульфата меди. Для приготовления средства используют или стеклянную, или пластиковую емкость. Металл этому фунгициду абсолютно противопоказан. В другой емкости в 2-3 л холодной воды тщательно разводят 300-400 г извести. В каждый из растворов добавляют холодную воду в таком объеме, чтобы получить 5 л (каждого средства). Затем известковое молоко процеживают через марлю. Потом в него тонкой струйкой вливают раствор медного купороса. При соединении жидких компонентов смесь постоянно помешивают.

Для проверки правильности приготовления рабочего раствора используют лакмусовую бумажку-индикатор. Если полоса стала синей, то все в порядке, приготовление и смешивание прошло успешно.

Если бумажка покраснела, то в жидкость добавляют небольшое количество известкового молока. Потом смесь снова тестируют на уровень pH. Когда в хозяйстве не оказалось полосок-индикаторов, используют металлическую проволоку или обычный «железный» гвоздь. Если изделие при контакте с жидкостью покраснело, то в нее тоже добавляют известковый раствор.

Для приготовления менее концентрированного средства (1%) действуют таким же образом. Но в том же объеме воды разводят втрое меньшее количество компонентов. В емкости насыпают 100 г и 130-150 г, купороса и извести соответственно.

Есть еще один важный момент, который касается эффективности получившегося фунгицида. При самостоятельном приготовлении жидкости разведенный медный купорос всегда выливают в известковое молоко, а не наоборот. Если сделать смешивание неправильно, то эффект от обеззараживания помещения бордосской смесью снизится.

Обработка теплицы бордосской жидкостью

Весной сооружение чистят и моют. Если работу проводят осенью, то эту операцию начинают после уборки всех растительных остатков и мытья конструкции снаружи и внутри. Оптимальное время для нее — период, когда температура в ней еще не опускается ниже 15°.

Приготовленной бордосской жидкостью опрыскивают все элементы теплицы. Материалы значения не имеют: обеззараживают деревянные, металлические каркасы, а также любые материалы, защищающие стены и крыши конструкций. После обеззараживания почвы сверху насыпают не очень толстый слой сухой земли. Затем застилают грядки темной пленкой. Эту защиту удаляют спустя 5-7 дней.

Другие методы обеззараживания теплицы

Бордосская жидкость очень популярна, но это же можно сказать и о нескольких других средствах, которые часто применяют для дезинфекции закрытого грунта.

Медный купорос

Чистый препарат без извести также нередко становится спасителем теплиц от вредителей и болезней. Его применяют для лечения и профилактики:

если есть признаки присутствия патогенов, то в ведре воды (10 л) растворяют 150 г порошка;

когда целью является лишь профилактика, медного купороса используют в 2 раза меньше (75 г).

Как и при обеззараживании помещения бордосской жидкостью, специальная рабочая одежда, перчатки, очки и респиратор (качественная маска) — защита обязательная. Температура внутри конструкции также не должна опускаться ниже 15°.

Железный купорос

Серьезный недостаток этого средства — его «умение» убивать в грунте абсолютно всех его жителей, оставляя после себя «бесплодную пустыню». Поэтому после обработки сульфатом железа почву обязательно обогащают с помощью биологических препаратов. Первый претендент — Байкал ЭМ-1.

Для дезинфекции конструкции в ведре воды растворяют 250 г железного купороса. Этим раствором опрыскивают стенки и элементы каркаса теплицы и грядки, если ситуация в закрытом грунте близка к критической.

Перманганат калия

Это еще один востребованный продукт, который ценят за легкость подготовки, за эффективность и доступность данного средства. Для приготовления дезинфицирующего раствора для элементов теплицы осенью в ведре теплой воды растворяют 5 г порошка.

Эту же жидкость используют весной, для обеззараживания почвы. Раствором марганцовокислого калия ее поливают примерно за две недели до высадки рассады или закладки семян. Потом грядки закрывают плотной пленкой, которую оставляют защищать грунт как минимум на неделю. Эту обработку рекомендуют повторить за 3-5 дней до посадки (посева).

Фармайод

Данный препарат экологичен, безопасен для людей и животных, но знаменит высокой антимикробной активностью. Можно сказать, что Фармайод относится к универсалам. Водорастворимый комплекс йода помогает победить бактерии, вирусы и грибки, усиливает действие лечебных средств (добавок). Он эффективен в борьбе с некоторыми вредителями, так как способен сдерживать их численность.

Для обеззараживания почвы, элементов конструкции, инструментов и контейнеров 100 мл Фармайода (10%) растворяют в 10 л воды. Но сначала его рекомендуют развести в небольшом объеме теплой жидкости.

Серная шашка

Данное средство почти универсально. Его используют для дезинфекции теплиц, оранжерей, погребов, подвалов, складов, коровников, птичников и т. д. Благодаря такой фумигационной обработке помещения избавляются от бактериальных инфекций, от насекомых и их личинок, от плесневого грибка и от назойливых грызунов.

Первым делом закрывают форточки конструкции. Если есть даже небольшие щели, то их временно затыкают тканью, или заклеивают скотчем. Серную шашку устанавливают на негорючую подставку (например, на лист металла). Затем поджигают фитиль и тут же покидают помещение. Дверь в теплицу плотно закрывают. Для фумигационной обработки дом для растений оставляют в покое на 24-36 часов. После ее завершения теплицу проветривают не менее 2 суток.

Поскольку серные шашки очень токсичны, работать лучше с ассистентом, который сразу же выведет пострадавшего, и окажет ему первую помощь. Максимальная защита человека обязательна: на дезинфекторе должна быть закрытая одежда, обувь, очки, противогаз (надежный респиратор), перчатки. После завершения обработки моют лицо и руки, обязательно используют мыло.

Говорят, что такая серная обработка становится причиной быстрого помутнения поликарбоната. Другой серьезный минус использования этого средства — гибель всего живого. Вместе с «вредными созданиями» погибают все полезные представители почвенных микроорганизмов. Поэтому окуривание серными шашками применяют только тогда, когда другие способы и препараты оказались бессильными.

Фитоспорин и «коллеги»

Данный микробиологический препарат не наносит вреда конструкции, почве, ее структуре и ее «хорошим» жителям. Основой его является сенная палочка, или бактерия Bacillus subtilis. Размножаясь, она уничтожает все патогенные микроорганизмы, живущие в грунте или на поверхностях тепличной конструкции. Кроме того, Фитоспорин умеет повышать урожайность (до 25%). Он очень легко растворяется в обычной воде.

Как приготовить раствор из Фитоспорина?

Есть три формы этого препарата — порошок, паста и суспензия (водная эмульсия). Поэтому именно от выбора средства зависят пропорции и скорость приготовления рабочего раствора:

Для его получения из порошка 5 г сыпучего препарата тщательно растворяют в ведре теплой воды (10 л). Пасту разбавляют водой, соотношение — 1:2. Такое средство можно хранить в темном месте, при температуре, которая не опускается ниже 15°. Для обработки почвы столовую ложку этой жидкости разводят в ведре воды. Менее требовательна жидкая форма данного препарата-фунгицида. Для получения обеззараживающего раствора из суспензии 510-15 капель Фитоспорина размешивают в литре воды. Эту жидкость не хранят, сразу используют весь объем.

Все жидкости можно применять для мытья любых конструктивных элементов теплицы, а также для обеззараживания грунта. После дезинфекции почвы раствором Фитоспорина ее закрывают пленкой. Укрывной материал оставляют в теплице как минимум на неделю.

Для обработки самых уязвимых деревянных элементов (бортики, лестницы, колья, ручки инструментов и т. п.), стенок и крыши теплицы в рабочий раствор добавляют стружку хозяйственного мыла (брусок) или наливают зеленое мыло (200-400 мл). Ополаскивания такое средство не потребует.

Другие кандидаты

Для дезинфекции и удобрения почвы в теплице можно приобрести другие микробиологические препараты. Например, многие овощеводы для этой цели используют Алирин, Байкал ЭМ-1, Гамаир, Глиокладин, Триходермин, Трихоцин.

Обработка теплицы бордосской жидкостью — процедура, которая по-прежнему в почете у теплицеводов и огородников. Но почти каждое эффективное обеззараживающее средство требует точного соблюдения пропорций при приготовлении и правил использования раствора. Препарат «из Бордо» не исключение. Поэтому именно данным этапам работы хозяевам огорода придется уделить максимальное внимание.

В завершение темы «Как обработать теплицу бордосской смесью осенью и весной» — интересное видео: