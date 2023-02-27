Теплое помещение для выращивания растений несомненное благо. Поэтому сейчас практически не найти дачных участков, на которых не было бы таких спасительных конструкций для культивирования капризных, теплолюбивых растений. В большинстве случаев теплица не располагает очень большим метражом, поэтому на первый план выходит количество и расположение посадочных мест для зеленых «поставщиков съедобной продукции». Вариантов у владельцев открытого грунта есть сравнительно много. Если рассматривать вопрос о том, как расположить грядки в теплице 3 на 6, то и в данном пространстве посадки можно разместить так, чтобы все культуры смогли свободно расти и развиваться, а огородникам было максимально удобно работать в помещении.

Особенности теплиц

Закрытый грунт дает шанс получить щедрый и ранний урожай овощей, фруктов, ягод, грибов и разнообразной зелени. Одними из самых популярных конструкций остаются сравнительно компактные сооружения с размерами 3 на 6 метров — скатные или арочные.

Такие теплицы не отнимают слишком много места у участков, но позволяют обеспечить семью достаточным количеством витаминной сельхозпродукции. В роли их укрывного материала чаще выступает почти «безгрешный» поликарбонат. Реже большие парники защищают стеклом, пленками — простыми (парниковыми) либо армированными.

Теплые помещения для выращивания теплолюбивых культур будут максимально удобными, если их владельцы не обойдут вниманием несколько моментов:

Единственно возможный вариант — размещение теплицы на открытом, ровном месте, где нет больших и высоких предметов, дающих тень (зданий, деревьев). Удобный подход к теплице, в том числе и с садовым «транспортом» — второе необходимое требование. Лучшее освещение для растений дает ориентация восток-запад. В этом случае в эти стороны света должны «смотреть» торцы теплого сооружения. Такое расположение позволяет получать достаточно освещения всем культурам в теплице.

Ориентация восток-запад идеальна для средней полосы, северных районов и Сибири, где дефицит солнечных лучей можно назвать явлением обычным и привычным. Она даст возможность равномерного прогрева почвы и поддержания оптимальной температуры во всем помещении.

Линия север-юг — оптимальный вариант для выращивания растений в закрытом грунте южных регионов, где температура воздуха значительно выше, а солнца больше. Эта же ориентация подойдет, если в теплом укрытии будут высаживать только высокорослые сорта культур. Такое расположение:

гарантирует равномерное освещение всех грядок в теплице;

но оно дает возможность защитить растения от палящего солнца, потому что лучи при такой ориентации идут по касательной.

В данном случае более прохладную северную часть помещения отдают тем растениям, которым не требуется слишком много света: например, там сажают огурцы либо более неприхотливую зелень.

Преимущества сооружения

Прежде чем выбирать оптимальное расположение грядок в теплице 3х6 м, хозяевам, которые еще не приобрели или не построили такое «убежище», совсем не помешает узнать о таких конструкциях больше информации. Относительно небольшое помещение с размерами 3х6 м неизменно пользуется популярностью. Да, достоинств у этой конструкции немало, но и недостатки у нее также есть.

Сооружения с размерами 3 на 6 м очень востребованы. Такие «не большие не маленькие» теплицы гарантируют относительно простую сборку и установку, особенно если хозяева будут собирать конструкцию самостоятельно. Они:

более доступны и менее уязвимы;

имеют относительно небольшой вес;

будут без проблем аккумулировать тепло;

не отнимут у участка слишком много пространства;

позволят выращивать продукцию для сравнительно большой семьи;

дадут возможность перенести их на другое место придомовой территории.

Надежные теплицы из металла и поликарбоната обещают хорошую освещенность растений, простой монтаж и длительный срок службы.

Слабые стороны

Некоторые недостатки у теплицы 3х6 м все же есть. В первую очередь, к минусам относят не очень впечатляющую площадь, которая не дает большого выбора: вариантов размещения грядок в теплице 3х6 не очень много. Поскольку ширину конструкции трудно назвать достаточной, владельцам придется выбирать между удобством работы и большим количеством выращиваемых растений.

Не слишком серьезной претензией к популярным моделям можно считать сложность создания арочного укрытия для растений самостоятельно. В этом случае владельцы будут вынуждены сгибать профили, а значит, неминуемы расходы на покупку (аренду) дополнительного оборудования. Например, «спасителем» способен стать ручной либо электрический трубогиб.

Расположение грядок в теплице 3 на 6 метров: правила

Перед тем как перейти к вопросу о том, как распланировать грядки в теплице 3х6 м, нужно познакомиться с правилами их расположения.

Что нужно учитывать?

Рекомендаций несколько:

Всем растениям теплого укрытия необходимо обеспечить хорошее освещение. Каждая культура должна иметь достаточно места для развития корневой системы, для роста, цветения и плодоношения.

Идеальный вариант — беспроблемное передвижение человека по теплице. К любому растению необходимо обеспечить беспрепятственный доступ. Он потребуется для полива, внесения удобрений, осмотра и ухода за культурами.

Что гарантирует удобство?

Комфорт смогут обеспечить правильные размеры дорожек и такая же корректная ширина грядок в теплице 3х6 м. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше воспользоваться следующими рекомендациями:

Минимальная ширина проходов — 40 см. Однако пожилым и тучным (или «временно большим») людям будет трудно передвигаться по таким дорожкам. Для них оптимальны проходы шириной не менее 50 см. Если растения в грядке будут располагаться в 1 ряд, то такой надел может быть сравнительно узким — иметь ширину до 60 см. Земельный участок для выращивания кустов в 2 ряда обязан быть шире: для него идеальны 90 см.

В последнем случае у хозяев могут возникнуть некоторые сложности с уходом за растениями. Поэтому такие широкие грядки в теплице 3 на 6 метров советуют располагать в середине помещения. Такое логичное решение гарантирует вполне удобную работу теплицеводов с ее двух сторон. Но существуют и иные варианты размещения земляных полос.

Расположение культур на грядках

В этом случае выбор оптимальной схемы грядок в теплице чаще зависит от особенностей высаживаемых растений.

Низкорослые и среднерослые подопечные

Штамбовые (низкорослые) и детерминантные растения (ограниченного роста) высаживают на полосы земли в 1-2 ряда. Одна линия оптимальна для очень узких грядок, а две лучше использовать для широких.

Расстояние между такими кустами — 20-40 см. Для них используют две схемы — параллельную (ленточную) и шахматную. Дистанция между рядами составляет 50-70 см.

Высокорослые растения

Рослым культурам необходимо для роста много пространства. Поэтому их сажают на расстоянии 50-60 см. Для высокорослых, раскидистых кустов нередко выбирают более рациональную шахматную схему. Между рядами оставляют свободными 70-80 см.

Размещение разных сортов

Есть еще одна схема, ее называют комбинированной, поскольку в этом случае в теплицы высаживают несколько видов томатов, разных сортов. Низкорослые и среднерослые растения помещают ближе к станкам, а высокорослых подопечных располагают в самом высоком месте арочной или двускатной конструкции — в середине помещения.

Расположение грядок в теплице: зависимость от особенностей конструкции

В этом случае «главную роль» играет высота теплицы. В невысоких теплых сооружениях для выращивания растений делают две гряды. На них сажают низкорослые и среднерослые культуры. Первые располагают у самых стен, а вторые «устраивают на ПМЖ» ближе к проходу, чтобы гиганты не «портили жизнь» своим маленьким соседям.

Для стандартных скатных/арочных конструкций и различных культур нередко используют рациональное «трехгрядочное» размещение, потому что оно гарантирует отличную освещенность для всех зеленых питомцев. Низкорослые растения высаживают у самых стен, за ними располагают детерминантные сорта. Самым высоким кустам выделяют грядку в середине теплицы.

Две грядки в теплице 3х6 м

Сравнительно скромная конструкция не дает возможности рассчитывать на очень большое количество вариантов. Выбор в этом случае невелик. Две грядки — хороший шанс получить сравнительно широкие полосы земли и просторный проход. Такая дорожка даст возможность использовать в теплице даже садовую тачку.

Второй вариант — максимально вместительные гряды и довольно узкий проход. Однако против такой схемы распределения пространства в теплице выступают многие огородники со стажем. Они говорят, что отнимать место у дорожек сродни «настоящему преступлению» против хозяев. Работать в таком сооружении им будет крайне неудобно.

Теплица с тремя разными грядками

И в данном случае вариантов у владельцев теплого «овощехранилища» тоже несколько:

Первое решение — три гряды, боковые из которых широкие, а средняя полоса — узкая. Альтернативный вариант — теплица, имеющая абсолютно одинаковые грядки.

Последняя популярная схема разделения места предполагает, что внутренняя полоса будет самой широкой, а боковые участки земли — узкими. Средний «надел» может вместить два ряда высоких (индетерминантных) растений, а на внешних грядках можно посадить низкорослые, среднерослые культуры и/или пряные травы.

Кроме того, если у теплицы всего одна дверь (или вторым входом можно пожертвовать), то существует еще один вполне логичный вариант. Дополнительный участок земли тоже можно превратить в продолжение грядки.

Такое увеличение площади посадок за счет торца конструкции — хороший шанс несколько увеличить будущий урожай. Максимально рациональное использование полезной площади можно увидеть на следующем фото, на котором показано, что вполне реально «вовлечь в бизнес» даже грунт у входа. Однако слабым, самым «расточительным» звеном в данной теплице являются чересчур широкие ограждения грядок.

Есть и еще одно оригинальное решение: это одна узкая боковая грядка (например, для зелени) и две более или менее широкие полосы для посадки овощей.

Рациональное расположение грядок и растений

Ответ на вопрос, как сделать грядки в теплице 3 на 6 метров, в большей степени зависит от растений, которые будут выращивать в этом помещении:

Высокорослые культуры чаще формируют в 1-2 стебля. Их сажают в 2 ряда, в шахматном порядке. Между рядами оставляют свободными 75-80 см. Лучшее решения для теплицы с двумя грядками — шахматная схема посадки, она дает возможность получить больший урожай на меньшей площади. Для высокорослых культур лучше выбрать однорядный вариант расположения кустов.

Многих занимает вопрос о том, как распланировать грядки в теплице с размерами 3х6 м максимально рационально. Если в ней три полосы земли, то оптимальным решением некоторые овощеводы считают следующее распределение пространства:

сравнительно узкие грядки с боков (однорядные);

и центральную «полноценную» гряду с двумя рядами растений (параллельными или в шахматном порядке).

Однако выбирают лучшую схему сами растения, вернее, овощные культуры и особенность их сорта (рост). Каждому из них должно быть достаточно света и тепла, влаги и питания.

Выращивание томатов

Для помидорных кустов нужно рассмотреть две схемы посадки — на 2 и на 3 полосах земли.

Расположение на двух грядках

В этом случае лучшим решением считают одинаковую ширину полос и прохода. Каждой части теплицы выделяют целый метр. На грядки высаживают два ряда кустиков рассады, предпочтительнее в шахматном порядке. Рекомендуемое расстояние между растениями — 40 см, ширина междурядий — 60 см. Этот метод позволит найти уютный «дом» 60 кустам.

Томаты и три грядки для них

Данная схема считается оптимальной, поскольку незанятого свободного места она почти не оставляет. Размеры грядок в теплице под помидорные кусты таковы:

боковые полосы — по 60 см;

средняя гряда (двойная) — около 1 м.

Недостаток этого расположения — слишком узкие дорожки (40 см), но их можно немного увеличить, пожертвовав местом на крайних полосах земли. На них располагают детерминантные (скороспелые) сорта томатов, дистанция между кустами — 40 см.

На средней грядке делают два ряда, их располагают в шахматном порядке. Сюда сажают высокорослые сорта. Этот вариант посадки допускает некоторое уплотнение: расстояние между растениями можно сократить до 30 см.

Некоторые овощеводы выбирают размещение «наоборот». Это узкая гряда в середине и две, более широкие, по бокам. В таком случае на полосы земли у стенки теплицы высаживают по два ряда помидорной рассады. Нередко на боковых грядках располагают другие культуры.

Выращивание огурцов

Как сделать грядки в теплице, если они предназначены для этих культур? Оптимальным вариантом для них считают ленточную схему посадки, при которой расстояние между рассадой как минимум 30 см.

Огурцы сажают в два ряда, дистанция между ними — 50 см. Располагают их в шахматном порядке, либо напротив друг друга. Однако первый способ размещения имеет преимущество: шахматная схема — гарантия хорошего освещения для каждого растения.

Если говорить о теплицах, в которых три полосы земли, то для огурцов здесь есть несколько решений:

Как правило, эти растения высаживают на боковых грядках, потому что средние отдают томатам и/или перцам. Еще один потенциальный выход — создание сплошной перегородки, в идеале — даже без двери.

В последнем случае для огурцов отводят сырое и прохладное место, а их соседей помещают в южную часть, которая к тому же хорошо проветривается с помощью форточек (фрамуг, двери).

Грядки, устраиваемые в теплице

Если говорить о варианте-фаворите, то это выбор оптимального расположения грядок по Митлайдеру. Данное решение можно рассмотреть хозяевам участков, расположенных в местностях с не самым благоприятным климатом.

В таких теплицах ширина проходов составляет около 90 см, а ширина грядок — 45 см. Если немного урезать размеры наделов и/или дорожек, то можно получить почти идеальное сочетание. Оно — три полноценные полосы земли и достаточно удобные проходы между ними. Данное расположение даст шанс:

гарантировать максимум света всем растениям;

обеспечить помещению отличное проветривание.

Сами грядки могут быть либо невысокими (10-20 см), либо теплыми, приподнятыми (20-40 см). В последнем случае уход за растениями будет максимально удобным, так как наклоняться хозяевам не придется. Для этих «вместилищ земли» делают короба, которые сначала заполняют органикой, потом смесью перегноя с почвой и, наконец, компостом (15-20 см).

Органическими остатками для них становятся опилки, щепки, ветки, стебли растений, ботва, листва и трава. Контейнеры для грядок чаще изготавливают из дерева (доски, брус), реже — из металла, кирпича, камня и т. д.

Главным преимуществом таких теплых грядок считают быстрое прогревание почвы, поэтому высаживать растения в теплицу весной можно довольно рано.

Создание грядок для теплицы

Чтобы подготовить идеальное место для теплолюбивых культур, действуют таким образом:

На участках, предназначенных для грядок, выкапывают широкие траншеи. Дно их выравнивают. Пиломатериалы режут в соответствии с чертежом. Затем все заготовки обрабатывают антисептиком или «дружелюбным» лаком, краской. Потом из досок (бруса) сколачивают ограждения-опалубки высотой до 40 см. Для соединения их деталей используют металлические уголки. Готовые короба фиксируют в земле с помощью колышков. Дно застилают защитной мелкоячеистой сеткой, защищающей от кротов и грызунов. Затем в будущие грядки добавляют разогревающий слой — органику. Она может быть практически любой. Сначала плотно укладывают средние и маленькие ветки, кору. Крупные отходы закрывают газетами или картоном. Потом засыпают солому, опилки, листву и т. д. Толщина этого слоя составляет от 10 до 15 см. Сверху распределяют перепревший (перепревающий) навоз (до 20 см).

Созданные слои щедро поливают теплой водой (использование «беспощадного» кипятка исключено) или таким же, не очень горячим раствором марганцовки. Затем их закрывают плотной пленкой, чтобы оставить органику в покое на несколько дней для «настаивания». Последний этап подготовки грядок — добавление плодородного слоя, состоящего из дерновой земли и компоста. Его толщина — 20-30 см.

Планировка грядок в теплице 3х6 м — операция, которая зависит от многих факторов. На их размер и расположение могут повлиять особенности конструкции, выращиваемые растения, а также желание либо нежелание владельцев сделать ее максимально удобной для работы.

В завершение темы «Грядки в теплице 3х6» — интересное видео от специалиста: