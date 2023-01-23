Удобные прозрачные сооружения для выращивания теплолюбивых растений дают возможность получать богатый урожай даже в тех местностях, которые мало подходят для продуктивного огородничества. И для владельцев таких небольших конструкций невероятно важно рационально использовать все имеющееся пространство. Поэтому очень часто у начинающих овощеводов возникает вопрос о том, какими должны быть грядки в теплице, как правильно их расположить в этом помещении. Ответы зависят от нескольких факторов. Если владельцы огорода мечтают о максимальном результате, то сначала им нужно познакомиться с правилами обустройства теплицы, а также с рекомендациями, касающимися размеров грядок и их потенциального размещения.

Из чего сделать грядки в теплице?

Небольшие парники не могут похвастаться большим количеством свободного места. По этой причине в них далеко не всегда делают опоры для земельных участков, выделенных под выращивание растений. Это не самое лучшее решение, потому что грядки без бортиков будут осыпаться. Кроме того, они могут терять форму после каждого полива культур.

В средних и больших теплицах надежное ограждение таких наделов будет оптимальным вариантом. Претендентов для их оформления есть несколько.

Доски и колья

Это традиционные материалы, которые используют для создания полукоробов и коробов для выращивания культур. Достоинства этого варианта — доступность древесины и простота изготовления таких конструкций. С их сборкой справится даже тот, кто редко сталкивается с обработкой и созданием изделий из пиломатериалов.

Самый главный недостаток досок и колышков в качестве ограждений для грядок в теплице — их абсолютная незащищенность от влаги. Их «положение усугубляет» довольно высокая температура в помещении. В таких условиях эти ограждения очень быстро сгнивают.

Поэтому перед сборкой тепличных ограждений все заготовки обрабатывают антисептиком. Очень популярны комбинированные средства, содержащие и антипирен. Они могут иметь в составе красящие вещества.

Чтобы защитить деревянные конструкции, их ежегодно дезинфицируют. Раствор готовят из 400 г хлорной извести и 12 л воды. После 4 часов настаивания жидкость сливают, затем ее используют для опрыскивания деревянных ограждений.

Шифер

Для грядок в открытом грунте нередко приобретают симпатичный волнистый материал. Однако в «оградительном» случае для теплиц чаще используют простой плоский шифер, поскольку площадь в теплых помещениях сильно ограничена, и «красивости» в них излишни.

Плюсы плоского материала для обрамления грядок в теплице — его стойкость к влаге, прочность, долговечность и удобство работы. Его минусы — тяжесть и ядовитая пыль, которая всегда образуется при резке материала, поэтому он потребует надежной защиты органов дыхания.

Кроме того, изделия для ограждения придется сверлить, если хозяева хотят изготовить короб и соединить его части крепежными элементами. Для фиксации длинных ограждений из плоского шифера вертикально можно использовать не деревянные колышки, а узкие трубы или арматурные стержни.

Кирпич

Создание таких грядок для теплицы нередко выбирают те, кто выложил из кирпичей и дорожки теплого помещения. Этот суперпопулярный универсал надежен и долговечен, он имеет правильную геометрию и небольшой размер, к тому же не слишком боится влаги.

Кирпичные блоки дают возможность выбрать оптимальный способ оформления помещения из нескольких вариантов. Для обустройства грядок в теплицах чаще используют красные кирпичи.

Потенциальные альтернативы им для обрамления элементов «овощерастилища» — брусчатка, средние и большие камни, а также бортовые (бордюрные) бетонные изделия.

Заводские ограждения для грядок (и клумб)

Такие конструкции изготавливают из различных материалов: можно купить изделия из оцинкованной стали, дерева, пластика (ПВХ), ЦСП (цементно-стружечная плита), древесно-полимерного композита (ДПК) и т. д. Кроме того, многие производители этих наборов предлагают иное решение — создание ограждений по индивидуальным проектам.

Преимущества таких сборно-разборных конструкций:

долговечность;

эргономичность;

простая установка;

широчайший ассортимент;

экологическая безопасность;

доступные цены на эту продукцию;

компактность изделий в сложенном виде;

и небольшой вес, облегчающий транспортировку.

В список минусов готовых тепличных ограждений тоже можно было бы внести цену, однако разнообразие продукции даст шанс найти свой вариант — как по качеству, так и по стоимости.

Другие кандидаты для создания грядок в теплице

Предыдущие материалы можно назвать лидерами, так как они недороги и в основном справляются со своей работой. Однако есть и другие кандидаты: для изготовления обрамления грядок применяют профнастил и пластиковый шифер, а также бордюрную ленту.

Все эти претенденты не обошлись без серьезных недостатков: профнастил имеет высокую цену, а полимерный кровельный материал попросту не сможет противостоять тяжелому глинистому грунту. Последнюю претензию можно предъявить и практичной бордюрной ленте: она также не способна выдержать серьезного давления.

Есть еще одна очень надежная и неуязвимая конструкция: это пластиковые подоконники. Эти элементы оконных проемов помогут собрать и установить прочные, долговечные и экологически безопасные короба-грядки. Минус этого варианта — высокая цена изделий, однако такого недостатка лишены б/у подоконники.

Количество, размеры и расположение грядок в теплице

Все параметры земельных мини-участков для выращивания теплолюбивых растений зависят от размеров этого помещения, но в большей степени — от ширины конструкции. Очень просторная теплица даст возможность выбрать наилучший из вариантов.

Требования к «полосам земли»

Размеры посадочных площадей обязаны обеспечить несколько важных условий. К ним относится:

комфортное развитие всех культур: они не должны затенять соседей, отбирать у них влагу и питание;

простой доступ владельцев теплицы к любой части грядок для формирования кустов, прополки, полива, для внесения удобрений;

свободное передвижение между грядами: хозяева при перемещении не должны задевать побеги, трогать (случайно обрывать) листву растений.

Идеалом считают проходы, по которым возможно «курсирование» и маневрирование элементарного садового мини-транспорта — ручных двухколесных тачек.

Потенциальные варианты для теплиц различных размеров

Что касается стандартных помещений шириной 3 м, то здесь есть только два решения:

Для посадки овощных культур можно оформить всего две грядки, которые будут иметь хорошую ширину. Проход между ними тоже лучше сделать не слишком маленьким. Другой вариант — три «земельных надела»: 2 у стен и 1 посередине. Однако по понятным причинам такие грядки будут значительно уже. Центральную часть можно сделать шире, или, наоборот, немного уже боковых участков.

Длинная конструкция (от 6 м) стандартной ширины — повод сделать всего две полосы земли и оставить довольно просторный проход между этими посадочными площадями.

Широкая теплица (от 4 м и более) дает шанс расположить в ней как минимум 4 гряды. Второй вариант для нее — «всего» три «рабочие зоны» и довольно просторные дорожки между ними.

Еще одно возможное решение — полноценная (сравнительно широкая) П-образная грядка у стен и узкая гряда в середине. Это сочетание может подойти для теплых помещений, в которых будут выращивать несколько культур с разными требованиями. Пример такой совместной посадки — огурцы (по бокам) и томаты (в центральной части). Если тепличная конструкция предусматривает еще одну дверь, то в данном случае она будет использоваться только для проветривания.

На размер грядок в теплице и их размещение повлияет не только степень просторности помещения. Главное — удобство тех, кто будет ухаживать за зелеными подопечными. Идеальным решением будут грядки, которые легко рыхлить, поливать, заниматься на них подвязыванием кустов и т. д. Еще один важный критерий — ширина проходов. Широкие дорожки спасут хозяев от сложностей при поливе (с лейками, ведрами), при уборке сорняков (с тачками) и т. п.

Какие размеры и расположение грядок в теплице можно считать оптимальными, какой из вариантов выбрать? В этом случае ответ должны дать сами хозяева, так как главным условием является максимальное удобство тех, кто будет проводить там очень много времени.

Оптимальная высота грядок в теплицах, парниках

Этот параметр не предполагает выбора из слишком большого разнообразия вариантов. Высота находится в пределах 100-300 мм. Однако в некоторых случаях этот показатель приходится значительно увеличивать. Выбор высоты грядок для обустройства теплицы зависит от особенностей участка:

Плодородная почва и глубокое залегание грунтовых вод — сочетание, которое дает возможность создать самые низкие бортики (100 мм). Высота 200-300 мм оптимальна для участков с не очень плодородной почвой, в тех местностях, где высок уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, таких приподнятых ограждений потребуют культуры, имеющие поверхностную корневую систему (например, огурцы).

Суровый климат, бедная, заболоченная почва и выращивание корнеплодов — веские причины для сборки очень высоких (теплых) коробов (400-500 мм). Однако такие конструкции чаще используют для грядок в открытом грунте. Их плюсы — максимум тепла, которое дает преющая органика, простой уход и удобная замена почвосмеси. К минусам теплых коробов относят возможный перегрев и высыхание грунта, поэтому высокие грядки могут нуждаться в более частом поливе.

Ширина грядок, проходов между грядками в теплице

От этой величины зависит удобство перемещения, обработки почвы, а также ухода за овощными или ягодными культурами. При определении оптимальной ширины грядок руководствуются следующими соображениями:

Если к «растительному коробу» есть доступ с обеих сторон, то его потенциальная ширина — 900-1100 мм. Когда к грядке можно подойти только с одной стороны, оптимальными будут 400-800 мм.

Минимальным показателем для дорожек считают 400 мм, но на ширину проходов повлияет один из параметров ограждений гряд:

бортики высотой до 200 мм позволяют ограничиться шириной 400 мм;

грядки, приподнятые на 200-300 мм, требуют прохода шириной не менее 450 мм;

теплица с коробами высотой от 450 мм нуждается в более широких дорожках — от 500 мм.

На этот показатель повлияет и комплекция огородников, работающих в доме для теплолюбивых растений. Крупным овощеводам потребуются проходы не менее 500-550 мм. Такие же дорожки «минимально оптимальны» и для пожилых людей.

Расположение грядок в теплице: стороны света

Самым лучшим вариантом для невысоких растений считается сооружение, которое расположено на линии восток-запад. В данном случае практически все культуры в теплице будут получать максимум света и тепла, а значит, будут хорошо развиваться.

Направление север-юг рекомендуют выбирать, если в помещении будут высаживаться преимущественно высокорослые растения. Такое расположение грядок позволит практически всем культурам получать максимум солнечного света. Ориентацию восток-запад лучше предпочесть, если в теплице будут расти разные подопечные — высокие, средние и низкие растения.

Главное условие для смешанной посадки культур в прозрачном, но сравнительно небольшом помещении — ее ступенчатость. Ближе к солнцу, у самых стенок сажают низкорослые растения, которые не будут затенять своих соседей. За ними идут среднерослые. В центральной части располагают высокорослые культуры, чей рост позволяет им получать достаточно света и тепловой энергии.

Высота и ширина грядок в теплице: зависимость от типа конструкции

На самом деле, для каждого помещения идеал свой. Если говорить о готовых теплицах, то в этом случае ограничение по ширине не оставляет большого выбора. В них обычно делают две боковые грядки, а между ними формируют не очень большой проход.

Более габаритная конструкция, собранная самостоятельно, дает больший простор. И здесь лучшее решение зависит от типа созданной теплицы.

Сооружение с двумя скатами

Это один из самых популярных вариантов, которые дают шанс разместить любые растения — высокорослые, среднерослые и низкорослые. Чаще для них используют следующее расположение: по бокам оформляют узкие грядки, а посередине делают широкую гряду. На узкие наделы высаживают низкорослые растения, а центральную часть отдают среднерослым и высокорослым культурам.

Арочные конструкции

В таких теплицах чаще делают всего две грядки, оставляя свободный проход между ними. Если ширина позволяет, то обустраивают центральную грядку. Она может быть как широкой, так и узкой. Высота грядок может быть любой, но среднерослым и низкорослым культурам идеально подойдут приподнятые короба. В них эти растения получат больше света и тепла.

Теплицы по Митлайдеру

Эти конструкции отличаются от обычных сооружений рядом фрамуг, которые обязательно «смотрят» на юг. Они появляются благодаря разнице в высоте скатов (полуарок). В таких помещениях делают «грядки по Митлайдеру»: их высота 100 мм, ширина — 450 мм.

Размер проходов в этих теплицах — 900 мм, не меньше, потому что дорожки обязаны быть в 2 раза шире участков для посадки, чтобы все растения получали максимум света и тепла. Все параметры строго соблюдаются. Такие размеры считают идеальными: они упрощают уход за растениями, так как эти проходы не станут препятствием для работы с инструментами и тачками.

Второй популярный вариант митлайдеровских грядок — удобные деревянные короба, которые заполнены разной органикой и искусственной почвосмесью. Длина таких конструкций — от 350 до 1500 мм. Плюсы деревянных грядок:

возможность выращивать любые культуры на тех участках, почва которых очень далека от идеала (глинистый, каменистый грунт и т. д.);

шанс получить хороший урожай различных растений — баклажанов, кабачков, картофеля, моркови, огурцов, перцев и томатов.

Последнее преимущество таких теплых коробов-грядок — их универсальность. Этот метод подходит как для теплиц, так и для открытого грунта.

Как сделать грядки в теплице?

Не все обладатели новых конструкций точно знают, что нужно делать перед посадкой растений. Между тем, это работа не отличается особой сложностью:

Первым делом внутри теплицы удаляют плодородный слой (200 мм), потом избавляются от корней сорняков. После завершения подготовки приступают к разметке дорожек и грядок с помощью шнура и деревянных колышков. Участки, предназначенные для посадки растений, перекапывают. Затем в почву вносят торф, перегной и минеральные удобрения (комплексные). С помощью выбранного материала (доски, шифер и т. д.) формируют бортики будущей конструкции. Потом в грядки досыпают почву, смешанную с навозом или с компостом.

Если есть необходимость, создают систему капельного полива. После завершения посадки (появления всходов) грядки мульчируют.

В последнюю очередь занимаются проходами. Грунт дорожек трамбуют, затем их засыпают песком, мелким гравием (галькой, щебнем) либо опилками, сеном. Другие возможные варианты:

кирпичи;

листы плоского шифера;

универсальное резиновое покрытие (рулоны, модули, крошка);

тротуарная плитка, керамические, керамогранитные или полимерпесчаные изделия;

относительно новые и неуязвимые покрытия — террасная доска из ДПК или садовый паркет (декинг).

Самым простым и недорогим решением будет использование традиционных пиломатериалов. Самыми привлекательными и долговечными будут проходы, оформленные натуральным камнем. Среди возможных кандидатов — гранит, шунгит, кварцит, плитняк, сланец и песчаник.

Теплые грядки для теплицы

Это разновидность посадочной площади дает возможность создать для растений настоящий рай, причем даже в то время, когда за стенами теплицы еще «лютует» зима.

Преимущества таких «грелок» для дома растений

Повышенная температура в теплых грядках позволяет:

выращивать теплолюбивые растения ранней весной, получать богатый урожай;

использовать меньшее количество удобрений, а также избежать «засилья» сорняков;

избавляться от различных «полезных» отходов, которые раньше приходилось утилизировать другими способами.

Самыми популярными конструкциями остаются те, в которых используется биологическое топливо. Как правило, теплыми делают заглубленные или высокие грядки в теплице.

Как делают теплую грядку для теплицы?

В «тепличных случаях» для каждой из них изготавливают высокий короб.

Все мини-сооружения обязательно защищают от грызунов мелкоячеистой сеткой, а от влаги — простейшей дренажной системой из песка и щебня, или гравия. Потом в будущую грядку слоями укладывают различную органику:

первым слоем становятся отходы древесины: измельченные ветки, сучья, небольшие пни;

крупную органику застилают газетами и/или картоном, потом насыпают опилки (стружку), измельченную кору;

затем в короб добавляют свежескошенную траву, ботву, пищевые отходы, осенние листья, «добытые» из компостной кучи, и т. п.

Все содержимое заливают кипятком, после чего закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Через неделю подготовку завершают: последним, верхним слоем грядки становится почва с компостом или с навозом. Толщина ее — около 300 мм.

В роли теплоизоляционного материала для заглубленных теплых грядок иногда используют «настоящий» утеплитель. Идеально подойдет тот, который сможет выдержать не самые благоприятные условия: например, экструдированный пенополистирол. Его укладывают на дно траншеи, защищенной гидроизоляцией.

«Самыми бесплатными» теплоизоляционными материалами смогут стать закрытые пластиковые бутылки. Это изделия, которые давно превратились в универсальных «помощников человека». Однако для создания теплых грядок-грелок чаще используют комбинацию утеплителей: борта коробов защищают ЭППС, а их низ — изделиями из ПЭТ.

Грядки в теплице должны быть удобными и комфортными, причем как для растений, так и для огородников. Но однозначных ответов на вопросы о материалах и о размерах все-таки не существует. Причина — очень большое количество различных конструкций, нюансов и мнений.

В завершение темы — популярное видео, которое посвящено грядкам в теплицах, а также их дорожкам: