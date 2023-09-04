Сотовый поликарбонат можно назвать настоящим спасителем теплолюбивых культур. Благодаря ячейкам с воздухом этот материал создает в теплицах идеальный микроклимат. Поэтому там не только высокая влажность, но и очень комфортная температура. Далеко не все увлеченные дачники заканчивают сезон осенью, поскольку они считают, что эти конструкции не должны простаивать даже в холодное время года. Тем, кто думает точно так же, но пока еще не принял окончательного решения, нужно узнать особенности такой культивации различных культур. Также им необходимо выбрать растения, которые будут «жить» в закрытом грунте в зимний период. Поэтому многим будет интересна тема, касающаяся того, что можно посадить под зиму в теплицу из поликарбоната. Подходящих претендентов много, и все они способны принести хозяевам хороший урожай. Но сначала владельцам мини-огородов под крышами предстоит разобраться со всеми тонкостями зимнего «сельхозпродуктивного» занятия.

Теплицы из поликарбоната и холодное время года

Разные условия создаются в неотапливаемых и отапливаемых конструкциях.

Помещения, которые не отапливаются

В этом случае не приходится говорить об идеальных условиях для очень капризных культур. В неотапливаемых теплицах температура не слишком благоприятна, но благодаря «теплому» поликарбонату она держится на уровне 15°. Хотя этот параметр в большей степени зависит от региона, от количества солнечных дней. Однако посева озимых овощных культур эти показатели вполне подходят. В результате хозяева получают ранний урожай.

В таких же условиях выращивают раннюю рассаду. Кроме того, в неотапливаемых теплицах нередко хранят растения и те цветочные луковицы, которым не очень подходят домашние условия. Плюсы данных сооружений — минимальные расходы на содержание, отсутствие необходимости организации отопления, возможность получить хороший и ранний урожай.

Отапливаемые теплицы

У таких «домов для растений» каких-то серьезных недостатков нет, а преимуществ довольно много. К ним относят:

шанс получать свежие овощи и зелень круглый год, даже плоды самых капризных, теплолюбивых культур;

возможность выращивания не совсем обычных «жильцов»: например, теплые сооружения подходят для грибов, экзотических овощей и фруктов.

К тому же отапливаемая теплица (теплица-термос) может не только обеспечить хозяев сельскохозяйственной продукцией. Не исключено, что круглогодичное использование поликарбонатной конструкции (выращивание грибов, зелени, цветов) со временем сможет превратиться в доходный бизнес.

Серьезный минус у данного варианта один: это расходы на электроэнергию, если для нее выбран не самый экономичный вид отопления. Однако в большинстве случаев для все же используют неотапливаемые теплицы. Подзимний посев называют самой лучшей «инвестицией».

Потенциальные кандидаты для «зимовки» в закрытом грунте

Многих овощеводов интересует, что можно выращивать в теплице зимой. На самом деле, количество растений, подходящих для осенней посадки (посева), очень велико. В отапливаемом помещении с комфортной температурой (18-22°) хорошо растут и овощи, и зелень.

Кроме представителей съедобной сельхозпродукции есть и другие претенденты: например, нередко в зимних теплицах можно увидеть цветы — астры, гладиолусы, настурции, пионы, розы и т. д. Другое интересное и полезное хобби — культивирование лекарственных растений.

Подзимний посев: его нюансы, плюсы и минусы

Очень важно, чтобы температура грунта в этот период не поднималась выше отметки 3°. Поэтому идеальным периодом для таких работ считают промежуток с конца октября по начало ноября. Хотя в это время уже «бушуют» морозы, но почва в неотапливаемых теплицах все еще не совсем лишилась тепла. На юге сезон подзимнего посева отодвигается: там посадку начинают позже — с ноября до конца декабря.

Отличие данного, подзимнего метода от весеннего посева в том, что посевной материал поздней осенью сеют гуще. Причина в том, что некоторые семена могут прорасти и погибнуть. Поэтому их количество увеличивают как минимум на 25%, максимум — на 50%.

Преимущества посадки под зиму

Главным ее плюсом считается получение раннего урожая зелени и овощей. Но он далеко не единственный. Семена для подзимнего посева гарантируют отличную урожайность, поскольку их закаливание (стратификация) происходит естественным образом.

Недостатки способа

Поскольку чаще теплицы не отапливаются, сеянцы не защищены от сюрпризов, которые любит преподносить погода. Например, резкое и сильное похолодание станет причиной их вымерзания. Погибнуть может только часть побегов, но не исключено, что отомрут все ростки.

Для предотвращения последствий капризов природы есть несколько вариантов. Например, многие владельцы для защиты грядок в самые сильные холода используют укрывной материал.

Второе решение — временное включение отопления. Чтобы не допустить гибели урожая, температуру в помещении контролируют с помощью термометра.

К сожалению, использование последнего метода возможно только в одном случае: если какой-либо вид отопительной системы в помещении уже организован. С другой стороны, спасением для будущего урожая способна стать даже традиционная буржуйка.

Выращивание зелени в теплице

Нужно сказать, что именно это занятие в последнее время интересует все большее количество теплицеводов. Как правило, эти растения высаживают в ящики, которые размещают на стеллажах. Если большое количество зелени не главное, то используют высокие, «теплые» грядки.

К самым популярным «обитателям» теплиц можно отнести несколько видов растений. Практически вся зелень в зимних теплицах растет отлично. К тому же она не требует прикладывать большие усилия для выращивания.

Зеленый лук

Пожалуй, нет зелени, которая могла бы посоревноваться в популярности с этими острыми и очень полезными перьями. Луковицы перед посадкой обрезают, после чего ненадолго помещают в теплую воду. Специального освещения им не требуется. Кроме «классического лука» в закрытом грунте можно выращивать и другие его разновидности.

Салат

Это еще одно востребованное овощное растение, которое дает возможность лакомиться вкусными свежими блюдами в холодное время года. Листовые сорта этой культуры высаживают рядами, оставляя между ними 10 см. Или используют для них схему 6х6.

Кочанные сорта салата требует больших расстояний между растениями. Поэтому между линиями оставляют 20-25 см. Второй возможный вариант — высадка в теплицу салатной рассады. Этот метод применяют для получения раннего урожая. Данному растению необходим солнечный свет.

Укроп и петрушка

Можно с уверенностью утверждать, что эти растения относятся к самым любимым и очень полезным. Укроп крайне неприхотлив, поэтому его нередко сеют даже в междурядья. Это ароматное растение прекрасно растет в ящиках и контейнерах.

Из-за его способности переносить довольно низкую температуру емкости с пряной зеленой культурой часто размещают у дверей теплиц. Дополнительное освещение укропу понадобится только в том случае, если он находится на нижних полках стеллажей.

Петрушка отличается очень медленной всхожестью, поэтому ее семена сначала проращивают на влажной марле. Потом их уносят в помещение с низкой температурой (1°), например, в погреб. Благодаря такому закаливанию урожай этой пряной культуры увеличивается почти в 3 раза.

Другие зеленые тепличные кандидаты

Многих интересует, какая еще зелень в теплицах зимой будет чувствовать себя хорошо. В отапливаемых (в холодных регионах) и в неотапливаемых помещениях (на юге) отлично растет:

базилик, кинза;

лук-батун и лук-шалот;

майоран, мангольд (листовая свекла);

мелисса и мята (перечная);

многоярусный лук, слизун;

руккола, сельдерей;

тимьян (чабрец);

чабер и чеснок;

фенхель, шнитт-лук;

шпинат, щавель и т. д.

Те, кто предпочитает «модную» мультивитаминную продукцию, выращивают в отапливаемых теплицах микрозелень, или микрогрин. Очень полезны маленькие ростки гороха, горчицы, капусты кейл (кале, листовая, кудрявая), кинзы, кресс-салата, подсолнечника, редиса и свеклы, сои, шнитт-лука и шпината.

Овощи и их соперники: что можно посадить в теплицу под зиму?

Конечно, зелень в закрытом грунте в зимний период выращивать проще, потому что эти культуры никак нельзя отнести к самым капризным «питомцам». Однако обычные тепличные растения требуют постоянного ухода, достаточного количества света, определенной влажности и высокой температуры. К тому же последний параметр разный практически для всех культур, для разных периодов их развития.

Огурцы

Этому растению жизненно необходима очень высокая влажность. Оптимальным вариантом для обогрева зимних конструкций с «жильцами-огурцами» считают организацию водяного отопления. Оно позволит обойтись без дополнительного увлажнения воздуха и кустов.

Для выращивания в теплице зимой лучше выбирать сорта, которые способны расти в тени, максимально стойки к заболеваниям, не требуют опыления (партенокарпические огурцы), дают хороший урожай. Для культивирования в холодное время года оптимальными считают сорта Граната, Домашний, Манул, Регата, Российский, Эстафета.

Томаты

Этим теплолюбивым растениям необходимо обеспечить следующие условия: температуру воздуха — 25°, температуру почвы не менее 20°. Поливают кусты в первой половине дня. Для зимнего выращивания в теплицах подходят очень скороспелые, низкорослые томаты.

К самым популярным относят сорт Внуковский, Медовый Король, Ревермун, Розовый Фламинго, Сольвейг, Толстый Карлсон и т. д. При выборе растения обращают внимание на его урожайность. Если выращивание томатов в будущем станет бизнесом, то важен и отличный товарный вид плодов.

Перец чили

К сожалению, обычному сладкому перцу (как и его родственнику баклажану) не подходят сравнительно суровые тепличные условия в зимний период. Для развития ему требуется температура 23-30°, а в холодное время такое «теплое тепло» гарантировать сложно.

Однако в теплицах зимой с успехом выращивают другой его вид — менее капризный перец чили, так как он прекрасно растет даже при 16-18°. Но и этой жгучей пасленовой культуре необходимо обеспечить очень важное условие — достаточное количество света. Поэтому для досвечивания растений зимой используют фитолампы.

Другие потенциально зимние, тепличные культуры

Что посеять в теплице на зиму помимо этих овощей-кандидатов? В отапливаемых помещениях будут хорошо себя чувствовать:

баклажаны;

грибы (вешенки, шампиньоны);

кабачки;

капуста;

картофель;

клубника;

морковь;

пастернак:

патиссоны;

редис, редька,;

свекла, черемша, чеснок.

Если рассматривать самую вкусную тепличную продукцию, то первыми желанными приобретениями для многих дачников будут ароматные цитрусовые фрукты. Но список на них не заканчивается: некоторые огородники в теплицах выращивают арбузы, дыни и тыквы.

Цветы

Есть и другие потенциальные «жильцы» теплиц. Если их владельцев больше всего привлекают цветы, которые растут в закрытом грунте в холодную пору, то главной героиней можно считать розу. Ее красивые «подруги и друзья по оранжерее» — астры и гвоздики, георгины, гладиолусы, крокусы и лилии, а также пионы, ромашки, тюльпаны, хризантемы. Посев под зиму без проблем переживут астры, бархатцы, львиный зев, флоксы, циннии и т. д.

Рассада

Ближе к весне теплицу нередко превращают в «рассадник». Под защитой поликарбоната можно вырастить маленькие кустики баклажанов, болгарского перца, огурцов и томатов. Однако холодные зимы и недостаток света потребуют присутствия осветительного и отопительного оборудования. Каждому семечку и маленькому растению нужно обеспечить идеальные условия:

Семена томатов сеют в декабре. Днем температура воздуха должна достигать отметки 25°, а ночью не опускаться ниже 15°. На рассаду баклажаны высевают в феврале. Оптимальная температура до появления всходов — 22-23°, световой день должен быть не менее 12 часов. Болгарский перец сеют в первых числах февраля. Почву с семенами защищают спанбондом. Для них необходима температура 25°, световой день — 12 часов. Огурцы высевают на рассаду в начале января. Сначала их проращивают, потом перемещают в емкости. Им также нужен световой день, длящийся не менее 12 часов. Температура — от 22°.

Другой потенциальный временный жилец теплиц — капуста. В закрытом грунте зимой можно выращивать рассаду белокочанной капусты, брокколи, пекинской, цветной и т. д. Растениям необходимо обеспечить проветривание и нужный уровень влажности.

Что касается субстрата для рассады, то он состоит из садовой земли, песка и перегноя (3:3:4). Второй вариант — смесь дерновой земли, песка и торфа (1:1:1). Перед приготовлением почвы все ее будущие компоненты просеивают сквозь сито. Для придания рыхлости, воздухопроницаемости в субстрат добавляют перлит или вермикулит. Опилки для этой цели не используют.

Посадка культур под зиму: правила и особенности

Нужно сказать, что требований к такому раннему выращиванию растений достаточно много. Овощи и зелень в теплице зимой находятся далеко не в благоприятных условиях. На них способны повлиять сильные колебания температуры на улице.

Однако наиболее важным этапом является посадка: для нее нужно точно определить сроки. Есть и второе условие: чтобы молодым растениям в теплице было комфортно, землю необходимо тщательно подготовить. Поэтому первому шагу на пути к цели обычно уделяют максимум внимания.

Подготовка почвы

Есть этапы, которые проводят обязательно, независимо от того, какая культура будет расти в теплом помещении. Закрытый грунт подготавливают так:

Сначала грядки избавляют от мульчи и от всех растительных остатков. Почву перекапывают, удаляя оставшиеся там корни. Эту операцию проводят за месяц (за 2-3 недели) до предполагаемой посадки растений. Если есть необходимость, то грунт удобряют, вносят препараты, рекомендованные для выращивания конкретной культуры (или сразу нескольких культур). В зависимости от характеристик почвы в нее добавляют доломитовую муку (для кислой почвы), перегной, песок или торф (для тяжелой, глинистой или суглинистой) или древесный уголь (для песчаной почвы).

Затем поверхность грядок разравнивают, потом выкапывают бороздки или делают лунки.

Посадка

В случае осенних работ на первый план выходит максимально точное определение сроков, так как:

Слишком ранний посев позволит семенам взойти еще до наступления заморозков, а это крайне нежелательно. Запоздалая посадка также приведет к неожиданным последствиям: холод будет причиной гибели всего посадочного материала.

При осеннем посеве сухие семена закладывают глубже, чем при весенних работах. Чтобы сберечь тепло, семена обязательно защищают сухой листвой, таким же песком, компостом, перегноем или торфом. Посевы после посадки не поливают.

Помощь сидератов

Овощи и зелень в теплице сажают в том случае, если больших проблем с почвой в ней нет. Однако если она сильно обеднена, а менять плодородный слой хозяевам не очень хочется, то они высаживают на зиму сидераты. Их называют зелеными удобрениями. Эти растения-лекари обходятся не слишком дорого, но работу проделывают просто огромную:

грунт в теплице становится более рыхлым, влажным, обогащается кислородом;

он получает большое количество полезных веществ, которые за сезон отдал растениям;

сидераты защищают почву и ее «хорошие» микроорганизмы от низких температур в холодное время года;

в верхние слои земли поступают (обычно недоступные) питательные вещества, которые их корневая система сумела «добыть» из глубины.

Кроме того, растения-сидераты эффективно борются с сорняками и с возбудителями многочисленных болезней тепличных и огородных культур.

Как сеют зеленые удобрения?

После уборки урожая теплицу и все предметы в ней подготавливают — моют и дезинфицируют. Из почвы по возможности удаляют все растительные остатки — ботву, корни и сорняки. Потом ее перекапывают (рыхлят) и хорошо увлажняют, используя лейку.

Затем сеют сидераты, слегка придавливая семена лопатой, или просто распределяют их по поверхности граблями. Почву снова поливают. Лучшим считают максимально густой, ковровый способ посева. Именно он гарантирует, что зеленые удобрения обогатят и преобразят всю почву.

Если сидераты сеют сразу после сбора урожая, то до наступления заморозков их скашивают, затем заделывают в почву. Озимые зеленые удобрения не срезают, их оставляют «в покое» до самой весны.

Какие растения сажают осенью?

Список сидератов, которые используют для лечения почвы, велик, однако для осенней посадки в теплицы используют несколько растений:

Горчица. Эту крестоцветную культуру можно с полным правом отнести к тепличным фаворитам. Для посева горчицы обычно применяют ковровый метод. Овес — второе популярное растение. Мощные корни дают ему возможность хорошо разрыхлить даже тяжелый глинистый грунт. Сажают эту культуру или рядами, или сплошным ковром. Рожь обычно выбирают для бедных, глинистых почв. Этот агрессивный сидерат ценят за способность эффективно обеззараживать грунт, избавляться даже от самых «упрямых» сорняков (например, от очень «настырного» розового осота). Его сеют после сбора урожая либо под зиму. Семена ржи заглубляют в грунт на 3-4 см.

Фацелия относится к универсальным сидератам. Поскольку она единственный представитель своего семейства, ее можно сеять перед любыми культурами, а также после них. Это растение очень неприхотливо, быстро растет и не требует ухода. Фацелию можно сажать ранней осенью и под зиму. В последнем случае сидерат идеально подготовит почву для рассады. Ее семена разбрасывают, потом грунт разрыхляют граблями.

Есть и другие возможные лекари-помощники теплицы. Под зиму нередко сеют вику или горох, клевер, люпин, райграс, рапс, редьку масличную и фасоль. На выбор кандидата-сидерата повлияет то, какие растения в ней будут высаживаться в следующем году. Не допускается сочетание «предшественник и основная культура», если они принадлежат к одному семейству.

Что можно посадить под зиму в теплицу из поликарбоната? Этот теплый материал дает возможность выращивать почти все растения, которые не относятся к чересчур капризным. Самым популярным и продуктивным занятием является выращивание зелени в теплице в зимний период. Однако существует довольно много других растений, позволяющих получить ранний и богатый урожай.

В завершение темы — популярное, информативное видео: