Выращивание растений в закрытом грунте позволяет получить более ранний и богатый урожай теплолюбивых культур. Однако у начинающих «теплицеводов» возникает вполне логичный вопрос о том, что можно выращивать в теплице. Ответ на него очень прост: посадить в защищенное помещение можно практически любое растение и «почти животное». Кроме того, если создать им идеальные условия, то зеленых «подопечных» можно холить и лелеять даже зимой. Такое всесезонное укрытие даст возможность иметь на столе зелень, овощи, фрукты и ягоды практически круглый год. Чтобы ускорить созревание плодов и сбор урожая, в теплицы высаживают рассаду. Есть еще несколько интересных кандидатов на место в прозрачных и теплых домах. Среди них красивые цветы, диковинные экзотические растения, а также некоторые виды грибов.

Что можно вырастить в теплице летом и зимой?

Сейчас такие «дома» для теплолюбивых растений чаще создают из поликарбоната, материала прозрачного, практичного, надежного и, что главное, очень теплого. Поэтому список летних и зимних претендентов для размещения в этих «приютах» очень велик. Но что посадить в теплице тем, кто только начинает постигать эту науку, и пока не знает, как выбрать фаворитов.

Как правило, редкие хозяева этих убежищ и парников ограничиваются только суперпопулярными огурцами и томатами. Помимо этих растений в них можно посадить великое множество других «кандидатов». Главное условие для размещения их в небольших помещениях — правильное сочетание культур. Тепличные растения не должны затенять своих соседей, «красть» у них воду и питание, быть предрасположенными к одинаковым заболеваниям и т. д.

Если помещение создано для «съедобных культур»

В этом случае список включает очень большое количество пряных трав, овощей, фруктов и других вкусных продуктов. В теплице отлично себя чувствует:

базилик, душица (орегано), зеленый и репчатый лук, майоран, розмарин, петрушка и тимьян, укроп, чеснок, шалфей и т. д.;

разные сорта капусты, салатные культуры (кресс-салат, шпинат), спаржа;

огурцы, перцы (сладкие, острые), томаты, физалис;

бобовые: горох, фасоль и спаржевая фасоль;

баклажаны, кабачки, патиссоны;

пастернак, репа и редька;

арбузы, дыни.

Другие растения для выращивания в теплице — картофель, кукуруза, окра (бамия), редис, а также микрогрин. «Малюсенькую» зелень получают из семян:

амаранта, базилика;

гороха, кукурузы;

лука, моркови, петрушки;

пшеницы, салата;

свеклы, ржи и т. д.

Но и это еще не весь список: нельзя не упомянуть о еще одной вкусной и полезной категории продуктов.

Ягоды и фрукты

В теплицах нередко находит пристанище земляника и клубника. Выращивание их в пленочных и поликарбонатных укрытиях дает хозяевам возможность получить ранний урожай. В них ягоды созревают почти на месяц раньше, к тому же растения в тепле позволяют собирать урожай несколько раз за сезон. Помимо клубники и земляники садоводы выращивают малину (ее неприхотливые сорта), а также голубику и чернику.

Например, на «теплых метрах» в Сибири с успехом (и практически круглый год) выращивают землянику и клубнику, виноград и мандарины. Наши южные соседи (из Беларуси) смогли «взрастить» в теплицах ананасы, арбузы и бананы, гранаты, инжир и даже кофе.

Другие потенциальные «не наши жители» теплиц — абрикосы, нектарины, персики и маракуйи. Поскольку место там сильно ограничено, для выращивания в закрытом грунте приобретают карликовые сорта растений. Не исключено, что экзотические и редкие культуры потребуют отопления и дополнительного освещения.

Необычные питомцы

Те дачники, кто хочет поразить соседей, друзей и просто знакомых, выбирают для выращивания в теплицах экзотические теплолюбивые овощи. Их можно назвать дальними родственниками наших привычных-обычных растений. К эффектным «иностранным гостям» можно отнести:

момордику (китайскую горькую тыкву (или огурец));

люффу (мочалочную тыкву или бешеный огурец);

кокцинию индийскую (плющевидную тыкву);

трихозант японский (змеиный огурец);

вигну китайскую (коровий горох);

бенинказу (восковую тыкву);

кивано (рогатый огурец).

Однако перечень необычного «выращиваемого» на дачных (садовых) участках можно продолжить, поскольку не обеднеет земля экспериментаторами.

Когда теплицы предназначаются для цветов

Есть довольно много популярных растений, которые выращивают в закрытом грунте, в том числе и суровыми зимами. Всех претендентов просто не перечесть. Однако выращивание овощей в теплице из поликарбоната далеко не единственная тема, которая может заинтересовать начинающих огородников и/или садоводов.

Не менее популярны эффектные цветы, которые тоже находят приют в таких теплых помещениях. К востребованным цветущим растениям, выращиваемым в теплицах, можно по праву отнести:

астры;

гвоздики;

георгины;

гиацинты;

гладиолусы;

лилии;

маргаритки;

нарциссы;

пионы;

розы;

ромашки;

тюльпаны;

фиалки;

хризантемы.

Для выращивания цветочной рассады идеально подойдут анютины глазки, астры, бархатцы, львиный зев и маргаритки, пеларгонии и петунии. Те, кому по нраву более экзотические растения, выбирают различные сорта орхидей и антуриумов.

Не менее популярно и другое занятие — выращивание красивых «питомцев» в горшках. В теплицах растут и благоденствуют сорта миниатюрных роз и низкорослые (карликовые) хризантемы, луковичные культуры (например, гиацинты, крокусы, безвременники) и цикламены.

Если убежище делают для «недорастений-недоживотных»

Что можно выращивать в теплице из поликарбоната, если не считать овощи, фрукты, ягоды и цветы? Ответ вполне очевиден, потому что многие владельцы давно занимаются выращиванием грибов.

Самыми «желанными» считаются белоснежные шампиньоны, так как это занятие гарантирует великолепный вкус, абсолютную чистоту, экологичность и пищевую ценность «своей» продукции. Нельзя забывать и о значительной экономии, поскольку цены на грибы в магазинах и на рынках часто и очень сильно кусаются.

Коллегами либо конкурентами шампиньонов нередко становятся вешенки, однако их чаще выращивают в подвалах. Причина в том, что там для таких грибов можно довольно легко создать идеальные условия. К ним относится влажность (85-90%) и температура (10-20°). Другие требования к помещениям для выращивания вешенок — качественная вентиляция, отсутствие вредителей (плесени) и чистота.

Шампиньоны, наоборот, грибы универсальные: они охотно растут не только в «подземельях», но и в теплицах. Эти создания популярны, но они не единственные фавориты. Есть и еще несколько претендентов, которые вполне способны «выжить» в теплице: это белые грибы (боровики), лисички, опята, трюфели и шиитаке.

Томаты, огурцы и перцы: друзья и неприятели

Это самые популярные культуры, без которых не обходится ни один огород (и теплица). Поэтому сначала нужно познакомиться с их хорошими и плохими соседями. Выращивание растений в теплице только в одном случае гарантирует хороший урожай: если в ней не будет «конфликтов интересов».

Кандидаты на посадку с томатами, и помидорные «враги»

Отличных компаньонов для помидоров существует довольно много. Первые из них — «близкие родственники» перцы, но только их сладкие сорта. Помимо «болгар» вместе с томатами успешно выращивают:

арбузы;

амарант;

базилик;

бархатцы;

горох;

календулу;

капусту (белокочанную);

космею;

лук;

мелиссу;

морковь;

мяту;

настурцию;

огуречную траву;

петрушку;

редис;

рукколу;

сельдерей;

спаржу;

фасоль;

чеснок;

шалфей;

шпинат.

Другие компаньоны для этих теплолюбивых растений — крыжовник, розы, а также различные сорта салатных культур. Однако томаты не потерпят рядом с собой других пасленовых культур (баклажаны, горькие сорта перца, картофель), крестоцветных (брокколи, капусту и кольраби), кукурузу, укроп и фенхель.

Хорошие и плохие соседи для огурцов

Растение семейства тыквенных сможет «смириться» с близостью крестоцветных (брокколи, цветная капуста и т. д.) и тыквенных (кабачков, патиссонов). Не будет огурец и против других соседей:

баклажанов;

бархатцев;

белокочанной капусты;

бобовых (всех);

календулы;

моркови;

настурции;

перца (сладкого, острого);

петрушки;

подсолнечника;

редиса;

редьки;

репы;

салата (кочанного, листового);

сельдерея;

укропа.

Плохими соседями для огурцов считают арбузы, дыни, картофель и краснокочанную капусту, фенхель, шалфей. Не рекомендуют сажать в теплице с ними и другие пряные травы — базилик, кинзу и орегано (душицу).

Предпочтения перцев и их нелюбовь

Сначала нужно ответить на вопрос, можно ли сажать в теплице вместе болгарский и жгучий перец. Нет, такое соседство приведет к переопылению. В результате сладкие плоды будут слегка горчить, а горькие будут не такими острыми. Может измениться и форма плодов, и толщина их стенок. Кроме того, полученное «потомство» будет более мелким.

Однако одно исключение из этого правила есть: проблемой не станет перец кустарниковый, или кайенский (Capsicum frutescens, чили, табако). Это растение можно выращивать вместе с болгарским «собратом» без боязни испортить «по-настоящему» сладкие и горькие плоды.

Для этого растения благоприятны пряные травы: в первую очередь, это базилик, кинза и укроп. К хорошим «перечным» соседям относят:

зеленый, репчатый лук;

майоран;

орегано;

петрушку;

чабрец (тимьян).

Перцы в теплицах нередко совмещают с пасленовыми (с баклажанами, томатами), однако сажают их поодаль. Другие отличные кандидаты им в друзья:

морковь, огурцы;

кабачки, сельдерей;

редис, салат (листовой);

тыквы, чеснок и шпинат;

капуста (белокочанная, цветная).

Для обоих видов перца худшими соседями считают растения-конкуренты из семейства крестоцветных (брюссельская капуста, брокколи, кольраби), бобовые (горох, фасоль), картофель и свеклу. Противопоказаны им и некоторые пряные травы: в теплицах рядом с перцами не рекомендуют высаживать «агрессивный» фенхель и укроп.

«Главные» овощи в теплице: можно выращивать их вместе?

Как правило, таковыми считаются незаменимые огурцы и помидоры. Да, эти растения могут стать компаньонами, однако лучшими друзьями их все-таки не назвать.

«Большие разницы»

У тыквенных и пасленовых культур почти одинаковые требования: как к теплу, так и к влаге. Но отличий значительно больше:

Растение из семейства тыквенных совершенно не переносит сквозняков, для него лучше подходит «полный штиль» и большое количество углекислого газа. Томату, наоборот, проветривание жизненно необходимо, в том числе и для опыления. Эти соседи поневоле предпочитают разную влажность почвы. Помидоры за умеренность, им вполне по силам пережить засуху, так как растения «исхитрятся», но найдут влагу, даже на глубине. Тыквенным представителям нужен ежедневный и обильный полив (дождевание). Особенно он важен во время цветения растений. Для огурцов идеальны 26-28°, а для хорошего самочувствия томатов оптимальна более низкая температура — 20-22°. Если она поднимется до 30°, то плодоношения не будет, поскольку пыльца помидоров в такой жаре станет стерильной. Однако предпочтительная ночная температура для обеих культур одинакова: нижний предел для них — 19°.

Идеальная влажность воздуха для огурцов — 90% или даже выше. Для пасленовых культур такие показатели практически смертельны: им необходимы 50-60%, а при 70% томаты уже начинают болеть. Да, они спокойно переносят влажную почву, но воздух для их развития должен быть относительно сухим. В противном случае неминуемы проблемы с завязыванием плодов, с их растрескиванием. Такая же нелюбовь к высокой влажности и у перцев.

Способы «подружить» культуры

Есть ли возможность у владельцев теплицы найти компромисс для выращивания огурцов и томатов в одной теплице, под одной крышей? На этот вопрос есть два положительных ответа:

в одном помещении можно расположить три культуры: северную его часть отдать огурцам, среднюю (с фрамугами) — помидорам, а южную — теплолюбивым болгарским перцам;

некоторые специалисты рекомендуют разделить теплицу на два отсека с помощью прозрачной перегородки, чтобы получить два «самостоятельных» помещения, в идеале — с отдельными дверями.

При таком разделении на зоны северную «комнату» отдают тыквенным культурам, южную — растениям из семейства пасленовых. Минусы последнего решения — дополнительные расходы на создание перегородки, отсутствие возможности сквозного проветривания всего укрытия.

Выращивание цветов в закрытом грунте

«Жителями» теплых помещений становятся:

антуриумы, гвоздики;

гладиолусы, гиацинты;

каллы, крокусы, лилии;

нарциссы, настурции, розы;

орхидеи, петунии, тюльпаны;

фиалки, хризантемы, цикламены и т. д.

Начинающие цветоводы вряд ли знают, как правильно сажать в теплице из поликарбоната цветы. В данном случае сначала составляют план их размещения в теплом помещении. Как правило, грядки в цветочных теплицах обустраивают высокие. Перегородки делают между разными видами растений.

Для экономии пространства нередко используют полки и стеллажи. На них устанавливают горшки и ящики с рассадой. Для вьющихся растений протягивают проволоку. Высокие цветы обычно высаживают на северной стороне теплицы. Низкорослым «питомцам» отводят ее южную часть.

Если хозяева планируют выращивать цветы на продажу, то для этой цели им необходимо построить капитальную, круглогодичную теплицу. Такая конструкция должна иметь максимально надежный фундамент, такой же каркас и качественный укрывной материал. Кроме того, теплица обязана без проблем выдерживать снеговые и ветровые нагрузки.

В круглогодичных помещениях организовывают вентиляционную систему и качественное освещение, так как короткий световой день станет причиной нехватки света. Поскольку все цветущие подопечные очень требовательны к температуре и определенной влажности, датчики в теплице являются атрибутами обязательными. Еще одно важнейшее условие — наличие в ней безупречной системы полива.

Выращивание в теплице грибов

Надо сказать, что эти «непонятные» создания гораздо капризнее растений. Выращивание в теплице из поликарбоната грибов возможно только в одном случае: если эта конструкция отвечает всем требованиям. Прозрачное укрытие должно:

быть абсолютно герметичным, оборудованным стеллажами либо стойками;

иметь водяное отопление, эффективную вентиляцию (систему кондиционирования);

гарантировать защиту грибов от прямых солнечных лучей (побелка либо матовая, темная пленка).

Еще одним важным требованием для грибных теплиц является хорошее освещение. Оно условие необходимое для короткого светового дня.

Нужно отметить, что вешенки (обыкновенные, устричные) — грибы более «покладистые». Они вполне могут обойтись без искусственного освещения даже зимой. Шампиньонам, наоборот, просто необходимо подсвечивание. Как правило, для грибных теплиц приобретают лампы рассеянного света. Количество их зависит от площади «убежища».

Кроме того, в помещении для выращивания грибов должен быть доступ к воде. В маленьких теплицах ограничиваются ручным поливом, вернее, опрыскиванием верхнего слоя почвы, так как избыток влаги «царям живой природы» противопоказан. Большие помещения — повод оборудовать «грибарии» системой мелкодисперсного распыления воды.

Выращивание овощей в теплице: оптимальные условия

Понятно, что все культуры предъявляют свои требования, однако существуют и общие правила, которые касаются поддержания идеального микроклимата, освещенности и проветривания помещения.

Влажность

Данный показатель меняется, поскольку на него влияет этап развития растений:

Максимальные показатели (от 90 до 95%) необходимы в тот период, когда прорастают семена, высаживается рассада. Для развития растений и созревания плодов оптимальны 80-85% влажности.

После сбора урожая (в пустой теплице) этот параметр понижается до почти нормальных «комнатных» значений — до 65%.

Температура воздуха и почвы

Эти параметры зависят от предпочтений культур, которые растут в теплице.

Например, для огурцов (в зависимости от фазы развития) оптимальным диапазоном температур считается 22°-28°. Томаты, напротив, сильную жару не приемлют, причем на любой стадии роста. Для них идеальна умеренность (20-22°). Как уже было отмечено выше, оптимальная ночная температура для обеих культур совпадает (до 19°).

Что касается температуры грунта, то:

огурцы высаживают, когда она достигает 16 и 18° (ночью и днем);

баклажаны — при 15° и 18° (ночью, днем), а томаты и перцы — при 15° (ночью).

Слишком холодная почва — причина повременить с высадкой растений. Иначе они испытают сильный стресс.

Освещение и проветривание

Как правило, для летних теплиц хватает естественного света, но и в данном случае многое зависит от выращиваемой культуры:

На недостаточное освещение указывают бледные, маленькие листья, нижние могут опадать. Соцветия в неблагоприятных условиях тоже не достигают больших размеров, их может и вовсе не быть. Переизбыток солнца (пересвет) для растений не менее опасен. Он становится причиной появления на листочках коричневых (бордовых) пятен. Через какой-то промежуток времени листовые пластины отмирают.

Что касается проветривания, то подавляющему большинству тепличных культур оно жизненно необходимо, так как:

растениям тоже нужен свежий воздух;

оно дает возможность регулировки температуры;

для рассады понижение температуры необходимость, так маленькие растения закаляются.

В небольших теплицах проветривание чаще ручное. В просторных помещениях обычно используют автоматические приборы — проветриватели (гидроцилиндры или термоприводы).

Как сажать растения в теплице из поликарбоната?

Посадка культур в теплое помещение — этап, который не сильно отличается от высадки их в незащищенный грунт. В тепличном случае рассаду высаживают до того, как почва прогреется до нужных значений. Перед этим этапом растеньица закаляют:

сначала помещение проветривают, потом их на несколько часов выносят на балкон либо на улицу;

постепенно время нахождения рассады на холоде увеличивают.

На последнем этапе закаливания ее выдерживают в неблагоприятных условиях не менее суток. Перед посадкой семян в теплицу почву тщательно рыхлят, некоторые огородники верхний слой земли даже предварительно просеивают.

Посадочный материал в закрытом грунте сильно не углубляют, иногда его оставляют на поверхности. Семена слегка присыпают перегноем либо навозом.

Ответ на вопрос, что можно выращивать в теплице, довольно прост: это «убежище» подходит практически для всех растений. Однако без исключений и здесь не обошлось. Например, низкорослые сорта томатов предпочитают «жить» в открытом грунте, так как в теплицах они не дадут такой же богатый урожай.

В завершение темы «Что посадить в теплице из поликарбоната» — интересное, полезное и воодушевляющее видео: