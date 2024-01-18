Как выбрать печь для теплицы: обзор потенциальных «ассистентов»

Далеко не всем регионам России очень повезло с климатом. Поэтому многим владельцам дач приходится идти на различные «подвиги». Чтобы получить ранний и богатый урожай, владельцы покупают или собирают теплицы. К сожалению, часто эти прозрачные помещения не могут спасти зеленых теплолюбивых «подопечных» от заморозков ранней весной и там, где климат очень суров. Однако сравнительно простое решение есть: это какое-либо устройство для обогрева «жилья» для растений. Если говорить о наиболее простом и недорогом оборудовании, то им для большинства все же остается печь, и для теплицы именно она часто является наилучшим вариантом. Но таких отопительных приборов существует довольно много. Поэтому найти самого подходящего кандидата можно лишь одним способом: сначала владельцам защищенного мини-огорода надо оценить плюсы, минусы, а также особенности каждого из претендентов.

Печь для теплицы: много достоинств и немного недостатков

Такие приспособления ценят за:

полную автономность;

эффективность обогрева;

компактность, экономичность;

простоту организации отопления;

безопасность, максимальное удобство;

возможность создать комфортные условия практически в любых помещениях.

Если определять недостатки, то в этом случае количество «негативных пунктов» в большей степени зависит от конкретной модели, выбранной владельцами для организации печного отопления теплицы. В укор этим агрегатам можно поставить:

необходимость закладывать порции топлива;

нужность постоянного контроля работы оборудования;

невозможность автоматического управления устройствами;

обязательную организацию дымохода, который просто обязан быть максимально эффективным.

Да, кому-то эти минусы могут показаться серьезными. Однако соблюдение правил и небольшая площадь помещения может сделать их не такими существенными.

Какая печь для обогрева теплицы лучше, как выбрать оптимальный способ обогрева? Вариантов печного отопления в теплице есть несколько. На выбор устройства повлияют несколько факторов. К ним относится:

размеры теплицы;

климат в конкретной местности;

доступность в ней того или иного топлива;

растения, которые будут выращивать в «теплом доме»;

возможность владельцев постоянно контролировать оборудование.

Немалую роль здесь играет желание/нежелание теплицеводов потратить деньги: как на топливо, так и на заводской или на самодельный агрегат.

Возможное топливо для тепличного отопительного оборудования

Чаще печки для обогрева теплиц «кормят» дровами, реже — более дорогим углем. Однако есть и другие претенденты, и некоторые из них даже предпочтительнее, если владельцам дачи (дома) хочется сэкономить:

Опилки. Плюс этого вида топлива — его сравнительная доступность. В большинстве случаев достать опилки не слишком большая проблема. Отработанное машинное масло. Некоторые из агрегатов «с удовольствием употребляют» этот «невкусный» продукт. Дизельное топливо, мазут. С поисками этого вида «печного питания» у дачников могут возникнуть затруднения.

Очень удобны топливные брикеты и пеллеты (спрессованные опилки и щепа). В топливо можно превратить даже «всякую всячину». В этот список входят различные бытовые отходы, торф, навоз, лузга (гречихи, подсолнечника, сои) и т. п.

Отдельного внимания заслуживает природный газ. Да, это один из самых популярных и недорогих вариантов, но он и крайне опасен. Поэтому если есть альтернативы, то это топливо решаются использовать не все.

Однако нужно сказать, что лучшим вариантом все-таки остаются дрова. Печи, работающие «с их помощью», обладают высоким КПД, способны значительно повысить температуру даже в сравнительно просторных помещениях.

Варианты печного отопления для теплиц: материалы для изготовления устройств

Первый важный вопрос «страждущих» чаще касается выбора кандидата. Не все хозяева сразу точно определяют, какую именно конструкцию им лучше предпочесть. Как и для обогрева любого другого помещения, у владельцев огородов есть два варианта — устройство из кирпича или из металла.

Кирпичная печь для теплицы

Пожалуй, нет человека, который бы не знал о преимуществах таких отопительных приборов. Кирпичные конструкции ценят за способность максимально длительное время сохранять тепло, за основательность и стабильность температуры. Однако не все так чудесно для таких печей, если их планируют создавать в теплице:

Даже кирпичная конструкция достаточно скромных размеров займет немало места. Особенно критичным будет положение в небольших теплицах. Стационарность в этом случае также относится к серьезным недостаткам. Прибор не получится установить там, где он нужен в данный момент больше всего. Его невозможно убрать, когда пришло долгожданное тепло.

Кроме того, сравнительно массивному отопительному оборудованию из кирпича потребуется надежный бетонный фундамент. Но его изготовление означает трату дополнительных средств, сил и времени.

Металлический прибор

Такая печка для теплицы не имеет серьезных недостатков кирпичной конкурентки. Эти устройства:

не требуют «поистине фундаментального труда»;

не занимают много места, очень быстро нагреваются;

позволяют установить (соорудить) себя самостоятельно;

отличаются широким ассортиментом, не слишком высокой ценой;

можно использовать только в холодное время (дачного сезона), а потом убрать, освободив место для высадки растений.

Некоторые недостатки у металлических печей для теплицы все-таки есть. К ним относят значительное снижение влажности в помещении, очень высокую теплоотдачу, неравномерный прогрев воздуха в теплице и невозможность автоматизации процесса отопления. Но эти минусы слишком серьезными все же не кажутся. По этой причине в большинстве случаев владельцы огородов выбирают именно эти практичные, легкие и мобильные устройства.

Популярные металлические печи для обогрева теплиц

Безусловно, большинство хозяев теплых пристанищ для растений изначально интересуются именно данными приборами, изготовленными из металла. Поэтому им имеет смысл познакомиться с несколькими востребованными моделями такого отопительного оборудования.

Буржуйка

Для теплицы этот агрегат почти из категории «маст-хэв». Секрет популярности знаменитого, заслуженного устройства кроется в его простоте, невысокой цене и эффективности. Печки-буржуйки абсолютно не капризны. Они довольно компактны, способны работать на дровах, опилках, углях и т. д.

Единственный недостаток классических буржуек — необходимость «неусыпного контроля» оборудования. Если теплицевод вовремя не загрузит топливо (через каждые 2 часа), то прибор придется снова растапливать: печка «в отместку» возьмет и потухнет.

Булерьян и Ко (Бренеран, Буран, Профессор Бутаков) — печи длительного горения

Данное изобретение человечества чаще используют для отопления больших теплиц. Этот вид оборудования отличается большим количеством труб. Такие элементы не украшения: они обеспечивают естественную конвекцию. Снизу в устройство засасывается холодный и плотный воздух, а сверху выходит разреженный горячий.

Плюсы булерьяна — быстрый прогрев помещения, максимально равномерное распределение тепла, высокий КПД, долговечность прибора, универсальность и экономный расход топлива. Надо отметить, что эти устройства могут «перерабатывать» дерево и опилки, торфяные брикеты и картон.

Бубафоня

Автор ее — Афанасий Бубякин. Эта буржуйка, которую изобретатель превратил в печь длительного горения. Благодаря такому изменению в верхней ее части (созданию камеры вторичного горения) там догорают пиролизные газы, что гарантирует дополнительную выработку тепла. Поскольку воздуха в топку попадает довольно ограниченное количество, топливо не горит, оно медленно тлеет.

Плюсы этой усовершенствованной печки для теплицы — минимум места, которое она занимает, надежность, эффективность и почти «всеядность». Минус бубафони в том, что помещению, где она установлена, необходима качественная вентиляция. Такую печку, как и буржуйку, можно соорудить из бочки или из газового баллона.

Печь, «работающая на отработке»

Эта конструкция проста: это две камеры соединенные перфорированной трубой. Данные устройства сильно отличаются от конкурентов. Но печи на отработке невероятно популярны: их используют для обогрева палаток, гаражей, теплиц, оранжерей. Причин такой востребованности довольно много, к ним относят:

дешевизну отопления;

компактность моделей;

простоту эксплуатации;

отсутствие копоти, гари;

максимальную надежность;

легкость создания такой печи;

безопасность прибора (горят только пары);

длительность работы на одной заправке (до 10 часов).

Самым большим недостатком устройств на отработке считают необходимость очень тщательного очищения их дымохода и топки от отходов. Такую операцию необходимо проводить как минимум раз в неделю.

В роли топлива для этих небольших агрегатов выступает минеральное, синтетическое масло и их смесь. Говорят, что универсальные модели способны работать практически на любом жидком горючем.

Какую выбрать печь в теплицу?

Ответ на данный вопрос зависит от многих факторов, но главные из них — климатические условия в регионе и само теплое помещение для выращивания теплолюбивых культур. Вернее, его площадь.

Если теплицы не отличаются большими размерами, то «справиться» с холодами сможет даже обычная, не слишком дорогая «буржуйская печка». Альтернатива ей — самодельная конструкция из газового баллона или бочки. В противном случае владельцам имеет смысл задуматься о приобретении (изготовлении) более эффективного оборудования. Потенциальные спасители урожая — агрегаты длительного горения.

Простая печь для теплицы своими руками

Самым элементарным вариантом считается прибор, изготовленный из обычной бочки. Есть две разновидности самодельных агрегатов. Устройство может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Вертикальная буржуйка

Чтобы изготовить такую печь в теплицу, действуют следующим образом:

Первым делом в стенке бочки делают отверстие для загрузки топлива. Его вырезают болгаркой. В дверцу камеры превращают вырезанную деталь. К ней приваривают ручку и петли. В нижней части металлической емкости вырезают меньшее отверстие для дверцы поддувала (зольника). После того приступают к ее изготовлению и фиксации. Устанавливают и приваривают колосниковую решетку. Ее либо создают из перфорированного круга, либо сваривают из прутков. Из листа металла вырезают крышку будущей печки, затем ее приваривают. Максимальное внимание уделяют шву. К нижней части бочки-печи приваривают ножки из металла (из отрезков профильной трубы, уголка).

В последнюю очередь к емкости присоединяют дымоход. Отверстие для него вырезают сбоку либо сверху.

Горизонтальная «бочковая» печь

В этом случае «подход» почти такой же:

Сначала в бочке, положенной на бок, вырезают отверстие для поддувала. Из металлического листа вырезают прямоугольник, который затем выгибают и приваривают над вырезанной частью. В ее днище вырезают отверстие для закладки топлива. Потом изготавливают и прикрепляют дверцу топочной камеры. В боковой части емкости около противоположного торца вырезают отверстие, предназначенное для присоединения дымового канала.

В последнюю очередь к будущей буржуйке приваривают ножки и дымоходную трубу. Если у владельцев есть сильное желание иметь в теплице варочную панель, то ее изготавливают из листа металла. Приваривают эту деталь сверху. Горизонтальность данного элемента обязательно проверяют уровнем.

Печь для теплицы длительного горения

Корпус этого отопительного оборудования можно сделать из листовой стали. Однако более скромный фронт работ обещает другая готовая емкость — газовый баллон. Операция «Печь длительного горения своими руками» состоит из таких этапов:

Первым делом с газового баллона срезают верхнюю часть. Для этого используют болгарку или автоген. Из металлического листа вырезают круг такого диаметра, чтобы он входил внутрь емкости. В центре этой заготовки вырезают отверстие, предназначенное для фиксации дымоходной трубы. Чтобы утяжелить данную деталь, внизу к ней приваривают металлические полосы-лопасти либо отрезки швеллера. Благодаря этим утяжелителям стальной «блин» будет медленно опускаться вниз, прижимая остатки топлива.

Отверстие для воздуховода вырезают в отрезанной верхушке газового баллона, к нему приваривают небольшой отрезок трубы. К почти готовой конструкции присоединяют ножки. Затем вырезают отверстие для дымохода, после чего приваривают дымоотвод. В предпоследнюю очередь вырезают отверстие для установки дверцы топочной камеры, потом — для дверцы зольника. К заготовкам приваривают петли и ручки.

Простейшая печь на отработке

Нельзя сказать, что этот прибор чрезмерно сложен, однако здесь на первый план выходит безукоризненность всех деталей. Первым делом вырезают все заготовки в соответствии с чертежом. Потом в элементах делают отверстия. Затем начинают основную работу:

Сначала создают верхнюю камеру дожига и нижнюю — топку. Их детали максимально надежно соединяют. К нижнему блоку приваривают ножки. Верхнюю и нижнюю часть печи соединяют с помощью отрезка перфорированной трубы.

Изготовление устройства завершают, приваривая к камере дожига дымоотводящий патрубок.

Самостоятельное изготовление печки: возможные ошибки

Все знают, что не совершает промахов лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому различные ошибки почти неизбежны. Особенно это касается тех мастеров, которые решились на подобную «авантюру» впервые. В этом случае им, может быть, пригодятся несколько советов опытных мастеров:

Дрова будут гореть, а не медленно тлеть, если поддувало сделать чрезмерно большим. Оптимальным решением, ограничивающим поступление туда кислорода, станет изготовление задвижки на зольник. Если печь будет устанавливаться в непосредственной близости от стенки теплицы, то в этом случае ее материалу необходима надежная защита. Возможный вариант — невысокая стенка, сложенная из кирпича.

Любой модели металлической печки необходимы удобные ножки. В противном случае ее днище может вскоре прогореть. Кроме того, «конечности» просто обязаны быть максимально надежными.

Альтернативы печам для отопления теплиц в зимний период

Сейчас существует много систем отопления, и большинство из них прекрасно справляется с такой задачей. Для обогрева «оранжерей для овощных культур» зимой используют различное оборудование:

Электрические обогреватели. Популярные тепличные «помощники» — конвекционные и инфракрасные приборы. Главный недостаток такого обогрева зимой — его затратность. Газовое отопление. Оно включает большое количество разнообразных приборов: среди них инфракрасные излучатели, тепловые пушки, конвекторы и т. д. Плюсы данного варианта — его невысокая стоимость, впечатляющий срок службы такого оборудования, простейший уход за приборами и такое же обслуживание. Более сложные системы «Теплый пол». К наиболее популярным решениям именно для теплиц относят электрический (кабельный) и инфракрасный (пленочный) подогрев. Другие варианты — водяной теплый пол (металлические либо полимерные трубки) и воздушная система (нагревательные приборы, полиэтиленовые перфорированные рукава). Тепловые вентиляторы или пушки. Пожалуй, это самый эффективный вид подобного оборудования. Оптимальная температура достигается быстро и поддерживается довольно легко. Данные устройства рекомендуют использовать для больших помещений. Возможны комбинации этих тепловых приборов с другими видами подобного тепличного оборудования.

Третий, самый «основательный» и почти безупречный вариант — водяное отопление. Благодаря трубам с горячей водой в теплицах создается и удерживается комфортная температура. Воздух прогревается равномерно. Минус водяного отопления — большие расходы на его организацию. Однако со временем затраты обязательно окупятся.

Печь для теплицы не роскошь, а средство, дающее возможность получить богатый и ранний урожай, уберечь нежные теплолюбивые растения от «коварных» заморозков. Какой она будет, решать владельцам участка. Главное, что у них есть сравнительно большой выбор.

В завершение темы «Печное отопление теплицы» — интересное видео: