Использование закрытого грунта — отличная возможность выращивать разнообразные теплолюбивые культуры. Прозрачные и теплые помещения позволяют значительно увеличить срок их вегетации, получить ранний и завидный урожай даже самых капризных, экзотических растений. Однако не все настолько просто. Поскольку в теплицах создаются идеальные условия для насекомых-вредителей и многочисленных патогенных микроорганизмов, эти теплые помещения требуют регулярного ухода за растениями и почвой в течение всего сезона. Но самым главным мероприятием остается весенняя ее подготовка. Поэтому начинающим теплицеводам-овощеводам не помешает узнать, чем обработать землю в теплице весной от вредителей и болезней. Средств и способов существует много, поэтому для каждого приюта для растений найдется своя «команда спасателей».

Особенности и этапы подготовки теплицы весной

Как правило, такие мероприятия проводят дважды в год — после сбора урожая осенью и перед посадкой растений (посевом семян) весной. Кажется, что все необходимые осенние работы дают владельцам шанс свести весеннюю обработку к минимуму. Однако в этом случае лучше «перебдеть», поскольку некоторые тепличные враги способны пережить зиму и начать вредить молодым зеленым питомцам в новом сезоне. Поэтому чем качественнее будет проведена обработка теплого «жилища» в начале сезона, тем проще будет в нем «жить» растениям.

Подготовка перезимовавшего помещения

Дезинфекция теплицы весной — операция, состоящая из нескольких этапов. Первым делом из помещения выносят инвентарь, бортики, колья, подвязки и все, что хранилось в ней зимой. Если на грядках осталась ботва или сорняки, то весь растительный мусор удаляют. Его выносят за пределы дачного участка или сжигают. Все форточки и окна теплицы открывают, и оставляют ее на сутки проветриваться.

Мытье конструкции и защита каркаса

Для приведения в порядок теплиц из любых материалов используют традиционное моющее средство — раствор хозяйственного либо жидкого мыла. Чтобы его приготовить, в 10 л воды растворяют 100 г мыльной стружки или около 100 мл жидкости.

Другие эффективные претенденты для очистки прозрачного сооружения — разбавленное водой средство (любое) для мытья посуды, раствор соды, перманганата калия, нашатырного спирта и горчица (порошок).

Для мытья поверхностей конструкции используют губки, щетки, швабры с тряпками и т. п. Спустя 10 или 20 минут мыльный раствор смывают с помощью шланга. Все форточки и двери снова открывают, чтобы просушить помещение.

Максимальное внимание уделяют каркасу теплицы. Его очень тщательно осматривают, чтобы не пропустить поврежденные участки. Если обнаруживают деревянные части, на которых появилась плесень, то их, если возможно, заменяют. Уязвимые натуральные элементы защищают известью. Металлический «остов» обследуют на предмет ржавчины. Если ее находят, то поврежденные детали зачищают, обезжиривают и грунтуют. Затем конструкцию красят.

Обработка теплицы весной от болезней и вредителей: средства и способы

Нужно сказать, что для этой части весенней подготовки помещения можно использовать очень много разных «ассистентов». На помощь огородникам могут прийти простейшие народные средства, методы и эффективные препараты.

Термическая обработка

Данный вариант избавления от болезней и вредителей считается самым доступным. В этом случае применяют один из двух способов термической обработки:

Пролив земли кипятком. На каждый квадратный метр грядок используют до 3 ведер кипящей воды. Перед началом обеззараживания землю в теплице обязательно перекапывают. Пропаривание. После пролива кипятком почву закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В таких условиях погибают даже те насекомые (личинки), которые живут в нижних слоях грунта. Для этой же процедуры можно использовать парогенератор.

Главный недостаток любой термической обработки — гибель всего живого. Из-за воздействия высоких температур почва лишается всех полезных микроорганизмов. По этой причине после такой дезинфекции теплицы необходимо восстановить ее микрофлору. Среди потенциальных спасителей Биогумус, Экомик урожайный.

Хвойный отвар

Всем хорошо известна способность хвойных древесных растений противостоять различным неблагоприятным факторам, и тем самым помогать хозяевам различных сооружений. Поэтому именно хвоя нередко становится «народной спасительницей» земли и теплицы. В данном случае действуют таким образом:

Сначала в ведро (10 л) засыпают сосновые (еловые) ветки. Их трамбуют, и останавливаются, когда хвоей заполняют полведра. Емкость ставят на огонь, доводят до кипения, потом убавляют газ. Кипятят хвойное «лекарство» в течение 20 минут.

Этим средством не только проливают землю, но и протирают части тепличной конструкции. Альтернатива самодельному хвойному препарату — сосновый экстракт, который можно найти в аптеке. Приготовление состава для дезинфекции элементарно: в ведре воды размешивают около 200 мл концентрированного средства.

Настой либо отвар крапивы

Это лекарственное растение помогает людям, домашним животным и тепличным растениям. В закрытом грунте препарат крапивы становится почти незаменимым натуральным удобрением. Он помогает победить фитофтору и другие болезни, а также расправиться с вредителями.

Чтобы приготовить максимально полезный настой, действуют так:

Один килограмм измельченных стеблей и листьев крапивы помещают в десятилитровое ведро. Затем в емкость наливают холодную воду и выставляют ее на солнце. Настаивают этот препарат одну или две недели.

Длительность приготовления настоя зависит от температуры на улице. Ежедневно бродящее «крапивное зелье» перемешивают. Для обработки почвы полученный настой разбавляют водой (1:10), для опрыскивания кустов используют менее концентрированное средство (1:20).

Для борьбы с фитофторой в теплице готовят не настой, а отвар крапивы: для этого измельченное сырье (1 кг) заливают 5 л воды и кипятят. Потом его остужают, процеживают и разводят водой (1:20).

Перманганат калия

Это первый популярный обеззараживатель, изготовленный из «подручных» препаратов. Раствор марганцовки помогает избавиться от насекомых-вредителей и различных болезней. Его применяют для дезинфекции почвы, семян, клубней, садового инвентаря, ящиков и т. д. Нередко именно перманганат калия используют для обеззараживания каркасов тепличных конструкций.

Теперь о том, как обработать грунт теплицы марганцовкой весной. Для получения раствора для обеззараживания почвы 3 г кристаллов растворяют в 10 л теплой воды (40-50°). Этой жидкостью проливают почву в теплице. Для дезинфекции ее каркаса и укрывного материала готовят более сильный раствор: на 10 л воды отмеряют 5 г перманганата калия. Эту же жидкость применяют для дезинфекции емкостей, предназначенных для выращивания рассады.

Обработку земли раствором марганцовки начинают за 1-2 недели до высадки растений (посева). Почву проливают и сразу же застилают пленкой. Второй этап дезинфекции проводят за несколько дней (3-5) до посадки. Минусом перманганата калия считают его недостаточную эффективность. Кроме того, неоднократная обработка этим раствором приведет к закислению почвы.

Медный купорос

Это второй незаменимый спаситель, которого также можно назвать универсалом. Его используют для дезинфекции теплиц и грунта в них. Медный купорос в состоянии «расправиться» с антракнозом, паршей, с различными видами пятнистостей, септориозом и фитофторозом.

Но этот продукт не так «невинен», поэтому пропорции рекомендуют соблюдать неукоснительно. Если цель хозяев обработка земли в теплице весной, то на 10 л теплой воды (35-40°) отмеряют одну столовую ложку сульфата меди (или даже ½ ложки). Для дезинфекции 1 м2 необходимо использовать не менее 2 л раствора. Перед обработкой почвы медным купоросом надевают резиновые перчатки, респиратор или маску и очки.

Такую операцию тоже советуют проводить дважды в год — сразу после сбора урожая осенью и перед посадкой весной. К плюсам этого продукта можно отнести его высокую эффективность. Серьезная претензия к медному купоросу та же: он, как и перманганат калия, является сильным окислителем почвы.

Кроме того, установлено, что препараты меди накапливаются в земле, препятствуют взаимодействию микро- и макроэлементов, ухудшают усвояемость растениями фосфора и железа. Они же негативно сказываются на деятельности полезной почвенной микрофлоры, нарушают азотный обмен. Поэтому применять марганцовокислый калий нужно крайне осторожно.

Бордосская (бордоская) жидкость (смесь)

Это еще один известный борец с разнообразной тепличной «нечистью». Бордосская жидкость — раствор двух компонентов: медного купороса и извести (известкового молока). Бордосская смесь — это порошок из тех же ингредиентов. Этот препарат активно борется с различными заболеваниями. В числе «побежденных» может оказаться:

антракноз;

коккомикоз;

курчавость листьев;

милдью (или ложная мучнистая роса);

парша, пятнистость листьев (разные виды);

ржавчина, черная гниль, фитофтороз и т. д.

Бордосскую жидкость можно купить, но можно приготовить ее самостоятельно. Для этого:

В литре горячей воды растворяют 100 г медного купороса. Потом доливают холодную воду так, чтобы получилось ровно 5 л. Потом гасят известь. Для этого отмеряют 120 г порошка, который высыпают в емкость с 1 л воды. Эту часть тоже разбавляют водой (до 5 л), потом процеживают. Первый раствор постепенно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

Бордосскую жидкость используют в течение месяца. После истечения этого срока она потеряет свои фунгицидные свойства.

Хлорная известь

Обработка почвы в теплице весной возможна с помощью этого известного средства. Для того чтобы приготовить дезинфицирующую жидкость:

Отмеряют 400 г хлорки. Затем ее разводят в ведре теплой воды. Емкость оставляют на 4 часа, но раствор в ней время от времени перемешивают.

Из ведра «добывают» верхний, прозрачный слой жидкости. Ее фильтруют, выливают в распылитель и обеззараживают землю. Минус у белильной извести есть: к сожалению, она справляется далеко не со всеми врагами растений.

Железный купорос

Это следующий востребованный препарат, который способен выполнить ту же работу, что и его медный «коллега». Сульфат железа относится к малотоксичным соединениям. Однако и он требует точного соблюдения пропорций при подготовке раствора для опрыскивания тепличной земли.

Его используют для обеззараживания почвы и опрыскивания растений, для дезинфекции деревянных каркасов теплиц, погребов, в качестве побелки. Это средство подходит, если в прошлом году овощеводам не удалось избавиться от болезней и вредителей.

Для обработки теплицы весной отмеряют 200-250 г железного купороса. Его растворяют в 10 л воды. Потом жидкость переливают в распылитель. Этим раствором обрабатывают почву и все поверхности конструкции.

Фармайод

Данное дезинфицирующее и антисептическое средство применяют для обеззараживания теплиц и земли в них. Фармайод успешно борется с бактериями, вирусами и грибками. Он уничтожает вредную микрофлору и насекомых (их личинок), способен выполнять свои функции даже при 0°. Для того чтобы обработать теплицу весной перед посадкой, действуют так:

Отмеряют 100 мл Фармайода и разводят его в ведре (10 л) воды. Потом эту жидкость переливают в лейку. Раствором проливают почву, и/или переливают его в пульверизатор и опрыскивают конструкцию.

Как и другие действенные препараты, Фармайод опасен для любой тепличной «живности». Он уничтожает и полезные микроорганизмы. Поэтому спустя 10-14 дней землю в теплице оздоравливают. Например, с помощью препарата Байкал ЭМ1, ЭМ-БИО.

Фитоспорин-М и его коллеги

Биопрепараты считают чуть менее эффективными, зато они полностью безопасны для земли и ее зеленых жителей. Таких дезинфицирующих средств довольно много.

Фитоспорин-М

Первый микробиологический препарат абсолютно безопасен для растений, людей и животных. Фитоспорин-М содержит полезные фитобактерии и Гуми — эликсир плодородия. Он защищает культуры от:

альтернариоза;

бактериоза, гнилей;

мучнистой росы, пероноспороза;

септориоза, фитофтороза, фузариоза и т. д.

Фитоспорин-М оздоравливает почву, повышает ее плодородие. Его применяют для профилактики и лечения болезней. Кроме того, этот биопрепарат не вызывает привыкания, имеет пролонгированное действие. Считается, что он не менее эффективен, чем опасные химические средства.

Метод приготовления водного раствора биопрепарата зависит от его формы:

Если используют Фитоспорин в порошке, то 5 г растворяют в 10 л воды. Если куплена жидкая форма биопрепарата, то 1 столовую ложку растворяют в 10 л жидкости. Густую пасту сначала разводят водой (1:2). Потом столовую ложку средства размешивают в ведре воды.

Полученным раствором щедро поливают почву. После этого грядки закрывают плотной пленкой, чтобы создать бактериям благоприятные условия для «лечения» земли. Через неделю укрывной материал удаляют, через сутки либо двое приступают к высадке растений.

Другие популярные биопрепараты

Для обработки теплиц весной с таким же успехом используют другие средства, в которых основой являются бактерии и грибки (триходерма, метаризиум). Можно приобрести один или несколько безопасных обеззараживателей.

Холод не лучшее время для применения биопрепаратов, потому что низкая температура снижает активность «рабочих» микроорганизмов. Их необходимо применять, когда температура поднимется до 10-15°.

К наиболее популярным биопрепаратам относится Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Метаризин, Сияние, Трихоплант, Фитоверм, Фитолавин и Фитоп-Флора-С. Каждый из них разводят водой согласно инструкции, используют жидкость, в которой отсутствует хлор. После обработки почвы ее застилают пленкой. Повторное обеззараживание проводят через 1,5-2 недели.

Серные шашки

Окуривание серой можно назвать самым радикальным способом борьбы с различными патологиями и вредителями. Однако он до сих пор довольно востребован. Перед использованием серной шашки землю в теплице перекапывают как можно глубже, чтобы дым смог проникнуть туда, где прячутся самые «коварные» враги будущего урожая. Потом действуют так:

Помещение делают полностью герметичным, максимально плотно закрывают все форточки и двери. Перед началом работы обязательно надевают защитный костюм, резиновые перчатки, очки и качественный респиратор (лучше противогаз). Серную «убийцу» устанавливают на негорючее основание — на кирпич, металлический круг, плоский камень, тротуарную плитку и т. п. Затем серу поджигают и незамедлительно покидают помещение. Дверь за собой плотно закрывают.

Теплицу оставляют закрытой не менее трех дней, которые необходимы для дезинфекции сернистым ангидридом. Потом конструкцию моют.

После завершения обеззараживания помещение в течение нескольких дней проветривают (5-7). Перед посадкой (посевом) землю восстанавливают. Чтобы вернуть ей полезную микрофлору, используют тот же Байкал ЭМ-1. Или его аналог.

Главные минусы серных шашек — их опасность и негативное влияние на тепличные конструкции. Многие теплицеводы жалуются, что после такой радикальной обработки сотовый поликарбонат мутнеет, а на незащищенном (краской) металлическом каркасе появляются «следы деятельности» коррозии. От ржавчины его можно защитить, если перед окуриванием серой покрыть конструкцию солидолом или другой густой смазкой.

Замена грунта

Этот способ хозяева теплиц вынуждены использовать, если:

почва очень сильно истощена;

беспричинно снизилась урожайность;

не получается избавить помещение от болезней и вредителей.

Подобная «операция-эвакуация» сравнительно трудоемка: сначала из теплицы убирают 15-30 см земли. Потом в грядки засыпают такой же слой новой, плодородной почвы.

Способы восстановления тепличной земли

Поскольку большинство средств так или иначе обедняет землю, уничтожая ее полезную микрофлору, после обработке обязателен второй этап. Да, можно использовать готовые препараты (Байкал ЭМ1, ЭМ-БИО), но можно обратить внимание и на другие варианты:

К органическим удобрениям относятся известные помощники дачников. В эту «армию» входит компост, перегной и торф. Минеральные удобрения станут полноценной подкормкой для различных теплолюбивых растений. Для земли в теплицах используют золу, мочевину, нитрофоску, селитру, сульфат калия и суперфосфат.

Одним из самых эффективных методов оздоровления земли является посадка зеленых лекарей — сидератов. Эти растения превратятся в идеальные удобрения, насытят почву кислородом, разрыхлят ее, защитят от вредителей. В этой роли выступает:

горох, горчица;

гречиха, люпин, овес;

пшеница, редька масличная, рожь;

сурепка, фасоль, чечевица и универсальная фацелия.

Ответ на вопрос о том, чем обработать теплицу весной от вредителей и болезней зависит от нескольких факторов. И первый из них — состояние грунта и теплицы.

Если в прошлом сезоне ее владельцам пришлось бороться с болезнями и вредителями, то весной лучше отдать предпочтение более действенным средствам.

В завершение темы «Обработка теплицы весной» — интересное и полезное видео: