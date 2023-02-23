Как прикрутить поликарбонат на теплицу сверху: возможные решения

Поликарбонат — материал современный, «послушный» и довольно надежный. Именно этот полимер практически «спас» владельцев дачных участков, дав им возможность приобретать или строить самостоятельно парники и теплицы, в которых безопасно, уютно, тепло и светло. Поскольку покупка и установка такой конструкции все же обещает немалые расходы, очень большое количество хозяев предпочитает собирать ее своими руками. Поэтому у них рано или поздно возникает вопрос о том, как крепить этот материал, как прикрутить поликарбонат на теплицу сверху. Нужно сказать, что его самостоятельный монтаж не окажется суперсложной задачей, но все нюансы этой операции лучше узнать заранее.

Поликарбонат и его особенности

Существует несколько разновидностей этого материала, однако при создании теплиц практически повсеместно используют исключительно сотовый (или ячеистый) ПК. Его применяют:

при строительстве больших теплиц, маленьких парников и навесов;

при изготовлении козырьков, в том числе и небольших балконных конструкций.

Сотовый поликарбонат — два тонких полимерных листа, соединенные перемычками, ребрами жесткости. Благодаря им такие изделия приобретают завидную прочность. Кроме того, для сооружений, предназначенных для выращивания растений, крайне важны и другие свойства поликарбоната. К ним относится гибкость, простота обработки, замечательные теплоизоляционные характеристики и хорошая светопропускная способность.

Каждый лист поликарбоната имеют УФ-защитную пленку, она находится прямо под упаковочным материалом. Протекционный слой должен располагаться снаружи. Чаще этот полимер используют для создания арочных конструкций, однако бывают удачные исключения.

Если говорить только о креплении поликарбоната к теплице-арке, то в этом случае будущим мастерам нужно иметь в виду, что сотовый материал всегда изгибают вдоль ребер жесткости.

Как крепить поликарбонат к теплице: правила

Эта операция не очень сложная, однако она не прощает незнания всех ее нюансов. Поэтому перед тем как приступать к подготовке и креплению поликарбоната к теплице, мастерам необходимо познакомиться с правилами, гарантирующими успех «начинания». Их несколько:

Каркас обязан быть жестко зафиксированным. Идеальный вариант — надежный фундамент для него. Верхняя перемычка (стяжка) у каркаса должна быть горизонтальной, а остальные элементы должны быть параллельны ей.

Для фиксации поликарбоната используют кровельные саморезы и термошайбы, которые предназначены для фиксации ПК. В комплект последних изделий входит непосредственно шайба (прозрачная либо цветная), крышка для защиты металлического крепежа от влаги и уплотнительная прокладка (кольцо), изготовленная из пенополиуретана.

Диаметр этого крепежа 33-36 мм. Если приобретают термошайбы с ножками, то выбирают те изделия, высота ножек которых равняется толщине поликарбонатного листа, либо двух листов при монтаже материала внахлест.

Подготовка к операции «Фиксация»

Прежде чем переходить к изучению темы «Как правильно крепить поликарбонат на теплицу», нужно узнать, что необходимо подготовить для работы, и как корректно обращаться с сотовым материалом.

Инструменты, материалы

Крепление поликарбоната к теплице требует определенного набора инструментов. Чтобы работа прошла слаженно, мастеру понадобятся следующие приспособления и приборы:

дрель;

лестница;

острые сверла;

рулетка, уровень;

киянка (резиновая);

маркер для пластика;

шуруповерт, электролобзик;

мелкозернистая наждачная бумага.

Не получится обойтись без поликарбоната. Для теплиц средних размеров советуют покупать сотовый материал толщиной не менее 8 мм, для больших «овощепристанищ» идеалом будет толщина 10 мм. При строительстве тепличных комплексов применяют более надежные листы (16 мм), так как они способны выдержать очень серьезную нагрузку.

Для защиты поликарбонатных панелей от повреждений приобретают резиновые (силиконовые) уплотнители. Они являются своеобразными буферами и дают возможность избежать теплопотерь. В таком комплекте:

П-образные изделия (торцевые);

узкие (для форточек, дверей) и широкие (петлевые) изделия.

Чтобы уберечь глаза от полимерной стружки, «резчику по поликарбонату» понадобятся защитные монтажные очки. Для удаления пыли и мусора лучше использовать компрессор. Заменой ему сможет стать строительный пылесос.

Раскрой сотового поликарбоната

Это один из самых важных этапов, так как незнание его нюансов неизменно приведет к порче материала. Работать с поликарбонатом нужно очень осторожно. Существует несколько правил раскроя сотового ПК:

Защитную пленку на листах не повреждают. Стружку, образующуюся при работе, лучше удалять сжатым воздухом. Чтобы избежать повреждения поликарбонатных листов, режут их тоже вдоль перемычек. Перед началом операции обязательно создают план раскроя. В этом случае отходов будет минимум. Чтобы избежать высоких температур, резку (сверление) проводят на низких оборотах, на средней скорости. Если она будет чересчур высокой, то лист ПК может расплавиться.

При монтаже поликарбоната на арочные или на двускатные проветриваемые конструкции сначала вырезают элементы для установки на крыше. Затем вырезают детали для дверей и окон (форточек). В последнюю очередь занимаются раскроем листов, предназначенных для фиксации на стенах теплицы.

При установке поликарбоната на арочную конструкцию нельзя превышать допустимый (максимальный) радиус изгиба материала. Этот параметр производитель всегда указывает на маркировке товара.

Нарезка листов ПК и защита торцов деталей

Большое преимущество этого материала в том, что он очень легко «позволяет» себя разрезать. Такую операцию проводят с помощью:

канцелярского ножа (толщина ПК до 10 мм);

ножовки по металлу;

циркулярной пилы;

электролобзика;

болгарки.

Во время разрезания поликарбоната избегают даже малейших вибраций, так как от них может пострадать качество срезов. Последствием станут серьезные проблемы при подгонке элементов. Не исключено, что некоторые детали могут попросту уйти в брак.

После завершения нарезки все заготовки тщательно очищают от стружки, чтобы мусор не стал препятствием для стекания влаги по внутренним каналам. Если она будет задерживаться в ячейках, то при сильных морозах вода может повредить укрывной материал. Края получившихся деталей аккуратно обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Для герметизации торцов поликарбоната применяют различную продукцию:

Для их защиты сверху нередко используют сплошные герметизирующие клейкие ленты. Они предохраняют полости от попадания мусора, от дождя и насекомых. Недорогая и ненадежная замена им — строительный скотч. Такая защита прослужит недолго — максимум год. Для нижних, максимально уязвимых отверстий идеальными считаются перфорированные торцевые ленты. Эти самоклеящиеся изделия предохраняют ячейки от влаги, пыли, мелкого мусора и грязи, но не препятствуют проникновению воздуха, беспроблемному отводу из сот конденсата.

Перфоленты считаются идеальным вариантом для нижних торцов ПК, но есть и другие кандидатуры. Среди претендентов торцевые резиновые уплотнители, торцевые профили (алюминиевые, пластиковые) и герметик.

Последний материал не самый лучший кандидат, так как при тепловом расширении поликарбоната герметичность может быть нарушена. Еще одно потенциальное решение — комбинация перфорированной ленты и торцевого профиля для защиты нижних торцов листов.

Ориентация материала

Чтобы предотвратить возможные проблемы, листы поликарбоната располагают так, чтобы воздушные (пустотелые) каналы располагались:

вертикально (под наклоном) на стенах;

вдоль арки либо вдоль скатов (ската) сверху.

Такое расположение поспособствует выводу конденсата, который может образовываться внутри ячеек при разнице температур внутри и снаружи конструкции.

Чем и как крепить поликарбонат на теплицу

Этот современный материал — фаворит, если речь идет о создании теплиц и парников. Однако не все будущие строители теплого «жилья» для растений точно знают, как прикрепить поликарбонат к теплице. Вариантов у них есть несколько.

Саморезы и термошайбы — простейший выход

Самые простые крепежные элементы — обычные саморезы для дерева и металла, они имеют плоские шляпки и крестообразный шлиц (PH, PZ). Такой тип крепежа используют с прессшайбой. Он отличается невысокой ценой и доступностью.

Однако для фиксации панелей из ПК рекомендуют использовать не обычные саморезы по металлу или по дереву, а максимально удобные кровельные изделия, имеющие шестигранные шляпки (8 мм) и резиновые уплотнители. Их диаметр — 4-5,5 мм.

Если выбран этот вид крепежа, то мастеру придется подобрать оптимальный размер метизов:

на их длину повлияет толщина поликарбоната и материал каркаса;

для крепления ПК к металлической конструкции необходимы саморезы с наконечником-сверлом;

крепежный элемент для фиксации поликарбоната должен без проблем входить в отверстие термошайбы.

Термошайбы — амортизаторы, у которых сразу несколько важнейших функций. Они:

надежно крепят листы ПК к каркасу;

защищают места фиксации от проникновения влаги;

уберегают материал от разрушения, так как позволяют ему «дышать».

При температурном расширении полимерные кольца и термошайбы сжимаются, но герметичность таких соединений сохраняется.

Тип изделий зависит от материала каркаса: мастеру придется купить или саморезы по дереву, или шурупы по металлу. Что касается термошайб, то здесь лучшей считают «родную» поликарбонатную продукцию. Срок ее службы значительно больше, чем у шайб из полипропилена, нержавеющей стали и оцинковки.

Профили — надежность, эстетичность

Этот вид креплений дает возможность выбрать или несколько изделий, или целый набор. Профили для поликарбоната изготавливают из алюминия и пластика (из поликарбоната). Можно приобрести:

Н-образный, универсальный;

торцевой (UP), коньковый (RP);

соединительный: разъемный (НСР) или неразъемный (НР) профиль.

Самыми «привлекательными» признаны практичные разъемные изделия, которые состоят из 2 частей. После укладки листа сотового материала на нижнюю «базу» (и его фиксации с тепловым зазором в 3-5 мм) их крышку без особого труда защелкивают.

Неразъемные профили считают менее надежными, они не могут обеспечить абсолютную герметичность. По этой причине их используют только для крепления листов на вертикальных поверхностях, которые не подвергаются серьезным нагрузкам.

Плюсы профилей для теплицы из поликарбоната — максимальная защищенность от влаги, легкий вес, способность стойко переносить механические воздействия, морозоустойчивость и прозрачность. Для алюминиевых систем используются резиновые уплотнители, профилям из поликарбоната они не нужны.

Стяжная лента — максимальное удобство и безопасность для ПК

Такие изделия изготавливают из оцинкованной стали. Стяжные ленты (хомуты) предназначаются для металлических арочных конструкций, собранных из профильных труб. Эти крепежные элементы рекомендуют использовать для теплиц, расположенных в местностях с высокой ветровой нагрузкой. Они могут быть сплошными или перфорированными.

Для фиксации и соединения стяжных лент (на каждой арке и двух торцах) используют либо болты с гайками, либо саморезы. Эти элементы располагают точно на линии, где листы поликарбоната сходятся.

Скорость не единственное преимущество такого способа фиксации полимерного ячеистого материала. Многим нравится то, что эта операция:

или полностью исключает разрушение структуры сотового материала;

или ограничивается небольшим количеством отверстий в полимере.

В первом случае поликарбонат не потребуется сверлить, а значит, конструкция будет герметичной и максимально неуязвимой. Недостатком этого варианта считают неизбежное ослабевание натяжения ленты: такой крепеж придется время от времени подтягивать.

Как правильно закрепить поликарбонат на теплице?

В первую очередь приводят в порядок несущую конструкцию будущего сооружения.

Подготовка каркаса

Для подготовки металлической и деревянной конструкции предпринимают различные шаги. Особенности операции для каждого материала свои.

Металлическая конструкция

Перед тем как крепить поликарбонат к металлическому каркасу теплицы, проводят несколько этапов:

Сначала проверяют надежность каркаса. Если претензий нет, то все его элементы очищают от грязи, потом шлифуют и протирают влажной тканью. Подготовленную конструкцию или оставляют как есть, или красят. В последнем случае сначала поверхности обезжиривают, затем их грунтуют. Потом (или после высыхания краски) к дугам каркаса прикручивают базы соединительного разъемного профиля. Их фиксируют саморезами либо болтами.

Для монтажа ПК на двускатную или односкатную конструкцию потребуется установка конькового профиля.

Деревянное сооружение

Если каркас деревянный, то все его элементы шлифуют и очищают от грязи. Затем брус несколько раз обрабатывают антисептиком и антипиреном, используя кисть или краскопульт. Оптимальный вариант — приобретение безвредных составов на водной основе.

Другой популярный кандидат для защиты деревянного каркаса — «щадящий» (5%) раствор медного купороса.

Как закрепить поликарбонат на теплице: популярные методы

Этапы и их последовательность зависит от того, какой способ фиксации выбран.

Использование саморезов (точечный крепеж)

Крепление поликарбоната к теплице с помощью этих крепежных элементов происходит по такой схеме:

Первым делом на листах ставят метки в точках будущих соединений. Для арочных теплиц их сначала «находят» в самом верху и в нижней части каркаса. Для остальных сооружений точки ставят во всех углах конструкции. Все крепежи должны находиться в пространствах между перегородками поликарбоната. Расстояние между ними — 250-500 мм. Заготовки укладывают на каркас защитным, стабилизирующим слоем вверх, внахлест. В нем и в деталях из ПК просверливают отверстия для крепежа. Их диаметр на 2-3 мм больше, чем размер саморезов (либо ножек термошайб). От края поликарбонатного листа отступают не менее 40 мм. Сначала на просверленные отверстия устанавливают термошайбы, затем вкручивают саморезы. Обязательно следят за тем, чтобы крепежные элементы располагались строго вертикально. Чрезмерных усилий не прикладывают: наоборот, оставляют небольшой зазор (от 0,5 до 0,7 мм).

Эти же шаги повторяют для остальных точек, предназначенных для соединения элементов. В последнюю очередь с панелей снимают защитную пленку с маркировкой производителя.

Расстояние между саморезами в большей степени зависит от толщины поликарбонатного листа. Например, для 8 мм и 10 мм оптимальны 250-500 мм, для 16 мм — от 500 мм до 700 мм. Максимальный отступ от края листа составляет 10 мм. После завершения монтажа торцы ПК защищают герметизирующей и перфорированной клейкой лентой.

Монтаж с помощью профилей и саморезов

Нужно сказать, что этот способ «остекления» теплицы не так популярен. В данной операции саморезы тоже участвуют, но главная роль все-таки отводится соединительным профилям. Как уже было отмечено, максимально удобны их разъемные разновидности, состоящие из базы и крышки.

В этом случае:

Сначала крепят нижнюю часть соединительного профиля. Потом на нем фиксируют листы (полосы) поликарбоната, оставляя зазор 2-5 мм. Затем крышку соединяют с базой, просто защелкивая ее. Помогают себе резиновой киянкой.

После завершения монтажа поликарбоната проверяют надежность крепления. Для герметизации деталей конструкции применяют торцевые профили и/или максимально удобные, практичные ленты.

Использование стяжной оцинкованной ленты

В этом случае монтаж поликарбоната на теплицу будет очень быстрой операцией. Действуют так:

сначала листы поликарбоната набрасывают на каркас внахлест;

ленту (шириной 20 мм) делят на 2 части с помощью ножниц по металлу: одну из них делают длинной, другую — короткой;

каждую из них фиксируют на основании конструкции так, чтобы ленты проходили прямо по самой середине профилей, затем концы лент отгибают, делают в них отверстия под крепежи и стягивают.

Серьезный минус у данной технологии один, но он для кого-то может быть существенным: это открытая фиксация стяжных лент на конструкции. Если теплицу на долгое время оставляют «в одиночестве», то не исключено, что она покажется лакомой добычей для субъектов с криминальными наклонностями. Вторым неприятным моментом может стать крепление, которое будет выступать наружу на несколько сантиметров.

Еще один потенциальный метод фиксации поликарбоната — использование узких стяжных лент (10 мм) и саморезов с шайбами, но без термошайб. В данном случае сначала крепеж рекомендуют вкручивать в ленту, и только потом в лист ПК.

Как прикрутить поликарбонат на теплицу сверху, как крепить его на каркас конструкции? На все вопросы лучше всего сможет ответить тот, кто уже делал подобную работу. Поэтому в завершения темы имеет смысл уделить немного времени популярному, высоко оцененному видео: