На каком расстоянии от забора можно ставить теплицу: рекомендации

Дачный участок дает шанс отказаться от магазинной сельскохозяйственной продукции хотя бы частично, так как на нем находят место и для «открытых» огородов, и для теплиц. Территории эти обычно не очень просторные: «золотой стандарт» для них составляет 6 соток. Больше повезло тем землевладельцам, в чьем распоряжении оказались 800 м2. Однако на такой скромной площади хозяевам нужно рационально расположить очень много основных строений и вспомогательных элементов. Поскольку при строительстве различных объектов необходимо соблюдать предписанные нормативы, задача перед дачниками стоит непростая. Для всех сооружений им предстоит найти идеальное место. Но более требовательными по праву считают «теплые дома» для выращивания растений. Поэтому многие владельцы дач интересуются, на каком расстоянии от забора можно ставить теплицу. Ответ на этот и другие вопросы, касающиеся места для теплых помещений, — в этой статье.

Типы теплиц и рекомендации

Тепличные сооружения делятся на пленочные и стационарные:

Первые конструкции легкие и мобильные. Они состоят из металлического или деревянного каркаса и пленочного покрытия. Такие элементарные сооружения используют только в дачный сезон. Капитальные теплицы — конструкции, которые могут эксплуатироваться круглый год. Каркас их собирают из дерева или металла. В качестве укрывного материала используют либо поликарбонат, либо стекло.

Для капитальных круглогодичных (зимних) сооружений необходим полноценный фундамент. Для летних конструкций он тоже желателен, поскольку основание в этом случае играет роль дополнительной защиты от холода. Но этот элемент для теплицы не является обязательным: нередко его заменяет простая рама из бруса.

Пленочные сооружения не относят к стационарным строениям. Их не надо вносить в план БТИ, и регистрировать. Но на расстояние от теплицы до границы соседнего участка не влияет тип сооружения. Рекомендации лучше соблюдать для любых конструкций.

СНиП: санитарные требования, пожарная безопасность

Поскольку любое сооружение должно соответствовать всем предписанным нормам, то все требования к теплым помещениям для растений лучше рассмотреть отдельно.

Теплицы, ограждения и СНиП (санитарные нормы)

Если рассматривать документы, касающиеся расположения теплиц относительно ограждений, то главных требований всего два:

Нужно обеспечить минимальное расстояние от забора до теплицы. Оно составляет 1 метр. Такая ширина гарантирует свободный проход. Если же в теплице планируют использовать органические удобрения, то конструкцию надо устанавливать на большем расстоянии. В этом случае нормативом становятся 4 м.

Причина требований второго пункта — неприятный запах, который может доноситься до носов соседей. Поэтому дистанцию от них лучше увеличить, тем самым теплицу от забора «отодвинуть».

Санитарные нормы — важная часть СНиП, поэтому полностью игнорировать их никак нельзя. Требования предъявляются ко всем теплицам (парникам), в которых будет применяться органика. Помимо запаха, который может разноситься ветром и достигать соседского участка, проблемой могут стать и сточные воды.

Правила пожарной безопасности

Их соблюдать жизненно необходимо, поскольку от них зависит благополучие не только владельцев дачного участка, но и их соседей. В «тепличном случае» очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к участку (и дому) со стороны улицы. Если теплицу планируют устанавливать у забора, находящегося прямо у дороги, то есть два требования:

Если она будет сооружаться из негорючих материалов (например, из металла и стекла), то между забором и сооружением необходимо иметь свободными как минимум 7 м. Постройка из горючих (умеренно горючих) материалов обязана находиться на расстоянии 12 м, не меньше. К пожароопасным конструкциям относят строения с деревянным каркасом и пленочным покрытием.

Правила пожарной безопасности обязательно учитывают при строительстве теплиц и других объектов на дачных участках, во дворах коттеджей и т. д. Их цели — обеспечение безопасности жителей, сведение к минимуму риска возникновения пожара.

Другие рекомендации

Оговариваются в СНиП и дистанции между теплыми помещениями и другими объектами на придомовой территории. Владельцы участка вправе возводить теплицы:

в 5 м от красной линии (от границы участка);

в 1 м от деревьев, от всех хозяйственных построек;

не менее чем в 3 м от любого жилого (своего, соседского) дома.

Такое же расстояние (3 м) необходимо оставить до бокового ограждения, за которым находится переулок.

Владельцев тепличных хозяйств может беспокоить другой вопрос: как поступить с несколькими конструкциями? Относительно двух (или более) сооружений для выращивания растений существуют следующие нормативы:

если теплицы сезонные, то между ними нужно оставить как минимум 1,5 м;

капитальные круглогодичные конструкции — повод оставить между ними не менее 6 м.

Нужно отметить, что это все же рекомендации, а не жесткие правила. Некоторые изменения этих параметров владельцы делать вправе. На расстояние между сооружениями может повлиять площадь участка, размеры обеих конструкций (особенно высота), необходимость обеспечить удобный доступ и наличие других построек в непосредственной близости от теплиц.

Есть и еще один интересный момент, касающийся их ориентации. Если две теплицы буду располагаться перпендикулярно друг другу, то в этом случае главное условие — удобство для владельцев. Его гарантирует достаточно широкий проход между ними.

Как не поссориться с соседями?

Расстояние теплицы от забора просто обязано быть таким, чтобы не создавать каких-либо сложностей соседям по даче. Чтобы не испортить отношения с ними, нужно учесть несколько важных моментов:

Хозяйская теплица не должна отбрасывать тень на чужую территорию. Поэтому перед началом строительства необходимо определить, не будет ли конструкции затенять соседский участок. Новое сооружение не может в чем-либо ограничивать передвижение соседей, стать причиной их дискомфорта. При отсутствии между участками защитного ограждения нельзя устанавливать теплицу точно на их границе. Она должна располагаться таким образом, чтобы сточные воды не попали на соседний участок. Соблюдение нормативных актов (СНиП) не жесткое требование, но оно все же желательно.

Даже при выполнении владельцами практически всех рекомендаций специалисты рекомендуют заручиться письменным согласием соседей. Такая предосторожность почти гарантирует будущую спокойную жизнь на природе.

Почему почти? Хозяевам нужно иметь в виду один момент: письменная договоренность действует только в течение 3 лет. Но она может стать недействительной раньше, при смене владельцев участка. По этим причинам лучше придерживаться правил. В противном случае не исключено, что новые хозяева дачи будут не так сговорчивы. Возможные меры наказания — штраф и снос нежилой постройки.

Теперь нужно ненадолго остановиться еще на одной потенциальной проблеме. Как определить расстояние от забора до теплицы, если ограждение между участками попросту отсутствует, если его заменяет живая изгородь, ряд кустарников, тропинка и т. д. В этом случае выход один: это приглашение техника из бюро технической инвентаризации (БТИ). Он определит линии, на которых должны устанавливаться заборы.

Как найти лучшее место для «теплого дома»?

Расстояние от теплицы до границы соседнего участка или до дороги не единственное, что может заинтересовать владельцев дачного участка. Например, начинающие огородники и теплицеводы пока не знают всех особенностей нахождения идеального места для нее. Между тем, правил, касающихся расположения теплицы, существует достаточно много.

Стороны света

Главное требование к приютам для теплолюбивых растений — хорошая освещенность. Вариантов их расположения есть несколько.

Направление «север-юг»

Это расположение не без недостатков. Причина в том, что в первую половину дня хорошо освещается одна сторона теплицы, а уже вскоре после полудня солнце уходит на западную сторону. Однако данное направление окажется кстати, если на восточной грядке хозяева планируют посадить культуры, которые могут обходиться без обилия света. Еще хуже дела обстоят с северным торцом. Но там можно выращивать менее требовательную зелень.

Ориентация «восток-запад»

Данное расположение не имеет «очень слабых мест», поскольку все тепличные растения хорошо освещаются на протяжении всего светового дня. Однако и здесь есть небольшая проблема: чуть большее количество света получает южная сторона помещения. Поэтому направление с востока на запад противопоказано теплицам в южных регионах. Возможные решения неравномерности освещения — создание высоких грядок на «обделенной» северной стороне, высадка на «юге» низкорослых культур.

Расположение под углом 45°

Такую ориентацию относительно осей выбирают те, кто хочет получить преимущества обоих способов. Кроме того, подобное расположение может быть спасением для участков, на которых очень мало свободного места. Чтобы обеспечить светолюбивым растениям хорошие условия, теплицу располагают таким образом, чтобы именно они получали максимум света на протяжении всего дня.

Варианты для разных теплиц

У владельцев могут возникнуть вопросы относительно расположения односкатных и двускатных конструкций. Для первых сооружений, которые чаще пристраивают к жилым домам, идеальным будет скат, который обращен на юг. Для теплиц с двумя скатами обычно выбирают направление «восток–запад».

Место, которое можно назвать идеальным

Если на загородном участке сравнительно просторно, то сначала нужно определить, где культурам и сооружению будет максимально комфортно. Рекомендаций несколько:

Единственно правильное решение — строительство теплиц вдали от любых высоких объектов. В идеале эти сооружения всегда должны располагаться на расстоянии от домов, построек, заборов, деревьев. Даже невысокие строения рядом с прозрачными, легкими конструкциями могут стать причиной возникновения опасной ситуации — их заноса снегом. Поэтому от любых построек их лучше отделить несколькими метрами (2-3).

Две теплицы-соседки располагают в ряд либо в линию, а три — в ряд. Существует и другое решение: имеет смысл оценить сооружения, стоящие перпендикулярно. Такое взаимное расположение можно рассмотреть в том случае, если в них будут выращивать растения с разными требованиями к освещенности. Либо культуры разной высоты.

Ландшафт и климат

Перед началом строительства любого объекта изучают характеристики грунта, поскольку высокое расположение грунтовых вод для растений теплиц — самый худший вариант.

В таком случае хозяевам придется либо сооружать достаточно высокий фундамент и поднимать грядки, либо обустраивать на участке дренажную систему. Идеальным местом для строительства будет возвышенность, которая находится не слишком далеко от дома. Допустим небольшой уклон рельефа — 5-7°, но только в южную сторону. Низменность как место строительства для этих помещений противопоказана. Причина во влажности и более низкой температуре.

Относительная близость жилого здания — большой плюс, если владельцы участка решат провести к теплице коммуникации. Освещение, водоснабжение и отопление — обязательные условия для круглогодичных сооружений.

Есть еще одна потенциальная угроза для теплых помещений: это ветер, особенно северный. В холодных регионах он может нанести тепличным культурам серьезный вред. Чтобы избежать сквозняков, прозрачные конструкции не располагают между какими-либо строениями.

Если другого варианта нет, то создают преграды в виде кустарников и деревьев, ограждений и живых изгородей. Но они должны находиться на некотором отдалении от сооружения, чтобы не отбрасывать на него тень. Сильные порывы ветра опасны еще и потому, что они могут разрушить, смять или унести не очень прочно зафиксированную конструкцию.

Существуют рекомендации, согласно которым теплица от забора должна быть удалена на предписанное расстояние. Однако источники нормативов и правил — разные документы, причем часто они попросту противоречат друг другу. Кроме того, скромные площади участков нередко не позволяют вместить все, что необходимо владельцам, которые обязаны принимать во внимание все нормы.

Поэтому рекомендации все же остаются только рекомендациями. Если хозяева не могут выполнить абсолютно все условия, то от некоторых правил можно отойти. Однако нужно понимать, что последствием их полного игнорирования может стать конфликт с соседями и подача ими искового заявления. Справедливости ради нужно отметить, что такие серьезные ситуации возникают крайне редко, причем заканчиваются тяжбы часто не в пользу истца.

В завершение темы «Удаленность теплицы от забора» — популярное видео: