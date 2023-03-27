Как закрепить теплицу из поликарбоната на земле: способы фиксации

Относительно новые конструкции из поликарбоната практически вытеснили всех конкурентов сразу после своего триумфального появления. Причины такой популярности легко объяснимы: недостатков у них очень мало, а достоинств «хоть отбавляй». Поликарбонатные теплицы ценят за способность хранить тепло и за экономичность, а сотовый полимер — за прозрачность, гибкость и за невероятную легкость, которая позволяет без особых проблем собрать и установить это сооружение. Однако небольшой вес одновременно и преимущество, и проблема, потому что такая «невесомая» конструкция требует очень надежной фиксации, чтобы теплый «приют для растений» не смог превратиться в дом, «унесенный ветром». Поэтому многие счастливые обладатели («собиратели») таких парников интересуются, как закрепить теплицу из поликарбоната на земле. Вариантов у мастеров есть несколько.

Особенности поликарбонатных конструкций

Можно даже не говорить о том, что у «деятельных» дачников всегда довольно много забот и немалые расходы. По этой причине большинство огородников даже не думают о сооружении для теплицы фундамента. Их не привлекает ни сравнительно простая столбчатая конструкция, ни максимально надежное, практически идеальное ленточное основание.

Крепление теплицы без помощи прочного фундамента, как правило, рассматривают только в одном случае: если сооружение для теплолюбивых растений будет использоваться лишь с весны до осени. Для круглогодичных сооружений такое элементарное решение не подходит, так как создать качественную теплоизоляцию помещения для выращивания культур без основания попросту не получится.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента привлекательна тем, что такая операция проходит невероятно быстро. Хозяевам не придется ждать до тех пор, пока бетонная лента наберет необходимую прочность. К тому же даже сравнительно большой парник без «оков» можно в любое время перенести и установить в другом месте дачного участка. Это несомненный плюс, потому что такая «перестановка» даст возможность исключить трудоемкий этап замены обедневшей почвы.

Однако этот скоростной вариант подходит не для всех теплиц, а только для тех конструкций, которые весят 60-80 кг. Для более тяжелых сооружений прочное основание насущная необходимость сразу по нескольким причинам. Оно:

надежно защищает конструкцию от морозного пучения;

удерживает тепловую энергию внутри помещения;

делает теплицу максимально устойчивой.

Кроме того, полноценный (ленточный) фундамент защищает нижнюю часть каркаса и поликарбоната от влаги и грязи. Он же гарантирует создание оптимального микроклимата в помещении, не дает попасть в теплицу многочисленным вредителям и сорнякам.

Установка теплицы из поликарбоната на грунт без фундамента

У владельцев, которые собираются приобретать или сооружать «убежище» для теплолюбивых культур самостоятельно, есть несколько вариантов. Поэтому каждый из них сначала имеет смысл рассмотреть и оценить со всех сторон.

Установка теплицы из поликарбоната на грунт

В данном случае не используют никаких конструкций: ни классического фундамента, ни его простейшего «заменителя». Подготовка к работе ограничивается только удалением (или уплотнением) грунта на месте установки, по периметру сооружения.

Этот метод монтажа имеет право на существование. Установка теплицы на грунт имеет несколько плюсов. В их числе:

возможность быстрого демонтажа конструкции;

серьезная экономия, простота монтажа;

шанс обойтись одним помощником.

Теплица без фундамента, установленная на голой земле, имеет и слабые стороны. К ним относят значительные теплопотери (от 10% до 20%), абсолютную незащищенность растений от сорняков, кротов, грызунов и от многочисленных насекомых-вредителей. Однако эти проблемы все же решаемы.

Монтаж теплицы без фундамента, но с основанием из бруса

Если говорить очень просто, то это большая деревянная рама. Этот вариант дает возможность несколько приподнять конструкцию из поликарбоната над землей. Как правило, для тяжелых сооружений из стекла эта технология не используется. Если сравнивать данный метод с традиционной бетонной лентой, то достоинств у него довольно много. К ним можно отнести:

минимальные расходы;

сохранение в помещении тепла;

простоту фиксации каркаса к брусу;

легкость обработки податливой древесины;

быстрое изготовление основы и установку теплицы;

возможность ремонта поврежденных элементов деревянной рамы.

Кроме того, даже основание из дерева дает шанс поднять конструкцию на довольно большую высоту. Многих владельцев дачных участков привлекает экологичность древесины, ее умение «дышать» и легкость. В будущем такое обрамление дает возможность поднять и перенести теплицу в другое место.

Простое основание из бруса можно назвать универсальным. Его используют:

для установки готовых поликарбонатных теплиц с металлическим или с деревянным каркасом;

для фиксации самодельных конструкций из бруса, профильных или пластиковых труб.

Главная и обоснованная претензия к дереву — недолговечность, если сравнивать его с бетоном, камнем или кирпичом. Однако этот недостаток можно легко исправить, защитив материал антисептиком, антипиреном, лаком, маслом или воском, битумом и т. д. Да, срок службы конструкции из бруса все равно будет меньше, но зато после его «гибели» на земле не останется и упоминания о фундаменте, как в случае с сооружениями из более долговечных материалов.

Как закрепить теплицу на раме из бруса и в грунте?

Данный этап работы предполагает, что выбор способа из довольно большого количества вариантов уже сделан. Поэтому первым делом нужно познакомиться со всеми популярными технологиями.

Использование анкерных болтов

Теплицы без фундаментов, но с деревянной рамой крепят к основе из бруса с помощью болтового соединения. В этом случае действуют так:

Сначала в металлической (деревянной) нижней обвязке сверлят отверстия под крепеж. Потом конструкцию устанавливают и по очереди закручивают болты. Сначала все элементы наживляют. Потом крепежи затягивают, постоянно проверяя корректность положения сооружения уровнем. Если каркас алюминиевый, то чрезмерных усилий не прилагают, чтобы случайно не погнуть элементы из профиля.

Количество мест фиксации каркаса к брусу в большей степени зависит от размеров теплицы из поликарбоната. Минимальное расстояние составляет 500 мм, максимальное — метр. Для относительно уязвимого алюминиевого профиля есть еще одно обязательное условие: при креплении к нему избегают тех участков каркаса, где с обвязкой соединяются стойки.

Установка Т-образных грунтозацепов

Чаще остальных используют изделия, напоминающие перевернутую букву «Т». Однако некоторые производители выпускают и «ножки» других форм. Данные приспособления очень удобны. Их применяют в двух случаях — для крепления теплицы к земле и для фиксации ее каркаса, зафиксированного на деревянной раме. Т-образные грунтозацепы необходимы, если в местности сильная ветровая нагрузка или серьезные перепады высоты.

Кроме того, такие держатели обязательно понадобятся относительно большой теплице. В этом случае по периметру выкапывают ямы, затем туда помещают зацепы, перекладинами «букв» вниз.

После проверки правильности расположения всех элементов устанавливают и фиксируют с их помощью каркас теплицы. Потом лунки закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Т-образные грунтозацепы изготавливают из оцинкованных труб. Второй используемый способ предохранения этих изделий от коррозии — порошковое окрашивание.

Применение данных металлических «свай» (якорей) считают одним из самых надежных способов защиты сравнительно легких поликарбонатных теплиц от сильных порывов ветра. Однако многое зависит от изготовителей этих простых приспособлений. Главные требования к грунтозацепам — наличие защитного покрытия, качественное соединение деталей и достаточная толщина стенок металлических изделий.

В комплектацию некоторых моделей теплиц уже включены такие держатели. Это лучший вариант, поскольку о надежности этих приспособлений можно не волноваться. В противном случае грунтозацепы покупают отдельно. Чтобы зафиксировать изделия на теплице, к нижней части каркаса приваривают небольшие отрезки труб, в них и вставляют эти держатели. Есть и второй метод: это их крепление болтами (саморезами).

Для установки и фиксации конструкций длиной 4 м приобретают комплект из 8 штук, для длины помещений не менее 6 м оптимальны 10 зацепов. Для теплиц длиной 8 или более метров потребуется не менее 12 изделий.

Помощь арматуры или профильной трубы

Арматурные стержни могут играть сразу две роли — быть якорями и штырями для фиксации стоек или арок из брусков или металлических, пластиковых труб. Кроме того, их используют и для соединения частей большой деревянной конструкции, собранной из двух рам. Для «якорения» в основании из дерева просверливают отверстия. Их диаметр равен диаметру используемых стержней.

Профильные трубы (и уголки) применяют в качестве забивных держателей-штырей (кольев). Если хозяева выбрали установку каркаса на деревянную раму, то сначала его устанавливают на гидроизолированное (например, рубероидом) основание, а потом вбивают в грунт грунтозацепы и прикрепляют их. Хотя возможна и другая последовательность: первый этап — надежная фиксация рамы, второй — установка «скелета» теплицы.

Использование металлических уголков и пластин

Стальные перфорированные изделия тоже можно назвать универсальными. Их применяют для соединения металлических и деревянных конструкций. Первые крепежные элементы чаще выбирают только для крепления максимально нагруженных угловых стоек тепличных сооружений. В других местах используют пластины или более доступные крепежные элементы — болты, саморезы (гвозди).

Дерево к дереву: потенциальные решения — гвозди, уголки либо врубка

Традиционные крепежные элементы используют, если надо закрепить на деревянной раме вертикальные детали теплицы. В этом случае гвозди забивают с наклоном — под углом 45°. На каждое соединение используют по два крепежных элемента: с наружной и с внутренней стороны конструкции.

Применение перфорированных стальных уголков — вторая популярная технология для соединения деревянных элементов теплиц. Более требователен к строителю метод врубки. В этом случае мастеру необходимо почти «филигранное владение» столярными инструментами.

Как установить теплицу из поликарбоната на грунт?

Поскольку такие конструкции отличаются небольшим весом и высокой парусностью, то их надежная фиксация — условие необходимое.

Зацепы

Как уже было отмечено, в большинстве заводских моделей уже предусмотрены Т-образные приспособления-ножки. Поэтому мастера либо углубляют их в грунт до основания каркаса, либо оставляют свободным небольшое расстояние от него до земли. В последнем случае зазор потом закрывают каким-либо материалом (дерево, шифер и т. д.). Нередко используют утеплитель.

Если выбран этот вариант фиксации теплицы без фундамента, то действуют так:

Сначала занимаются подготовкой участка, выделенного для установки теплого сооружения. В первую очередь тщательно выравнивают эту площадку. Потом приступают к ее разметке с помощью кольев и веревки. Затем выкапывают ямы или траншею глубиной — 300-400 мм. На дно засыпают слой песка, который проливают, разравнивают и трамбуют. После этого добавляют слой мелкофракционного щебня. Его тоже хорошо уплотняют. В подготовленные лунки (траншею) по очереди устанавливают Т-образные опоры. Их высоту проверяют уровнем и корректируют при необходимости добавлением или удалением небольшой части песчано-щебневой «подушки» . Теплицу (или ее каркас) аккуратно «надевают» на держатели. Потом их прикрепляют к каркасу болтами с гайками либо саморезами, после чего устанавливают конструкцию с уже зафиксированными грунтозацепами в подготовленные лунки.

После завершения этого этапа положение теплицы проверяют уровнем. Если претензий нет, то ямы засыпают землей и утрамбовывают. Второй вариант — использование для этой цели щебня или смеси грунта и щебня. Технология, идеально подходящая для установки капитальных (стационарных) теплиц, — заливка лунок песчано-цементным раствором.

Трубы, прутья

Если конструкция теплицы не предусматривает наличие таких ножек, то используют длинные отрезки профильной трубы, чаще — квадратного сечения.

В этом случае их забивают внутри каркаса на глубину не менее 500 мм. Шаг между элементами 1000 мм. Металлическую основу теплицы к ним прикрепляют сваркой или болтами. Альтернативный вариант — применение арматурных прутков диаметром от 12 мм. Эти отрезки тоже приваривают к каркасу.

Некоторые готовые теплицы не имеют «по умолчанию» зацепов, но у них есть места для фиксации металлических якорей. Такие же удобные приспособления можно изготовить и приварить самостоятельно. Данный вариант крепления предполагает, что мастера найдут профильные трубы подходящего сечения, разрежут их на куски одинаковой длины (от 500 мм), а потом вобьют их в грунт. Чтобы защитить конструкцию от потенциальной «экспроприации», колья лучше соединить с ней болтами.

Защита нижней части теплицы от вредителей

Слабое место таких сооружений — отсутствие фундамента, поэтому они становятся «желанной мишенью» для крупных «посягателей» — для грызунов и кротов. Чтобы защитить самую уязвимую часть конструкции, ее цоколь закрывают мелкоячеистой металлической сеткой, имеющей полимерное покрытие. Ее фиксируют по периметру сооружения, после чего засыпают траншею землей, потом грунт уплотняют.

Есть и другие оригинальные решения для защиты теплиц без фундамента. Для того чтобы закрыть зазоры, используют:

металлические листы, утеплитель для них;

довольно толстый (вспененный) полиэтилен;

сравнительно широкие полоски поликарбоната, оставшегося у хозяев;

шифер (бэушный, волнистый или плоский, также в сочетании с теплоизоляцией) и т. д.

Самый простой кандидат — рубероид. Его потребуется как минимум несколько слоев. Есть и еще одно интересное решение: это создание высоких грядок по периметру теплицы.

Если на участке мало места, то их можно сделать очень узкими. В этом случае теплое помещение для растений будет надежно защищено от холода и «посягательств врагов».

Альтернативы «безосновательности»

Теплицы без «настоящего» фундамента привлекают простотой создания и скоростью установки поликарбонатного сооружения. Однако есть и другие, более надежные решения, о которых нельзя не упомянуть. Вариантов у владельцев участка и «теплого дома» есть несколько.

Плита

Нужно сказать, что это не самое популярное сооружение, если речь идет о теплицах. Монолит — самая дорогая конструкция, но она будет спасением в том случае если в местности нестабильный, проблемный грунт. Заливка бетонного сплошного основания потребует и значительных усилий, и времени, необходимого для набора прочности бетоном.

Лента

Ленточный фундамент — решение, которое можно назвать идеалом для любых теплиц, включая и поликарбонатные модели. Бетонную ленту чаще делают немного выше поверхности земли. Поэтому такая надежная стенка защищает каркас, укрывной материал, а также растения: как от холода, так и от многочисленных врагов. Еще два претендента для создания ленты — кирпич и бетонный блок.

Столбы

Столбчатое основание делают из кирпичей или из более крупных бетонных строительных блоков. Другие кандидаты — трубы (асбоцементные, металлические), в которые заливают раствор. Самые простые и ненадежные опоры — брус и бревна. Этот фундамент хорош тем, что больших пауз его создание не требует. Если, конечно, мастера не собираются сооружать железобетонные столбы. Роль ростверка-обвязки чаще всего «берет на себя» рама из бруса.

Сваи

Проблемный грунт — веское основание для выбора супернадежного винтового свайного фундамента, который считается универсальным, потому что он подходит практически любому грунту (кроме скального). Его чуть ли не единственный минус — трудоемкость сооружения такого основания, поскольку вкручивание свай никак не назвать легкой работой. Зато винтовой фундамент сооружается в кратчайшие сроки. К тому же операция не требует больших пауз: установку теплицы можно начинать сразу после окончания этого «основательного» этапа.

Комбинация

Таких «союзов» существует несколько, однако к одним из самых популярных вариантов относят надежное, максимально прочное и практичное сочетание. Это подземная бетонная лента и невысокое сооружение из кирпичей. В этом случае сначала создают ленточный фундамент из бетона. Потом на нем выкладывают кирпичную стенку, состоящую всего из нескольких (двух либо трех) рядов строительных блоков. Соединяют ее элементы раствором.

Как закрепить теплицу из поликарбоната на земле — вопрос, имеющий сравнительно много ответов, поэтому любой мастер найдет наилучший способ для себя. А о том, как можно успешно решить эту задачу, расскажет специалист из следующего видео: